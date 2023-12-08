ستساعدك المقالة التالية: نصائح حول كيفية رقمنة الفن من أجل NFTs في عام 2023

للحفاظ على صناعة فنية مزدهرة، يجب على الفنانين إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لتحقيق الدخل من أعمالهم. إحدى الطرق التي تزداد شعبيتها هي تحويل الأعمال الفنية إلى رموز غير قابلة للاستبدال.

في هذه المقالة، سنستكشف كيفية رقمنة الفن لـ NFT، وعلى وجه التحديد، كيف يمكن للفنانين القيام بذلك وبعض الفوائد التي تأتي معه.

ما هي NFTs ولماذا يجب على الفنانين الاهتمام بها؟

NFTs، أو الرموز غير القابلة للاستبدال، هي نوع من الأصول الرقمية المخزنة على blockchain. على عكس الأنواع الأخرى من العملات المشفرة، فإن كل NFT فريد من نوعه، وبالتالي لا يمكن استبداله. وهذا يجعلها مثالية لتمثيل ملكية الأصول الرقمية مثل الفن أو الموسيقى أو حتى العناصر داخل اللعبة.

أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل NFTs جذابة جدًا للفنانين هو أنها توفر طريقة جديدة لاستثمار عملهم. على عكس الطرق التقليدية مثل بيع المطبوعات أو ترخيص الأعمال الفنية، لا يمكن بيع NFTs (عدة مرات) فحسب، بل يمكن أيضًا تداولها أو حتى بيعها بالمزاد العلني. وهذا يسمح للفنانين بكسب الكثير من المال من عملهم.

من المزايا المهمة الأخرى لـ NFTs أنها توفر شفافية عالية وثباتًا. نظرًا لأنه يتم تخزين NFTs على blockchain، يمكن تتبع التاريخ الكامل للأصل. وهذا لا يجعل من الصعب على شخص ما سرقة أو نسخ NFT فحسب، بل يجعل من السهل أيضًا معرفة مقدار بيع NFT في الماضي.

تمتد هذه الشفافية أيضًا إلى الفنان. عندما يشتري شخص ما NFT، سيحصل الفنان على كل عملية البيع أو نسبة منها. وهذا على عكس مبيعات الأعمال الفنية التقليدية، حيث قد لا يعرف الفنان من اشترى عمله أو المبلغ الذي دفعه بالفعل.

وأخيرًا، توفر NFTs حماية من الجانب السلبي لا توفرها طرق تحقيق الدخل الأخرى. على سبيل المثال، إذا باع فنان نسخة مطبوعة تقليدية بمبلغ 100 دولار ثم قرر المشتري لاحقًا إعادة بيعها بمبلغ 10000 دولار، فلن يحصل الفنان على أي إيرادات إضافية. ومع ذلك، إذا تم بيع نفس العمل الفني باعتباره NFT، فإن سيظل الفنان يتلقى نسبة مئوية من كل عملية بيع بغض النظر عن سعر إعادة بيع NFT.

وهذا يجعل NFTs مصدر دخل أكثر استقرارًا وموثوقية للفنانين.

لا تتمحور NFT بالكامل حول القردة الكوميدية!

كيفية رقمنة الفن لـ NFTs

إذا كنت ترغب في إنشاء عمل فني رقمي يمكن استخدامه كـ NFT، فهناك بعض الأشياء التي يجب أن تضعها في الاعتبار. أولاً، يجب تخزين العمل الفني بتنسيق رقمي. يمكن القيام بذلك عن طريق مسح عملك ضوئيًا أو تصويره ثم قصه إلى الحجم المطلوب.

ثانياً، يجب أن يكون العمل الفني بصيغة ملف متوافقة مع تقنية blockchain. تنسيقات الملفات الأكثر شيوعًا لـ NFTs هي JPEG وPNG وGIF.

ثالثًا، يجب تخزين العمل الفني على منصة blockchain، أو تريد التأكد من أن لديك محفظة NFT (مزيد من المعلومات أدناه).

