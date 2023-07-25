ستساعدك المقالة التالية: هل أبين شرعي أم عملية احتيال؟ (مراجعة صادقة!)

إذا كنت تبحث عن طرق لكسب المال ، فمن المحتمل أن تصادفك شركة عبر الإنترنت هي Appen.

تتيح لك شركة التكنولوجيا هذه جني الأموال من خلال إكمال المهام الدقيقة في وقت فراغك. ويمكنك العمل وأنت مرتاح في منزلك في مجموعة متنوعة من المهام التي تدفع أجرًا لائقًا بالساعة.

لكن هل أبين شرعي؟ وكم تدفع أبين؟

في مراجعتي لتطبيق Appen ، أغطي كيفية عمل النظام الأساسي ، والإيجابيات والسلبيات ، وكيف أقرر في النهاية ما إذا كان الأمر يستحق الاشتراك.

دعنا نذهب اليها.

هل تبحث عن طرق أخرى لكسب المال؟ الدفع:

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ما هو أبين؟

يساعد Appen الشركات على تحسين بياناتها والذكاء الاصطناعي والعمليات الإلكترونية المختلفة. إنها شركة تقنية دولية تعمل منذ أكثر من 25 عامًا ، وتتخصص في كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.

تعمل الشركة في أكثر من 100 دولة. كما أنها تشارك مع بعض عملاء المؤسسات ، بما في ذلك أمثال Amazon، مايكروسوفت ، أدوبي ، Pinterestو Google و LinkedIn.

بصفتك متعاقدًا مع Appen ، فإنك تقوم بالتسجيل في مشاريع قصيرة الأجل أو جارية لمساعدة Appen في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي هذه وتحسينها. يمكن أن يتراوح العمل بين وظائف التعليقات التوضيحية البسيطة للصور ووظائف الإشراف على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل التواصل الاجتماعي الأكثر تقدمًا.

بشكل عام ، تعتبر Appen وظيفة ممتازة ومجانية عبر الإنترنت وهي طريقة مرنة لكسب المال بشكل جانبي. وقد تم التصويت على الشركة حتى رقم 1 في أفضل 100 شركة FlexJobs للوظائف عن بُعد لعام 2020.

كيف يعمل أبين؟

تقدم Appen وظائف مرنة بدوام جزئي للأشخاص من جميع أنحاء العالم. تستأجر الشركة أشخاصًا كمقاولين مستقلين يعملون في مجموعة من المشاريع لمرة واحدة أو طويلة الأجل.

بعض أنواع وظائف Appen التي يمكنك التقدم إليها لتضمينها:

إذا كنت تريد صخبًا في المنزل ، فمن المؤكد أن لدى Appen الكثير من العمل. وتعمل المنصة بأربع خطوات بسيطة.

1. قم بالتسجيل في Appen

التقديم على Appen مجاني وسهل. ما عليك سوى زيارة موقع Appen وإدخال معلوماتك لإنشاء حساب مجاني.

تقوم Appen حاليًا بتجنيد وظائف مرنة بدوام جزئي عبر الإنترنت. ومع ذلك ، فإنه يتطلب من المتقدمين اجتياز بعض المتطلبات العامة قبل التقدم لمشاريع محددة. قد تنطبق أيضًا مهارات أو معايير إضافية على مشاريع محددة.

فيما يلي متطلبات Appen للتسجيل:

أن تبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر

الحصول على اتصال عالي السرعة بالإنترنت

لديك جهاز كمبيوتر مكتبي يحتوي على Google Chrome أو أي جهاز آخر مؤهل بالإضافة إلى برامج الفيروسات وبرامج التجسس المحدثة

لديهم مهارات اتصال مكتوبة ، والقدرة على فهم التعليمات

تكون قادرة على إجراء البحوث وتحليل النتائج

مهارات التحفيز الذاتي والتنظيم ميزة إضافية

2. التقدم بطلب إلى Appen Projects

بمجرد إنشاء حساب Appen الخاص بك ، يمكنك البدء في التقدم لمشاريع محددة. هناك ثلاث فئات مختلفة يمكنك الاختيار من بينها:

المهام الدقيقة (الوظائف الفردية الصغيرة)

المشاريع (العمل المستمر لفترة أطول)

المسح وجمع البيانات

أنا أحب Appen لأنك لست بحاجة إلى الدفع لإنشاء حساب أو التقدم لمشاريع على عكس بعض مواقع العمل البعيدة. وبمجرد إنشاء حسابك ، يمكنك البحث في قائمة مشاريع Appen المتاحة للتقدم إليها.

