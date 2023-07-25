ستساعدك المقالة التالية: هل إحضار المكافآت آمن؟ الدليل النهائي للمتسوقين

في هذه الأيام ، هناك العديد من تطبيقات المكافآت التي يمكنك استخدامها لكسب النقود من التسوق اليومي. لذلك ، إذا كنت ترغب في توفير المزيد من المال على النفقات الشهرية ، فإن هذه التطبيقات هي طريقة سهلة للبدء.

إحضار المكافآت هو المثال المثالي. يتيح لك تطبيق مسح الإيصالات هذا كسب بطاقات هدايا مجانية لشراء البقالة والضروريات اليومية. وهو يعمل مع العشرات من العلامات التجارية الشهيرة التي قد تشتريها بالفعل.

ولكن هل Fetch Rewards آمن؟ وما نوع البيانات التي يجب عليك مشاركتها مع التطبيق للحصول على أموالك المجانية؟

أستخدم Fetch Rewards منذ سنوات ، وهو أحد تطبيقات المكافآت المفضلة لدي. لذا في هذا المنشور ، أغطي كيفية عمل التطبيق ، ونوع البيانات التي تجمعها Fetch Rewards ، وما إذا كانت آمنة للاستخدام في النهاية.

دعنا نذهب اليها.

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كيف يعمل إحضار المكافآت؟

Fetch Rewards هو تطبيق مكافآت مجاني لنظامي التشغيل Android و iOS متوفر في الولايات المتحدة. يتيح لك كسب العديد من بطاقات الهدايا المجانية للتسوق من مختلف العلامات التجارية الشريكة وتحميل إيصالك لإثبات الشراء.

ما هو لطيف في Fetch Rewards هو أنه يدفع لك نقاطًا لشراء المنتجات من شركائها ، وليس فقط شركاء معينين.

في المقابل ، تتطلب تطبيقات مثل Checkout 51 أو Ibotta شراء منتجات معينة من تجار التجزئة. قد يجعل ذلك من الصعب كسب المكافآت إذا لم تعجبك أيًا من المنتجات التي ترعاها لمدة أسبوع.

وتعمل Fetch Rewards أيضًا مع العلامات التجارية المشهورة جدًا ، بما في ذلك:

أكوافينا

بيتي كروكر

تشيكس

هجيز

شراب طاقه

ليبتون

بيبسي

ستاربكس

يمكنك استبدال نقاطك ببطاقات هدايا مجانية تبدأ من 3 دولارات فقط ، والتي يمكن الوصول إليها في رحلة تسوق أو اثنتين. وتشمل خيارات بطاقات الهدايا بائعي التجزئة المشهورين مثل Amazonوستاربكس وول مارت.

لكن السؤال هو: هل تطبيق Fetch Rewards آمن ، وما مقدار البيانات التي تتخلى عنها للحصول على هذه المكافآت؟

هل إحضار المكافآت آمن؟

نعم ، Fetch Rewards آمن ، ولدى التطبيق ملايين المستخدمين وتقييم 4.3 نجوم على Trustpilot وآلاف المراجعات الإيجابية. لقد كنت أستخدم التطبيق أيضًا منذ سنوات ولم يكن لدي أي مخاوف تتعلق بالأمان أو السلامة. ومع ذلك ، فأنت تبيع من الناحية الفنية بيانات المستهلك الخاصة بك إلى Fetch Rewards مقابل كسب المكافآت.

في النهاية ، يجب أن تكون مرتاحًا لفكرة بيع بياناتك للحصول على أموال إذا كنت تستخدم أي تطبيق مثل Fetch Rewards.

ومع ذلك ، هناك العديد من ممارسات الأمان والخصوصية المعمول بها في Fetch Rewards لتحسين أمان التطبيق. دعونا نلقي نظرة على ماهية هؤلاء.

