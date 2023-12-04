ستساعدك المقالة التالية: نصائح حول كيفية إنشاء الرسوم البيانية لموقع الويب الخاص بك

الرسوم البيانية هي إحدى إستراتيجيات المحتوى الأكثر شيوعًا لجذب انتباه جمهورك. تتيح جاذبيتها المرئية للأشخاص مشاركة علامتك التجارية وإيصالها إلى عدد كبير من العملاء المحتملين. هل تعلم أن الأشخاص يفضلون بالفعل 75 بالمائة من اتصالاتهم على أنها أشكال مرئية؟

يتيح عالم اليوم سريع الخطى للأشخاص الاستجابة للمحتوى المرئي بشكل أفضل من قراءة مجموعة كاملة من النصوص. لهذا السبب؛ أصبحت الرسوم البيانية بسرعة عنصرًا مفضلاً في تسويق المحتوى.

الشركات تخلق الرسوم البيانية تقريبا كل يوم. إذًا، كيف تصنع واحدة متميزة عن المنافسة؟

أمثلة بسيطة

وفيما يلي أمثلة على الرسوم البيانية يمكن لأصحاب مواقع الويب القيام بمحتواهم. بالنسبة للمبتدئين، يمكنك استخدام المتجهات والرسوم التوضيحية المسطحة لتسليط الضوء على وجهة نظرك. بعد ذلك، يمكنك تجربة أنماط الرسوم البيانية الخاصة بك وتطويرها.

خطوات إنشاء الإنفوجرافيك

هل تعمل بمفردك أم مع مصمم جرافيك؟ ومع ذلك، تعلم خطوات إنشاء مخطط معلومات بياني رائع لا يمكن لعملائك المحتملين مقاومة مشاركته!

افهم علامتك التجارية

هل أنت أكثر احترافًا أم جمهور الشباب؟ هل علامتك التجارية أكثر رسمية أم متعة في التعامل معها؟ يمكن أن يساعدك فهم علامتك التجارية في إنشاء موضوع أو سمة لمنشورك. ناهيك عن أنه يمكنك تحديد عناصر التصميم الخاصة بك أيضًا.

اختيار الموضوع والفكرة

اختر موضوعًا واحدًا لمناقشته واجعله قصيرًا ومباشرًا في صلب الموضوع. بهذه الطريقة، لن يجد القراء أنه من المربك جدًا قراءة جميع معلوماتك. حتى لو كانت هناك رسوم بيانية أخرى يغطيها موضوعك، فكر في كيفية تعديلها أو إضافة قيمة إليها أيضًا.

التخطيط والكتابة والتخطيط

تحتاج إلى إنشاء تخطيط هيكلي للمحتوى الخاص بك لإنشاء قصة مقنعة من البداية إلى النهاية. قم ببناء القطعة معًا التي تربط الحقائق والأرقام والمرئيات معًا في مسألة منطقية.

اختر الرسومات وعناصر التصميم الخاصة بك. هل ستستخدم الصور أو الرسوم التوضيحية؟ تشكل الصور قدرًا كبيرًا من الرسوم البيانية الخاصة بك.

حدد الخط الخاص بك

يمكن للخطوط أن تصنع الرسوم البيانية الخاصة بك أو تدمرها. يمكن لهذه المحارف أن تضيف نكهة لشخصيتك وصورة علامتك التجارية. يمكن أن تؤدي الخطوط الخاطئة إلى تدمير ذلك، بالإضافة إلى إمكانية قراءة المحتوى الخاص بك. قدر الإمكان، فقط استخدم نوعين من الخطوط. يمكن أن تكون ثلاثة أنواع مختلفة من الخطوط قبيحة بالفعل.

وضع خطة تسويقية

كيف يمكن للأشخاص رؤية المحتوى الخاص بك والتفاعل معه؟ أنت بحاجة إلى العثور على القنوات المثالية التي يمكنك من خلالها مشاركة عملك. ماذا عن من خلال مدونة أو قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بك، Facebook و Pinterest؟ اجعلها قابلة للمشاركة حتى يتمكن جمهورك من نشر الرسوم البيانية الخاصة بك.

تحليل نتائجها

تأكد من إطلاق الرسوم البيانية الخاصة بك بقوة. حاول الآن قياس نتائج أهدافك سواء كان مخطط المعلومات البياني الخاص بك قد حقق أهدافك التسويقية أم لا بعد الحملة. هل زادت المبيعات؟ أو جمعت ما يكفي من الخيوط؟

سيساعدك هذا الدليل التفصيلي على إنشاء رسوم بيانية سليمة ومنطقية يمكن أن تذهل عملاءك المحتملين! هل تحتاج إلى مزيد من النصائح بالرغم من ذلك؟

نصائح لإنجاز الرسوم البيانية الخاصة بك

كيف تتجنب كارثة الإنفوجرافيك؟ يقوم الجميع بإنشاء الرسوم البيانية في الوقت الحاضر لجذب انتباه جمهورهم. كيف تجعل ما يخصك يلاحظه الناس بشكل أفضل؟

1. قبله. عندما نقول KISS، فإننا نعني – اجعل الأمر بسيطًا! لا تحتاج إلى ازدحام الرسوم البيانية الخاصة بك بالأشكال أو الطباعة أو الصور المجنونة. يمكن أن يكون قبيحًا للعين تمامًا، ناهيك عن أنه ممل.

2. ركز على فكرة واحدة فقط. على سبيل المثال، لا تقم بإنشاء رسم بياني لكل ما يتعلق بالصحة! ركز فقط على المجال الصحي المحدد الذي ستفعله. على سبيل المثال، رسم بياني عن فوائد التفاح، أو ما الذي يسبب التوتر النفسي، أو كيفية الوقاية من إصابات العظام.

3. اعرف طولك وحجمك. الطول والحجم المعقولان يمكن أن يلفتا انتباه الناس. ولكن، إذا كان حجمها كبيرًا جدًا، فسوف تبدأ في فقدانها أيضًا. ما هو الحجم الضروري والحد من الطول؟ الحد الأقصى 8000 بكسل يكفي بالفعل وحجم 1.5 ميجابايت أيضًا.

4. أنشئ عنوانًا رائعًا. العنوان هو أول ما يلاحظه العميل بينما الرسومات هي الأسباب التي تجعله يجذب انتباه الجمهور. يجب أن تكون العناوين قادرة على وصف الرسوم البيانية، ولكنها قصيرة بما يكفي لفهمها في لمحة.

5. التحقق من الحقائق والاستشهاد بالمصادر. تعتمد الرسوم البيانية على البيانات. إذا كنت تريد أن تكون دقيقًا، فتأكد من صحة الإحصائيات ومن أن مصادرك موثوقة. إن التأكد من الحقائق والمصادر الخاصة بك يمكن أن يعزز مصداقيتك وثقتك لدى المستهلكين.

الرسوم البيانية حية جدًا وبصحة جيدة في عالم التسويق الرقمي. إذا كنت ترغب في إنشاء مخطط معلومات بياني، فضع هذه النصائح المفيدة في اعتبارك، ووفر على نفسك الأخطاء الفادحة والتحديات التي قد تواجهك أثناء إنشائه.