ما هي أفضل الحلول لـ NFTs؟

لسوء الحظ، لا يوجد حجم NFT مثالي. تختلف كل منصة وحالة استخدام. ومع ذلك، إليك بعض الإرشادات العامة:

تتراوح دقة NFT الشائعة من 336 بكسل مربع إلى 631 بكسل مربع. أحد NFT الشهير، Beeple، كان يتمتع بدقة تبلغ 21,069 بكسل مربع. بالنسبة لمعظم المستخدمين، يجب أن تكون الدقة 1080 بكسل مربع أو أقل كافية. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في طباعة أعمال فنية كبيرة، فيجب عليك تلبية الحد الأقصى لمتطلبات حجم الملف لتنسيق NFT.

لا يمكن لدقة الشاشة إظهار الفرق بين رسمين بدقة مختلفة. على سبيل المثال، يكون الرسم ذو الدقة المنخفضة غير واضح عند تصغير حجمه إلى نفس ارتفاع صورة أكبر.

وينطبق الشيء نفسه على النص المطبوع بدقة أقل. سوف تبدو غامضة.

إذا كنت تخطط لتحويل قطعة فنية مادية إلى NFT، فيجب عليك اختيار إعداد كثافة أعلى من 300 نقطة في البوصة (بكسل لكل بوصة).

الإعداد للتصوير الفوتوغرافي: الخلفية والإضاءة

هناك العديد من الأشياء التي يجب مراعاتها عند الإعداد لتصوير عملك الفني، والأهم من ذلك – الإضاءة والخلفية.

يجب أن يتم توزيع الإضاءة بالتساوي بحيث يكون موضوعك وخلفيتك مضاءين جيدًا. للحصول على إضاءة متساوية، ضع مصباحين على الجانبين المتقابلين من المشهد. يمكن وضع مظلة خلف الجسم لتوزيع الضوء.

تجنب توجيه الأضواء مباشرة إلى وسط الخلفية، مما قد يؤدي إلى ظهور نقاط ساخنة. سيضمن توجيه الأضواء على الجانبين المتقابلين من الموضوع إضاءة المشهد بشكل متساوٍ وتجنب النقاط الساخنة.

يمكن أن يؤدي الكثير من الضوء إلى توهج العدسة أو تحويل الجسم إلى صورة ظلية. سيؤدي الكثير من الضوء إلى ظهور خلفيات رمادية أو بيضاء اللون. ضع في اعتبارك أيضًا استخدام الأعلام أو التوزيعات للتحكم في الضوء.

يمكنك استخدام خلفية فوتوغرافية قابلة للطي أو ثابتة، حسب احتياجاتك. يمكنك أيضًا استخدام المواد الهلامية أو أنواع أخرى من الأضواء لتغيير لون الخلفية.

يجب عليك اختيار خلفية تكمل موضوعك وتبدو جيدة في الصور الفوتوغرافية.

كيفية التحميل على منصات NFT

لبيع عملك الفني المادي على منصة NFT، يجب أن يكون لديك ملف رقمي لعملك. يمكن أن يكون هذا الملف بتنسيق jpeg وgif وpng والمزيد، ولكن معظم منصات NFT لن تقبل سوى الملفات الأصغر حجمًا.

الخطوة التالية في تحميل الأعمال الفنية المادية إلى منصة NFT هي تحديد قيمة عملك الفني.

بعض القطع أكثر قيمة من غيرها، لكن قيمة عملك الفني ستعتمد على مجتمع المشترين. يقدر هواة جمع الأعمال غير المتصلة بالإنترنت بعض الأعمال المادية ولكن ليس كثيرًا عبر الإنترنت.

ولحسن الحظ، تتطور التكنولوجيا بسرعة، وتظهر الأفكار الإبداعية الجديدة باستمرار. يسمح نموذج NFT الآن للفنانين بإنشاء وبيع أعمالهم الفنية المادية في جميع أنحاء العالم لتحقيق ربح متكرر.

