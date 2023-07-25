ستساعدك المقالة التالية: هل لايفبوينتس مشروع أم عملية احتيال كاملة؟ (مراجعة صادقة!)

إذا كنت ترغب في كسب المال عبر الإنترنت ، فإن استخدام مواقع الاستطلاعات المدفوعة هو أسلوب شائع جدًا.

أنا شخصياً أستخدم هذه الأنواع من المواقع لكسب المال عبر الإنترنت منذ الكلية. في الواقع ، ربما ربحت آلاف الدولارات معهم على مر السنين.

نقاط الحياة، أحد أكثر منصات الاستطلاع شيوعًا ، وهو مثال ممتاز لهذا النوع من الزحام الجانبي. يتيح لك مشاركة رأيك لكسب ، والمنصة متاحة في أكثر من 40 دولة.

لكن هل لايفبوينتس شرعي؟ وما مقدار المال الذي يمكنك كسبه حقًا من خلال التسجيل واستكمال الاستبيانات؟

في مراجعتي على LifePoints ، أقوم بتغطية كيفية عمل موقع الاستطلاع هذا ، وإمكانات تحقيق الأرباح ، وكيفية تحديد ما إذا كان الأمر يستحق الاستخدام.

دعنا نذهب اليها.

ما هي لايفبوينتس؟

LifePoints هو موقع إلكتروني شهير للدفع مقابل المال يتيح للأشخاص من جميع أنحاء العالم مشاركة آرائهم ووجهات نظرهم لكسب أموال PayPal وبطاقات الهدايا. التسجيل مجاني تمامًا ، وتعد LifePoints واحدة من أكثر منصات الاستطلاع شهرة.

LifePoints مملوكة أيضًا لشركة Lightspeed ، إحدى شركات مجموعة Kantar Group ، وهي أكبر مزود لأبحاث العملاء في العالم وفقًا لموقع LifePoints الإلكتروني. وقد تم إجراء أول مسح لها في عام 1946 ، لذلك كانت الشركة تعمل منذ عقود في هذه المرحلة.

إذا كنت معتادًا على مواقع الاستطلاعات مثل Branded Surveys و Ipsos iSay ، فمن المفترض أن تشعر LifePoints بسهولة استخدامها.

بشكل عام ، توفر المنصة طريقة سهلة للغاية لكسب المال عبر الإنترنت من خلال مشاركة رأيك. وتضم LifePoints ملايين الأعضاء من جميع أنحاء العالم ، مما يجعلها رائدة في مجال المسح المدفوع.

هل لايفبوينتس شرعي؟

نعم ، تعد LifePoints شرعية ، وتضم المنصة ملايين الأعضاء من جميع أنحاء العالم وقد دفعت أكثر من 20 مليون دولار من المكافآت في العام الماضي فقط. هناك أيضًا الكثير من تقييمات LifePoints الإيجابية عبر الإنترنت وإثبات الدفع ، ووجدت أن الموقع سهل الاستخدام وسحب الأموال من خلاله.

تأتي معظم تقييمات لايفبوينتس السلبية من أشخاص يرغبون في كسب المزيد من المال من خلال الإجابة على الاستطلاعات.

ومع ذلك ، فإن LifePoints ليست وظيفة عبر الإنترنت أو مصدر دخل بدوام كامل. إنه مجرد صخب جانبي بدوام جزئي يمكنك القيام به لكسب القليل من النقود وبطاقات الهدايا المجانية لمشاركة رأيك.

طالما لديك توقعات واقعية ، يجب أن تحقق النجاح مع هذا الموقع الاستقصائي الشرعي المدفوع.

كيف يعمل لايفبوينتس؟

لقد اشتركت في LifePoints لاختبار الموقع ، والعملية بسيطة. الكل في الكل ، LifePoints يعمل في خمس خطوات سريعة:

اشتراك أكمل ملفك الشخصي أكمل استطلاعات LifePoints أدخل المسابقات المصروفات

دعنا نستكشف كيف تعمل كل خطوة من هذه الخطوات بتفصيل أكثر قليلاً!

1. قم بالتسجيل

التسجيل في LifePoints مجاني تمامًا ، ويجب أن يكون عمرك 14 عامًا على الأقل أو أكثر لاستخدام النظام الأساسي. هذا يجعله سهل الوصول للغاية وموقع استطلاع مشهور للمراهقين والبالغين على حد سواء.

