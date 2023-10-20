ستساعدك المقالة التالية: نمو عمليات رسم الخرائط الجديدة

يكاد يكون من المستحيل متابعة وتيرة تطوير عمليات مزج الخرائط الجديدة (باستخدام خرائط Google في الغالب). لكنها واحدة من أكثر القصص إثارة للاهتمام التي تحدث أسفل شاشة رادار أخبار التكنولوجيا العامة. مكان رائع لتتبع كل هذا هو المدونة هوس خرائط جوجل، الذي يؤرخ بأمانة كل هذه التطورات في رسم الخرائط. إليك منشورًا حديثًا عن 11 خرائط جديدة رائعة، على سبيل المثال.

أحد المواقع المذكورة في هذا المنشور هو موقع سفر محلي لمنطقة الخليج يسمى 71 ميلا. ويمكن للمرء أن يجادل أيضا في ذلك تروليا هو موقع مزج، على مستوى آخر من التطور والتمويل. وبناء على ذلك، فمن ناحية، هذه مجرد مواقع تستخدم الخرائط “لتصور” البيانات. من ناحية أخرى، أتاحت واجهات برمجة التطبيقات التطوير السريع وانتشار الكثير من عمليات المزج المفيدة والممتعة عبر الإنترنت من قبل أي شخص يتمتع بمهارات مطورين محدودة.

إذا قضيت أي وقت في قراءة Google Maps Mania أو التحقق من هذه التطبيقات المزججة، فإنك تدرك أن هذه المواقع غالبًا ما تكون ذات قيمة كبيرة. لكن اكتشافها يمثل مشكلة بالنسبة لمعظم الناس (الذين ربما لا يعرفون كيفية البحث عنها في المقام الأول). توجد محركات بحث للمزج (مثل MapShark). ولكن هناك تحدٍ أكبر هنا – أعتقد أنه نوع من الصورة المصغرة التي تقدمها الإنترنت ككل – فيما يتعلق بكيفية تنظيم وتقديم كل معلومات رسم الخرائط هذه، والتي تتزايد بسرعة.

لن تؤدي مجموعات Micosoft وMyMaps الجديدة من Google إلا إلى تسريع هذا الاتجاه. والشيء المشترك بين كل هذه الخرائط هو أنها تتعلق بشكل أساسي بالبحث المحلي.