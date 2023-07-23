ستساعدك المقالة التالية: نيو فاينانشال مقابل KOHO | مقارنة 2023

تعمل بنوك Challenger مثل Neo Financial و EQ Bank وشركات التكنولوجيا المالية مثل KOHO على تغيير المشهد المالي للمستهلكين.

أنها توفر حسابات توفير عالية الفائدة بمعدلات تصل إلى 125 ضعف ما تقدمه البنوك الكبرى ، بالإضافة إلى طرق متعددة للتوفير في الرسوم المصرفية.

على سبيل المثال ، تدفع KOHO ما يصل إلى 5 ٪ نقدًا على مشتريات “الخصم” ، ولدى Neo Financial بطاقة ائتمان استرداد نقدي بدون رسوم سنوية.

نيو مقابل كوهو

تغطي المقارنة بين Neo و KOHO الأشياء الأساسية التي تحتاج إلى معرفتها عنها.

نظرة عامة على KOHO

KOHO هي شركة تكنولوجيا مالية. يقدم حساب إنفاق بدون رسوم وبطاقة Mastercard مسبقة الدفع تكسب ما يصل إلى 5 ٪ نقدًا على المشتريات.

عروض منتجاتها الكاملة هي:

1. بطاقة الكاش باك: تقدم بطاقة KOHO Mastercard المجانية:

حتى 5٪ كاش باك

بدون رسوم حساب شهرية

المدخرات التلقائية باستخدام Roundups

تطبيق الميزانية والمزيد

الحسابات المشتركة

مكافأة ترحيبية بقيمة 20 دولارًا عند إدخال رمز الإحالة استرداد النقود وقم بإجراء عملية الشراء الأولى.

يمكنك ترقية حسابك إلى KOHO Premium وكسب معدل استرداد نقدي أعلى ، وعدم دفع رسوم العملات الأجنبية ، والحصول على التدريب المالي.

تبلغ رسوم KOHO Premium 9 دولارات شهريًا أو 84 دولارًا سنويًا إذا دفعت الرسوم السنوية مقدمًا.

2. كسب فائدة KOHO: يوفر حساب التوفير عالي الفائدة هذا فائدة تصل إلى 2٪ على رصيد حسابك (حساب الإنفاق وحساب التوفير). يتم كسب الفائدة تلقائيًا بعد إعداد الودائع المباشرة في حساب KOHO الخاص بك والاشتراك في حفظ KOHO.

3. بناء ائتمان KOHO: إذا كنت تتطلع إلى تحسين درجة الائتمان الخاصة بك أو إعادة بنائها ، فيمكن أن تساعدك هذه الخدمة. بناء KOHO الائتماني اختياري ويكلف 10 دولارات شهريًا. يتم إرسال التقارير إلى مكاتب الائتمان نيابة عنك ، ويمكنك زيادة درجة الائتمان الخاصة بك في غضون 6 أشهر.

يمكنك قراءة مراجعتي المتعمقة لـ KOHO لمزيد من التفاصيل حول عروضها.

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نظرة عامة على نيو فاينانشال

Neo Financial هو الوافد الجديد على مشهد الخدمات المصرفية الرقمية في كندا. ومن بين مؤسسيها اثنان من مؤسسي SkipTheDishes.

لدى Neo Financial منتجان رئيسيان:

1. بطاقة الائتمان: لا توجد رسوم سنوية على بطاقة نيو فاينانشال الائتمانية وتقدم ما يصل إلى 5٪ استرداد نقدي في المتاجر الشريكة لها. يمكنك أيضًا التقدم بطلب للحصول على بطاقة Neo Secured Card إذا كان لديك ائتمان ضعيف.

2. حساب التوفير: يدفع حساب Neo Money Account (المعروف سابقًا باسم Neo Savings) معدل 2.25٪ على رصيدك. يتم احتساب معدل الفائدة هذا يوميًا ويتم دفعه كل شهر.

يحتوي حساب Neo Money الآن على بطاقة للمشتريات الشخصية عبر الإنترنت. تكسب هذه البطاقة أيضًا ما يصل إلى 5٪ كاش باك في شركاء نيو.

تشمل المنتجات الأخرى من Neo الرهون العقارية والاستثمارات.