تحافظ ميزة جلب المكافآت على خصوصية معلومات بطاقة الائتمان

لا تسرق Fetch Rewards معلومات بطاقة الائتمان أو حتى تخزن أيًا من هذه المعلومات على خوادمها. وهذا لسبب بسيط هو أن الشركة لا تملك حتى تفاصيل بطاقة الائتمان أو الخصم الخاصة بك

لا تقدم تفاصيل حسابك المصرفي عند الاشتراك في Fetch Rewards. والإيصالات التي تمسحها ضوئيًا تظهر فقط آخر 4 أرقام من بطاقة الخصم أو بطاقة الائتمان ، وليس مجموعة الأرقام الكاملة.

إذا كان الإيصال لسبب ما يحتوي على شيء شديد الحساسية ، فلا ترسله إلى Fetch Rewards. إنها بهذه السهولة. لا يوجد خطر من حصول Fetch Rewards على معلومات بطاقتك الائتمانية أو إساءة استخدامها.

إحضار المكافآت يجعل بيانات المستخدم مجهولة المصدر

السبب الآخر الذي يجعل تطبيق Fetch Rewards آمنًا هو أنه يخفي هوية بيانات المستخدم ، لذلك تظل عاداتك الشرائية الشخصية خاصة..

تقوم Fetch Rewards بتجميع بيانات المستخدم واستخدامها وبيعها. لكنه يخفي هوية المعلومات ويجمعها مع البيانات من ملايين المستخدمين الآخرين. لا شيء يمكن التعرف عليه ، ويتم استخدام البيانات لتحديد اتجاهات وأنماط التسوق العامة.

يمكنك قراءة المزيد حول كيفية استخدام Fetch Rewards لبياناتك في منشور المدونة الخاص به حول الأمان والخصوصية.

لا تطلب الحصول على المكافآت أبدًا معلومات شخصية حساسة

أحد الأجزاء المفضلة لدي حول Fetch Rewards هو مدى بساطته. بخلاف الاسم والبريد الإلكتروني لإعداد الحساب ، فإنه لا يتطلب أي معلومات شخصية أخرى للتسجيل مثل حساب مصرفي متصل أو SIN.

باختصار ، هذا يعني أنك لا تقدم معلومات يمكن استخدامها لسرقة هويتك ، أو أنني قد أعتبرها محفوفة بالمخاطر.

كيف تجلب المكافآت كسب المال؟

تجني Fetch Rewards معظم أموالها من خلال مشاركة الصفقات مع مستخدميها. تدفع الشركات للترويج للمنتجات التي ترعاها على Fetch Rewards للحصول على المزيد من العملاء ، لذلك يتلقى Fetch Rewards عمولة مقابل هذه المشتريات. يحقق التطبيق أيضًا أرباحًا من دمج بيانات المستخدم وبيعها.

مرة أخرى ، يجب عليك بيع بياناتك لكسب المال من أي تطبيق مكافآت إلى حد كبير ، سواء كان ذلك Fetch Rewards أو Ibotta أو أي تطبيق آخر تستخدمه.

ولكن يتم الاحتفاظ بالبيانات خاصة ، لذا يمكنك استخدام تطبيقات المكافآت لتوفير المزيد من المال كل شهر إذا كنت مرتاحًا لفكرة بيع البيانات.

هل جلب المكافآت خطير؟

لا ، إحضار المكافآت ليس خطيرًا. لا يتطلب التطبيق إدخال معلومات بطاقة الائتمان أو أي معلومات شخصية حساسة. ولديه الآلاف من المراجعات الإيجابية عبر الإنترنت والكثير من المستخدمين السعداء. البيانات مجهولة المصدر أيضًا ، لذلك تأخذ Fetch Rewards الخصوصية على محمل الجد.

في النهاية ، يجب أن تكون مرتاحًا لمشاركة بيانات الشراء الخاصة بك مع Fetch Rewards إذا كنت ترغب في ربح مكافآت.

لكن التطبيق نفسه شرعي وآمن في رأيي.

