ستساعدك المقالة التالية: هل الاستطلاعات عبر الإنترنت مشروعة وآمنة؟

إذا كنت تبحث عن طرق لكسب المال عبر الإنترنت ، فإن أحد الاقتراحات الأكثر شيوعًا التي تراها هناك هو استخدام مواقع الاستطلاعات المدفوعة.

هذا منطقي لعدة أسباب. أولاً ، تعتبر مواقع الاستطلاع صديقة للمبتدئين ، ويمكنك استخدامها وفقًا لجدولك الخاص. بالإضافة إلى ذلك ، لا تحتاج إلى أي خبرة للبدء.

ومع ذلك ، بصفتك شخصًا اختبر مواقع الاستطلاع على مر السنين ، فإن الكثير منها عبارة عن خدع أو لا تستحق وقتك.

لذا ، ربما تتساءل: هل الاستطلاعات عبر الإنترنت شرعية؟ وهل فكرة الصخب الجانبي هذه آمنة وتستحق كل هذا العناء؟

بعد خمس سنوات إضافية من اختبار مواقع وتطبيقات الاستطلاعات ، أشارك كل ما تحتاج لمعرفته حول هذا الزحام الجانبي ، وكيفية تحديد عمليات الاحتيال ، وكيفية زيادة الأرباح.

دعنا نذهب اليها!

ما هي مواقع الاستطلاع عبر الإنترنت؟

مواقع الاستطلاع عبر الإنترنت هي مواقع تدفع لك مقابل مشاركة رأيك. بشكل عام ، تطرح عليك هذه المواقع أسئلة حول مواضيع مثل السياسة أو الصحة أو الترفيه أو منتجات محددة ثم تدفع لك مبالغ نقدية صغيرة أو نقاط مقابل وقتك.

تعد شركات مثل Branded Surveys و Survey Junkie أمثلة مثالية. كل موقع ويب مجاني للتسجيل فيه ، ويتيح لك إكمال استطلاعات الرأي القصيرة لكسب مكافآت مثل أموال PayPal المجانية وبطاقات الهدايا.

السبب وراء رغبة شركات المسح في أن تدفع لك مقابل رأيك هو أنها تبيع هذه البيانات بشكل عام إلى مجموعات أو باحثين آخرين لأبحاث السوق.

بالإضافة إلى ذلك ، لا تُنشئ العديد من منصات الاستطلاع فعليًا الاستطلاعات التي تجيب عليها. بدلاً من ذلك ، يشتركون مع مجموعات أبحاث السوق مثل Dynata و Peanut Labs و YouGov و Harris Poll.

يتم دمج شركات مسح البيانات التي تبيعها في مجموعات بيانات مجهولة. لكن المحصلة النهائية هي أنك تحصل على أموال مقابل آرائك وبياناتك.

لاحظ أيضًا أن العديد من مواقع “الحصول على أموال” تقدم أيضًا طرقًا أخرى للربح ، مثل ممارسة الألعاب مقابل المال والتسوق عبر الإنترنت ومشاهدة الإعلانات. لكن دليل الاستطلاع هذا سيركز فقط على عروض الاستطلاع المدفوعة.

هل الاستطلاعات عبر الإنترنت مشروعة؟

نعم ، الاستطلاعات عبر الإنترنت شرعية ، ويمكنك كسب القليل من النقود الإضافية وبطاقات الهدايا المجانية باستخدامها في أوقات فراغك. ومع ذلك ، فإن مواقع الاستطلاع ليست مصدر دخل بدوام كامل ، ولا يدفع الكثير منها سوى بضعة دولارات في الساعة على الأكثر.

لقد كنت أستخدم مواقع استطلاعية مختلفة مدفوعة الأجر لكسب المال عبر الإنترنت منذ الكلية. وفي ذلك الوقت ، ربحت بضعة آلاف من الدولارات من جميع المواقع التي اختبرت.