تتوفر LifePoints أيضًا في أكثر من 45 دولة و 26 لغة ، وهي نقطة بيع.

للتسجيل في LifePoints ، ما عليك سوى إنشاء حساب باستخدام عنوان بريدك الإلكتروني. يمكنك أيضًا التسجيل عبر Facebookأو Google أو Apple حساب.

بمجرد قيامك بالتسجيل ، ترسل لك LifePoints عنوان بريد إلكتروني يحتوي على رابط تحقق تحتاج إلى النقر فوقه لإنهاء إعداد حسابك.

2. أكمل ملف التعريف الخاص بك

بمجرد التسجيل في LifePoints ، يتعين عليك إكمال استبيان موجز للملف الشخصي. يساعد ذلك LifePoints في مطابقتك مع المزيد من الاستطلاعات ذات الصلة ، والمواقع الأخرى مثل Survey Junkie و Pinecone Research تفعل الشيء نفسه بالضبط.

أسئلة الملف الشخصي أساسية وتتضمن أسئلة حول ملف:

عمر

جنس

مستوى التعليم

عِرق

هوايات

تكوين الأسرة

دخل

لقد طُلب مني أيضًا مراجعة بعض المستندات المختلفة والموافقة عليها بما في ذلك سياسة الخصوصية وشروط وأحكام العضوية.

بعد إكمال ملف التعريف الخاص بي ، دفعت لي LifePoints 10 نقاط ، والتي تبلغ قيمتها حوالي 0.10 دولارًا أمريكيًا. هذه ليست مكافأة تسجيل رائعة ، لكنها على الأقل شيء ما ، واستبيان الملف الشخصي يستغرق دقيقة أو دقيقتين فقط.

3. استطلاعات كاملة

بعد إكمال ملف تعريف العضو الخاص بك ، عليك الانتظار 24 ساعة على الأقل قبل أن تقوم LifePoints بمطابقتك مع استطلاعات الرأي المناسبة لك.

هذا الجزء مزعج بعض الشيء ، ولكن إذا كان لديك صبر ، فستتوفر استطلاعات LifePoints في النهاية على لوحة القيادة الخاصة بك ضمن علامة التبويب “استطلاعات”. توضح الاستطلاعات أيضًا عدد النقاط التي يدفعونها والمدة التي يستغرقونها ، لذا فأنت تعرف تقريبًا مقدار ما تكسبه مقابل جهودك.

تستغرق معظم الاستطلاعات حوالي 10 إلى 20 دقيقة وتدفع 75 إلى 200 نقطة ، أو حوالي 0.75 دولار إلى 2 دولار. يعمل هذا على حوالي 2 إلى 6 دولارات أمريكية لكل ساعة كحد أقصى ، على الرغم من أنني أقول أن LifePoints تدفع قليلاً في الجانب السفلي.

لاحظ أيضًا أن حالات عدم الأهلية للمسح تحدث ، وهو أمر مزعج. ما زلت تكسب بضع نقاط عندما يحدث هذا ، وهو أمر جيد ، لكن لا تتوقع أن تجني 100 دولار في اليوم باستخدام موقع الاستطلاع هذا.

يعد الافتقار إلى طرق الكسب الأخرى أيضًا جانبًا سلبيًا طفيفًا إذا نفدت الاستطلاعات.

في المقابل ، تحتوي المواقع الأخرى مثل Swagbucks و Kashkick على خيارات مثل ممارسة الألعاب مقابل PayPal cash وعروض التسوق ومشاهدة الإعلانات. لذلك إذا كنت تريد طرق ربح متعددة ، فإن تطبيقات ومواقع كسب المال الأخرى هي خيارات أفضل.

4. أدخل المسابقات

في حين أن الاستطلاعات هي الطريقة الأساسية للربح على LifePoints ، إلا أن هناك مسابقات يمكنك المشاركة فيها أيضًا. يمكنك العثور عليها في علامة تبويب المجتمع في LifePoints ، وهي طريقة محتملة لكسب نقاط ومكافآت مجانية دون بذل الكثير من الجهد.

تقول LifePoints أيضًا أن لديهم هدايا خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يمكنك الفوز بنقاط LifePoints مجانية.