تحدد المهام والمشاريع المبلغ الذي يدفعونه ومتطلبات الوظيفة ومدة استمرار المشروع.

على سبيل المثال ، تتطلب مهمة جمع بيانات Appen التي وجدتها قراءة وتسجيل جمل إنجليزية قصيرة. تستغرق مهمة واحدة حوالي 30 دقيقة لإكمالها ، وتدفع 14 دولارًا لكل مهمة.

يجب أن تكون متحدثًا أصليًا للغة الإنجليزية للقيام بهذه المهمة ، لكن 14 دولارًا هي معدل جيد جدًا لوظيفة مدتها 30 دقيقة. وأحب أن تحدد Appen الأجور والمتطلبات حتى تعرف ما الذي ستحصل عليه.

عندما تجد مشروعًا تهتم به ، تقوم بإرسال طلبك ، والذي يطالبك ببعض أسئلة التأهيل. إذا كنت مؤهلاً ، فأنت متصل بعد ذلك بالمشروع ويمكنك البدء في العمل للحصول على الأموال.

3. قبول دعوات المشروع

يمكنك التقدم لوظائف Appen مباشرة ، لكن الشركة ترسل أحيانًا دعوات بالبريد الإلكتروني إذا كنت مؤهلاً لمشاريع معينة.

يحدد ملف تعريف Appen الخاص بك مهاراتك وخبراتك في العمل واللغات التي تتحدثها. لذلك ، إذا كنت مناسبًا بشكل طبيعي لمشروع أو مهمة ، فقد تتلقى دعوة عبر البريد الإلكتروني.

لا يزال التقديم على الوظائف مباشرة هو أسرع طريقة لكسب المال باستخدام Appen. ولكن من الجيد أنه يمكنك أيضًا الحصول على دعوات من Appen للحصول على عمل في طريقك.

4. العمل والحصول على رواتبهم

كما ذكرنا ، تحدد وظائف Appen المتطلبات والدفع. أثناء إكمال المهام ، تقوم بإرسال العمل وتنتظر حتى تتم الموافقة عليه من قِبل موفر المهام. بمجرد مسح مهمتك ، يتم إيداع الأموال في حساب Appen الخاص بك.

يختلف هذا قليلاً عن العديد من مواقع gpt التي تدفع لك تلقائيًا بمجرد إكمال استطلاع أو تنزيل التطبيقات مقابل المال. ولكن هذا لأن وظائف Appen أكثر انخراطًا قليلاً ، لذلك يحتاج عملاء Appen إلى التحقق مرة أخرى من عملك.

يدفع Appen شهريًا عبر Payoneer ، ويتم إرسال المدفوعات في غضون 30 يومًا من استلام فاتورة صالحة.

إذا كنت تبحث عن وظيفة عبر الإنترنت بأجر أسبوعي ، فقد لا يكون Appen مناسبًا لك. ولكن بمجرد حصولك على دفق مستمر من المشاريع تحت حزامك ، تأتي المدفوعات بشكل أكثر انتظامًا.

حقيقة أن Appen لا تدفع نقدًا من PayPal هي أيضًا جانب سلبي صغير ، على الرغم من أن Payoneer هي أيضًا منصة ممتازة لمعالجة الدفع.

هل أبين شرعي؟

نعم ، Appen هي شركة شرعية تدفع لك مقابل إكمال مجموعة متنوعة من المهام والمشاريع عبر الإنترنت. تعمل الشركة مع آلاف الشركات الأخرى وآلاف المستقلين من جميع أنحاء العالم. وتدفع لعمالها في الوقت المحدد طالما أنهم يقدمون الفواتير وينجزون المهام بشكل صحيح.

