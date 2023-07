ستساعدك المقالة التالية: هل الاستطلاعات في الطريق مشروعة؟ (مراجعة صادقة 2023!)

يشارك عالم الإنترنت هذا العديد من الطرق المختلفة لكسب المال وتوفير المال وكيفية كسب الدخل السلبي. وأحد الموضوعات الصاخبة التي يتساءل عنها القراء عادة هي استطلاعات الرأي مدفوعة الأجر.

كانت الاستطلاعات طريقة شائعة لكسب المال من التطبيقات وعلى الإنترنت لسنوات عديدة. وقد اختبرت العشرات منهم شخصيًا منذ وجودي في الكلية وأثناء البحث في عالم جني الأموال عبر الإنترنت.

أحد تطبيقات الاستطلاعات التي تزداد شعبيتها هو Surveys On The Go. كما يوحي الاسم ، فإنه يوفر طريقة للإجابة على الاستطلاعات المدفوعة أثناء تواجدك في الخارج وحول الحياة اليومية.

ولكن هل الاستطلاعات أثناء التنقل شرعية؟ وما مقدار المال الذي يمكن أن تربحه بالفعل من هذا الموقع؟

لقد قمت بتنزيل التطبيق لاختباره. وتغطي مراجعة استطلاعاتي أثناء التنقل كيفية عمل هذه المنصة ، وإمكانات الكسب ، وما إذا كانت تستحق الاستخدام أم لا.

ما هي الاستطلاعات أثناء التنقل؟

Surveys On The Go هي شركة تسويق بالولايات المتحدة تقدم فرص GPT (الحصول على أموال مقابل) التي تتضمن مجموعة متنوعة من فرص الاستبيانات المدفوعة. يحتوي على تطبيق مجاني لأجهزة Android و iOS يمكنك تنزيله واستخدامه كسب المال من هاتفك.

مثل مواقع الاستطلاعات المدفوعة الأخرى ، فإن الفكرة وراء Surveys On The Go هي مشاركة بياناتك وآرائك للحصول على مكافآت.

يحتوي التطبيق على أكثر من مليون عملية تنزيل بين كل من Android و Apple متاجر التطبيقات ، وحقيقة أنه يركز على الجوّال يجعلها مختلفة أيضًا عن العديد من المنافسين الذين يعتمدون في الغالب على الويب.

في النهاية ، يوفر Surveys On The Go طريقة سهلة لكسب بعض مصروف الجيب الإضافي في أوقات فراغك. لا يمكنك تحقيق دخل بدوام كامل منه ، لكنه عمل جانبي بسيط للغاية يمكنك تجربته.

هل الاستطلاعات في الطريق مشروعة؟

نعم ، الاستطلاعات أثناء التنقل شرعية. يحتوي التطبيق على آلاف التقييمات الإيجابية على Google و Apple متاجر التطبيقات ، وهناك أيضًا الكثير من إثباتات الدفع عبر الإنترنت. ومع ذلك ، فإن الشكوى الأكثر شيوعًا هي أن المستخدمين لا يحصلون على العديد من الاستطلاعات ، لذلك يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لسحب الأموال.

بشكل عام ، عليك أن تحدد بنفسك ما إذا كان الأمر يستحق وقتك. نظرًا لقلة عدد الاستطلاعات المقدمة والأجر المنخفض نسبيًا ، قرر العديد من المستخدمين بما في ذلك هؤلاء الموجودون على Reddit أن هذا التطبيق لا يستحق وقتهم.

في مراجعة الاستطلاعات أثناء التنقل ، يشرح أحد المستخدمين كيف يكون الموقع لائقًا ولكنه بالكاد يمنحهم استطلاعات الرأي لإكمالها. لذلك ، بعد شهرين وكسب 5.60 دولار فقط ، لا يزالون غير قادرين على صرف النقود.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن العديد من تطبيقات المكافآت ومواقع الاستطلاعات الأخرى لديها متطلبات سحب نقدي أقل. هذا هو أحد الأسباب التي تجعلني لست من أكبر المعجبين بـ Surveys On The Go وأعتقد أنه موقع نسخ احتياطي جيد ولكنه ليس أفضل تطبيق موجود.

على سبيل المثال ، كلاهما المسوحات ذات العلامات التجارية و مسح Junkie تتيح لك جني الأموال من خلال الإجابة على الاستطلاعات ، ولكن يمكنك صرف 5 دولارات فقط. وهناك عمومًا المزيد من الاستطلاعات للإجابة عليها مقابل الاستطلاعات أثناء التنقل.