أسباب قد لا تستخدم ميزة جلب المكافآت

الآن بعد أن غطيت الأسباب التي تجعل Fetch Rewards آمنًا ، أعتقد أنه من المهم أيضًا تغطية بعض الأسباب التي قد تجعل هذا التطبيق مناسبًا لك.

في نهاية اليوم ، تجمع Fetch Rewards بياناتك ، مثل المنتجات التي تشتريها ومكانها ، وتجني الأموال من هذه المعلومات.

أرسل إيصالاتي إلى Fetch Rewards بانتظام. ربما يعلم التطبيق أن لدي حيوانات أليفة منذ أن اشتريت طعام الحيوانات الأليفة ، أو أنني أشتري القهوة حسب الحالة ، لكن هذا لا يختلف عن المعلومات التي تم جمعها بواسطة برنامج مكافآت متجر البقالة المحلي.

أنا شخصياً لا أواجه مشكلة في جمع هذه البيانات أو بيعها ، خاصةً أنها مجهولة المصدر.

ومع ذلك ، إذا كنت قلقًا بشأن عملية جمع البيانات هذه ، فقد لا تكون Fetch Rewards مناسبة لك. كما هو الحال مع أي تطبيق أو موقع ويب ، تحتاج إلى تقييم مستوى راحتك الشخصية.

قراءة إضافية – أفضل تطبيقات الدخل السلبي.

هل جلب المكافآت عملية احتيال؟

إحضار المكافآت ليست عملية احتيال. يحتوي تطبيق المكافآت المجاني هذا على أكثر من 13 مليون مستخدم وقد وزع مكافآت تزيد عن 340 مليون دولار. ولقد استخدمت التطبيق شخصيًا لسنوات واستردت الكثير من بطاقات الهدايا دون أي مشاكل.

في الواقع ، أنا شخصياً أستخدم هذا التطبيق عدة مرات في الأسبوع ، وهو سهل الاستخدام حتى لو لم تكن تميل إلى التكنولوجيا. كل ما يتطلبه الأمر حقًا هو تحميل إيصال ، والذي يكون في معظم الحالات بسيطًا مثل التقاط صورة أو تحميل إيصال رقمي.

في المتوسط ​​، أكسب ما بين 50 إلى 100 دولار إضافية من Fetch Rewards بميزانية بقالة متواضعة. في حين أن المكافآت قد تستغرق أحيانًا يومًا أو يومين للوصول ، فقد دفعت دائمًا مقابل كل ما ربحته. يستغرق الأمر أقل من 5 دقائق شهريًا لتقديم جميع الإيصالات ، وبالنسبة لي ، يعد هذا إجراءً جانبيًا بسيطًا لزيادة ميزانية عائلتنا.

يمكن استبدال المكافآت بعدة طرق بما في ذلك بطاقات الهدايا ، ويمكنك حتى التبرع بنقاطك إذا كنت ترغب في ذلك.

في رأيي ، يحول Fetch Rewards إيصالاتك إلى أموال مجانية ويجب أن يحصل عليها أي شخص يحاول خفض إنفاقه.

أسئلة مكررة

هل إحضار المكافآت قانوني؟

نعم ، برنامج Fetch Rewards قانوني وشرعي تمامًا. إنها في الأساس نوع مختلف من القسائم بالنسبة لعصرنا الرقمي. بدلاً من أن تدفع العلامات التجارية مقابل وضع قسيمتها المطبوعة في صحف الأحد ، فإنهم يدفعون للحصول على خصم ترويجي على تطبيقات الخصم مثل Fetch. تشجع القائمة والنقاط المعروضة المشترين على شراء منتجاتهم من خلال تقديم مبلغ نقدي.

بصفتي قسيمة مدرسية قديمة ، أعترف أنني كنت في الأصل بطيئًا بعض الشيء في تجربة تطبيقات استرداد النقود هذه. ومع ذلك ، بعد أن استخدمتها الآن ، أستخدم Fetch Rewards وتطبيقات أخرى بانتظام وأجني الكثير من المال عبر الإنترنت من خلال القيام بذلك.

