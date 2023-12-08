ستساعدك المقالة التالية: هل تبحث عن تحسين المبيعات؟ جرب طرق أبحاث السوق الأربعة هذه

تساعدك أبحاث السوق، كرجل أعمال، على فهم مجموعتك المستهدفة حتى تتمكن من تحسين عملية صنع القرار لديك ومن ثم تؤدي إلى تحسين المبيعات. من خلال البحث في السوق، يمكن للشركات جمع البيانات ذات القيمة لصناعتها الخاصة والمجموعة المستهدفة. يمكنهم معرفة كيف يفكر المستهلكون وكيف يمكنك تلبية احتياجاتهم. وهذا بدوره يمكن أن يسهل استهداف التسويق للحصول على نتائج أفضل وزيادة رضا العملاء، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة المبيعات.

لقد أدركت الشركات من مختلف الصناعات فوائد أبحاث السوق، وفي المتوسط، تنفق الشركات ما يقرب من ذلك 2-3% من إيراداتها على البحث والتطوير. يتم إجراء أبحاث السوق دائمًا حتى تتمكن الشركات من اتخاذ قرارات مخصصة وفعالة ومربحة للتسويق وتحسين المبيعات.

في الماضي، كان جمع بيانات السوق عملية مكلفة ومرهقة، ولكن اليوم يمكن لأي شخص استخدام مجموعة متنوعة من أساليب أبحاث السوق والحصول على معلومات قيمة. في المقالة أدناه، يمكنك قراءة المزيد حول كيفية إجراء أبحاث سوق قوية، وتعزيز سمعتك كعمل تجاري عالي الجودة يركز على العميل أولاً، وتعزيز مبيعاتك.

استخدم جميع الموارد المتاحة

عند إجراء أبحاث السوق، يجب عليك دائمًا الاستفادة من الأدوات المختلفة لمساعدتك في العثور على العملاء المحتملين والتفاعل معهم في السوق المستهدف. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم LinkedIn Sales Navigator للحصول على رؤى حول السوق المستهدف، ففكر في الاستثمار في أتمتة ملاح المبيعات أداة لتبسيط جهودك. توفر أداة من هذا النوع مرشحات بحث متقدمة تسمح لك باستهداف ملف تعريف العميل المثالي الخاص بك بدقة.

باستخدام مرشحات مثل المسمى الوظيفي والصناعة وحجم الشركة والمزيد، يمكن للمستخدمين إنشاء قائمة مستهدفة للغاية من العملاء المحتملين. إحدى الميزات الخاصة لاستخدام LinkedIn هي تعيين الحساب، والذي يسمح لك بتحديد جميع صناع القرار الرئيسيين داخل المنظمة المستهدفة. باستخدام هذه الميزة، يمكنك تحديد العملاء المتوقعين المحتملين داخل الشركة، وفهم دورهم ومسؤولياتهم بشكل أفضل، ووضع خطة تواصل مخصصة. من خلال الاستثمار في أدوات التشغيل الآلي التابعة لجهات خارجية، يمكنك تسريع العملية وحل مشكلات العمل بشكل أسرع.

مجموعات التركيز

إحدى تقنيات أبحاث السوق الفعالة التي تستخدمها الشركات اليوم هي مجموعات التركيز. مجموعات التركيز هي شكل منظم لجمع البيانات حيث تقوم بدعوة مجموعة من الأشخاص وطرح أسئلة مختلفة عليهم أو السماح لهم باختبار المنتجات. يمكن أن تتضمن الطريقة أيضًا مناقشات تفاعلية بين المشاركين.

يعتمد اختيار المشاركين في مجموعة التركيز على معايير معينة، مثل العمر أو الجنس أو التركيبة السكانية أو الاهتمامات أو المهنة، ويقود الوسيط أو قائد المجموعة المناقشة. هذه طريقة مجربة وشائعة يمكنها تقديم رؤى مهمة حول منتج أو خدمة أو حاجة أو رأي. كما أنه جيد لتخصيص الأسئلة و/أو طرق الاختبار.

غالبًا ما تتدفق المناقشة بشكل طبيعي، مما يوفر للباحثين إجابات مفصلة ومتعمقة. كما أنه يمنح المشرف الفرصة لطرح الأسئلة التي لم يتم التخطيط لها من البداية للحصول على فهم أفضل.

الدراسات الاستقصائية

تعتبر الاستطلاعات طريقة شائعة وبسيطة لجمع المعلومات من عدد كبير من الأشخاص.

يمكن تصميم الاستطلاع بعدة طرق مختلفة ويعطي نتائج ممتازة. ويمكن، على سبيل المثال، أن يتم تنفيذها عبر الهاتف، أو من خلال نموذج عبر الإنترنت على موقع ويب، أو عبر البريد الإلكتروني. حتى الأسئلة الموجودة في الاستطلاع يمكن تكييفها لتتكون من أسئلة مفتوحة ومغلقة أو مزيج من الاثنين معًا.

تعد الدراسات الاستقصائية طريقة ميسورة التكلفة وبسيطة نسبيًا لإجراء أبحاث السوق. ومع ذلك، من المهم توخي الحذر بشأن الأسئلة التي يجب تضمينها في الاستطلاع وكيفية طرحها. يجيب المشاركون في الاستطلاع فقط على الأسئلة التي تطرحها، لذلك يجب أن يكون هدف أبحاث السوق واضحًا. أي أنه لا يوجد مجال لمناقشة المسارات الجانبية المحتملة أو التعمق في موضوع ما، كما هو الحال، على سبيل المثال، في المقابلة وجهاً لوجه.

المقابلات الفردية

المقابلات الفردية هي طريقة نوعية لإجراء البحوث حيث يعقد الباحث اجتماعات مع عينة تمثيلية من الملف الشخصي للعميل. يطرحون أسئلة مكتوبة لمعرفة المزيد عن الحياة الشخصية والمهنية للعميل وعاداتهم الاستهلاكية وكيفية تفاعلهم مع المنتج. يمكن للمضيف بعد ذلك طرح أسئلة متابعة غير مكتوبة على العميل بناءً على الإجابات التي قدمها. يمكنهم أيضًا تدوين الملاحظات وتسجيل المقابلة للرجوع إليها مستقبلاً.

تجمع طريقة البحث هذه بين أفضل ميزات مجموعات التركيز والاستطلاعات. لديها شكل استجواب منظم من مجموعات التركيز وحرية الاتصال والاتصال الشخصي للمقابلات.

تسمح هذه المقابلات الفردية للباحث بإقامة علاقة تعاطفية مع المستجيب، وفهم ما يشعرون به بشكل أفضل، وكذلك تحديد المشاعر الكامنة وراء إجابات العميل وأفعاله.

افكار اخيرة

تمنح أبحاث السوق الشركات القدرة على استكشاف العملاء والمنافسين والجماهير والصناعات الجديدة وجميع أنواع البيانات المجاورة التي يمكن أن تعزز استراتيجية المبيعات الخاصة بهم وتؤدي إلى تحسين المبيعات.

يقدم كل نوع من أبحاث السوق منظورًا فريدًا للسوق المستهدف. من خلال اختيار أبحاث السوق الأكثر ملاءمة لأهدافك، يمكنك اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن عملك، وتقليل مخاطر الفشل، والحصول على مبيعات أفضل.

سواء كنت رائد أعمال جديدًا أو صاحب عمل ذو خبرة، فإن هذه الطرق المفيدة المذكورة أعلاه يمكن أن تسهل مسار أبحاث السوق الخاصة بك وتحسن معدلات بيع منتجات عملك وتحقيق الأرباح.