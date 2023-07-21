ستساعدك المقالة التالية: نظرية العقل: في التواصل والتعاطف!

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نظرية العقل: في التواصل والتعاطف!

يهدف هذا النوع من الذكاء الاصطناعي إلى فهم مشاعر وأفكار وقناعات الوكلاء الآخرين ، سواء كانوا أشخاصًا أو أنظمة ذكاء اصطناعي. بناءً على الحالات العقلية للآخرين ، قد يتنبأ بسلوكهم ويعدل سلوكه. أصبح البحث في نظرية العقل (ToM) أكثر أهمية لتطوير الذكاء الاصطناعي (AI).

تستلزم نظرية العقل ، وهي ضرورية للمشاركة الاجتماعية والتواصل ، القدرة على فهم وتوقع الحالات العقلية للآخرين ، بما في ذلك معتقداتهم ونواياهم وعواطفهم.

على عكس الذكاء الذي تظهره الحيوانات غير البشرية والأشخاص ، يشير الذكاء الاصطناعي (AI) إلى الإدراك والتركيب والاستدلال بالمعلومات التي تصنعها أجهزة الكمبيوتر. التعرف على الكلام ورؤية الكمبيوتر والترجمة بين اللغات والتعيينات المختلفة للمدخلات هي بعض الأمثلة على الأنشطة التي يتم فيها ذلك.

تشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي محركات بحث الويب المتقدمة (مثل بحث Google) وأنظمة التوصية (المستخدمة بواسطة YouTubeو Amazon، و Netflix) ، فهم الكلام البشري (مثل Siri و Alexa) ، والسيارات ذاتية القيادة (على سبيل المثال ، Waymo) ، واتخاذ القرار الآلي والتنافس على أعلى مستوى في أنظمة الألعاب الإستراتيجية (مثل الشطرنج و Go).

مع تزايد قدرة الآلات ، غالبًا ما يتم حذف المهام التي تتطلب “ذكاء” من تعريف الذكاء الاصطناعي ، وهي ظاهرة تُعرف باسم تأثير الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال ، كثيرًا ما يتم استبعاد التعرف الضوئي على الأحرف من الأشياء بواسطة الذكاء الاصطناعي ليصبح روتينًا يوميًا.

لبناء روبوتات يمكنها فهم الأشخاص والتفاعل معهم بشكل أكثر فعالية ، يبحث باحثو الذكاء الاصطناعي في كيفية تضمين توم في أنظمة الذكاء الاصطناعي. يعد بناء نماذج الذكاء الاصطناعي لحالات الدماغ البشري والاستفادة منها في التنبؤ بالسلوك البشري وتفسيره إحدى الاستراتيجيات.

قد يجعل هذا من الممكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي التواصل مع الناس بطرق أكثر بديهية وطبيعية. علاوة على ذلك ، قد تعزز ToM التواصل بين الأشخاص وأنظمة الذكاء الاصطناعي.

على سبيل المثال ، قد يكون نظام الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه فهم الحالة العقلية للمستخدم أفضل تجهيزًا لفهم مطالبه والرد بطريقة أكثر فعالية وتخصيصًا. قد تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي المزودة بإمكانيات ToM قادرة على تحديد رغبات وعواطف المستخدمين والاستجابة لها بطريقة مناسبة.

قد يكون هذا مفيدًا بشكل خاص في السياقات العلاجية أو الطبية حيث تكون التفاعلات التعاطفية أمرًا بالغ الأهمية. يمكن تطبيق ToM لتعزيز تعاون وكلاء الذكاء الاصطناعي.

قد يشمل توقع وتنسيق أنشطة الوكلاء الآخرين إنشاء نماذج ذكاء اصطناعي لحالاتهم العقلية. يعد استخدام خوارزميات التعلم الآلي لتقييم مجموعات البيانات الكبيرة للسلوك البشري والعثور على الأنماط التي يمكن استخدامها للتنبؤ بالحالات العقلية إحدى الطرق. في طرق أخرى ، يتم ترميز نماذج الحالة العقلية بشكل متعمد في أنظمة الذكاء الاصطناعي باستخدام نماذج احتمالية مثل شبكات Bayesian.

يتم أيضًا استخدام ToM لإنشاء روبوتات اجتماعية ذات تفاعلات شبيهة بالبشر مع الناس. صُممت هذه الآلات لفهم العواطف والنوايا البشرية ، والتفاعل معها ، وتقديم الدعم الاجتماعي والعاطفي. على سبيل المثال ، يمكن للروبوت الذي يمكنه تحديد متى يتعرض الشخص للتوتر أن يشجعه أو يقترح قضاء وقت ممتع.

يمكن تعزيز قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على التفاعل مع الأشخاص بطرق أكثر كفاءة وطبيعية من خلال دمج نظرية العقل. على سبيل المثال ، يمكن لنظام الذكاء الاصطناعي المزود بإمكانيات ToM أن يكون قادرًا على تكييف أنماط الكلام مع الحالة العاطفية للمستخدم أو استخدام مؤشرات غير لفظية. قد يكون هذا مفيدًا بشكل خاص لتطبيقات مثل chatbots لخدمة العملاء أو المساعدين الافتراضيين ، حيث يكون الاتصال الواضح والفعال ضروريًا.

أخيرًا وليس آخرًا ، قد يكون لدمج نظرية العقل في أنظمة الذكاء الاصطناعي تداعيات أخلاقية كبيرة. قد تساعد نظرية العقل في منع الإصابة العرضية أو إساءة استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي من خلال تمكين الروبوتات من فهم الحالات العقلية البشرية. على سبيل المثال ، يمكن لنظام الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه اكتشاف وقت انزعاج المستخدم التوقف عن تقديم أنواع معينة من المواد أو تقديم أنواع معينة من التعليقات.

باختصار ، يُشار إلى القدرة على فهم الحالات العقلية ونسبها إلى الذات والآخرين ، وكذلك استخدام هذا الفهم لتوقع السلوك وتفسيره ، باسم نظرية العقل (ToM). إن نظرية العقل (ToM) ضرورية للتواصل بين الأشخاص والتفاعل الاجتماعي ، ولها آثار مهمة على العلاجات العلاجية ، والبرامج التعليمية ، والنهوض بالذكاء الاصطناعي.

من أجل تعزيز فهم أنظمة الذكاء الاصطناعي للأشخاص والتفاعل معهم ، بالإضافة إلى إنشاء تطبيقات جديدة مثل الروبوتات الاجتماعية والأنظمة التفاعلية الأخرى ، يبحث الباحثون في الذكاء الاصطناعي في كيفية تضمين نظرية العقل في أنظمة الذكاء الاصطناعي. يعد بناء نماذج الحالة العقلية للأشخاص ، وتقوية التعاطف ، وتحسين التواصل ، وتعزيز العمل الجماعي بين مختلف وكلاء الذكاء الاصطناعي جزءًا من هذا.