لكن مرة أخرى ، لن تكسب أبدًا دخلًا بدوام كامل من هذه المواقع. لوحات الاستطلاع ليست وظائف عبر الإنترنت أو تدفقات دخل جادة ، لذا ضع هذا القيد في الاعتبار.

هل الاستطلاعات عبر الإنترنت آمنة؟

تعتبر مواقع الاستطلاع عبر الإنترنت آمنة إذا لم يكن عليك إدخال أي معلومات مالية حساسة مثل بطاقة الائتمان. كما أنها آمنة أيضًا إذا لم تضطر إلى إدخال معلومات شخصية حساسة مثل رقم الضمان الاجتماعي.

ومع ذلك ، يجب أن تكون مرتاحًا عند مشاركة بعض المعلومات الشخصية لكسب المال من خلال الاستطلاعات عبر الإنترنت. تتضمن أمثلة الأسئلة الشائعة التي يجب عليك الإجابة عليها أسئلة حول:

عمر

مستوى التعليم

عِرق

صحة

تكوين الأسرة

موقع

دخل

قرارات الشراء (مثل نوع السيارة التي تقودها ، والعلامات التجارية المفضلة لديك ، وما إلى ذلك)

إذا كنت لا تشعر بالراحة في الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بك ، فإن الاستطلاعات عبر الإنترنت لا تستحق العناء.

لاحظ أيضًا أن مواقع الاستطلاع يجب أن تطلب منك معلومات شخصية جدًا مثل رقم الضمان الاجتماعي أو معلومات الحساب المصرفي.

عمليات الاحتيال الشائعة في الاستطلاعات عبر الإنترنت

باعتباري شخصًا أجاب على الاستطلاعات عبر الإنترنت خلال السنوات القليلة الماضية لكسب أموال سريعة ، فقد صادفت مجموعة من الاستطلاعات الشرعية عبر الإنترنت.

ومع ذلك ، فقد اختبرت أيضًا وراجعت الكثير من مواقع الاستطلاع التي أعتقد أنها خدع أو لا تستحق ذلك. لذلك ، إليك بعض علامات التحذير الرئيسية التي يجب أن تنتبه لها عند التفكير في موقع ويب مسح مدفوع.

1. رسوم العضوية

لا تتطلب الأعمال الجانبية المشروعة عبر الإنترنت رسوم عضوية ، وهذا يشمل الاستطلاعات عبر الإنترنت. لذلك ، إذا طلبت منك لجنة استطلاع دفع رسوم عضوية أو إدخال معلومات بطاقتك الائتمانية ، فمن المؤكد أنها عملية احتيال.

فقط لاحظ أن بعض المواقع لديها عروض تسوق باسترداد نقدي ، ويمكن أن تكون هذه عروض شرعية. لكن لا تدفع أبدًا رسوم العضوية الأساسية لاستخدام موقع ويب.

2. ارتفاع الحد الأدنى للنقد النقدي

علامة أخرى على أن موقع الاستطلاع هو عملية احتيال هي الحد الأدنى من الأموال النقدية العالية.

خذها مني: عادةً ما تتيح لك مواقع الاستطلاع الشرعية صرف النقود بمجرد أن تكسب 1 دولار إلى 10 دولارات. أي شيء أعلى من هذا يعد علامة حمراء لأن العديد من مواقع الاحتيال تجعل من السهل كسب النقود عند التسجيل ولكن تتوقف عن الدفع لك عندما تقترب من صرف النقود.

هذا ما يجب أن يفعله InboxDollars ، وهو موقع مسح رائد. ويمكنك أن ترى مدى إحباطي من هذه الحقيقة عندما أمضيت 10 ساعات في الإجابة على الاستطلاعات ولكن ما زلت لا أستطيع صرف النقود:

لحسن الحظ ، تغير InboxDollars منذ ذلك الحين ولديه حد أدنى من 10 دولارات إلى 15 دولارًا نقدًا. ومواقع مثل Swagbucks تتيح لك صرف النقود بمبلغ دولار واحد فقط ، لذلك لا تحتاج إلى إضاعة الوقت مع الحد الأدنى المرتفع.

