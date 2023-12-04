ستساعدك المقالة التالية: نصائح حول كيفية إجراء تدقيق لموقع الويب

تستمر Google في تغيير الخوارزمية الخاصة بها وتحتاج إلى إجراء تعديلات على موقعك حتى تتماشى مع تعديلات محرك البحث. ولهذا السبب تحتاج إلى إجراء تدقيق لموقع الويب بين الحين والآخر للحصول على رؤى حول أدائك عبر الإنترنت.

قد يكون تدقيق بوابتك الإلكترونية أمرًا صعبًا. يتعين عليك الخضوع لسلسلة من عمليات التفتيش الدقيقة بدءًا من المخاوف الفنية وانتهاءً بالمحتوى.

المراجعة الفنية

تتعامل عمليات التدقيق الفني مع “ما يشكل موقع الويب الخاص بك”. وهي تشمل شهادة SSL وأنظمة إدارة المحتوى (CMS) واستجابة الويب والمكونات الإضافية وغيرها الكثير.

أشياء للذكرى:

شهادة SSL . هل ترى ذلك HTTPS الأخضر؟ إنه يدل على أن موقع الويب الخاص بك آمن، وبالتالي، فإن العملاء يثقون بك حتى يتمكنوا من إجراء المعاملات مع عملك. كما أنه يعمل على تحسين تصنيف Google لأن الأشخاص سيزورون موقع الويب الخاص بك أكثر نظرًا لكونه آمنًا ومتوافقًا مع قوانين محركات البحث.

. هل ترى ذلك HTTPS الأخضر؟ إنه يدل على أن موقع الويب الخاص بك آمن، وبالتالي، فإن العملاء يثقون بك حتى يتمكنوا من إجراء المعاملات مع عملك. كما أنه يعمل على تحسين تصنيف Google لأن الأشخاص سيزورون موقع الويب الخاص بك أكثر نظرًا لكونه آمنًا ومتوافقًا مع قوانين محركات البحث. اختيار نظام إدارة المحتوى . هل اخترت WordPress أو Drupal أو Joomla؟ مهما كان الأمر، فإن نظام إدارة المحتوى (CMS) الخاص بك سيجعل تحديثات المحتوى أسهل وأكثر اتساقًا. يجب عليك أيضًا تحديث المكونات الإضافية والنظام الخاص بك لتحسين فرصك في حماية موقعك.

. هل اخترت WordPress أو Drupal أو Joomla؟ مهما كان الأمر، فإن نظام إدارة المحتوى (CMS) الخاص بك سيجعل تحديثات المحتوى أسهل وأكثر اتساقًا. يجب عليك أيضًا تحديث المكونات الإضافية والنظام الخاص بك لتحسين فرصك في حماية موقعك. استجابة الموقع . هل موقعك يعرض جميع أنواع الأجهزة؟ يستخدم المزيد والمزيد من الأشخاص هواتفهم وأجهزتهم اللوحية للبحث في الويب؛ لذلك، من خلال جعل موقع الويب الخاص بك سريع الاستجابة، يمكن للعملاء المحتملين التفاعل معك بشكل أكبر.

. هل موقعك يعرض جميع أنواع الأجهزة؟ يستخدم المزيد والمزيد من الأشخاص هواتفهم وأجهزتهم اللوحية للبحث في الويب؛ لذلك، من خلال جعل موقع الويب الخاص بك سريع الاستجابة، يمكن للعملاء المحتملين التفاعل معك بشكل أكبر. الإضافات . تذكر تحديث المكونات الإضافية وتصحيحها في موقعك حتى تعمل بشكل جيد. فهو يعمل على إصلاح الأخطاء المزعجة وتحسين أداء موقعك. ناهيك عن أنه يعزز الأمان ضد البرامج الضارة والثغرات السائبة.

. تذكر تحديث المكونات الإضافية وتصحيحها في موقعك حتى تعمل بشكل جيد. فهو يعمل على إصلاح الأخطاء المزعجة وتحسين أداء موقعك. ناهيك عن أنه يعزز الأمان ضد البرامج الضارة والثغرات السائبة. النسخ الاحتياطي لقاعدة البيانات . تحتاج إلى عمل نسخة احتياطية من قاعدة البيانات الخاصة بك والملفات الكاملة لموقع الويب الخاص بك أو الاستضافة. في ظل التجربة المحتملة للهجوم أو التوقف عن العمل، لا يزال بإمكانك إنقاذ بعض ملفاتك. إنها أيضًا تجربة مكلفة للغاية إذا كان موقع الويب الخاص بك معطلاً لمدة تتراوح من 4 إلى 8 أسابيع. هل تستطيع تحمل ذلك؟

. تحتاج إلى عمل نسخة احتياطية من قاعدة البيانات الخاصة بك والملفات الكاملة لموقع الويب الخاص بك أو الاستضافة. في ظل التجربة المحتملة للهجوم أو التوقف عن العمل، لا يزال بإمكانك إنقاذ بعض ملفاتك. إنها أيضًا تجربة مكلفة للغاية إذا كان موقع الويب الخاص بك معطلاً لمدة تتراوح من 4 إلى 8 أسابيع. هل تستطيع تحمل ذلك؟ تجربة المستخدم. هل لديك طرق تنقل بسيطة على موقع الويب الخاص بك؟ تجربة المستخدم هي أيضًا شيء تحتاج إلى تدقيقه للتأكد من سهولة فهم موقع الويب الخاص بك. يجب أن يكون هناك الحد الأدنى من الإعلانات أو جافا سكريبت أو النوافذ المنبثقة المزعجة التي تدفع العملاء بعيدًا.