KOHO مقابل Neo Breakdown

يقدم كل من KOHO و Neo Financial حساب توفير وبطاقة مكافآت. أقوم بتفصيل أوجه التشابه والاختلاف بينهما أدناه:

مكافآت الاسترداد النقدي: بطاقة KOHO Mastercard المجانية تدفع لك نقودًا عند إجراء عملية شراء. تعمل هذه البطاقة مثل بطاقة الخصم ، ولا داعي للقلق بشأن حمل رصيد وتكبد رسوم الفائدة.

إذا قمت بإجراء العديد من عمليات الشراء “النقدية” ، فقد تستفيد من الترقية إلى KOHO Premium وكسب نقود أعلى على مشتريات البقالة والمواصلات والترفيه.

نيو كارد هي بطاقة ائتمان. نسخته الخالية من الرسوم تدفع لك ما يصل إلى 5٪ نقدًا لدى تجار تجزئة محددين. تكسب 0.5٪ في المتاجر غير المشاركة.

إذا كنت ترغب في الإنفاق مباشرة من حساب التوفير Neo الخاص بك ، فيمكنك طلب بطاقة Neo Money ، التي تعمل مثل البطاقة المدفوعة مسبقًا.

فائدة الادخار: كلا من حسابات التوفير KOHO و Neo تنافسية. معدلات فائدة Neo أعلى من KOHO ، كما أنها ليست معدلات “دعابة”.

راحة: كلاهما رقمي بنسبة 100٪ مما يعني أنه لا يمكنك الذهاب إلى فرع لإجراء معاملات شخصية. ومع ذلك ، يمكنك الوصول إلى دعم خدمة العملاء عن طريق البريد الإلكتروني أو الدردشة. تقدم Neo Financial أيضًا الدعم عبر الهاتف.

برنامج الإحالة: عند التسجيل في KOHO من خلال رابط إحالة صالح ، ستحصل على مكافأة ترحيبية قدرها 20 دولارًا. يمكنك إحالة ما يصل إلى 50 صديقًا.

لدى NEO Financial أيضًا برنامج إحالة بمكافآت متنوعة عندما تحيل الآخرين. يمكنك الحصول على مكافأة قدرها 25 دولارًا عند التقدم بطلب للحصول على بطاقة ائتمان.

مصاريف: حساب KOHO العادي مجاني. بالنسبة للخدمات الإضافية ، مثل بناء الائتمان ، يتم تطبيق رسوم. لا توجد رسوم سنوية على بطاقة الائتمان Neo Financial الأساسية.

تتمتع بطاقة Neo Card بمعدل فائدة شراء بنسبة 19.99٪ -26.99٪ ومعدل سلفة نقدية 22.99٪ -28.99٪.

هل هم آمنون؟ يتم الاحتفاظ بالأموال المودعة في حساب KOHO الخاص بك في بنك عضو في مؤسسة تأمين الودائع الكندية (CDIC). وبالتالي فهم مؤهلون للحصول على حماية CDIC لما يصل إلى 100،000 دولار لكل مستفيد.

الودائع في حساب التوفير Neo مملوكة لشركة Concentra ، وهي مؤسسة عضو في CDIC ، وهي مؤهلة أيضًا لحماية الودائع.

Neo vs KOHO: أيهما تختار؟

يمكنك الحصول على كلا الحسابين لتحقيق أقصى قدر من استرداد الأموال والمدخرات.

تعد بطاقة KOHO Mastercard ممتازة عند الدفع نقدًا ، بينما تساعد بطاقة Neo Card في كسب ما يصل إلى 5٪ استرداد نقدي في أكثر من 10000 موقع.

ويقدم كلاهما حسابًا للاحتفاظ بالأموال التي لا تحتاجها على الفور ، حتى تتمكن من كسب الفائدة. سمات كوهو نيو فاينانشال رسوم شهرية 0 دولار للحساب العادي ؛

84 دولارًا سنويًا لحساب بريميوم 0 دولار للحساب العادي معدل الادخار حتى 2.00٪ 2.25٪ التحويلات الإلكترونية المجانية من Interac نعم ، غير محدود نعم ، غير محدود دفع الفواتير حر حر بطاقة إئتمان لا نعم بطاقة مسبقة الدفع نعم نعم تطبيق الهاتف المحمول نعم نعم ودائع الشيكات المتنقلة نعم لا يتعلم أكثر احصل على KOHO قراءة الاستعراض

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