كيف تعمل الاستطلاعات أثناء التنقل؟

لقد قمت بتنزيل Surveys On The Go لمعرفة كيفية عمل التطبيق ومعرفة المبلغ الذي يدفعه. بشكل عام ، يعد موقع الاستطلاع هذا بسيطًا للغاية ويتخذ ثلاث خطوات سهلة:

قم بتنزيل التطبيق وقم بالتسجيل أكمل الاستطلاعات المتاحة المصروفات

دعونا نفحص كيفية عمل كل خطوة بمزيد من التفصيل!

1. قم بالتسجيل

التسجيل في تطبيق Surveys On The Go سهل نسبيًا. ما عليك سوى زيارة موقع الويب الخاص بهم وتحديد الزر للتسجيل. بدلاً من ذلك ، يمكنك تنزيل تطبيق Android أو iOS المجاني.

بمجرد التسجيل ، يجب عليك الإجابة على بعض الأسئلة الديموغرافية للمساعدة في تأهيلك للاستطلاعات. يمكن أن تشمل هذه الأسئلة جنسك ودخلك وحالتك الوظيفية والمزيد.

هذا معيار لمواقع الاستطلاعات المدفوعة الأخرى ، وتطرح الاستطلاعات أثناء التنقل هذه الأسئلة لمطابقتك مع استطلاعات أكثر صلة.

لاحظ أيضًا أن Surveys On The Go متاح فقط للمقيمين في الولايات المتحدة الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكبر. وبالطبع ، فأنت بحاجة إلى جهاز محمول لهذا الهاتف المحمول.

2. الإجابة على استطلاعات الرأي

الطريقة الرئيسية لكسب المال باستخدام Surveys On The Go هي الإجابة على الاستطلاعات. بشكل عام ، هذه استطلاعات قصيرة تغطي موضوعات مثل:

صحة

ترفيه

طعام

الآراء الشخصية

عادات التسوق

تدفع الاستطلاعات عمومًا 0.25 دولارًا إلى دولار واحد ، على الرغم من أنه يمكنك أحيانًا العثور على استطلاعات الرأي التي تدفع بضعة دولارات. ومع ذلك ، يجب أن تكون مؤهلاً للاستطلاعات التي تتضمن الإجابة على أسئلة قصيرة قبل الفرز.

كما ترى في لقطة الشاشة أعلاه ، فإن الكثير من الاستطلاعات تدفع 0.25 دولارًا ، لكن البعض يدفع ما يصل إلى 5 دولارات إذا كنت تقوم بعمل تسوق غامض داخل المتجر.

ومع ذلك ، يتم استبعادك من الاستطلاعات بانتظام إلى حد كبير في تجربتي ، ولكن هذا لا يزال يدفع لك بضعة بنسات مقابل وقتك على الأقل.

إذا كنت مؤهلاً وأكملت استبيانًا ، فستظهر الأموال النقدية في حساب الاستبيان On The Go الخاص بك. يرسل لك التطبيق أيضًا إشعارات فورية عند توفر فرص استطلاع جديدة.

لاحظ أيضًا أنه يمكنك مشاركة بيانات موقعك مع تطبيق Surveys On The Go لتلقي المزيد من الاستطلاعات على الأرجح. وذلك لأن التطبيق يمكن أن يسألك أسئلة أكثر تحديدًا حول عادات التسوق والسفر الخاصة بك.

أخيرًا ، هناك نوع واحد من الاستطلاعات يسمى استطلاعات التطبيقات + الويب حيث يتم طرح أسئلة حول مواقع الويب والتطبيقات المختلفة التي تستخدمها وتستمتع بها وتقدم ملاحظاتك.

مرة أخرى ، لا تتوقع أن تربح أكثر من بضعة دولارات لكل استطلاع وكل ساعة باستخدام Surveys On The Go. واعلم أن الاستطلاعات أثناء التنقل لديها طرق أقل للكسب من المنافسين مثل Swagbucks ومواقع المهام الصغيرة الأخرى.

3. صرف النقود

تحتاج إلى كسب ما لا يقل عن 10 دولارات للصرف من خلال Surveys On The Go. يتم الدفع لك باستخدام PayPal نقدًا ، ولا توجد أي مكافآت مجانية لبطاقات الهدايا أو مكافآت تشفير للاختيار من بينها.

قد تستغرق مدفوعات PayPal بضعة أيام للوصول ، ولكن حقيقة أنه يمكنك كسب نقود فعلية باستخدام هذا التطبيق تعد ميزة إضافية.

ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لكسب ما يكفي لسحب الأموال. أحد أكثر الشكاوى شيوعًا حول تطبيق الاستطلاع عبر الإنترنت هو قلة الفرص.

ربما تحتاج إلى إكمال حوالي 10 إلى 15 فرصة لكسب ما يكفي لسحب الأموال ، وقد يستغرق هذا عدة أسابيع (أو حتى عدة أشهر) لإكماله مع “استطلاعات أثناء التنقل”.

في الواقع ، تشير الأسئلة الشائعة الخاصة بـ Surveys On The Go إلى أنه قد يتم تقديم استطلاع أو استطلاعين في المتوسط ​​أسبوعيًا.

هذا يجعله مصدرًا جيدًا للحصول على المال ، ولكن لا تتوقع رواتب منتظمة من تطبيق الاستطلاع هذا.

ما مقدار الاستطلاعات على Go Pay؟

تدفع معظم الاستطلاعات من Surveys On The Go في المتوسط ​​50 سنتًا إلى 2 دولار أمريكي لحوالي 10 إلى 15 دقيقة من وقتك. كلما طالت مدة الاستطلاع ، زادت ربحك. بشكل عام ، يمكنك كسب بضعة دولارات إضافية أسبوعيًا باستخدام هذا التطبيق إذا أجبت على جميع الاستطلاعات المتاحة.

عند إكمال الاستبيان ، من المهم أن تكون صادقًا وأن تعطي آراءًا حقيقية. هناك أسئلة تنحية يمكن أن تساعد في تصفية الجهود المتناقضة ، وإذا تمت إزالتك من استطلاع ، فلن يتم الدفع لك مقابل الوقت الذي قضيته.

لقد تم استبعادي من جميع الاستطلاعات الثلاثة التي حاولت الإجابة عليها عند اختبار التطبيق ، وهو أمر محبط للغاية على أقل تقدير.

اعلم أيضًا أن المكافآت التي تكسبها مقابل إكمال الاستبيانات لا تظهر على الفور. قد يستغرق تحديث حسابك في الواقع بضعة أيام عمل.

هل الاستطلاعات أثناء التنقل تدفع في الواقع؟

نعم. تقوم استطلاعات الرأي أثناء التنقل بالدفع بالفعل. عتبة دفع 10 دولارات أقل من مواقع مثل InboxDollars ولكنها أعلى من بعض مواقع الاستطلاع الرائدة. ولكن يمكنك صرف النقود بأموال PayPal المجانية ، وهي ميزة.

فقط اعلم أن هذا التطبيق ليس وظيفة بدوام كامل أو مصدر دخل جاد لأنه يتمتع بإمكانية منخفضة للأرباح.

إيجابيات وسلبيات

الايجابيات:

من السهل التسجيل

حد دفع منخفض يبلغ 10 دولارات أمريكية

الدفع السريع عبر PayPal

تكسب مبالغ صغيرة من المال مقابل فقدان الأهلية

طريقة سهلة لكسب المال بسرعة

سلبيات:

تدفع العديد من الاستطلاعات أقل من دولار واحد

الحد الأدنى من الفرص المتاحة

لا توجد مكافآت بطاقات هدايا مجانية

لا توجد فرص أخرى لكسبها إلى جانب الاستطلاعات

لا مكافأة تسجيل

استطلاعات الرأي الأخرى أثناء التنقل

بعد اختبار Surveys On The Go لبضعة أيام ، لم أتمكن من الإجابة على أي استطلاعات دون أن أكون غير مؤهل. ويستغرق التأهل لمزيد من الاستطلاعات بعض الوقت ، لذا فإن هذا ليس التطبيق الأكثر ربحًا في تجربتي.

لكن إحدى أفضل الطرق لمعرفة ما إذا كان موقع الاستطلاع يستحق ذلك أم لا هو قراءة ما يعتقده المستخدمون الآخرون بشأنه. وهناك الكثير من تقييمات Surveys On The Go على متجر التطبيقات و Reddit و YouTube يمكننا النظر إليه.

كما ذكرنا ، فإن الشكوى الرئيسية في مجتمعات مثل Reddit هي أن Surveys On The Go بالكاد ترسل استطلاعات الرأي.

هذا يعني أن الأمر قد يستغرق أسابيع أو حتى شهورًا لصرف 10 دولارات أمريكية.

هذه الاستطلاعات On The Go مراجعة من YouTuber Digital Marketing Reviews تعبر أيضًا عن هذه المشكلة. ربما تكون محظوظًا للحصول على استبيان واحد أو اثنين شهريًا باستخدام هذا التطبيق ، وفي بعض الأشهر ، قد لا تحصل على أي شيء.