لا تدفع جميع مهام Appen الحد الأدنى للأجور ، لكن الكثير منها يدفع الحد الأدنى للأجور أو أكثر من ذلك بكثير. وهو نشاط جانبي مرن رائع أيضًا لكسب المال عبر الإنترنت كمبتدئ.

تنبع مراجعات Appen السلبية عادةً من عدم حصول المقاولين على أجر مقابل العمل الذي يقدمونه. يمكن أن يحدث هذا إذا لم يكن عميل Appen سعيدًا بعملك. ولكن إذا اتبعت التعليمات بعناية ، فيجب أن تحصل على أموال.

كم يدفع Appen؟

تدفع المهام في Appen بشكل عام ما بين 3 دولارات – 20 دولارًا في الساعة. ومع ذلك ، فإن المشاريع ذات الأجور الأعلى تتمتع بمنافسة أكبر وقد تتطلب مهارات محددة أو متخصصة. من الأسهل التأهل للمشاريع ذات الأجور المنخفضة ، ولكن يمكن أن يكون لها أيضًا منافسة أكبر من العمال الآخرين.

وفقًا لـ Appen: “يعتمد الدفع على عدد الوظائف التي تشارك فيها وعدد المهام التي تكملها. هيكل الدفع الخاص بنا يكون إما عن طريق المهمة أو عن طريق المشروع ويتم إبلاغه قبل الانضمام إلى المشروع. كلما زاد عدد المشاريع التي تقدمت لها ، زاد احتمال قبولك وتحقيق المزيد من المال “.

هل أبين عملية احتيال؟

Appen ليست عملية احتيال ، ولديها الكثير من المراجعات الإيجابية عبر الإنترنت وتدفع لمقاوليها في الوقت المحدد. ومع ذلك ، هناك الكثير من عمليات الاحتيال الوظيفية في Appen تحاول سرقة معلومات الناس وأموالهم.

في الواقع ، يحذر Appen الأشخاص من عمليات الاحتيال التي تجريها شركة Appen ، موضحًا كيف يتظاهر المحتالون بأنهم مجندون في Appen لسرقة المعلومات الشخصية. تطلب حيل Appen أيضًا معلومات حسابك المصرفي وأرقام بطاقات الائتمان والبيانات الخاصة الأخرى مثل أرقام الضمان الاجتماعي.

تمامًا كما هو الحال مع أي نوع من الوظائف عبر الإنترنت ، يجب عليك دائمًا توخي الحذر عند تقديم المعلومات الشخصية عبر الإنترنت. لا تطلب منك الشركات الشرعية ، بما في ذلك Appen ، تقديم مدفوعات أو معلومات شخصية قبل أن يتم تعيينك.

إيجابيات وسلبيات

إذا كنت تفكر في العمل لدى Appen ، فإليك بعض الإيجابيات والسلبيات التي يجب وضعها في الاعتبار:

الايجابيات:

يوفر Appen جدولاً مرنًا

اعثر على وظائف العمل من المنزل بسرعة

متاح في جميع أنحاء العالم

العديد من المهام تدفع الحد الأدنى للأجور أو أكثر

يتم الدفع لك نقدًا ، وليس ببطاقات الهدايا المجانية

هناك مجموعة متنوعة من المشاريع التي يمكنك التقدم إليها

سلبيات:

يمكن أن يكون العمل غير متسق إذا لم يتم قبولك في المشاريع

بعض المهام متكررة

يجب عليك إرسال الفواتير للحصول على الأموال

يتم إرسال المدفوعات شهريا

مراجعات Appen الأخرى

أعتقد أن Appen موقع شرعي به الكثير من الفرص لكسب المال عبر الإنترنت. ولكن إحدى الطرق الرائعة للبيع إذا كان الموقع شرعيًا أم لا هو معرفة ما يقوله المستخدمون الآخرون عن تجاربهم.

بالنسبة للمبتدئين ، حصل Appen على تصنيف 2.6 نجمة على Trustpilot. إليك ما يقوله بعض عمال Appen الآخرين عن المنصة:

يقول إكسترو إنتو : “الغش ، لا يدفع. سأوصي أعدائي فقط “.

