ستساعدك المقالة التالية: نفِّذ استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي لفريق التسويق الخاص بك

يمتلئ مشهد وسائل التواصل الاجتماعي بمحتوى متنوع يتم توزيعه بشكل استراتيجي عبر منصات متعددة. في أي يوم، يجوز للعلامة التجارية تحميل منشور مدونة ذي صلة بالصناعة على LinkedIn، أو مقطع فيديو يسلط الضوء على الموظف Instagram، أو ميمي الفيروسية على Twitter. بينما ال يكتب قد يكون المحتوى مختلفًا، إلا أن هذه المنشورات جميعها تشترك في هدف مشترك: بناء علاقة بين العميل المحتمل وعلامتك التجارية.

في حين أن هذا الهدف قد يبدو سهلاً، فإن عملية تنظيم المحتوى ومتابعة هوية العلامة التجارية المشتركة تتضمن العديد من الأجزاء المتحركة، خاصة إذا كنت تعمل مع فريق وسائل التواصل الاجتماعي. علاوة على ذلك، عليك أيضًا أن تتذكر أن منشوراتك تتنافس مع المنافسين في مجالك والآلاف من العلامات التجارية الأخرى التي تنشر يوميًا.

للتأكد من أن علامتك التجارية تتمتع بحضور قوي على وسائل التواصل الاجتماعي، قمنا بتجميع بعض التوصيات لضمان قدرة فريقك على التوافق مع استراتيجية قوية لوسائل التواصل الاجتماعي. إلى جانب هذه الاقتراحات، سنوفر بعض الموارد ضمن Mention Publish للتأكد من أن المحتوى المنسق الخاص بك متماسك عبر جميع قنوات التواصل الاجتماعي وأن صوت علامتك التجارية حاضر باستمرار.

تأكد من أن الجميع يعرف دورهم ومسؤولياتهم …

يلعب كل عضو في الفريق دورًا مهمًا في مؤسستك، ومن المهم تحديد هذه الأدوار بوضوح للجميع. إن وجود عملية مصممة جيدًا سيوفر لفريقك فهمًا لمن يجب التواصل معه للحصول على تعليقات أو إرشادات بشأن مهام محددة، خاصة عندما يحين وقت مراجعة الأجزاء النهائية من المحتوى. هنا في Mention، نحدد اثنان رئيسيان الأدوار ضمن سير عمل الموافقة الخاص بنا: المبدعون والمشرفون.

المبدعين مكلفون بإنشاء محتوى يناسب رؤية هوية علامتك التجارية عبر الإنترنت.

بمجرد إنشاء المحتوى، مشرف سوف يساعد في مراجعة المحتوى. يتمثل دورهم في تقديم التوجيه لمنشئ المحتوى من خلال مشاركة التعليقات البناءة والتأكد من أن المحتوى يتوافق مع إرشادات هوية علامتك التجارية.

يعمل هذان الدوران معًا بسلاسة لمشاركة المحتوى الجديد والملاحظات مع بعضهما البعض. الهدف هو الحفاظ على اتصال قوي بين أعضاء الفريق والمديرين لضمان مراجعة أجزاء المحتوى الجديدة وتحسينها دائمًا بشكل صحيح. ضمن Mention Publish، يمكنك تنفيذ هذه الأدوار بسهولة باستخدام سير عمل الموافقة، وهي عملية مراجعة مدمجة بالفعل في تقويم الجدولة الخاص بك!

تحديد المقاييس والأهداف الخاصة بك

قبل نشر المحتوى على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بعلامتك التجارية، من المهم تحديد المقاييس الأساسية التي ستحدد نجاح فريقك. على الرغم من أن كل منصة من منصات التواصل الاجتماعي لها هويتها الخاصة للمحتوى، إلا أن المقاييس التي يمكن تتبعها عبر هذه المنصات متشابهة. تتضمن بعض أمثلة المقاييس التي تتشاركها المنصات المختلفة تطور المتابعين، ونشر الإعجابات، والتعليقات على سبيل المثال لا الحصر.

وفيما يتعلق بالمقاييس، نوصي بالرؤى الرئيسية التالية:

متابعون: سيشير تطور متابعيك بمرور الوقت إلى ما إذا كانت حملاتك تجتذب جمهورًا جديدًا أو تردع العملاء الحاليين. باستخدام لوحات معلومات Mention Social Analytics، يمكنك عرض نمو متابعيك بمرور الوقت والتحقيق في المنشورات المحددة التي كانت ستحظى بهذا التفاعل الإيجابي.

تنوع المحتوى: من المهم أن تحافظ على تحديث المحتوى الخاص بك من خلال المنشورات التي تنقل قصصًا فريدة بتنسيقات متعددة. يمكن أن يؤدي ملء ملفات تعريف حسابك الاجتماعي بمنشورات المدونة أو مقاطع الفيديو أو الرسوم البيانية إلى الوصول إلى جمهور أوسع، وسيخلق فرصة للعملاء الجدد للعثور على علامتك التجارية. كخط أساس، يجب على فريقك تحديد مقدار المحتوى الذي يريدون إنشاءه للحملة. باستخدام تقويم محتوى Mention، سيكون من السهل على فريقك رؤية كيفية وضع هذه المنشورات الفريدة على مدار فترة زمنية.