هذا بالتأكيد هو أكبر جانب سلبي في تطبيق Surveys On The Go. إنها ليست عملية احتيال بأي حال من الأحوال ، لكنها ربح بطيء للغاية.

أفضل بدائل استطلاعات الرأي أثناء التنقل

تتمثل إحدى الطرق الرئيسية لكسب أكبر قدر ممكن من المال من خلال الاستطلاعات في الاشتراك مع شركات استطلاع متعددة. يؤدي هذا إلى زيادة عدد الاستطلاعات التي تتأهل لها والمبلغ الذي يمكنك كسبه. وعلى الرغم من أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لكسب ما يكفي لسحب الأموال من كل موقع فردي ، إلا أن الأرباح الإجمالية يمكن أن تتراكم على مدار فترة زمنية.

فيما يلي بعض البدائل الموثوقة للاستطلاعات أثناء التنقل التي يمكنك استخدامها لكسب المزيد من المكافآت:

لقد صنعت أيضًا مقطع فيديو يشارك بعضًا من تطبيقات الاستطلاعات المفضلة لدي التي يمكنك استخدامها ، والتي تشير إلى Surveys On The Go وبعض تطبيقات الاستطلاعات الشائعة التي يمكنك استخدامها أيضًا.

لن تجعلك هذه المواقع آلاف الدولارات ، لكنها تقدم جميعها خيارات واستطلاعات ربح أكثر من Surveys On The Go.

لقد اختبرتهم جميعًا شخصيًا أيضًا ، ويمكنك صرف النقود وعملية التسجيل بسيطة للغاية.

في النهاية ، يمكنك استخدام Surveys On The Go وبعض المجموعات الأخرى من تطبيقات ومواقع المكافآت لكسب بعض المال المجاني في أوقات فراغك. فقط تأكد من أن لديك توقعات واقعية!

أسئلة مكررة

هل الاستطلاعات أثناء التنقل عملية احتيال؟

لا ، استطلاعات الرأي أثناء التنقل ليست عملية احتيال. إنها موقع ويب شرعي وتوفر فرص استطلاع مدفوعة الأجر لأولئك الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق. فقط اعلم أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت للوصول إلى 10 دولارات واسترداد الأموال بالفعل.

من يمكنه التسجيل؟

لكي تكون مؤهلاً ، يجب أن يكون عمرك 18 عامًا أو أكثر. يتم الدفع مقابل هذا التطبيق عبر PayPal ، الذي يبلغ الحد الأدنى لسنه 18 عامًا لإنشاء حساب.

يجب عليك أيضًا أن تعيش في الولايات المتحدة لاستخدام استطلاعات أثناء التنقل.

قراءة إضافية – كيفية كسب المال على الطيار الآلي.

افكار اخيرة

يمكن أن تكون الدراسات الاستقصائية نشاطًا جانبيًا فعالاً للمساعدة في كسب دخل إضافي. على الرغم من أنهم لن يسمحوا لك بالتخلي عن وظيفتك اليومية أو دفع رهنك العقاري ، إلا أنه يمكنهم كسب أموال البيرة أو دخل إضافي لمساعدة عائلتك على تدبر أمورهم.

نأمل أن تساعدك مراجعة Surveys On The Go على تحديد ما إذا كان تطبيق الاستطلاع هذا يستحق وقتك.

نعتقد أنه موقع شرعي يدفع في الوقت المحدد. ولكن مرة أخرى ، من المحتمل أنك تجني 10 دولارات إلى 20 دولارًا شهريًا باستخدام هذا التطبيق في ، لذا فهو ليس صاحب دخل مرتفع.

تعد الأعمال الجانبية مثل استخدام تطبيقات gig المختلفة أو بيع مهاراتك عبر الإنترنت كمستقل أكثر ربحًا بالتأكيد. ولكن يمكنك دائمًا تجربة هذا التطبيق أثناء “التنقل” لكسب بعض الأموال بسهولة.

استطلاعات الرأي على الذهاب



اسم: استطلاعات على الذهاب

وصف: Surveys On The Go هو تطبيق مجاني يدفع لك نقدًا من PayPal للإجابة على استطلاعات الرأي القصيرة على هاتفك.

نظام التشغيل: Android و iOS

فئة التطبيق: تطبيق المسح

مؤلف: توم بليك

إمكانية الكسب

خيارات الكسب

المكافآت

سحب المال

سهولة الاستعمال