تدقيق المحتوى وتحسين محركات البحث على الصفحة

لا يوجد موقع ويب يكتمل بدون محتوى. لضمان الحصول على أفضل النتائج لصفحتك النصية، من الضروري إجراء تدقيق للمحتوى وتحسين محركات البحث لتحسين أداء موقعك بشكل أكبر. يعد المحتوى أيضًا إحدى الطرق لكسب حركة المرور والعملاء.

أشياء للذكرى:

محتوى واضح ومنظم . ما المحتوى الذي تستخدمه؟ هل هي مدونة أم محتوى متعدد الوسائط؟ بغض النظر عن ماهيتها، يجب أن تكون واضحة ويسهل على المستخدم فهمها.

. ما المحتوى الذي تستخدمه؟ هل هي مدونة أم محتوى متعدد الوسائط؟ بغض النظر عن ماهيتها، يجب أن تكون واضحة ويسهل على المستخدم فهمها. متعاون . من المفهوم أنك تحتاج إلى الكتابة أو إنشاء منشورات حول منتجك فقط، ولكن هذا قد يصبح مملاً للغاية. أنت بحاجة إلى جعل المحتوى ذا صلة بالصناعة ومفيدًا لقرائك أيضًا. يمكنك أيضًا إنشاء إرشادات أو قوائم أو مراجعات للمنتج.

. من المفهوم أنك تحتاج إلى الكتابة أو إنشاء منشورات حول منتجك فقط، ولكن هذا قد يصبح مملاً للغاية. أنت بحاجة إلى جعل المحتوى ذا صلة بالصناعة ومفيدًا لقرائك أيضًا. يمكنك أيضًا إنشاء إرشادات أو قوائم أو مراجعات للمنتج. محتوى المقالة أفضل عند 1000 كلمة . لا يوجد عدد محدد من الكلمات في منشور المدونة، لكن المسوقين الرقميين يقسمون أن وجود محتوى بقيمة 1000 كلمة هو أكثر جذبًا للعملاء.

. لا يوجد عدد محدد من الكلمات في منشور المدونة، لكن المسوقين الرقميين يقسمون أن وجود محتوى بقيمة 1000 كلمة هو أكثر جذبًا للعملاء. الكلمات الدالة . هل تستخدم الكلمات الرئيسية في مقالك؟ هل يحتوي الموقع على عدد مناسب منها في قطعتك؟ يقترح معظم الأشخاص استخدام KWs بحوالي 1% من المقالة، بينما يقبل الآخرون استخدام 3% إلى 5%.

. هل تستخدم الكلمات الرئيسية في مقالك؟ هل يحتوي الموقع على عدد مناسب منها في قطعتك؟ يقترح معظم الأشخاص استخدام KWs بحوالي 1% من المقالة، بينما يقبل الآخرون استخدام 3% إلى 5%. التعريف والعلامات. سيساعد تطبيق العلامات والأوصاف الضرورية في تعزيز تصنيفات تحسين محركات البحث (SEO) وإمكانية ظهورها. يتضمن هذا أيضًا استخدام العناوين ونص alt للصور المضمنة في المقالة.

تدقيق SEO خارج الصفحة

إن عمليات تدقيق تحسين محركات البحث خارج الصفحة هي أنشطة تقوم بها خارج موقع الويب الخاص بك لتغيير تصنيفات محرك البحث. يتكون هذا من بناء الروابط أو التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو قوائم أدلة الأعمال.

أشياء للذكرى:

بناء وصلة. إذا كان لديك ما يكفي من الروابط المرجعية والروابط الخلفية إلى موقع الويب الخاص بك، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى تعزيز SEO الخاص بك. ومع ذلك، يجب عليك ملاحظة الروابط التي قمت بإنشائها سواء كانت غير مرغوب فيها أم لا لأن محركات البحث قد تعاقبك على ذلك.

إذا كان لديك ما يكفي من الروابط المرجعية والروابط الخلفية إلى موقع الويب الخاص بك، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى تعزيز SEO الخاص بك. ومع ذلك، يجب عليك ملاحظة الروابط التي قمت بإنشائها سواء كانت غير مرغوب فيها أم لا لأن محركات البحث قد تعاقبك على ذلك. تسويق وسائل الاعلام الاجتماعية. كلما قمت بمشاركة المحتوى الخاص بك على Facebook, Twitter، أو Instagram، كلما زاد عدد الأشخاص الذين يتابعون موقعك. إذا كان يحصل على زيارات وإشارات، فسوف تضعك Google في مرتبة أعلى في نتائج محرك البحث (SERPs).

كلما قمت بمشاركة المحتوى الخاص بك على Facebook, Twitter، أو Instagram، كلما زاد عدد الأشخاص الذين يتابعون موقعك. إذا كان يحصل على زيارات وإشارات، فسوف تضعك Google في مرتبة أعلى في نتائج محرك البحث (SERPs). وصول المدونين والمؤثرين. يعد الوصول إلى المؤثرين بمثابة أسلوب تسويقي لتنمية علامتك التجارية. يميل الأشخاص أكثر إلى شراء المنتجات التي أوصى بها الأشخاص الذين يثقون بهم. فقط تأكد من أن الأشخاص المؤثرين لديك لا يشترون متابعين مزيفين.

هذه بعض عمليات تدقيق مواقع الويب التي يمكنك إجراؤها على موقعك. إنها مسألة تستغرق وقتًا طويلاً، لكنها تستحق العناء في النهاية. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في إجراء تدقيق لموقع الويب، فلا تتردد في الاتصال بنا اليوم!