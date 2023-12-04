ستساعدك المقالة التالية: نصائح للمدونين للمبتدئين | التسويق الرقمي لـPurpleCow

تعرف العديد من الشركات أنها بحاجة إلى التدوين. إنه يساعد الخاص بك تحسين محركات البحث و يزيد من حركة المرور. لكن حوالي 75 بالمائة من المدونين غالبًا ما يتركون مدوناتهم لأنهم يجدون صعوبة في القيام بذلك في نهاية السطر. استمر عدد قليل فقط من الأشخاص في تحديث محتواهم بانتظام. هذا يعني أنه يمكنك بسهولة التغلب على منافسيك إذا كنت تستطيع التدوين بانتظام.

فيما يلي بعض النصائح لإبقائك على اطلاع دائم بموضوع التدوين.

نفاد الأفكار؟ احصل على واحدة من جمهورك المتخصص!

ابحث على الإنترنت عن الأسئلة التي يطرحها جمهورك المستهدف غالبًا. يمكن أن تكون استعلاماتهم طريقة رائعة لإنشاء أفكار محتوى لمنشور مدونة Nest الخاص بك. وأكثر من ذلك، فهو يجيب فقط على أسئلتهم المتوسلة. لذا، امنحهم سببًا لزيارة مدونتك!

كتابة ما لا يقل عن 500 كلمة.

لقد تمت مناقشة الحد الأدنى لعدد الكلمات في مشاركة المدونة إلى حد كبير. نقول تهدف إلى نشر ما لا يقل عن 500 كلمة. وبهذه الطريقة يمكنك إدراج الكلمات الرئيسية بشكل أفضل في مقالتك و محركات البحث ليزحف. تذكر أن تكتب محتوى عالي الجودة بما يكفي حتى يتمكن الأشخاص من الارتباط بموقعك مرة أخرى.

إنشاء كلمات تحث المستخدم على اتخاذ إجراء.

إذًا، ماذا تريد من جمهورك أن يفعل بعد قراءة مقالتك؟ تأكد من وضع جملة قوية تحث المستخدم على اتخاذ إجراء في النهاية حتى يتفاعل معك. يمكن أن يقوموا بتنزيل كتبك الإلكترونية أو الاشتراك في مدونتك أو الإعجاب بملفاتك الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.

كن متسقا.

الاتساق هو الجانب الأكثر أهمية في المدونات. متى تنشر مدونتك غالبًا؟ من الأسهل أن تفقد جمهورك عندما لا تقوم بالتدوين بانتظام. حتى لو كان ذلك مرة واحدة فقط في الأسبوع، امنح جمهورك شيئًا يتطلعون إليه.

إضافة الوسائط المتعددة.

يمكن أن يكون النص مملاً! أضف الصور ومقاطع الفيديو إلى مقالتك حتى يتمكن الجمهور أيضًا من الاستماع إلى محتوى الوسائط الأخرى. إنها إحدى الطرق لتجديد أعينهم ووجهات نظرهم لمدونتك.

اجعل العناوين والعناوين جذابة.

أول شيء يراه القراء هو عنوانك. لن يتمكنوا من قراءة محتوى المحتوى الخاص بك دون ملاحظة هذا العنوان الجذاب أولاً. اجعله قصيرًا في حدود 70 حرفًا وأدخل الكلمات الرئيسية إن أمكن. يمكنك استخدام مواقع إنشاء العناوين مثل SEOPressor لإنشاء عنوان.

كن متسقًا مع صوتك.

ألا تعلم أن القراء يمكنهم التقاط صوت مقالتك؟ هذا صحيح. إذا أصبحت نوعًا من العلامة التجارية لمدونتك، فلماذا لا تحتفظ بها؟ التحول المفاجئ في القطعة الصوتية يمكن أن يجعل القراء يتساءلون عما حدث.

لا تنسى التعريف والأوصاف.

تذكر أنه يتعين عليك كتابة أوصاف التعريف والنص البديل والصور البديلة حتى تتمكن محركات البحث من الزحف إلى مدوناتك. وبهذه الطريقة، يمكن فهرسة موقع الويب الخاص بك وتجميعه حتى تتمكن المؤسسات الصغيرة من معرفة نوع الموقع. والأكثر من ذلك، أنك ستحتل مرتبة أفضل وأعلى بهذه الطريقة.

يبقيه الأصلي.

لا تنسخ فقط من الويب! من المغري أن تقوم فقط بنسخ ولصق المقالات المجانية والمطالبة بأنها ملكك. لا تقلق، حتى لا ترغب في التعرض للعقوبات من قبل جوجل.

اكتب مقدما.

اكتب عندما تستطيع ذلك وقم بجدولة منشوراتك مسبقًا. بهذه الطريقة، يمكنك توفير الوقت من خلال التفكير في مقال آخر للقيام به وتحريره ونشره. انها ليست نكتة. التدوين يستغرق وقتا طويلا. لذا، استغل وقتك على أفضل وجه لكتابة قطعة محتوى جديدة.

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