ستساعدك المقالة التالية: هل أفسد تحسين محركات البحث (SEO) العلاقات العامة والبيان الصحفي؟

العلاقات العامة والعلاقات الصحفية مبنية على أساس أن ممارس العلاقات العامة هو الوسيط بين عالم الأعمال ووسائل الإعلام أو الناس. حتى الاسم أو العلاقات الصحفية أو الدعاية تُعرّف نفسها؛ “تكوين علاقات مع الصحافة.”

يقوم محترف العلاقات العامة الجيد بذلك، فهو يكوّن صداقات مع أعضاء الصحافة، ويعرف كيفية التلاعب بهم، وكيفية ملء الثغرات عندما لا يتمكن الصحفيون من ذلك، وكيفية وضع عملائهم كخبراء في الصناعة حتى يتمكن المشاهدون من ذلك. من CNN أو The Today Show يعتقدون ذلك.

إن وظيفة محترف العلاقات العامة ليست كتابة البيانات الصحفية المعيارية وتوزيعها على نطاق واسع.

من المؤكد أن البيان الصحفي له وقته ومكانه، ولكن كنسخة احتياطية للعمل العملي في مجال العلاقات العامة.

أدخل تحسين محرك البحث

ومع ذلك، فقد غيّر تحسين محركات البحث هذا المنظور. في الواقع، أدت شعبية تحسين محركات البحث (SEO) إلى ظهور فجر جديد لخدمات توزيع البيانات الصحفية.

الآن لدينا شركات تستأجر شركات تحسين محركات البحث (SEO) لكتابة وتوزيع البيانات الصحفية، معتقدة أن القيام بذلك هو علاقات عامة. وتقوم شركات تحسين محركات البحث (SEO) بذلك، وتتقاضى رسومًا كبيرة، لتوزيع مثل هذه الإصدارات على وكالات الأنباء التي لا تخدم الصحافة كجمهورها الرئيسي.

وبدلاً من ذلك، فإن هدف العميل وشركة تحسين محركات البحث (SEO) هو ملء نتائج محرك البحث، ونتائج بحث الأخبار، ونتائج بحث المدونات بمحتوى يكون في كثير من الحالات، ببساطة ليس أخبارًا.

هل يقرأ الصحفيون الخدمات الإخبارية من المستوى الثالث؟

علاوة على ذلك، لا أعتقد حقًا أن معظم الصحفيين التقليديين يقرؤون “أسلاك العلاقات العامة” التي تتناثر في أخبار جوجل.

بالتأكيد، إذا كان أحدهم سيرسل بيانًا وطنيًا عبر خدمة وكالات أنباء حقيقية مثل MarketWire، وBusiness Wire، وPR Newswire، فمن المحتمل أن يلتقطه صحفي أو متدرب إعلامي، وإذا كان مكتوبًا بشكل جيد بما فيه الكفاية، فقد تحصل الشركة على بعض منه. التغطية في إحدى الصحف الكبرى أو المجلات أو البرامج الإذاعية أو على شاشة التلفزيون. هذه هي خدمات توزيع البيانات الصحفية الرئيسية وتشمل أيضًا توزيع الفيديو والصوت لوسائط متعددة.

البيانات الصحفية وأخبار جوجل

ولكن بعيدًا عن شركات النشر الصحفي الكبرى والحقيقية، هل هناك الكثير من الإستراتيجية في إرسال بيان صحفي إلى جانب قنوات نشر الأخبار المزدحمة عبر الإنترنت؟

إن هدف المسوق من إرسال بيان صحفي على PRWeb أو eReleases، في رأيي، ليس الوصول إلى الصحافة أو عرض قصة على صحفي.

