ستساعدك المقالة التالية: هل المتمرد الاجتماعي شرعي أم عملية احتيال؟ (دليل 2023 الصادق!)

تدعي Social Rebel أنك تحصل على مكافأة تسجيل بقيمة 50 دولارًا ويمكن أن تكسب مئات الدولارات بقليل من العمل. مقارنة بالعديد من مواقع المكافآت الأخرى ، يبدو أنها تدفع أكثر بكثير مقابل وقتك.

ولكن هل Social Rebel شرعي ويستحق الاستخدام حقًا؟

اختبرت Social Rebel لمعرفة ذلك. وفي هذا الاستعراض ، أشارك بعض العلامات الحمراء التي يجب الانتباه إليها. بالإضافة إلى ذلك ، أعتقد أن هناك بعض البدائل الأفضل والتي تعد طرقًا مشروعة لكسب المال عبر الإنترنت.

دعنا نذهب اليها.

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ما هو Social Rebel؟

SocialRebel.app هو موقع إلكتروني مدفوع الأجر متاح في 140 دولة. تدفع المنصة مكافأة تسجيل مربحة بقيمة 50 دولارًا وتدعي أنه يمكنك كسب 500 دولار في فترة زمنية قصيرة جدًا.

يقدم الموقع طرقًا عديدة لكسب المال ، ويمكنك التسجيل في حوالي 30 ثانية. إنه موقع مكافآت قياسي إلى حد كبير ، باستثناء المدفوعات الموعودة جميعها عالية بشكل لا يصدق.

ومع ذلك ، كما سأوضح ، كل هذه المدفوعات جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها ، لذلك لا ترفع آمالك!

كيف يعمل Social Rebel؟

قمت بالتسجيل في Social Rebel باستخدام بريدك الإلكتروني واسمك الكامل ومن خلال إنشاء كلمة مرور. كما ذكرنا ، إنه متوفر في أكثر من 140 دولة ، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ومعظم أوروبا.

بمجرد تسجيل الدخول ، يمكنك البدء في جني الأموال باستخدام Social Rebel من خلال إكمال مجموعة متنوعة من المهام القصيرة مثل:

استخدام برنامج الإحالة من Social Rebel: تحصل على 2 دولار لكل نقرة على رابط الإحالة الخاص بك و 20 دولارًا إذا قام شخص ما بدعوته بالتسجيل. الرد على استطلاعات الرأي: تدعي Social Rebel أنه يمكنك كسب 100 دولار لكل استطلاع مدفوع تكمله ، وتعلن العديد من الاستطلاعات عن معدل دفع 100 دولار + عند الانتهاء. اختبار التطبيقات: إذا قمت بتسجيل الدخول من خلال هاتفك الذكي ، فيمكنك الحصول على أموال مقابل لعب ألعاب الهاتف وتطبيقات مختلفة ، على غرار تطبيقات مثل Mistplay. الاشتراك في YouTube: تكسب حاليًا 12 دولارًا للاشتراك في Social Rebel على YouTube وتشغيل الإخطارات. النشر على وسائل التواصل الاجتماعي: تشجعك Social Rebel على مشاركة الروابط على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يمكنك كسب المزيد من المال عن طريق جعل الناس ينقرون على روابط الإحالة الخاصة بك.

لوحة القيادة / الحساب الخاص بي على Social Rebel.

تعد طرق الكسب المتنوعة أمرًا رائعًا ، وتوفر Social Rebel طرقًا عديدة للاستفادة منها. تشمل الخيارات PayPal cash أو Venmo أو Cash App أو العديد من العملات المشفرة مثل Bitcoin و Ethereum. يوجد أيضًا متجر Social Rebel به جوائز مثل Apple أجهزة iPhone و PS5 و iPad.

ستلاحظ أيضًا أن معدل الدفع لكل مهمة مرتفع ؛ أعلى بكثير مما تجده مع مواقع المكافآت الأخرى.

لكن مرة أخرى ، لا ترفع آمالك. من المستحيل صرف النقود ، وهذا هو السبب في أن Social Rebel عملية احتيال ولا تستحق وقتك.

هل الثائر الاجتماعي شرعي؟

Social Rebel ليس موقع مكافآت شرعي. إنه يخدع الأشخاص للاشتراك من خلال الوعد بمكافآت ومكافآت تسجيل مربحة للغاية. لكن من المستحيل صرف الأموال ، والموقع الإلكتروني عبارة عن عملية احتيال كاملة ومضيعة للوقت.

