ستساعدك المقالة التالية: هل تستحوذ Microsoft على خدمة المساعدة الصوتية والدليل من TellMe؟

تك كرانش هو إعداد التقارير لقد استحوذت Microsoft على موفر الخدمات الصوتية والمساعدة الآلية للدليل (DA) TellMe، والذي كتبت عنه عدة مرات مؤخرًا. إذا كان هذا صحيحًا، فسيكون أمرًا غريبًا وربما كبيرًا.

لماذا غريب؟

سيكون الأمر غريبًا لأن Microsoft تمتلك بالفعل أصولًا كبيرة خاصة بها في معالجة الكلام. ولكنه سيكون مهمًا أيضًا لأن TellMe تقوم بتشغيل DA لـ AT&T’s 411 وتقدم الآن عددًا من منتجات البحث المحلية عبر الهاتف المحمول التي تواجه المستهلك (1-800-555-أخبر) و أخبرني عن طريق الجوال. وهذا من شأنه أن يمنح مايكروسوفت، التي لديها علاقة مع شركة الهاتف المحمول الأمريكية Sprint والعديد من خيارات البحث عبر الهاتف المحمول، أداة إضافية قوية جدًا في سوق الهاتف المحمول الناشئة.

تشمل خدمات DA المجانية/الآلية الآن ما يلي:

وأمس خدمة جديدة 1-800-اعرف الآن أطلقت.

في عالم البحث المحلي عبر الهاتف المحمول، يمثل تصفح WAP والتطبيقات القابلة للتنزيل حالات استخدام قليلة. تمتلك DA بالفعل “قاعدة مثبتة” من ملايين المستخدمين وهي مألوفة لدى المستهلكين – ولا يلزم أي سلوك جديد. كما أن نموذج TellMe متعدد الوسائط (لنقل ذلك بسرعة ثلاث مرات) – إدخال الصوت والنص/العرض – يوفر تجربة مستخدم أفضل من الصوت النقي.

مرة أخرى، هذه مجرد شائعة في هذه المرحلة. ولكن من المثير للاهتمام النظر في الآثار والتأثيرات.

إحدى المشكلات التي تواجه Microsoft، إذا اتبعت خطى Jingle وجعلت بعض أو كل إعلانات تطبيقات TellMe مدعومة، ستكون اكتساب المعلنين. يشهد برنامج AdCenter نموًا، لكن شركة Microsoft (من بين الشركات الثلاث الكبرى) لديها عدد قليل من المعلنين المحليين – فهي تحصل عليهم من جهات خارجية مثل SuperPages وIngenio.