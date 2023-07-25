ستساعدك المقالة التالية: هل إنذار النقود مشروع أم عملية احتيال؟ (مراجعة صادقة!)

إذا كنت لاعبًا متعطشًا وترغب في كسب بعض المكافآت في وقت فراغك ، فلدي بعض الأخبار الرائعة.

هناك العديد من التطبيقات المختلفة التي تدفع لك مقابل ممارسة الألعاب ، مما يتيح لك كسب دخل سلبي مقابل الوقت الذي تقضيه في اللعب.

يُطلق على أحد تطبيقات الألعاب الأكثر شيوعًا التي تدفع في هذه المساحة إنذار نقدي.

يتيح لك هذا التطبيق كسب أموال PayPal مجانية ومجموعة متنوعة من بطاقات الهدايا للعب ألعاب الهاتف المحمول المختلفة.

لكن هل إنذار النقود شرعي؟ وما المبلغ الذي يمكنك تحقيقه بالفعل باستخدام تطبيق الألعاب المدفوع مقابل اللعب هذا؟

لقد قمت بتنزيل واختبار Cash Alarm اكتشف ذلك. وفي مراجعة Cash Alarm هذه ، أغطي كيفية عمل تطبيق الألعاب هذا ، وإمكانات الكسب ، وما إذا كان الأمر يستحق وقتك أم لا.

دعنا نذهب اليها.

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ما هو إنذار النقود؟

Cash Alarm هو تطبيق ألعاب يُدفع مقابل تشغيله وهو متاح لأجهزة Android. يدفع لك التطبيق أموال PayPal وبطاقات الهدايا المجانية لتنزيل الألعاب المحمولة التي ترعاها ولعبها.

حاليًا ، يحتوي Cash Alarm على أكثر من 5 ملايين عملية تنزيل ومتوسط ​​تقييم 4.1 نجمة على Google Play Store.

إذا سبق لك استخدام تطبيقات مثل Mistplay أو Gamehag من قبل ، فإن استخدام تطبيق Cash Alarm بسيط للغاية.

يتم الدفع لك بشكل أساسي لتنزيل ألعاب الهاتف المحمول الجديدة وتشغيلها من شركاء Cash Alarm. كلما لعبت المزيد من الألعاب وكلما طالت مدة اللعب ، زادت المكافآت التي تربحها.

هل إنذار النقود مشروع؟

نعم ، Cash Alarm شرعي ويتيح لك كسب النقود من PayPal وبطاقات الهدايا المجانية في أوقات فراغك. يحتوي التطبيق أيضًا على أكثر من 10 ملايين عملية تنزيل ومتوسط ​​تقييم 4.4 نجمة ، مع الكثير من التقييمات الإيجابية من اللاعبين الآخرين.

ومع ذلك ، عندما اختبرت Cash Alarm ، لم أكن معجبًا جدًا باختيار اللعبة. وهذا التطبيق لا يدفع الكثير في الساعة أيضًا.

إذا كنت تقضي الكثير من الوقت في اللعب على هاتفك ، فيمكن أن يكون Cash Alarm صخبًا جانبيًا ممتعًا. لكن لا تتوقع أن تربح 100 دولار في اليوم أو أي شيء قريب من ذلك عن بعد مع هذا التطبيق.

كيف يعمل إنذار النقود؟

لقد قمت بتنزيل Cash Alarm لاختباره من أجل هذه المراجعة. بشكل عام ، التطبيق سهل الاستخدام ، وهو مشابه جدًا لتطبيقات مكافآت الألعاب الشائعة الأخرى.

يستغرق كسب المال باستخدام Cash Alarm خمس خطوات بسيطة فقط:

قم بتنزيل التطبيق العب ألعاب إنذار النقود كسب النقود قم بإحالة أصدقائك المصروفات

دعنا نتعمق في كل ميزة من ميزات التنبيه النقدي بمزيد من التفاصيل!

1. قم بتنزيل إنذار النقود

الخطوة الأولى في استخدام إنذار النقود هي قم بتنزيل التطبيق من Google Play Store. لا يتوفر إنذار النقود لنظام iOS ، وهو جانب سلبي. حاليًا ، يتطلب التطبيق إصدار Android 5.0 أو أعلى.

