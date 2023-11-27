نصائح TikTok وأفضل الممارسات للعلامات التجارية في عام 2023

ستساعدك المقالة التالية: نصائح TikTok وأفضل الممارسات للعلامات التجارية في عام 2022

تتحرك وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة، وكعلامة تجارية، قد يكون من الصعب مواكبتها.

عند تحديث إستراتيجية TikTok الخاصة بك لعام 2022، ستحتاج إلى مزج بعض الاستراتيجيات الخالدة مع الاتجاهات الحالية للتواصل مع جمهورك بطرق جديدة. تابع القراءة للحصول على أفضل نصائحنا لـ TikTok لإثارة إعجابك في العام الجديد.

كن غير رسمي

شعار TikTok الخاص للعلامات التجارية هو: “لا تصنع إعلانات، اصنع TikToks”. بشكل عام، يعمل TikTok كمنصة لمحتوى أقل مصقولًا وأكثر أصالة. اغتنم هذه الفرصة لإنتاج المزيد من المقاطع غير الرسمية وغير الرسمية والمريحة التي تعرض شخصية علامتك التجارية. سواء بدت هذه لحظات صريحة حقًا أو مقاطع مكتوبة تبدو وكأنها أقل رسمية، فإن اتباع نهج غير مبالٍ سيجعلك تتلاءم تمامًا مع ثقافة TikTok.

استخدم الصوت

يعد الصوت جزءًا محوريًا من TikTok 88% من المستخدمين يعتبرون الصوت ضروريًا لتجربة TikTok.

إن التكتيكات مثل استخدام الصوتيات الشائعة وإنتاج مقاطع فيديو تمثل تجارب صوتية ومرئية مزدوجة لمتابعيك تحقق نتائج: دراسة القنطار وجدت أن الإعلانات المصحوبة بالصوت على TikTok عززت تفضيل العلامة التجارية ونية الشراء، وهو فوز كبير لأي علامة تجارية تسعى إلى التحويلات.

يمكن لحسابات العلامات التجارية استخدام عدد كبير من المقاطع الصوتية الرائجة من مكتبة الملفات الصوتية التجارية الخالية من حقوق الملكية في TikTok، ولكن إذا كنت تشعر بمزيد من الإبداع، فيمكنك أيضًا إنشاء صوت TikTok الخاص بك لعرض أي موسيقى أصلية أو تعليقات صوتية أو أناشيد خاصة بالشركة! فقط تأكد من الابتعاد عن الموسيقى المحمية بحقوق الطبع والنشر لتجنب أي مشكلة قانونية.

استخدم الترفيه والفكاهة

في أغلبية TikToks، الترفيه = مضحك. حققت العديد من العلامات التجارية نجاحًا هنا من خلال إلقاء النكات عن نفسها، وغالبًا ما تميل إلى شخصياتها العامة للضحك.

على سبيل المثال، كان تطبيق تعلم اللغة Duolingo وتميمة العلامة التجارية الخاصة به، Duo، موضعًا للنكات منذ فترة طويلة حول إشعاراتهم العدوانية عند فقدان الدرس. ونتيجة لذلك، أصبح حساب TikTok الخاص بهم مليئًا بالمحتوى يسخر من Duo لكونه مثيرًا للمشاكل والرد على التعليقات بتهديدات طريفة.

إذا لم تكن الكوميديا ​​هي الشيء المفضل لديك، فلا داعي للذعر. إن مفتاح الترفيه هو تلبية ما يتناغم مع شخصية علامتك التجارية وما يحبه جمهورك، وقد يعني ذلك محتوى إعلاميًا أو مثيرًا للاهتمام أو ذا قيمة أخرى.

تتمتع الفكاهة بمكانة رئيسية على طاولة TikTok، ولكن إذا لم تتناغم مع صورة علامتك التجارية أو كنت تكافح لجعلها تبدو أصيلة، فإن الميل إلى طريق مختلف من الترفيه أمر جيد تمامًا.

