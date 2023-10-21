ستساعدك المقالة التالية: هل ستدفع أخبار Google مقابل المحتوى؟

توصلت شركة Google إلى تسوية في دعوى حقوق الطبع والنشر التي رفعتها في بلجيكا مع مصوري الأخبار والصحفيين. ال نيويورك تايمز (طلب التسجيل) يحمل قصة بلومبرج:

تم إبرام الاتفاقية مع مجموعتي حقوق الطبع والنشر البلجيكيتين Sofam، التي تمثل حوالي 3700 مصور، وScam نيابة عن الصحفيين. في سبتمبر/أيلول، خسرت جوجل دعوى حقوق الطبع والنشر التي رفعتها في البداية مجموعة Copiepresse، وهي مجموعة تمثل الصحف الناطقة بالفرنسية والألمانية في بلجيكا. تتم إعادة النظر في هذه القضية، لكن الشركة قامت بإزالة الروابط إلى 17 ورقة بحثية من صفحة أخبار Google الخاصة بها.

وهناك دعوى مماثلة معلقة في فرنسا لدى وكالة فرانس برس. على سبيل المثال، تدفع شركة ياهو حاليًا المال لوكالة فرانس برس مقابل استخدام محتواها. وبحسب ما ورد توصلت جوجل إلى اتفاق لدفع وكالة أسوشييتد برس مقابل استخدام قصصها السلكية والمحتوى ذي الصلة في وقت سابق من هذا العام.

ولم يتم الكشف عن شروط التسوية البلجيكية.

سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت هناك نتيجة مماثلة في الحالة الفرنسية وما إذا كان الاثنان (بالإضافة إلى صفقة AP المزعومة) يشجعان الناشرين الأمريكيين على البحث عن اتفاقيات مماثلة في الولايات المتحدة. من الواضح أن جوجل مهتمة بدفع أقل قدر ممكن (أو لا شيء) مقابل المحتوى الإخباري.

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جريج ستيرلنج هو المدير المؤسس لشركة Sterling Market Intelligence، وهي شركة استشارية وأبحاث تركز على سلوك المستهلك والمعلن عبر الإنترنت والعلاقة بين الإنترنت ووسائل الإعلام التقليدية، مع التركيز على السوق المحلية.