إذا كانت لديك أعمال فنية قديمة لم تقم بأي شيء بها، فيجب عليك تحويلها إلى NFT! من المؤكد أن النتائج ستكون مربحة إذا كانت لديك المهارات والدراية اللازمة لتحويلها.

هناك العديد من التحديات المرتبطة بتحميل الأعمال الفنية المادية إلى منصات NFT. يشعر العديد من الفنانين بالقلق من رسوم الغاز والجوانب الفنية. يخشى البعض ارتكاب خطأ وخسارة العمل الفني والأموال التي كسبوها.

لا تكن!

ومع ظهور تقنية NFT، أصبح بإمكان الفنانين الآن التعامل مباشرة مع المستهلكين دون التعامل مع وسطاء الأعمال الفنية أو المعارض الفنية أو وكالات التصوير الفوتوغرافي.

علاوة على ذلك، لم يعد الفنانون بحاجة إلى البحث عن أماكن محددة لعرض أعمالهم. وبدلاً من ذلك، يمكن لمنشئي المحتوى إنشاء حضور عالمي في أسواق NFT الشهيرة.

كيفية بيع أعمالك الفنية بتقنية NFT عبر الإنترنت

الخيار رقم 1 – بيع نفسك مباشرة

إذا كنت ترغب في بيع عملك الفني الخاص بـ NFT عبر الإنترنت، فهناك بعض الأشياء التي يجب أن تضعها في الاعتبار. أولاً، تحتاج إلى إنشاء موقع ويب أو محفظة عبر الإنترنت حيث يمكن للأشخاص مشاهدة عملك.

ثانيًا، يجب عليك التأكد من تخزين عملك الفني بتنسيق ملف متوافق مع تقنية blockchain. (JPEG، PNG، GIF، الخ.)

وأخيرًا، تحتاج إلى إنشاء حساب على منصة blockchain التي يمكنك استخدامها لبيع عملك. التقنيتان الأكثر شيوعًا لـ NFTs هما ايثريوم و أمواج.

الخيار رقم 2 – استخدم سوق NFT

إذا كنت ترغب في بيع عملك الفني بتقنية NFT عبر الإنترنت ولكنك لا ترغب في التعامل مع متاعب إعداد موقع ويب أو إنشاء حساب على منصة blockchain، فيمكنك استخدام سوق NFT.

سوق NFT عبارة عن منصة عبر الإنترنت تسمح للفنانين ببيع أعمالهم مباشرة للمشترين. سوقا NFT الأكثر شعبية هما البحر المفتوح و نادر.

تسمح لك هاتان المنصتان بإدراج عملك الفني للبيع، كما أنهما يتعاملان مع جميع المدفوعات والمعاملات. وهذا يجعل من السهل جدًا بيع NFTs الخاصة بك دون القلق بشأن التفاصيل الفنية.

الخيار رقم 3 – استخدم دار مزادات NFT

إذا كنت ترغب في بيع أعمالك الفنية التي تعمل بتقنية NFT عبر الإنترنت ولكن تحصل على أعلى سعر ممكن لها، فيمكنك استخدام دار مزادات NFT.

دار مزادات NFT عبارة عن منصة عبر الإنترنت تسمح للفنانين ببيع أعمالهم بالمزاد لمن يدفع أعلى سعر. أشهر دار مزادات NFT هي مؤسسة و نادر جدا.

تسمح لك هاتان المنصتان بإدراج عملك الفني للبيع، كما أنهما يتعاملان مع جميع المدفوعات والمعاملات. وهذا يجعل من السهل جدًا بيع NFTs الخاصة بك دون القلق بشأن التفاصيل الفنية.

الخيار رقم 4 – استخدم معرض NFT

إذا كنت ترغب في بيع أعمالك الفنية التي تعتمد على NFT عبر الإنترنت ولكنك ترغب في الحصول على مزيد من التحكم في السعر، فيمكنك استخدام معرض NFT.