تواصل مع قيم جمهورك

TikTok هو مكان للفكاهة والذكاء، ولكنه أيضًا مكان للتواصل والمحادثة الحقيقية. ربما تكون علامة تجارية للملابس ذات أحجام موسعة تسلط الضوء على رسالة إيجابية للجسم، أو علامة تجارية للمكياج في مهمة لتغيير السرد القائل بأن الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب يجب أن يخضعوا لتغطية كاملة. مهما كان منصبك، فإن اتباع نهج أكثر إنسانية في المحتوى الخاص بك يمكن أن يؤدي إلى تواصل حقيقي مع المستهلكين، الذين يحبون أن يعرفوا أنك تحمل نفس القيم التي يحملونها.

الانخراط مع الآخرين

من المحتمل أنك سمعت عن التفاعل مع التعليقات على منشوراتك الخاصة، ولكن التمرير عبر TikTok وترك التعليقات على المنشورات الأخرى يمكن أن يزيد بشكل كبير من حضور علامتك التجارية وشخصيتك.

تحقق من “الإشارات” الخاصة بعلامتك التجارية بشكل متكرر أيضًا؛ إذا قام الأشخاص بوضع علامة على علامتك التجارية في التعليقات على بعض مقاطع الفيديو الأخرى، فهذه علامة كبيرة على أنه يجب عليك المشاركة والانضمام إلى المحادثة.

تعلم الكثير من العلامات التجارية على TikTok أن إلقاء نكتة في التعليقات يمكن أن يجذب الكثير من الصحافة الجيدة؛ خذ على سبيل المثال هذه العلامات التجارية في تعليقات أحد @jongrazسيئة السمعة فيديوهات “عظام أو لا عظام”.:

إنشاء مجتمع، وليس تحويلات

ببساطة، TikTok لا يتعلق فقط بالمبيعات والتحويلات. بل إن TikTok هو مكان لبناء المجتمع وإجراء المحادثات ومشاركة شخصية علامتك التجارية.

كما ذكرنا أعلاه، يعد التواصل مع قيم جمهورك أمرًا بالغ الأهمية لبناء علاقة مع متابعيك، سواء اخترت محتوى فكاهيًا أو مخلصًا لتحقيق هذا الهدف.

في كثير من الأحيان، تنشغل العلامات التجارية بالهدف النهائي المتمثل في إجراء عملية بيع، ولكن على TikTok، فإن الخطوات الوسطى للوعي بالعلامة التجارية والثقة بالعلامة التجارية والتفاعل الحقيقي لها أهمية كبيرة.

لا تنسى جمهورك الذي يسعى وراء النقرة.

شريك مع المبدعين

من يقول أنه يتعين عليك القيام بكل الأعمال اللازمة لتعزيز حضورك على TikTok بنفسك؟

تعد الشراكة مع منشئي TikTok وسيلة فعالة لزيادة الوعي بعلامتك التجارية والوصول إلى جماهير جديدة. بالإضافة إلى ذلك، ستحصل على فائدة إضافية تتمثل في منشورات المنتجات الأصلية من المستهلكين الذين يميل إليهم الأشخاص ثق أكثر من العلامات التجارية.

يُعد محتوى المنشئ أيضًا محتوى مثاليًا من إنشاء المستخدمين لإعادة استخدامه ضمن محتوى الوسائط الاجتماعية أو موقع الويب الخاص بك أو في أي مكان آخر في مسار التسويق الخاص بك! فقط تأكد من حصولك على إذن من المنشئ قبل إعادة النشر.

يمكن أن يؤدي العثور على منشئي TikTok والترويج لهم والتعاقد معهم بمفردك إلى تحقيق فوائد مذهلة، ولكنه قد يكون أيضًا بمثابة استنزاف لموارد الشركة المهمة مثل الوقت والطاقة.

هل ترغب في جني الفوائد دون تحمل الأعباء الثقيلة؟ نحن نطابقك مع منشئي محتوى حقيقيين استنادًا إلى جمهورك المستهدف وأهدافك، ونشحن لهم منتجك ثم نجمع كل النتائج لك. إذا كنت مستعدًا لاكتشاف كيف يمكننا تحسين لعبة TikTok الخاصة بك في عام 2022، فيرجى تقديم خبراء التسويق من المستهلك إلى المستهلك صرخة اليوم.