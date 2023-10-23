ستساعدك المقالة التالية: نطاقات المستوى الأعلى الأكثر شيوعًا في Google

نطاقات المستوى الأعلى الأكثر شيوعًا في Google

لقد تفوق بيل سلاوسكي على نفسه هذه المرة بقائمة مذهلة لعدد نطاقات المستوى الأعلى التي قامت Google بفهرستها لكل TLD تقريبًا (.com، .org.edu..etc.). فكر بيل في المهمة بعد قراءة مقال حول عدد نطاقات المستوى الأعلى .cn التي تم تسجيلها وعندما سأل أحد أعضاء منتدى Cre8asite عن نطاقات .info.

أدى ذلك إلى قيام بيل بالعثور على قوائم البلدان ونطاقات المستوى الأعلى العامة وإجراء عمليات بحث في Google عن عدد المواقع المفهرسة لكل TLD : “على سبيل المثال، البحث عن “site:.com” بدون علامتي الاقتباس قد يظهر لي تقريبًا عدد الصفحات التي تظهر في فهرس Google الموجودة على المواقع التي تستخدم نطاق المستوى الأعلى “.com”“.

النتائج عبارة عن قائمة تضم 20 نطاقًا من المستوى الأعلى تحتوي على أكبر عدد من نتائج الصفحات في Google، و20 نطاقًا من المستوى الأعلى تحتوي على أقل نتائج للصفحات في Google، وكميات الصفحات من جميع مجالات المستوى الأعلى بحثت في جوجل. الأرقام الوحيدة التي يبدو أن سلاوسكي يفتقدها هنا هي عدد القهوة وزجاجات Visine التي أسقطها أثناء تجميع هذه القوائم معًا.

مشاركة بيل حول تحسين محركات البحث (SEO) بواسطة SEA، نطاقات المستوى الأعلى الأكثر شيوعًا والأقل شيوعًا في Google، يعد تحفة فنية وآمل أن يقوم بتجميع نوع من البرامج النصية للبرنامج لإنشاء أرقام فهرس نطاق Google جديدة بشكل مستمر.