: “الغش ، لا يدفع. سأوصي أعدائي فقط “. لينا كوك تقول : “لدي أموال عالقة في حساب Appen connect الخاص بي لمدة عام تقريبًا الآن ، لكنهم بالتأكيد لا يريدون أن يدفعوا لي. يعرض الخطأ: “فشل Payoneer”. يقولون دائمًا إنهم سيصلحون المشكلة ، لكنهم لم يصلحوا أي شيء. هذا امر محبط.”

: “لدي أموال عالقة في حساب Appen connect الخاص بي لمدة عام تقريبًا الآن ، لكنهم بالتأكيد لا يريدون أن يدفعوا لي. يعرض الخطأ: “فشل Payoneer”. يقولون دائمًا إنهم سيصلحون المشكلة ، لكنهم لم يصلحوا أي شيء. هذا امر محبط.” يقول أحد المستخدمين: “لقد أجريت تعليقًا صوتيًا لشركة Appen هذه ، لكنهم لم يدفعوا لي أي شيء ، رغم أنهم وعدوا بدفع مقابل عملي. إنهم لا يستجيبون لرسائل البريد الإلكتروني الخاصة بي لفترة طويلة “.

تقييمات Appen على Glassdoor أعلى تقييمًا ، ولكنها لا تزال تحتوي على بعض الشكاوى الشائعة بما في ذلك انخفاض الدخل المحتمل. ويقول أحد المستخدمين أيضًا إنك تحصل على أجر مقابل 80٪ فقط من العمل الذي تكمله.

ومع ذلك ، لا تزال هناك مراجعات إيجابية لتطبيق Appen تتمتع بمجموعة متنوعة من المهام والمرونة. وإذا تقدمت بطلب للحصول على العربات ذات الأجور الأعلى ، فقد يكون الأجر بالساعة لائقًا تمامًا.

تشرح مراجعة Appen هذه من YouTuber Sidehustle King أيضًا كيفية عمل Appen وأنواع الوظائف المتوفرة لمنحك فهمًا أفضل لما قد يكون عليه العمل.

في النهاية ، ربما لن تكسب 100 دولار في اليوم أو تترك عملك اليومي مع Appen. ولكنه يتيح لك جني الأموال بسرعة وفقًا لجدول زمني مرن ، كما أنه مجاني تمامًا للبدء.

أفضل بدائل Appen

إذا كنت تريد صخبًا مرنًا عبر الإنترنت ، فإن Appen تستحق التفكير. ولكن من المفيد دائمًا أن يكون لديك عدد قليل من الوظائف والنشاطات عبر الإنترنت في مجموعة الأدوات الخاصة بك حتى تتمكن من تحقيق أكبر قدر ممكن.

لحسن الحظ ، هناك الكثير من المواقع الأخرى مثل Appen التي يمكنك استخدامها للعثور على عمل عبر الإنترنت ، بما في ذلك:

Clickworker : موقع شهير للمهام الصغيرة يدفع لك أموال PayPal.

: موقع شهير للمهام الصغيرة يدفع لك أموال PayPal. ليونبريدج : أداة أخرى على الإنترنت تتضمن تحسين نماذج الذكاء الاصطناعي.

: أداة أخرى على الإنترنت تتضمن تحسين نماذج الذكاء الاصطناعي. بيانات المبنى : يدفعك تطبيق gig هذا مقابل التقاط الصور وإكمال المهام القصيرة في جميع أنحاء مدينتك.

: يدفعك تطبيق gig هذا مقابل التقاط الصور وإكمال المهام القصيرة في جميع أنحاء مدينتك. Amazon MTurk: هذا Amazon-Run marketplace يدفع لك مقابل إكمال مهام مماثلة لـ Appen.

مثل Appen ، من المحتمل ألا تحل هذه العربات محل دخلك بدوام كامل. لكنها كلها طريقة مرنة لكسب المال عبر الإنترنت في أوقات فراغك.

لا تحتاج إلى خبرة عمل سابقة لهذه الوظائف أيضًا ، وهي ميزة إضافية. والعديد من المواقع صديقة عالميًا ، لذلك يمكن لأي شخص تقريبًا التقدم.