بالنسبة للمبتدئين ، تحتاج إلى إكمال العديد من العروض المختلفة لتكون مؤهلاً حتى لسحب الأموال. يتضمن ذلك كسب 220 دولارًا في عمولات العرض ، ودعوة خمسة أصدقاء ، والحصول على 15 نقرة على روابطك.

لذلك ، هذا يعني أن مكافأة التسجيل البالغة 50 دولارًا وأن النقود التي تكسبها من عروض البداية التي تكملها ليست ملكك حقًا ؛ إنه مغلق للتو في حساب Social Rebel الخاص بك.

ولا يوجد دليل على دفع Social Rebel عبر الإنترنت ، وهو علم أحمر ضخم آخر لموقع كسب المال هذا.

مراجعات المتمردين الاجتماعية الأخرى

لقد اشتركت في Social Rebel لمعرفة كيفية عمل المنصة. وفي رأيي ، يبدو الموقع كأنه عملية احتيال ومن المستحيل كسب المال به.

علاوة على ذلك ، إذا قرأت مراجعات Social Rebel من مستخدمين آخرين ، فسترى أنه لم يتمكّن أحد من الاستفادة من هذا الموقع. عندما تحاول صرف النقود ، عادةً ما يُعلمك بأنك مستخدم غير نشط أو يأتي بعذر آخر لعدم الدفع لك. الصورة مجاملة من Reddit.

هذا ما يقوله بعض مستخدمي Social Rebel الآخرين على Reddit:

TopAerie1270 يقول : “لدي أكثر من 16000 دولار ولم يدفعوا شيئًا أبدًا!”

: “لدي أكثر من 16000 دولار ولم يدفعوا شيئًا أبدًا!” ubsaleem44 يقول : “إذن هذا ما يفعلونه الآن؟ هل وصلت إلى مرحلة الدفع ويتم إخبارك أنك مستخدم غير نشط؟ Andddd لديها الجرأة لإخبارك بدعوة المزيد من الناس لول. كل هذا يشير فقط إلى عملية احتيال مدروسة جيدًا. الشركة تحتفظ بكل الأموال ولا تدفع “.

: “إذن هذا ما يفعلونه الآن؟ هل وصلت إلى مرحلة الدفع ويتم إخبارك أنك مستخدم غير نشط؟ Andddd لديها الجرأة لإخبارك بدعوة المزيد من الناس لول. كل هذا يشير فقط إلى عملية احتيال مدروسة جيدًا. الشركة تحتفظ بكل الأموال ولا تدفع “. يقول Substantial_Ask_8197 : “نعم إنها عملية احتيال. قال أكمل الخطوات الأولى للحصول على أموال. الآن فجأة هناك المزيد من الخطوات! “

: “نعم إنها عملية احتيال. قال أكمل الخطوات الأولى للحصول على أموال. الآن فجأة هناك المزيد من الخطوات! “ يقول Carter0104: “تلقيت نفس الرسالة بالضبط! في المرة الأولى التي حاولت فيها صرف النقود ، قالوا إن عليهم التحقق من إحصائياتي ، لكن الأمر سيستغرق ما يصل إلى شهر. أكملت عددًا قليلاً من العروض الأخرى ، لكنني قررت الانتظار ومعرفة ما إذا كنت سأحصل على أموال شرعية أولاً. سنقوم بالطبع بالتحقق من حالة العائد الخاص بي! يقول الآن إنه يتعين علي إكمال المزيد من العروض والدعوات “.

كما ترى ، يتم الدفع لك من Social Rebel. وأي إثبات دفع من Social Rebel تراه موجود على موقع الشركة ، وهو ليس جديرًا بالثقة.

قراءة إضافية – أفضل الطرق لتنزيل التطبيقات مقابل المال.

إيجابيات وسلبيات

الايجابيات:

سلبيات:

يصبح كسب المال أكثر صعوبة مع Social Rebel

لا يوجد دليل على الدفع عبر الإنترنت

أبلغ العديد من المستخدمين أن Social Rebel عملية احتيال ولا تدفع في الواقع

حد أدنى مرتفع من متطلبات السحب النقدي

أفضل البدائل الاجتماعية المتمردة

إذا كنت ترغب في كسب المال عبر الإنترنت كمبتدئ ، فلا تضيع وقتك مع Social Rebel. هذا الموقع لا يدفع أبدًا وهو مضيعة كاملة للوقت.

لحسن الحظ ، هناك الكثير من بدائل Social Rebel التي تدفع مكافآت مثل:

المسوحات ذات العلامات التجارية : شارك برأيك بخصوص بطاقات الهدايا المجانية وأموال PayPal واستفد من 5 دولارات فقط!

