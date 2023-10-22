ستساعدك المقالة التالية: هل جوجل أدسنس شرير؟

هل جوجل أدسنس شرير؟

رأي مثير للاهتمام من جون سكوت من V7N أن Google AdSense، والذي يسميه جون “رعاية مشرفي المواقع”، قد قلل من قيمة ظهور الإعلان عبر الإنترنت بينما كان بمثابة حل سهل لناشري الويب. يطرح سكوت الحجة في منشور مدونته، AdSense شرير!

كانت معدلات الدفع الأولية المحترمة لشركة Google مجرد وسيلة لإثارة ضجة إيجابية في دوائر مشرفي المواقع وإرسال المزيد من مشرفي المواقع إليهم.

ولكن في غضون أشهر، خفضت Google العائد لكل نقرة بشكل كبير لدرجة أن العديد من مشرفي المواقع كانوا يتدافعون لاستبدال Adsense بمعلنيهم السابقين، ليجدوا أن المعلنين السابقين غير راغبين في التعامل مع أي شخص غير Google.

كان الأمر كما لو أن جوجل تحتكر سوق المساحات الإعلانية؛ لقد عرفوا ذلك واستغلوه.

ويواصل جون مقارنة انخفاض قيمة التكلفة الفعلية لكل ألف ظهور في AdSense والنقر فوق المبالغ مع انخفاض قيمة أشكال العمل الأخرى.

“لقد دمر Adsense قيمة الانطباع وجودة المحتوى على الويب. في الماضي، لم يكن أي معلن يحترم نفسه يرعى موقعًا كاشطًا يحتوي على مليون صفحة من المحتوى التافه، ولكن هذا هو بالضبط ما يفعله Google Adsense، وإذا حصل المعلنون على نقرات من محتوى الكاشط، فهذا هو المكان الذي تذهب إليه ميزانيتهم.“

من خلال تجربتي، يمكن للمرء أن يفعل ما هو أفضل في بعض الظروف من خلال بيع الإعلانات مباشرة للمعلنين، ولكن ما يضيفه AdSense إلى المعادلة هو الإضافة عن طريق الطرح: مما يزيل الصداع، والوقت المستغرق، وعدم اليقين في التعامل مع مشتري الوسائط والمعلنين بشكل مباشر. يتيح AdSense أيضًا للناشرين الصغار جدًا جني الأموال ودفع فواتير الاستضافة؛ معظم هؤلاء الناشرين لا يعرفون شيئًا عندما يتعلق الأمر بالعمل مع المعلنين أو تحقيق الدخل من الموقع.

يمكن أن يكون برنامج AdSense أيضًا سهلًا جدًا على العين، وبينما يطلب بعض المعلنين المزيد من الرسومات وإعلانات RSS وغيرها من المكافآت الإضافية؛ برنامج AdSense لا يفعل ذلك.

من ناحية أخرى، فإن القيمة التي تحصل عليها Google من خلال تتبع زوار الموقع والإحالات وسلوك مسار المستخدم والتوصيف من خدمة AdSense على العديد من المواقع والمدونات والمنتديات والمدونات قد تكون أكثر بكثير من قيمة النقر إلى الظهور .

على الرغم من أن Google AdSense ليس شريرًا على الأرجح، إلا أن هناك نقطة جديرة بالذكر في حجة جون حول تخفيض قيمة AdSense والتي قد يكون لها علاقة كبيرة بجودة المواقع التي تقوم بتشغيل النصوص البرمجية لإعلانات Google.

مع كون شبكة ناشري Yahoo صارمة للغاية فيما يتعلق بالمواقع المسموح لها بعرض رسائل المعلنين وإطلاق MSN AdCenter اليوم، يجب على المرء أن يتساءل عما إذا كانت Google ستتعامل مع أنواع المواقع التي تقوم بتشغيل AdSense مع التركيز على تخفيض قيمة إعلاناتها، وفهمها للمحتوى. سوق الإعلانات السياقية.