معرض NFT عبارة عن منصة عبر الإنترنت تسمح للفنانين بإدراج أعمالهم للبيع بسعر ثابت. معرضا NFT الأكثر شهرة هما مكان صناع و الدستور الغذائي.

تسمح لك هاتان المنصتان بإدراج عملك الفني للبيع، كما أنهما يتعاملان مع جميع المدفوعات والمعاملات. مرة أخرى، هذا يجعل من السهل جدًا بيع NFTs الخاصة بك دون القلق بشأن التفاصيل الفنية.

لا تنس أن تدفع ضرائبك من الأموال التي تجنيها من بيع أعمالك الفنية. يمكنك استخدام أي السمعة برامج ضريبة التشفير للمساعدة هنا. (اعمل دائمًا مع مستشار مالي، لا شيء في هذه المقالة يمثل نصيحة مالية.)

نصائح للترويج لعملك الفني بتقنية NFT

إذا كنت ترغب في تسويق منتجك عمل فني NFT، يمكنك القيام ببعض الأشياء.

أولاً، يمكنك إنشاء ملف تعريف على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يمكن للأشخاص متابعة عملك. هذه طريقة رائعة لبناء متابعين وجذب الأشخاص المهتمين بعملك.

ثانيا، يمكنك إنشاء مدونة أو YouTube قناة تعرض فيها أعمالك. هذه طريقة رائعة لإظهار عملك وإظهار ما تبيعه للناس.

ثالثا، يمكنك المشاركة في المعارض والمسابقات الفنية عبر الإنترنت. هذه طريقة رائعة لعرض عملك على جمهور أوسع وربما الفوز ببعض الجوائز المالية.

رابعا، يمكنك التعاون مع فنانين آخرين. هذه طريقة رائعة لعرض عملك على جمهور أكبر وإنشاء شيء جديد وفريد ​​من نوعه.

وأخيرًا، يمكنك استخدام الإعلانات عبر الإنترنت. قد يكون هذا مكلفًا للوصول إلى جمهور أكبر وإثارة الاهتمام بعملك. تذكر أن هذه هي الطريقة الأكثر صعوبة لبيع عملك أثناء التنافس ضد المعلنين المتمرسين.

NFTs هي مستقبل عالم الفن، وإذا كنت ترغب في بيع أعمالك الفنية عبر الإنترنت، فهي خيار رائع. هناك بعض الأشياء التي تحتاج إلى وضعها في الاعتبار، ولكن بمجرد البدء، فهي سهلة الاستخدام للغاية.

مستقبل NFTs وتأثيرها على الفن

يبدو مستقبل NFTs مشرقًا (على الرغم من الرافضين)، ومن المرجح أن يؤثر بشكل كبير على عالم الفن. من المحتمل أن نرى المزيد من الفنانين يستخدمون NFTs لتحقيق الدخل من أعمالهم في المستقبل. من المحتمل أيضًا أن نشهد ظهور المزيد من المنصات التي ستسهل على الأشخاص شراء وبيع NFTs.

علاوة على ذلك، من المرجح أن تؤدي الزيادة في الطلب على NFTs إلى انخفاض الأسعار. وذلك لأن المعروض من NFTs محدود بكمية الأعمال الفنية المتوفرة.

وأخيرًا، من المرجح أن تؤدي شفافية NFTs وثباتها إلى مزيد من الثقة في عالم الفن. قد يؤدي هذا إلى زيادة الاستثمار في عالم الفن ويؤدي إلى قيام المزيد من الأشخاص بشراء وبيع الأعمال الفنية.

التعليمات

ما هي البلوكشين؟

blockchain عبارة عن قاعدة بيانات موزعة تقوم عقدها بمشاركة المعلومات مع أجهزة الكمبيوتر الأخرى في الشبكة. تضمن تقنية Blockchain الأمان بدون أطراف ثالثة، وتسريع المعاملات، وتتمتع بميزات أمان قوية. هذه المعلومات لا رجعة فيها مما يضمن بقاء البيانات مخزنة بشكل دائم. كما يسمح للفنانين بتتبع NFT الخاص بهم وضمان نسبة مئوية من المبيعات المستقبلية.