حجم المحتوى: كمية المنشورات التي تشاركها علامتك التجارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تلعب أيضًا دورًا في المشاعر تجاه علامتك التجارية. تريد التأكد من ظهور المحتوى الخاص بك بشكل متسق عبر الموجزات الاجتماعية؛ ومع ذلك، لا تريد أن تسبب فوضى في المنصات بعدد كبير جدًا من المنشورات. هذا هو المكان الذي سيلعب فيه تقويم المحتوى الخاص بك دورًا مرة أخرى. يمكنك استخدام المرشحات الموجودة في التقويم الخاص بك لعرض حجم المحتوى المجدول لكل منصة وسائط اجتماعية محددة. إذا كنت تشعر أن هناك قدرًا كبيرًا جدًا من المحتوى الذي يتم بثه خلال فترة زمنية معينة، فيمكنك بسهولة إعادة جدولة المنشورات لتباعدها أو ببساطة إزالة بعض المحتوى!

ارتباط: بمجرد نشر المحتوى الخاص بك عبر الإنترنت، يمكن لفريقك رؤية التفاعل كفرصة لتلخيص أداء كل منشور والحملة بشكل عام. إن مقاييس منشوراتك الاجتماعية عبارة عن تعليقات بناءة ستحدد أفضل محتوى يتفاعل معه متابعوك، بالإضافة إلى المحتوى الذي قد يحتاج إلى إعادة هيكلته. عندما تقوم بنشر منشور من خلال Mention، ستتمكن من مراجعة المقاييس مثل التفاعل مباشرةً مع تحليلات المنشورات! سيوفر Mention تحليلات منشورات مخصصة لكل منصة اجتماعية، مثل عدد إعادة التغريدات Twitter المنشورات أو عدد النقرات على منشورات LinkedIn.

هذه مجرد بعض المقاييس التي يجب مراعاتها لفريقك! عند مراجعة المقاييس، من المهم النظر في تكرار من تتبع البيانات. يجب أن يحدد فريقك ما إذا كان ينبغي مراجعة التحليلات في إطار زمني محدد، مثل يوميًا أو أسبوعيًا أو كل أسبوعين أو شهريًا. إذا كان فريقك يستخدم التقارير التحليلية، فنوصي بإنشاء لوحات معلومات لتكرارات متعددة. سيكون الحصول على طرق عرض متعددة لبياناتك مفيدًا، خاصة عند مشاركة المنشورات الجديدة عبر الإنترنت. سيتمكن فريقك من رؤية تأثير هذه المنشورات مع مرور الوقت، و يمكنهم مقارنة البيانات من الفترات السابقة إذا كنت تراقب الاتجاهات في الأشهر القليلة الماضية.

وضع المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات

يجب أن تكون الهوية التي تقدمها علامتك التجارية عبر الإنترنت محددة جيدًا عبر حسابات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك. تعمل هوية العلامة التجارية المتسقة على طمأنة متابعيك بشأن قيم شركتك وعروضها. علاوة على ذلك، تخلق هوية العلامة التجارية الفريدة فرصة لجذب عملاء جدد من خلال تمييزك عن المنافسة.

من أجل اتباع صوت العلامة التجارية المتسق، من المهم أن يقوم فريقك بتوثيق الصوت المناسب إرشادات العلامة التجارية لإنشاء المحتوى.

إرشادات العلامة التجارية هي عمليات موثقة يجب على فريق الوسائط الاجتماعية الخاص بك اتباعها لضمان بقاء هوية العلامة التجارية متسقة عبر جميع القنوات. يجب أن تنقل هذه الإرشادات السرد الذي تريد علامتك التجارية سرده عبر الإنترنت. ويجب أن تتضمن معلومات حول نبرة الصوت في المنشورات، ومعلومات عن شعارات العلامة التجارية، ومواصفات التصميم. بمجرد تحديد كل شيء، سيكون لدى فريقك استراتيجية مناسبة يمكنهم استخدامها خلال الحملات الجديدة.

أنشئ المحتوى الخاص بك على تقويم الوسائط الاجتماعية

الآن بعد أن أصبح فريقك متوافقًا مع المقاييس والمسؤوليات وإرشادات العلامة التجارية الرئيسية، فقد حان الوقت للبدء في إنشاء محتوى لوسائل التواصل الاجتماعي. في الوقت الحاضر، تشرف فرق وسائل التواصل الاجتماعي على حسابات اجتماعية متعددة عبر منصات مختلفة مثل Facebook, Instagram, Twitter، ولينكدين. إذا كان لديك أعضاء فريق مخصصين لكل منصة، فأنت تريد التأكد من أن الجميع منسقون بشأن رؤية حملات وسائل التواصل الاجتماعي. إحدى أفضل الطرق لعرض محتوى حملاتك هي من خلال تقويم الوسائط الاجتماعية مثل Mention Publish.

سيوفر تقويم المحتوى المشترك لفريقك نطاقًا كاملاً من المنشورات القادمة خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة. تتيح القدرة على عرض كل منشور في منطقة واحدة لفريقك التحقق من اتباع إرشادات العلامة التجارية وأن هوية صوت علامتك التجارية متسقة. علاوة على ذلك، يمكن لأعضاء فريقك استخدام هذه الأداة لجدولة المنشورات المستقبلية للتأكد من أن متابعيك يتلقون المحتوى بوتيرة معقولة.

استخدم مكتبة المحتوى

بالنسبة لحملات معينة، قد يحتاج فريقك إلى إعادة استخدام صور أو تصميمات أو مقاطع فيديو معينة عبر قنوات اجتماعية متعددة. لضمان قدرة فريقك على العثور على كل المحتوى بوتيرة سريعة، نوصي بمكتبة المحتوى.

تسمح مكتبة محتوى الوسائط الاجتماعية لفريقك بالتحميل في منطقة واحدة وتنظيمها باستخدام العناوين والمجلدات. ستسمح لك مكتبة محتوى الإشارة المضمنة في النشر أيضًا بنقل الوسائط المتعددة بسلاسة إلى منشورات الوسائط الاجتماعية التي يقوم فريقك بجدولتها في التقويم.

إذا كان فريقك ينشئ باستمرار رسومًا توضيحية جديدة للعلامة التجارية على مدار العام، فيمكنه استخدام مكتبة المحتوى لتقسيم المحتوى إلى مجلدات محددة للحملات المستقبلية. عندما تصبح ملفات الوسائط قديمة، يمكن ببساطة إزالتها من مكتبتك في أي وقت بسهولة.

قم بإعداد عملية الموافقة

من أجل إنشاء قصة متسقة على وسائل التواصل الاجتماعي، يجب على فريقك اتباع إرشادات العلامة التجارية وفقًا لذلك. يمكن لفريقك دعم هذا الهدف من خلال تنفيذ عملية الموافقة على محتوى الوسائط الاجتماعية. ستضمن عملية الموافقة مراجعة المحتوى بشكل صحيح بواسطة مشرف واحد أو عدة مشرفين قبل جدولته في تقويم المحتوى.

ضمن Mention، يمكنك تنشيط سير عمل الموافقة، وهو مورد لمراجعة المحتوى المضمن مباشرة في أداة النشر الخاصة بك. سيدمج سير عمل الموافقة أدوار المنشئ والمشرف لفريقك. باعتبارك منشئًا، يمكن لأعضاء فريقك إنشاء المحتوى أو تحريره ثم طلب الموافقة من المشرف. ومن هناك، يتمتع المشرفون بالقدرة على الموافقة على المشاركات للتقويم أو طلب تعديلات على المشاركة. تعد عملية مراجعة المحتوى طريقة رائعة لمشاركة التعليقات البناءة عبر فريقك، وتحديد أي أخطاء، والتأكد من أن هوية العلامة التجارية موجودة دائمًا.

استخدم مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي وراجعها حسب الحاجة

تعد مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي موردًا قويًا يجب على فريقك تنفيذه في عملياتهم اليومية. ضمن Mention، يتمتع فريقك بإمكانية الوصول إلى التنبيهات التي ستجلب تدفقات من البيانات عبر الويب بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن أن تتراوح هذه البيانات بين الأخبار العالمية أو المحتوى الفيروسي أو الاتجاهات ذات الصلة بالصناعة.

إذا قرر فريقك مراقبة الأخبار العالمية والموضوعات الشائعة، فيمكنه استخدام البيانات من Mention كمصدر إلهام لأجزاء المحتوى الجديدة للحملات المستقبلية. في هذا السيناريو، يمكن استخدام Mention لوضع الإستراتيجية قبل يتم إنشاء المحتوى.

من ناحية أخرى، يمكن لفريقك مراقبة المحادثات حول مجال عملك وقنواتك الاجتماعية أيضًا. عندما يتم نشر منشورات جديدة عبر الإنترنت، يمكن لفريقك مراجعة رد فعل الجمهور من خلال مراجعة تحليلات المنشور أو إنشاء تقرير تحليلات اجتماعية. ومن هناك، يمكنهم تنفيذ التعليقات في استراتيجيتهم للمحتوى المستقبلي.

بصرف النظر عن كيف إذا كنت تراقب البيانات، فإن دمج الاستماع الاجتماعي إلى مجموعة الأدوات الخاصة بك يمكن أن يوفر لفريقك نظرة عامة شاملة عن مقاييس البيانات الخاصة بعلامتك التجارية.

يعد الاستماع الاجتماعي أحد الحلول المتعددة التي تقدمها Mention. نحن ندرك أن إدارة وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن العديد من الأجزاء المتحركة وتعتمد على التعاون الفعال بين أعضاء فريقك. في محاولة لدعم فريقك خلال عملية التواصل الاجتماعي الخاصة بك، تم تصميم منصة Mention بميزات مخصصة للاستماع عبر الإنترنت والنشر وتحليلات لوحة المعلومات. إذا كان فريقك بحاجة إلى إحدى ميزاتنا أو جميعها، فنحن هنا لمساعدتك!