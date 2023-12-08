ستساعدك المقالة التالية: هل حاولت كتابة قصيدة؟

3 طرق غير متوقعة لتمييز عملك

قضيت مؤخرًا بعض الوقت داخل فريق التسويق في إحدى شركات التكنولوجيا المالية. قمنا ببيع البرمجيات لمستشارين ماليين، وخلال فترة وجودي هناك، استحوذنا على لاعب رئيسي في مجال إدارة الاستثمار.

إذا لم تكن قد نمت بعد، فكر في أن تكون ضمن الفريق الذي يكتب عن هذا الاستحواذ. لقد كانت مسيرة رتيبة لا نهاية لها من عوائد الاستثمار، واستراتيجيات الملكية، والهندسة المعمارية المفتوحة، والتنويع والتآزر – أو على الأقل كان من الممكن أن تكون كذلك.

وكان لدى مدير التسويق لدينا في ذلك الوقت أفكار أخرى.

بعد أن قرأت بعض الاتصالات التي كنا نقوم بصياغتها، اتصلت بي.

“لا تقتلني. لكنني أعتقد أننا بحاجة إلى جعل هذه الأمور أكثر إثارة.”

لا يمكن أن يجادل مع ذلك.

“دعونا نفعل شيئا غير متوقع. شيء مثل قصة أو قصيدة.

أنا في قائمة الانتظار المفضلة لدي جينيفر لورانس جيف، متأكدة أنها كانت تمزح.

“انتظر. ماذا لو كتبنا قصيدة فعلا؟!”

حدقت في الرسالة لبضع ثوان قبل أن أرسل الرد الوحيد الذي يمكن أن أفكر فيه.

“هل… تريد أن تكون قافية؟”

أجابت على الفور. “نعم. أعتقد أن كل شيء يجب أن يكون له قافية.”

ها نحن نعلن عن أكبر عملية استحواذ في صناعة الخدمات المالية منذ أن حصلت شواب على TD، وبدلاً من التعمق في استراتيجيات الاستثمار متعددة الأصول، كنت أصقل الخماسي التفاعيل.

ولكن حتى يومنا هذا، لا تزال تلك القصيدة واحدة من القطع المفضلة لدي. وكان أداؤها جيدًا – ربما لأن المستشارين كانوا فضوليين بشأن ما تفعله “أغنية” في صندوق البريد الوارد الخاص بهم.

“في التسويق، الاختلاف أفضل من الأفضل.” لا أعرف من الذي صاغ هذه العبارة في الأصل، لكني أعلم أنها صحيحة. لقد عرفت مديرة التسويق لدينا ذلك، ولهذا السبب كانت مديرة التسويق الكبرى.

والحقيقة هي أن القصيدة لم تلتقط جميع ميزات التكامل الهامة ومقترحات القيمة الخاصة بعملية الاستحواذ. من المؤكد أنها لم تعالج نقطة الألم لكل احتمال. لكنها نجحت لأنها كانت ملحوظة مختلف من أي شيء يتم تقديمه لجمهورنا في رسائل البريد الإلكتروني وموجزات الأخبار الخاصة بهم.

ربما لا يكون تقديم أخبار الشركات الكبرى أو المنتجات عبر السوناتة أمرًا مناسبًا لشركتك، ولكن عندما تنظر حولك إلى ما تفعله الشركات الأخرى (في الغالب نفس الأشياء)، ستجد بعض الفرص الرئيسية لإثارة إعجابك. فيما يلي ثلاث طرق لمساعدة شركتك على التميز.

1. استخدم اللغة المميزة

لا أقصد الألفاظ النابية (على الرغم من أنني أعتقد أنها يمكن أن تكون فعالة إذا تم استخدامها باعتدال في بعض الحالات المحددة، ولكن هذا منشور مدونة ليوم آخر)، أو تشويه بنية الجملة فقط من أجل التمييز (تحية لمحررنا ، الذي لن يؤيد هذه الاستراتيجية).

في هذه الحالة، ما أتحدث عنه في الواقع هو قتل المصطلحات.

اعتمادًا على مجال عملك، قد تلعب المصطلحات التقنية دورًا كبيرًا في الاتصالات اليومية – الطبية والتصنيعية والهندسية، على سبيل المثال لا الحصر.

ومع ذلك، أود أن أزعم أنه حتى المهنيين المنغمسين في الاختصارات واللغة المتخصصة للغاية لا يستمتعون بقراءة المصطلحات طوال اليوم، وبالتأكيد ليس بعد انتهاء يوم عملهم.