هل أحتاج إلى محفظة تشفير؟

نعم. يتطلب منك معظم سوق NFT إنشاء محفظة تشفير خاصة بك للتعدين أو تداول NFT. عادةً ما تكون محافظ العملات المشفرة مثل MetaMask وCoinbase محافظًا آمنة أيضًا. قدمت بعض أسواق NFT ميزة تسمح لمستخدمي الائتمان والخصم بالدفع باستخدام العملة الورقية عن طريق البطاقة، مما يجعل دفعات NFT أكثر ملاءمة.

هل يمكنني تجنب رسوم الغاز؟

توفر العديد من أسواق NFT سكًا خاليًا من الغاز. هم بشكل خاص Opensea أو Raribles. وهذا يضع رسوم الغاز على المشتري بدلاً من المطور ويشبه إلى حد ما ضريبة القيمة المضافة وضرائب الوقود التي تضيفها بعض شركات الطيران. في الوقت الحالي، لا تفرض معظم تقنيات blockchain أي رسوم على الغاز أو أسعار أقل. يتضمن ذلك Polygon في OpenSea وImmutableX في Mintable. عند شراء NFT، تحقق من السعر ومكان استخدام blockchain.

هل يمكن لأي شيء أن يكون NFT؟

نعم. يمكن حفظ جميع الملفات الرقمية تقريبًا بتنسيق NFTs. حاليًا، تدعم غالبية الأسواق الأعمال الفنية الرقمية. وقد تمت رقمنة بعض المنتجات المادية مثل NFTs، مثل الإصدار المحدود من أحذية Nike الرياضية. نتوقع أن تكون NFTs موجودة في الفضاء الرقمي والمادي.

ما هو النعناع؟

مثل العملة المادية، يمكن للتعدين أيضًا وصف كيفية إنشاء عملة مشفرة على blockchain. يتم تحقيق ذلك من خلال إنتاج سجلات على دفتر أستاذ مركزي غير معدل ومقاوم للتلاعب يمكنه تتبع مبيعات NFT مع تقدم عملية البيع. عادة ما يكلف سك العملة رسوم الغاز (المذكورة أعلاه). كما قلنا، تصبح بعض الأسواق مبتكرة فيما يتعلق بالرسوم.

هل هناك أي Blockchain موفرة للطاقة؟

توفر أسواق NFT أيضًا بدائل تقلل من بصمتها الكربونية وتوفر المال للمستهلكين. على سبيل المثال، يَعِد نظام blockchain Solana بأن يكون خاليًا من الكربون. انظر إلى أسواق NFT الخاصة بك واختر السوق الذي يناسب ضميرك.

ملخص

نظرًا لتزايد شعبية NFTs وقدرتها على إحداث ثورة في عالم الفن، يحتاج الفنانون إلى فهم كيفية عملهم.

في هذه المقالة، حددنا أساسيات NFTs وقدمنا ​​نصائح حول كيفية قيام الفنانين بإنشاء وبيع الأعمال الفنية الرقمية التي تستخدمها. لقد ناقشنا أيضًا مستقبل NFTs وتأثيرها على عالم الفن.

عن المؤلف

المقال كتبه كاتبنا الضيف، نيك باتروكي.

Nick هو مصمم UX/UI، ومراجع التطبيقات، ومراجع البرامج، والمدون. عمل Nick’s مع أكثر من 150 عميلًا من جميع أنحاء العالم. يستمتع Nick أيضًا بمراجعة تطبيقات الهاتف المحمول وتطبيقات الويب ومواقع الويب. تحقق من له مدونة إذا كنت تريد معرفة ما يلزمك لتصبح مصمم تطبيقات أو مستقلًا ناجحًا.