يمكنك قراءة رسالتي على الاستطلاعات التي تدفع نقدًا على الفور للحصول على قائمة تضم أكثر من 20 موقعًا مع دفعات فورية أو سريعة.

3. لا توجد درجات Trustpilot

عند البحث عن مواقع الاستطلاعات المدفوعة ، ابحث دائمًا عن تقييمات Trustpilot وشهاداتها في منتديات مثل Reddit beermoney.

يمكن أن يخبرك هذا النوع من التجربة المباشرة ما إذا كان موقع الاستطلاع عملية احتيال أم لا. فقط كن حذرًا من التعليقات المزيفة على Trustpilot وثق بحدسك.

4. من الجيد جدًا أن تكون صحيحًا

العديد من مواقع الاستطلاعات الخادعة لديها وعود هائلة ، مثل كسب 200 دولار في اليوم ، أو كسب ما يصل إلى 50 دولارًا لكل استطلاع تقوم بإكماله.

ولكن عندما يتعلق الأمر بكسب المال عبر الإنترنت ، تذكر دائمًا: إذا كان هناك شيء جيد جدًا لدرجة يصعب تصديقه ، فمن المحتمل أن يكون كذلك.

خلاصة القول هي أن هذه مجرد مواقع بيرموني. لا يمكنك كسب دخل بدوام كامل من الإجابة على الاستطلاعات عبر الإنترنت ، لذا كن حذرًا من المواقع التي تدعي أنه يمكنك جني آلاف الدولارات في فترة زمنية قصيرة.

5. لا توجد سياسة الخصوصية

نظرًا لأن شركات المسح تجني الأموال من خلال جمع بيانات المستهلك وبيعها ، فمن الضروري فهم كيفية استخدام بياناتك.

أقترح قراءة سياسة الخصوصية لأي تطبيق أو موقع لكسب المال تستخدمه. إذا كان موقع الويب الخاص بالاستبيان لا يحتوي على سياسة خصوصية واضحة أو شرح لكيفية التعامل مع بياناتك ، فمن المحتمل ألا يكون ذلك مفيدًا.

مرة أخرى ، يجب أن تكون مرتاحًا للتخلي عن بياناتك لهذا الزحام الجانبي. ولكن يجب أن تعرف أيضًا كيف يتم استخدامه.

6. الكثير من رسائل البريد الإلكتروني العشوائية

إحدى العلامات الأخيرة على عملية احتيال موقع الاستطلاع هي تدفق رسائل البريد الإلكتروني العشوائية.

ترسل معظم مواقع الاستطلاعات المدفوعة رسائل بريد إلكتروني يومية أو أسبوعية إلى الأعضاء لإبلاغهم بالاستطلاعات الجديدة وفرص كسب المال.

هذا ليس علم أحمر بطبيعته. ولكن إذا بدأت في تلقي عدة رسائل بريد إلكتروني يوميًا بمطالبات من نوع clickbait ، فمن المحتمل أنك تتعرض للخداع. بالإضافة إلى ذلك ، رسائل البريد الإلكتروني العشوائية مزعجة وتؤدي إلى انسداد صندوق الوارد الخاص بك.

نصيحة محترف: أستخدم دائمًا بريدًا إلكترونيًا منفصلاً لمواقع الاستطلاع حتى لا يتم إرسال بريد إلكتروني رئيسي إلى البريد العشوائي.

مواقع الاستبيان المدفوعة المفضلة

كما ذكرنا ، كنت أستخدم مواقع الاستطلاع منذ 5 سنوات أو أكثر منذ الكلية. هذا لأنني أعتقد أنها طريقة جيدة لكسب المال عبر الإنترنت للمبتدئين ، وأنا أختبرها طوال الوقت للكتابة عنها في This Online World.