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أسئلة مكررة

هل يتطلب Appen معدات؟

لا توفر Appen معدات أو تطلبها عند التسجيل. ومع ذلك ، قد تتطلب بعض الوظائف بعض المعدات مثل سماعة رأس أو ميكروفون. لكن المشاريع تحدد دائمًا أي متطلبات للمعدات.

قراءة إضافية – أفضل عمل من المنزل يوفر معدات.

هل يمكنني تطبيق وظائف على هاتفي؟

يحتوي Appen على تطبيق جوال لنظامي Android و iOS. يحتوي على العديد من الوظائف التي يمكنك القيام بها من هاتفك ، مثل الرد على الاستطلاعات والقيام بأعمال التعليقات التوضيحية الأساسية للصور.

هل أبين يستحق كل هذا العناء؟

يستحق Appen كل هذا العناء إذا كنت تريد عملًا مرنًا عبر الإنترنت مع مجموعة متنوعة من فرص العمل. يدفع لك نقدًا حقيقيًا شهريًا ، ويدفع العديد من العربات الحد الأدنى للأجور أو أكثر قليلاً.

إذا كنت تريد عملًا ثابتًا بدوام كامل ، فإن Appen ليس مناسبًا لك. في هذه الحالة ، ربما يكون من الأفضل لك بيع مهاراتك عبر الإنترنت كعامل مستقل أو العثور على عمل طويل الأجل على منصات مثل Upwork.

هل أبين شركة حقيقية؟

Appen هي شركة حقيقية تعمل مع الكثير من شركات Fortune 500 والشركات الضخمة الأخرى. لديها سجل حافل في مساعدة الشركات على تحسين نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها ، وهي تدفع لأصحابها المستقلين.

افكار اخيرة

لقد عملت بشكل مستقل وكسب المال عبر الإنترنت لأكثر من عقد من الزمان. ما بدأ كهواية في الليل بعد أن كان الأطفال في السرير ، تحول إلى وظيفتي بدوام كامل. اليوم ، أكسب المال على هاتفي وجهاز الكمبيوتر عن طريق الكتابة وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي والقيام بمهام أخرى مختلفة عبر الإنترنت.

لكن هل أبين شرعي؟ وهل يمكن أن تساعدك بالفعل على زيادة دخلك؟

في رأيي ، نعم ، Appen هي شركة شرعية يمكنها مساعدتك في كسب المال.

في حين أنه قد لا يكون كافيًا أن تكون وظيفة بدوام كامل ، إلا أنها قد تساعدك على زيادة دخلك. فرص مثل هذه رائعة إذا كنت بحاجة إلى العمل من المنزل أو تريد شيئًا ما لكسب المال أو المال مقابل نفقات إضافية.

ومع ذلك ، قد لا يكون Appen هو الأفضل للجميع. التعليقات على Appen مختلطة ، ويشكو بعض الأشخاص من الحصول على رواتبهم ومن مقدار العمل المتاح.

بشكل عام ، استخدم Appen لكسب بعض المال الإضافي إذا كنت تريد العمل عبر الإنترنت. لكن لديك توقعات واقعية ، واعلم أنه ليس دائمًا دخلاً ثابتًا.

نأمل أن تساعدك مراجعة Appen هذه على تحديد ما إذا كانت المنصة تستحق وقتك أم لا!

هل تبحث عن المزيد من الطرق لكسب المال عبر الإنترنت؟ الدفع:

مراجعة Appen



اسم: أبين

وصف: يتيح Appen للأشخاص من جميع أنحاء العالم جني الأموال عبر الإنترنت من خلال وظائف مرنة بدوام جزئي. لديها مجموعة من المهام التي يمكنك التقدم لها ، وتدفع لمقاوليها شهريًا.

نظام التشغيل: Android ، iOS ، سطح المكتب

فئة التطبيق: مواقع المهام الدقيقة

مؤلف: كيم ريتر

إمكانية الكسب

الأجر بالساعة

يتقاضون رواتبهم

سهولة الاستعمال

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