ولكن الناس يفعل استمتع بالمحادثة – فلماذا لا تستخدم المزيد من الشركات لغة محادثة بسيطة في تسويقها؟

TheCLIKK، إحدى النشرات الإخبارية المفضلة عبر البريد الإلكتروني والوحيدة التي أقرأها دينيًا، تقوم بعمل رائع في شرح سبب رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم – والنبرة التي يستخدمونها – فهي فعالة جدا:

السبب العام والمختصر لصوت محادثة CLIKK: هو ما يريده الناس (محرر). ببساطة، الكثير من المعلومات التجارية والتسويقية الرقمية جافة حقًا. بالنسبة لمعظم الأشخاص الذين يريدون هذه المعلومات، فإن المشكلة لا تكمن في نقص المحتوى؛ إنها القدرة على (أ) تحديد أفضل محتوى ومن ثم (ب) التعامل معه واستيعابه.

إن إبقاء المحتوى الخاص بك غير رسمي وسهل الوصول إليه ومحادثة – ومضحك، إذا كان ذلك مناسبًا لك – يزيد من احتمالية أن يستهلكه الأشخاص بالفعل، وهذا هو الهدف الأساسي من المحتوى.

2. استخدم الإشارات من التسويق B2C

هل تريد أن يبرز تسويق B2B الخاص بك حقًا؟ لا تقم بتسويق منتجك أو حلك كما لو كنت تبيعه لشركة ما، لأنك لست كذلك.

الجميع التسويق هو حقًا H2H: من إنسان إلى إنسان. بعد كل شيء، هناك شخص حقيقي وراء الشخصيات التي تنشئها، وهؤلاء الأشخاص الحقيقيون لديهم مخاوف حقيقية، وشكوك، وأهداف، وغرور، وتطلعات.

استخدم التسويق الخاص بك للتحدث معهم.

يقوم مسوقو B2C بعمل رائع في هذا (راجع بعض الأمثلة المحددة هنا). يمكنك القول أن السبب في ذلك هو أن B2C “أسهل” – دورات مبيعات أقصر، ونقاط سعر أقل، ومساهم واحد بدلاً من العديد، والقائمة تطول.

كل هذا صحيح، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكنك استخدام ما تفعله بعض شركات B2C كمصدر إلهام للتسويق الخاص بك. يتعلق الأمر بفهم عميلك، ومن ثم التركيز عليه – وليس على ما يجعل عملك رائعًا.

يبدو الأمر واضحًا، ولكننا نواجه دائمًا شركات متحمسة جدًا لسرد قصتها لدرجة أنها تنسى العميل تمامًا. تتمحور رسائلهم حول “نحن/نحن/خاصتنا”، وليس “أنت/لك”. لن تؤدي ميزات منتجك إلى إنشاء اتصال عاطفي مع جمهورك. سوف تطفو على السطح آلامهم وتحدياتهم.

3. استخدم التسويق للقيام بالتسويق، وليس المبيعات

دعنا نستكشف هذه النقطة الأخيرة باستخدام محتوى الفيديو كمثال. إن الندوات والبث عبر الإنترنت – بالإضافة إلى البث الصوتي، النظير الصوتي – مشتعلة تمامًا الآن، حيث تتكيف الشركات مع أساليب جديدة للمشاركة في واقع منتصف أزمة فيروس كورونا.

ربما تفكر “انتظر لحظة”. “إذا كانت الندوات عبر الإنترنت والبودكاست تحظى بشعبية كبيرة، فكيف يمكنها مساعدتي في التميز؟”

تكمن المشكلة، التي تخلق فرصتك، في الطريقة التي تستخدم بها العديد من الشركات الندوات عبر الإنترنت وقنوات البث عبر الإنترنت: لتقديم عرض منتج مستتر، و/أو للمتابعة مع الحضور عبر إيقاع مبيعات لا نهاية له ومتطفل.

هذا ليس التسويق. هذه مبيعات. ولا حرج في المبيعات، ولكنها لا تنتمي إلى قنواتك التسويقية. آفاقك ذكية. سوف يدركون جيدًا أي حيلة مبيعات تتنكر في صورة مبادرة تسويقية، وسيؤدي ذلك إلى تدمير أي ثقة بنيتها معهم.

لا تفعل ذلك. العب لعبة بناء العلامة التجارية الأطول والأكثر صعوبة ولكنها جديرة بالاهتمام من خلال الندوات والبودكاست الخاصة بك. استخدمها لبدء محادثات قوية مع العملاء المحتملين والعملاء، كأداة تعليمية ووسيلة لتأسيس شركتك كشركة رائدة فكريًا في مساحتك الخاصة.

إن القيام بالتسويق الفعلي – وليس المبيعات التي ترتدي زي التسويق – سوف يميز عملك من تلقاء نفسه.