هل يقرأ الصحفيون ويراقبون هذه التسريبات؟

PRWeb

الإصدارات الإلكترونية

eMediaWire

بيانات صحفية مجانية

برايم نيوزواير

WebKnowHow

الاستشارات الإلكترونية

بوابة الأعمال 24

عالم الصحافة

الشبكات الرقمية الأمريكية

خبراء دبليو إم

وبدلاً من الوصول إلى مكاتب الصحفيين، كان القصد من ذلك هو إرسال “الأخبار” عبر هذه الخدمات لتظهر في أخبار Google وفي نتائج البحث العضوية.

والقصد من ذلك هو أن نأمل أن يلتقط المدونون الإصدار ويكتبوا عنه، ويزينوا المزيد من الروابط للعميل.

والقصد من ذلك هو أنه إذا بحث شخص ما في Google أو أخبار Google عن “Southwest Airlines”، فإنه سيجد مقالات ترويجية مكتوبة بعناية بدلاً من الأخبار أو التقييمات حول الشركة.

البيانات الصحفية مقابل المراجعات المدفوعة

هل سيكون من المنطقي أن ندفع للمدونين لكتابة مراجعات غير متحيزة للمنتجات؟

أعتقد أنه سوف. على عكس وكالات الأنباء، تتمتع المدونات بمتابعين مخلصين للغاية، كما يوجد نظام ثقة مبني بين المدونين وجمهورهم.

قرأت اليوم منشورًا بعنوان ReviewMe يحصل على القليل من Shmarter: أفضل من بيان صحفي بقلم مسوق الإنترنت جون أندروز، وقد أثر ذلك على وتر حساس حقًا:

إذا قمت بتعييني لكتابة بيانك الصحفي، ثم دفعت للخدمة البرقية لتوزيعه، فإنك تقترب من 1000 دولار عادةً، وحتى في هذه الحالة، تضع خدمة الأسلاك للعلاقات العامة عادةً بعض القيود على عدد الروابط التي يمكنك الحصول عليها، والنص الأساسي يمكنك استخدامه، وكيفية أرشفته.

من خلال الاستخدام الذكي لـ ReviewMe، يمكنك جعل هذا المسوق المحترف يكتب عن منتجك أو خدمتك، وإدراجه في المشاركة نيابةً عنك (تقوم هذه المدونة بإرسال إشارات لأكثر من مائة نظام تنبيه للمشاركة)، وأرشفتها عدة مرات. يا لها من صفقة، أليس كذلك؟

جون، إنها صفقة جحيم.

لا يقتصر الأمر على قراءة هذه المراجعات من قبل الآلاف من قراء المدونات، ونشرها في جميع أنحاء الويب، وربما يتم ربطها بمدونات أخرى… ولكنها تتم باللغة الطبيعية للمدون.

البيانات الصحفية مملة وفي معظمها مجرد سطور متجددة حول مدى روعة المنتج أو كيف أنه الخدمة الأولى في صناعته.

من يهتم!؟!؟ أخبرني والإنترنت عن المنتج. إذا كنت لا ترغب في استخدام خدمة مثل ReviewMe أو PayPerPost بسبب أخلاقيات مراجعات المدونات المدفوعة، فأرسل منتجاتك إلى المدونين.

أرسل لنا أجهزة iPod، والقمصان، وسلال الفاكهة، وأجهزة الراديو الوامضة، وعينات مجانية، أو اكتب بريدًا إلكترونيًا لطيفًا.

من المحتمل أننا سنستخدمها ونكتب عنها ونربطها بشركتك. بكل بساطة.

على المدى الطويل، أعتقد أنه مثل العلاقات العامة التقليدية، فإن بناء العلاقات مع وسائل الإعلام عبر الإنترنت، سواء كانت مدونات، أو مواقع إخبارية على الإنترنت، أو رسائل إخبارية عبر البريد الإلكتروني؛ يعد ذلك أكثر قيمة على المدى الطويل من إنفاق ميزانيتك التسويقية لإرسال رسائل غير مرغوب فيها إلى أخبار Google من خلال نشرات صحفية عن خدمات سلكية من المستوى الثالث.

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