: شارك برأيك بخصوص بطاقات الهدايا المجانية وأموال PayPal واستفد من 5 دولارات فقط! مسح Junkie : موقع استقصائي رائد آخر مدفوع مع بطاقة هدايا مجانية ومكافآت نقدية من PayPal.

: موقع استقصائي رائد آخر مدفوع مع بطاقة هدايا مجانية ومكافآت نقدية من PayPal. بحوث كوز الصنوبر : اربح 5 دولارات لكل استطلاع تكمله باستخدام لوحة البحث المتميزة هذه.

: اربح 5 دولارات لكل استطلاع تكمله باستخدام لوحة البحث المتميزة هذه. خطأ : تطبيق مكافآت ألعاب رائد لنظام Android يدفع لك بطاقات هدايا لممارسة الألعاب.

: تطبيق مكافآت ألعاب رائد لنظام Android يدفع لك بطاقات هدايا لممارسة الألعاب. اللعب بمكافأة: تطبيق ألعاب مدفوع آخر رائد مع مكافآت بطاقات هدايا وعشرات من الألعاب للعب.

الآن ، لا تدفع لك هذه المواقع والتطبيقات 50 دولارًا للتسجيل أو 100 دولار + لكل استطلاع ، لكنها في الواقع شرعية وتدفع لمستخدميها.

لن تصبح ثريًا باستخدام هذه الأنواع من البرامج ، ولكن يمكنك كسب 10 دولارات إلى 20 دولارًا سريعًا في وقت فراغك دون بذل الكثير من الجهد أو عند مشاهدة التلفزيون.

إذا كنت ترغب في تحقيق دخل أكبر ، فيمكنك البحث في تطبيقات مهام مختلفة مثل القيادة لـ DoorDash أو Uber Eats نظرًا لأن هذه الأنواع من العربات مربحة أكثر.

أسئلة مكررة

هل Social Rebel عملية احتيال؟

نعم ، Social Rebel هو عملية احتيال. يحتوي على مئات المراجعات السلبية من المستخدمين الذين يزعمون أنه من المستحيل صرفها. يعد موقع الويب بالكثير من المال ولكنه يجعلك تكمل المهام إلى ما لا نهاية لسحب الأموال ، ولكن دائمًا ما يقدم أعذارًا جديدة لعدم الدفع لك.

هل يدفع Social Rebel حقًا؟

لا ، Social Rebel لا يدفع للمستخدمين. معظم الشكاوى حول النظام الأساسي تحيط بهذه المشكلة. بمجرد أن تتمكن من صرف النقود ، تدعي المنصة أنك مستخدم غير نشط وتتطلب إكمال المزيد من المهام لسحب الأموال. ولكن إذا أكملت هذه المهام ، فستدعي مرة أخرى أنك غير نشط أو أن الأمر يستغرق بعض الوقت للتحقق من حسابك قبل أن يتمكن من الدفع لك.

هل هناك أي دليل على الدفع الاجتماعي المتمرد؟

إثبات الدفع الوحيد لـ Social Rebel موجود على موقع الويب الخاص به ، لذلك لا يمكنك الوثوق بهذه المعلومات. في الواقع ، تم إغلاق الشركة في الماضي ولكن تم تغيير علامتها التجارية إلى SocialRebel.app لمواصلة خداع الأشخاص.

افكار اخيرة

Social Rebel هي عملية احتيال كاملة وليست شرعية. لا أوصي بهذا الزحام الجانبي لأي شخص ، لذلك آمل أن تقنعك مراجعتنا بالابتعاد.

النظام الأساسي يذكرني بمواقع مثل FlashRewards ؛ يجعل الأمر يبدو كما لو أنه يمكنك كسب مئات الدولارات بسرعة ، ولكن في الواقع ، من الصعب جدًا أو ربما من المستحيل صرفها.

خلاصة القول هي أن هناك العديد من الطرق الأفضل لكسب المال عبر الإنترنت. يمكنك استخدام العديد من تطبيقات المكافآت ، أو مواقع GPT الشرعية ، أو حتى استكشاف العديد من أفكار الدخل السلبي. فقط من فضلك تجنب استخدام Social Rebel بأي ثمن!

إذا كنت قد سحبت من قبل Social Rebel أو ترغب في مشاركة تجربتك مع هذا الموقع ، فيرجى إخبارنا بذلك في التعليقات أيضًا.

هل تبحث عن أفكار مشروعة لكسب المال؟ الدفع: