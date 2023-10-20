ستساعدك المقالة التالية: نقاط الجودة في Google AdWords: الشركات التابعة أسوأ كابوس؟

لم يمض وقت طويل (في سنوات التسويق عبر الإنترنت على ما أعتقد) أن الشركات التابعة، على الأقل أكثر بكثير مما هي عليه اليوم، حققت نجاحًا كبيرًا بمجرد الإعلان في Google.

كانت العملية أكثر سهولة مما هي عليه اليوم… وذلك حتى جاءت نقاط الجودة العظيمة لتلعب دورها في GOOG.

على الرغم من أن بقية اللاعبين اتبعوا إجراء تغييرات الخوارزمية الخاصة بهم في نقاط جودة البحث المدفوع، إلا أن Google تصنع فنًا في استبعاد الشركات التابعة من الصورة.

أنا لا أقول إن التسويق بالعمولة قد مات في جوجل، ولكن إذا كنت بدأت للتو، فمن الأفضل أن تعرف بالضبط كيفية الالتزام بمعايير نقاط الجودة الخاصة بجوجل إذا كنت ترغب في الحصول على سعر عرض معقول للكلمات الرئيسية.

وحتى ذلك الحين، اعتبارًا من الأسابيع الماضية، أدى تغيير نقاط الجودة وتنفيذها بواسطة Google إلى ترك الكثيرين في حالة من عدم المعرفة لماذا أصبحت بعض كلماتهم الرئيسية المتوافقة والمحولة غير نشطة أو تم رفع سعر عرضها إلى 5 دولارات أو 10 دولارات كحد أدنى.

هارون وول من كتاب تحسين محركات البحث تعتقد شركة Google أنها تفضل العلامات التجارية الكبرى، وتقول: “بمجرد أن يجد عدد كافٍ من المعلنين عن العلامات التجارية المساحة الخاصة بك، لن تكون هناك حاجة إليك”. يستمر الجدار…”شكرًا على مشاركة بيانات الكلمات الرئيسية اللازمة لإخبار العلامات التجارية بما يجب تقديم عروض عليه، ونتمنى لك حظًا سعيدًا في الحصول على زيارات من مكان آخر.”