ما هي بعض التطبيقات الجيدة الأخرى لاستخدامها؟

لقد كنت أستخدم Fetch Rewards لسنوات ، وأعتقد أنه تطبيق آمن وهو أيضًا طريقة رائعة للحصول على بطاقات هدايا مجانية دون بذل الكثير من الجهد.

والخبر السار هو الكثير من تطبيقات المكافآت الأخرى التي يمكنك استخدامها أيضًا لتعظيم المبلغ الذي تربحه ، بما في ذلك:

يغطي هذا الفيديو الذي صنعه توم أيضًا بعض الطرق الفعالة الأخرى للحصول على بطاقات هدايا مجانية باستخدام تطبيقات المكافآت وبعض الطرق الأخرى.

قراءة إضافية – أفضل التطبيقات التي تدفع لك أموالًا حقيقية.

هل تطبيقات فحص الإيصالات آمنة؟

تعد تطبيقات فحص الإيصالات آمنة بشكل عام لأنك لست مضطرًا إلى تقديم معلومات مالية أو شخصية حساسة لاستخدامها. هذا لأن إيصالات التسوق الخاصة بك لا تعرض سوى الأرقام الأربعة الأخيرة من بطاقة الائتمان أو الخصم الخاصة بك ولا تشارك أي معلومات أخرى تريد الاحتفاظ بها سرا.

ومع ذلك ، تتطلب بعض تطبيقات المكافآت ربط حسابك المصرفي بها لمعالجة بياناتك. يمكن أن تكون هذه التطبيقات أكثر خطورة بسبب انتهاكات البيانات المحتملة. لكن تطبيقات فحص الإيصالات مثل Fetch Rewards آمنة.

افكار اخيرة

هناك العديد من التطبيقات المختلفة ، قد يكون من الصعب معرفة ما تثق به وما هي الإجراءات التي قد تعرض بياناتك الشخصية للخطر.

وباعتباري متسوقًا مقتصدًا يستخدم العديد من تطبيقات توفير الأموال المختلفة يوميًا تقريبًا ، فأنا أعلم أن جميع التطبيقات الموجودة هناك لها مزاياها وعيوبها.

ولكن في حين أن كل تطبيق من هذه التطبيقات لتوفير المال له مزايا مختلفة ، فإن Fetch Rewards هو أحد التطبيقات المفضلة لدي. أنا أحب ذلك بسبب بساطته وتنوع علامته التجارية. كل ما تفعله هو إرسال إيصالاتك ، ويمنحك التطبيق أموالًا مجانية.

لقد ربحت مئات الدولارات هذا العام فقط من خلال Fetch Rewards. أحب أنه يمكن استخدامه مع القسائم والتطبيقات الأخرى مثل Ibotta و Swagbucks و Target Circle. يمكن أن يؤدي ذلك إلى بعض المدخرات المذهلة والعناصر المجانية وحتى بطاقات الهدايا المجانية وأموال PayPal.

في حين أن معظم العروض على Fetch مخصصة لبضعة سنتات أو بضعة دولارات على أحد العناصر ، هناك أيضًا عناصر مجانية بنسبة 100٪ بشكل متكرر. لقد حصلت على خبز مجاني وآيس كريم مجاني ومحلات بقالة أخرى مجانًا بعد الخصم. هذه طريقة رائعة لتجربة منتجات جديدة ، دون المخاطرة بأي شيء إذا لم تعجبك.

وفي رأيي ، فإن Fetch Rewards آمن. إنها تحافظ على خصوصية معلوماتك ، ولن تضطر إلى إرسال الإيصالات إذا كنت لا تشعر بالراحة.

نأمل أن يساعدك هذا الدليل في فهم كيف تجني Fetch Rewards الأموال والمزيد حول بياناتها وممارسات الخصوصية.

إذا كنت تعتقد أن هذا هو التطبيق المناسب لك بالتأكيد ضع في اعتبارك تجربة Fetch Rewards!

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