في الاختبار الذي أجريته ، هذه بعض مواقع الاستطلاعات المفضلة لدي على الإطلاق والتي أعتقد أنها شرعية:

لي YouTube يغطي الفيديو أيضًا بعض مواقع الاستطلاعات المفضلة لدي ، مثل Prolific ، والتي يمكنك التحقق منها أيضًا.

لن تجعلك هذه المواقع 1000 دولار في اليوم أو أي شيء مجنون. لكنني اختبرتهم وصرفت أموالًا معهم وأعتقد أنهم شرعيون.

نصائح لكسب المزيد من المال من خلال الاستطلاعات عبر الإنترنت

الآن بعد أن تعرفت على بعض أفضل مواقع الاستطلاعات وكيفية اكتشاف عمليات الاحتيال في الاستطلاعات ، إليك بعض النصائح المجربة والصحيحة لزيادة أرباحك إلى الحد الأقصى:

كن دائما صادقا: تقوم شركات المسح بتتبع ردودك بمرور الوقت للبحث عن التناقضات. كن صريحًا دائمًا حتى لا يتم حظرك. حدد أهداف الدخل: هل تريد أن تربح بسرعة 5 دولارات ، أو 500 دولار إضافية؟ حدد هدفًا للدخل حتى تعرف المبلغ الذي تحتاج إلى تحقيقه يوميًا ، وكن واقعيًا. لا تستخدم شبكة VPN أبدًا: يمكن لمعظم مواقع الاستطلاع اكتشاف ما إذا كنت تستخدم VPN للوصول إليها من موقع غير مؤهل ، لذلك لا تحاول التلاعب بالنظام. ادعُ الناس للانضمام: يعد استخدام مكافآت الإحالة طريقة رائعة لكسب بعض الدخل السلبي من معظم مواقع الاستطلاع. لا تحترق: مثل أي صخب جانبي ، تأكد من أن تأخذ فترات راحة ولا تحترق. استخدم تطبيقات الجوال: تحتوي العديد من مواقع الاستطلاعات الكبرى أيضًا على تطبيقات للجوّال ، لذا يمكنك كسب المال باستخدام هاتفك أثناء تنقلك.

إيجابيات وسلبيات مواقع الاستطلاع عبر الإنترنت

الايجابيات:

مجاني للتسجيل

لا تحتاج إلى أي مهارات أو معرفة سابقة

يتيح لك كسب النقود وبطاقات الهدايا بسرعة

العديد من المواقع لديها مكافآت تسجيل

متوفر حول العالم

بعض مواقع الاستطلاع متاحة للمراهقين

سلبيات:

إمكانية الكسب المنخفض لكل ساعة

البلدان خارج أمريكا الشمالية وأوروبا لديها فرص أقل

يجب عليك مشاركة بياناتك لكسب المال

هل تستحق الاستطلاعات عبر الإنترنت كل هذا العناء؟

تستحق الاستطلاعات عبر الإنترنت كل هذا العناء إذا كنت تريد صخبًا جانبيًا سهلًا ومرنًا يجني القليل من المال في وقت فراغك. ومع ذلك ، فإن الاستطلاعات المدفوعة لا تستحق العناء إذا كنت ترغب في كسب دخل بدوام كامل.

من واقع خبرتي ، فإن الحصول على 5 دولارات إلى 20 دولارًا في اليوم أمر ممكن جدًا مع أفضل مواقع الاستطلاع. إن القيام بأكثر من ذلك أمر صعب ويتطلب بضع ساعات في اليوم ، وهو أمر لا يستحق العناء عندما تفكر في راتبك بالساعة.

أسئلة مكررة

هل من القانوني أن تأخذ سوrveys؟

نعم ، يعد إجراء الاستبيانات مقابل المال أمرًا قانونيًا ، وشركات المسح هي أعمال شرعية تقوم بجمع البيانات لأغراض أبحاث السوق.