إذا كان لديك جهاز iPhone ، فتأكد من قراءة منشورنا حول أفضل ألعاب iOS التي تدفع بدلاً من ذلك!

على أي حال ، بمجرد تنزيل التطبيق ، يمكنك إنشاء حساب عن طريق تسجيل الدخول باستخدام Facebook أو Gmail. من هناك ، تقوم بإدخال عمرك وجنسك حتى يتمكن Cash Alarm من مطابقتك مع المزيد من الألعاب ذات الصلة.

أخيرًا ، يجب عليك تمكين أذونات تتبع استخدام التطبيق لـ Cash Alarm في إعداداتك.

هذه هي نفس العملية التي تتطلبها تطبيقات مثل Rewarded Play و Mistplay ، وهو أمر طبيعي تمامًا ، لذلك لا تنزعج.

تحتاج تطبيقات مكافآت الألعاب هذه إلى تتبع المدة التي تلعب فيها ألعاب الشركاء للدفع لك وفقًا لذلك. لذلك ، تحتاج إلى تمكين هذا التتبع إذا كنت ترغب في جني الأموال باستخدام Cash Alarm.

2. العب ألعاب إنذار النقود

بمجرد تنزيل Cash Alarm وإنشاء حسابك ، يمكنك تنزيل ألعاب Cash Alarm مختلفة ضمن علامة التبويب “المميزة”.

يعتمد عدد الألعاب التي يمكنك الوصول إليها على المكان الذي تعيش فيه نظرًا لأن Cash Alarm عالمي الحصول على أموال مقابل التطبيق.

أنا في كندا في الوقت الحالي ، واللعبة الوحيدة في قائمة ألعاب إنذار النقود الخاصة بي هي Coin Master.

يعد هذا عيبًا كبيرًا جدًا لـ Cash Alarm ، على الرغم من أنك إذا كنت تعيش في الولايات المتحدة ، فيجب أن يكون لديك الكثير من اختيار اللعبة.

تشمل ألعاب إنذار النقود الشائعة الأخرى التي يمكنك لعبها:

الطيور الغاضبة 2

فقاعة النقدية

مدينة التنين

بنادق المجد

Slotomania

عادةً ما تتضمن أنواع الألعاب الإستراتيجية والبطاقة والمحاكاة والألغاز والحركة وألعاب الكلمات وألعاب المقامرة.

مرة أخرى ، هذا أمر شائع جدًا بالنسبة لتطبيقات مكافأة الألعاب ، وتجد شركاء ألعاب مشابهين مع تطبيقات مثل App Flame و AppStation وعدد كبير من تطبيقات الدفع مقابل اللعبة الأخرى.

3. كسب عملات إنذار النقدية

مثل تطبيقات الألعاب الأخرى ، يدفع لك Cash Alarm نقودًا مقابل كل دقيقة تقضيها في لعب إحدى الألعاب. بالنسبة لتطبيقي ، أبدأ بربح 69 عملة إنذار نقدي في الدقيقة التي ألعب فيها على Coin Master.

ومع ذلك ، فإن عدد العملات التي تربحها في الدقيقة يتناقص بشكل مطرد كلما لعبت اللعبة.

هذا أسلوب شائع تستخدمه تطبيقات الألعاب لتشجيعك على تجربة المزيد من الألعاب. لذلك ، نظرًا لأن Coin Master هي اللعبة الوحيدة التي يمكنني تنزيلها ، فإن هذا التطبيق يتمتع بإمكانية ربح منخفضة جدًا بالنسبة لي في الوقت الحالي.

Note: يجب عليك تشغيل ألعاب Cash Alarm من علامة التبويب “My Apps” إذا كنت ترغب في جني الأموال من الألعاب!

هذا لأن Cash Alarm يحتاج إلى التتبع عند بدء لعب لعبة شريك ، لذلك لا يمكنك فقط تشغيل التطبيقات من شاشتك الرئيسية كالمعتاد.

4. إحالة أصدقائك

هناك طريقة أخرى لكسب المكافآت باستخدام Cash Alarm وهي دعوة أصدقائك إلى التطبيق لكسب مكافآت الإحالة.

يتكون برنامج الإحالة من إنذار النقود من عنصرين:

مكافآتك : اكسب 25٪ من جميع العملات التي يكسبها المحالون.

: اكسب 25٪ من جميع العملات التي يكسبها المحالون. مكافآت الإحالة: يكسب الأشخاص الذين تحيلهم 25٪ من إجمالي العملات التي تكسبها.

هذا برنامج إحالة لائق جدًا في عالم تطبيقات beermoney ، ولكن مرة أخرى ، يتناقص عدد العملات التي تكسبها في الدقيقة كلما لعبت لعبة معينة.

5. صرف النقود

العملات التي تربحها في حساب Cash Alarm الخاص بك أثناء لعبك للألعاب ، لذلك لن تضطر إلى الانتظار حتى تظهر العملات المعدنية. وفيما يتعلق بالمكافآت ، يحتوي Cash Alarm على خيارين رئيسيين: أموال PayPal وبطاقات الهدايا.

في منطقتي ، يمكنني فقط استرداد أموال PayPal. وما أحبه حقًا في Cash Alarm هو أن الحد الأدنى لمبلغ الاسترداد هو 2000 قطعة نقدية فقط مقابل 0.20 دولارًا أمريكيًا في PayPal نقدًا.

تشمل مكافآت PayPal الأخرى:

2000 قطعة نقدية مقابل 0.20 دولار

3959 عملة معدنية مقابل 0.40 دولار

عملات 9701 مقابل 1 دولار

عملات 18826 مقابل 2 دولار

37275 عملة معدنية مقابل 4 دولارات

55354 عملات معدنية مقابل 6 دولارات

عملات 73067 مقابل 8 دولارات

يحتوي Cash Alarm أيضًا على مكافآت بطاقات هدايا مجانية في الولايات المتحدة. عادة ، هذا يشمل Amazon بطاقات الهدايا وائتمان Google Play المجاني وحتى رموز Steam المجانية.

بشكل عام ، تعد متطلبات السحب النقدي المنخفضة ميزة لإنذار النقود. ومع ذلك ، كما يمكنك أن تقول ، فأنت لا تقوم بصرف الكثير من الأموال ، لذا فإن هذا ليس تطبيقًا سريعًا للثراء أو فكرة صخب جانبية جادة بأي وسيلة.

لاحظ أيضًا أنه يجب عليك التحقق من هويتك والتقاط صورة شخصية لسحبها ، والتي لا يحبها بعض المستخدمين ، بمن فيهم أنا.

كم يدفع إنذار النقود؟

يعتمد المبلغ الذي تربحه باستخدام Cash Alarm على عدد الألعاب التي تقوم بتنزيلها والمدة التي تقضيها في لعبها. بالنسبة للاعبين العاديين ، يجب أن يكون تحقيق دخل إضافي يتراوح من 5 دولارات إلى 25 دولارًا أو نحو ذلك شهريًا أمرًا واقعيًا مع هذا التطبيق.

ومع ذلك ، عندما اختبرت Cash Alarm ، لم يكن هناك ما يكفي من تطبيقات الألعاب بالنسبة لي لكسب العديد من العملات المعدنية قبل أن ينخفض ​​معدل العملة لكل دقيقة.

وحتى إذا كنت تمارس الألعاب في الولايات المتحدة ، فيجب عليك التبديل بين الكثير من الألعاب للاستمرار في كسب المزيد من العملات المعدنية.

إذا كنت لاعبًا متعطشًا ، فهذا جيد لأنه نشاط جانبي ممتع ويمكنك على الأرجح كسب 20 دولارًا سريعًا أو نحو ذلك شهريًا إذا قضيت ساعات طويلة.

ولكن من أجل صخب جانبي طويل الأجل ومرتفع الأجر ، فمن الأفضل أن تبحث في مكان آخر. أعني أن تطبيقات gig مثل DoorDash و Instacart ستدفع أكثر من أي تطبيق ألعاب مثل Cash Alarm على الإطلاق.

باختصار ، لا يستحق Cash Alarm استخدامه إلا إذا كنت تستمتع بلعب ألعاب الهاتف المحمول وترغب في كسب مبالغ صغيرة من أموال PayPal أو بطاقات الهدايا في أوقات فراغك.

مراجعات أخرى للإنذار النقدي

لقد اختبرت Cash Alarm ليوم واحد لمعرفة كيفية عمل التطبيق ومعرفة ما إذا كان شرعيًا. دفع لي التطبيق عملات معدنية مقابل تجربة ألعاب جديدة ، لكنني لا أعتقد أنها واحدة من أكثر التطبيقات ربحًا في مجال الألعاب.

ولكن هناك طريقة أخرى رائعة لمعرفة ما إذا كان تطبيق المكافأة يستحق ذلك أم لا ، وهي معرفة ما يقوله المستخدمون الآخرون. وهذا هو المكان الذي تكون فيه بعض المراجعات الحديثة لمتجر التطبيقات مفيدة للغاية.

إليك ما تقوله بعض تقييمات إنذار النقود الأخرى على Google Play Store:

مايك ل : “يبدو الأمر رائعًا عند فتح التطبيق. الكثير من ربح الفرص ، واجهة مستخدم لائقة. تكمن المشكلة في أن Cash Alarm يتتبع أسلوبك في اللعب فقط في بعض الأحيان وليس في العديد من الألعاب على الإطلاق. لقد حاولت إغلاق التطبيقات وإعادة فتحها ، لكنها لا تساعد. “

: “يبدو الأمر رائعًا عند فتح التطبيق. الكثير من ربح الفرص ، واجهة مستخدم لائقة. تكمن المشكلة في أن Cash Alarm يتتبع أسلوبك في اللعب فقط في بعض الأحيان وليس في العديد من الألعاب على الإطلاق. لقد حاولت إغلاق التطبيقات وإعادة فتحها ، لكنها لا تساعد. “ تقول السيدة تي : “تضيف العملات المعدنية بسرعة في البداية والألعاب لا بأس بها على الرغم من أنها تطبيقات آلة النقود مع الإعلانات. فاصل الصفقة؟ التحقق من الهوية ورسم الخرائط ثلاثية الأبعاد للوجه “.

: “تضيف العملات المعدنية بسرعة في البداية والألعاب لا بأس بها على الرغم من أنها تطبيقات آلة النقود مع الإعلانات. فاصل الصفقة؟ التحقق من الهوية ورسم الخرائط ثلاثية الأبعاد للوجه “. يقول داون فيشر: “لقد قدمت الكثير من النقاط كما وعدت. المشكلة هي جمع. هذا مضيعة للوقت! كان العائد “قيد التقدم” لمدة شهرين تقريبًا. لقد بذلت عدة محاولات للحصول على المساعدة ، دون استجابة ، (إضاعة المزيد من الوقت) “.

كما ترى ، فإن المراجعات الأخيرة لتطبيق Cash Alarm سلبية تمامًا. يشكو المستخدمون من صعوبات في صرف الأموال ، وإمكانية تحقيق أرباح منخفضة ، وحقيقة أنك بحاجة إلى التحقق من هويتك لسحب الأموال.

هذه مشكلات شائعة مع العديد من تطبيقات الألعاب النقدية. وأنا أوافق على أن Cash Alarm لها دخل منخفض جدًا بشكل عام.

توفر مراجعة Cash Alarm من YouTuber Vinsane نظرة عامة ممتازة على التطبيق.

في مراجعته ، يشرح Vinsane أيضًا كيف يكره احتمال الكسب المنخفض للساعة من إنذار النقود.

كما أنه يكره كيف يتناقص باطراد مقدار العملات التي تربحها في الدقيقة.

منحت ، لا يزال التطبيق يحتوي على الكثير من المراجعات الإيجابية على Google Play Store، وكثير من الناس سعداء بمتطلبات الدفع المنخفضة.

خلاصة القول هي أن Cash Alarm هي وسيلة لكسب المال بسرعة ، لكنك لن تجني مئات الدولارات شهريًا باستخدام تطبيق الألعاب هذا.

إيجابيات وسلبيات

الايجابيات:

متطلبات سحب نقدي منخفضة

مكافآت PayPal متوفرة

مجموعة متنوعة لائقة من الألعاب في الولايات المتحدة

يتم إضافة الألعاب الجديدة بانتظام

سلبيات:

إمكانية الكسب المنخفض لكل ساعة

عدد قليل من الألعاب للاختيار من بينها في بلدان معينة

متاح فقط لأجهزة Android

تطبيقات أخرى مثل إنذار النقود

إذا كنت تحب فكرة جني الأموال من تطبيقات الألعاب ولكنك ترغب في تجربة بعض بدائل Cash Alarm ، فأنت محظوظ!

هناك بالفعل الكثير من التطبيقات مثل Cash Alarm التي يمكنك استخدامها لكسب المكافآت:

لقد صنعت أيضًا مقطع فيديو يشارك المزيد من طرقي المفضلة للعب الألعاب مقابل المال الذي يمكنك مشاهدته إذا كنت تريد المزيد من بدائل إنذار النقود.

علاوة على ذلك ، حتى تطبيقات المكافآت مثل Drop تتوسع في مساحة الألعاب ، لذلك هناك الكثير من الطرق لكسب المال من هواية الألعاب.

لن تجعلك أيًا من هذه التطبيقات غنيًا ، ولكن مرة أخرى ، هذه طريقة سهلة لكسب مكافآت إضافية وهي في الأساس صخب جانبي سلبي إذا كنت تلعب بالفعل!

قراءة إضافية – أفضل مواقع المهام الصغيرة لكسب المال.

أسئلة مكررة

كيف يعمل إنذار النقود على كسب المال؟

تحقق Cash Alarm الأموال من خلال تلقي مدفوعات من الألعاب الشريكة لها عندما يقوم شخص ما بتنزيل التطبيق وتشغيله. بعبارة أخرى ، يتم دفع أموال Cash Alarm للترويج للألعاب والحصول على لاعبين جدد من خلال إنشاء قوائم العملاء المحتملين.

هل إنذار النقود آمن؟

تطبيق Cash Alarm آمن بقدر ما أستطيع أن أقول. إنه مدرج في Google Play Store، ولم أعثر على تقارير عن عمليات اختراق للإنذار النقدي أو عمليات استغلال غريبة تسبب مشاكل مع هواتف الأشخاص.

فقط لاحظ أنك تشارك بيانات التطبيقات التي تستخدمها عند استخدام Cash Alarm ، ومرة ​​أخرى ، يكون العائد منخفضًا جدًا لهذا التطبيق.

قراءة إضافية – أفضل الطرق لكسب 3000 دولار بسرعة.

هل الإنذار النقدي يدفع حقًا؟

من المراجعات الأخرى التي قرأتها ، يدفع Cash Alarm المستخدمين ، وهناك إثبات الدفع عبر الإنترنت. لكن التطبيق منخفض التكلفة للغاية ، وقد يستغرق استرداد المكافآت واستلامها بعض الوقت عند صرفك النقود في النهاية.

افكار اخيرة

في رأيي ، يعد Cash Alarm تطبيقًا شرعيًا لكسب المال يدفع لك مكافآت مقابل ممارسة الألعاب. ووجدت أن التطبيق سهل الاستخدام للغاية بعد تجربته.

ومع ذلك ، لا أعتقد أن هذا التطبيق يستحق استخدامه لمعظم الأشخاص.

بالنسبة للمبتدئين ، تطبيقات الألعاب مثل خطأ و اللعب بمكافأة ادفع أكثر واستمتع باختيار ألعاب أفضل.

وكما ذكرنا ، يمكنك كسب المزيد من المال من خلال وظائف مثل DoorDash أو عن طريق كسب المال باستخدام Instacart مقابل هذه الأنواع من تطبيقات الألعاب.

ومع ذلك ، إذا كنت تقضي بالفعل ساعات أسبوعيًا في ممارسة ألعاب الهاتف المحمول ، فقد تحصل أيضًا على أموال مقابل ذلك الوقت باستخدام تطبيقات مثل Cash Alarm.

آمل أن تساعدك مراجعة تطبيق Cash Alarm في اتخاذ القرار الصحيح وتحديد ما إذا كان تطبيق مكافآت الألعاب هذا مناسبًا لك!

هل تبحث عن المزيد من الطرق لكسب أموال إضافية على الجانب؟ الدفع:

مراجعة إنذار النقد



اسم: إنذار نقدي

وصف: Cash Alarm هو تطبيق مكافآت ألعاب لنظام Android يدفع لك نقدًا من PayPal وبطاقات هدايا للعب ألعاب محمولة جديدة.

نظام التشغيل: ذكري المظهر

فئة التطبيق: تطبيق مكافآت الألعاب

مؤلف: توم بليك

إمكانية الكسب

خيارات الكسب

لعبة متنوعة

خيارات المكافأة

سحب المال

خدمة الزبائن

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