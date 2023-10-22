ستساعدك المقالة التالية: هل تتعاون Microsoft وYahoo Talk لتحدي Google؟

هل تتعاون Microsoft وYahoo Talk لتحدي Google؟

تغطي العديد من المواقع قصة وول ستريت جورنال مايكروسوفت وياهو التعادل؟ بقلم روبرت أ. جوث وكيفن جيه ديلاني في عمود Heard On The Street في وول ستريت جورنال. يشير العمود إلى أنه تم سماع همسات مفادها أن بعض الفصائل داخل Microsoft تدفع بإستراتيجية مناهضة لـ Google والتي تتضمن التعاون مع Yahoo.

سيكون ذلك بمثابة انطلاقة كبيرة لشركة مايكروسوفت، صانعة البرمجيات الأسطورية في الكدح بمفردها حتى تستحوذ على سوق جديدة. ومع ذلك، يقول الأشخاص المطلعون على الوضع إن مايكروسوفت درست فكرة الاستحواذ على حصة في ياهو، وأن الشركتين ناقشتا الخيارات الممكنة على مدار العام الماضي.

في الوقت الحالي، لا يبدو أن المحادثات حول حصة أسهم في Yahoo نشطة، نظرًا لأن Microsoft تركز على عملية إعادة تنظيم تأمل أن تعيد تنشيط جهودها للتنافس مع Google، المزود سريع النمو لخدمات البحث والإعلان. ومع ذلك، يقول الأشخاص المطلعون على مايكروسوفت إن إدارتها العليا لا تزال مفتوحة للتوصل إلى اتفاق مع ياهو مع تزايد الضغوط من أجل تقديم أداء أفضل ضد جوجل.

يتمتع Garrett French بقراءة سريعة إلى حد ما لملخص مقالة وول ستريت جورنال على العنوان التالي: محرك البحث المنخفض ويعتقد داني سوليفان أن Microsoft-Yahoo سيكون له معنى إلى حد ما، على الأقل أكثر من Microsoft-AOL.

اقتباس جميل من السيد سوليفان:

“…للتنافس ضد Google، لا تحتاج إلى شبكة إعلانية. تحتاج أولاً إلى محرك بحث ويب أساسي عالي الجودة، والذي فشلت استثماراتك الكبيرة حتى الآن في إنشائه. ومن ثم نعود إلى شركة ياهو، التي لديها بالضبط ما تحتاجه مايكروسوفت، تلك التكنولوجيا الأساسية.

وجهة نظري في الإشاعة؟ سوف أصدق ذلك عندما أراه.

حتى ذلك الحين، تنبعث منه رائحة مجموعة من التكهنات والخوف المناهض لـ Google. MSN هو لياهو كما لايف Windows بالنسبة إلى Google، تشعر كلتا الشركتين بالحرارة القادمة من ريدموند وتتخذان إجراءات لتحصين معاقلهما في مجال البحث والمحتوى الاجتماعي والويب.

مع قيام ستيف بيركويتز الآن بقيادة محرك بحث MSN، وتخصيص بالمر أموالاً ضخمة لإنشاء Google التالي، ستصبح Microsoft قوة يحسب لها حساب، وقد انتهت أيام تقليد MSN. ولكن لا يزال هناك سبب وراء استحواذ شركة Yahoo على العديد من شركات التكنولوجيا وتوسيع شبكتها التي تعتمد على البحث – وأشك في أن التحول إلى هدف استحواذ لشركة Microsoft هو أحد هذه الأسباب الرئيسية.