هل تبيع مواقع المسح معلوماتك وبياناتك؟

نعم ، تجني مواقع الاستطلاع الأموال من خلال إجراء أبحاث السوق ثم بيع تلك البيانات لشركات أخرى. يتم دمج البيانات لحماية خصوصية المستخدم الفردي ، ولكن لا يزال يتم بيع بياناتك.

هل تدفع ضريبة على الاستطلاعات؟

في العديد من البلدان ، يعتبر الدخل الذي تجنيه من الإجابة على الاستبيانات عبر الإنترنت دخلاً عاديًا. في الولايات المتحدة ، يتعين عليك الإعلان عن دخل المسح إذا ربحت أكثر من 600 دولار في السنة من منصة واحدة ، حتى لو كانت في بطاقة هدايا أو نقدًا من PayPal.

إذا كانت لديك أسئلة حول الضرائب على دخل موقع المسح ، فتحدث إلى محاسب أو متخصص ضرائب.

ما مقدار ما يمكنك تحقيقه من الاستطلاعات عبر الإنترنت؟

من واقع خبرتي ، فإن كسب ما بين 50 إلى 200 دولار شهريًا أمر واقعي مع الاستطلاعات عبر الإنترنت. يعتمد مقدار ما تجنيه على مقدار الوقت الذي تقضيه وكفاءتك ومكافآت التسجيل وقليلًا من الحظ.

يكسب بعض الأشخاص الكثير شهريًا من خلال الاستطلاعات عبر الإنترنت. ومع ذلك ، فإن أقصى ما يمكنك تحقيقه من الناحية الواقعية هو 3 دولارات إلى 7 دولارات في الساعة مع الكثير من هذه المنصات.

لماذا تستبعدني مواقع المسح؟

يمكن لمواقع الاستطلاع أن تستبعدك أثناء الاستطلاع لأنها ترغب في كثير من الأحيان في سماع تعليقات من مجموعات سكانية محددة للغاية. لذلك ، إذا لم تستوف معايير معينة ، فيمكنك استبعادك.

على سبيل المثال ، إذا أراد أحد مواقع الاستطلاع أن يسمع من السائقين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 25 عامًا ، ولكن ليس لديك سيارة ، فمن المحتمل أنك لن تكون مؤهلاً لهذا الاستطلاع.

هل يمكنك كسب 100 دولار في اليوم من الاستطلاعات؟

في رأيي ، كسب 100 دولار يوميًا من خلال مواقع الاستطلاع عبر الإنترنت يكاد يكون مستحيلًا بالنسبة لمعظم الناس. هذا لأن متوسط ​​موقع الاستطلاع لا يدفع ما يكفي في الساعة.

إذا كنت ترغب في زيادة أرباحك عبر الإنترنت باستخدام العربات المماثلة ، فمن الأفضل لك استخدام مواقع المهام الصغيرة مثل Appen و Clickworker.

افكار اخيرة

آمل أن يساعدك دليلي حول الاستطلاعات عبر الإنترنت على فهم الاستطلاعات الصحيحة وكيفية اكتشاف عملية احتيال مدفوعة الأجر.

مرة أخرى ، لا أعتقد أن أيًا من هذه المواقع سيكسب 500 دولار في اليوم أو بعض الدخل بدوام كامل. لكن بعد اختبارها لبضع سنوات ، أعتقد أنها صخب جانبي سهل يمكن أن يساعد عندما يكون المال شحيحًا بعض الشيء.

بالعودة إلى الكلية ، ذهبت 50 دولارًا إضافيًا في الشهر إلى طريق ما بالنسبة لي. لذا استخدم مواقع الاستطلاع عندما تكون مناسبة ، والتزم بالمواقع الشرعية.

على الجانب الآخر ، ضع في اعتبارك تكلفة الفرصة البديلة لإجراء الاستطلاعات طوال اليوم. قد يكون بيع المهارات عبر الإنترنت كمستقل أو استخدام تطبيقات مختلفة مربحة ، لذلك ضع في اعتبارك مجموعة متنوعة من الخيارات.

حظا سعيدا!

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