لن أعول على هذه المسابقات لأن احتمالات فوزك ضئيلة. لكن من الجيد أن تقوم LifePoints برد الجميل لأعضائها بشكل منتظم.

5. صرف النقود

الحد الأدنى لمتطلبات السحب النقدي على LifePoints هو 550 نقطة لبطاقة هدايا بقيمة 5 دولارات. يمكنك أيضًا استرداد نقاطك مقابل نقود PayPal مجانية وعشرات من بطاقات الهدايا الأخرى ، على الرغم من أن الكثير من بطاقات الهدايا تبدأ من 10 دولارات وتتطلب 1100 نقطة لاستردادها.

فيما يلي بعض بطاقات الهدايا المجانية التي يمكنك استردادها:

أبل بيز

Amazon

باث اند بودي وركس

افضل شراء

جاموس أجنحة البرية

CVS

دومينوز

موقع ئي باي

تطبيقات جوجل

هولو

اي تيونز

الكحل

ميسي

سيفورا

ستاربكس

هدف

التبرعات الخيرية متاحة أيضًا ، وحقيقة أنه يمكنك صرف النقود باستخدام PayPal تعد ميزة إضافية أيضًا. فقط لاحظ أن مكافآت PayPal تبدأ من 10 دولارات وتتطلب 1200 نقطة.

بشكل عام ، يعد نظام نقاط LifePoints محيرًا بعض الشيء نظرًا لأن بعض بطاقات الهدايا تكلف 550 نقطة بينما قد تكلف بطاقات أخرى بقيمة 5 دولارات 600. ولكن بشكل عام ، تحتاج إلى حوالي 550 نقطة لاسترداد مكافآت بطاقات الهدايا على LifePoints.

كم تدفع LifePoints؟

تدفع LifePoints حوالي 50 إلى 150 نقطة لكل استطلاع تقوم بإكماله ، والتي تبلغ قيمتها حوالي 0.50 دولارًا أمريكيًا إلى 1.50 دولارًا أمريكيًا. يمكنك العثور على استطلاعات الرأي التي تدفع 200 إلى 300 نقطة أو أكثر ، لكنها أقل شيوعًا. وتستغرق معظم الاستطلاعات حوالي 10 إلى 20 دقيقة لإكمالها.

تبلغ قيمة كل نقطة على LifePoint تكسبها حوالي 0.01 دولار. ومع ذلك ، يختلف هذا المبلغ قليلاً حسب الطريقة التي تختارها لاستردادها.

بشكل عام ، يمكنك كسب بضعة دولارات في الساعة باستخدام LifePoints إذا كنت تجيب باستمرار على الاستطلاعات ولم يتم استبعادك.

لاحظ أيضًا أن صلاحية LifePoints تنتهي إذا كان لديك 12 شهرًا من عدم النشاط ، أو 3 سنوات بعد اكتسابها ، أيهما يأتي أولاً. لهذا السبب ، سترغب في مراقبة رصيدك واسترداد نقاطك كلما أمكن ذلك.

في النهاية ، يمكنك استخدام LifePoints لكسب المال بسرعة في وقت فراغك. لكن لا تتوقع أن تصبح ثريًا باستخدام لوحة الاستبيان المدفوعة هذه.

هل لايفبوينتس عملية احتيال؟

لا ، LifePoints ليست عملية احتيال ، وهناك الكثير من المراجعات الإيجابية وإثبات الدفع عبر الإنترنت. لقد وجدت أيضًا أن استخدام LifePoints سهل للغاية ، وأن الشركة تدفع ملايين الدولارات سنويًا كمكافآت لأعضائها.

تتمتع LifePoints أيضًا بتصنيف 4،2 نجمة على Trustpilot مع أكثر من 29000 مراجعة ، وهي واحدة من أفضل التقييمات التي رأيتها لموقع ويب الاستطلاع.

بشكل عام ، يعد هذا الموقع وسيلة حسنة السمعة وفعالة لكسب المال عبر الإنترنت كمبتدئ. ويعجبني أنه متوفر في العديد من البلدان.

إيجابيات وسلبيات

الايجابيات:

يمكنك كسب المال باستخدام هاتفك باستخدام تطبيق LifePoints لنظامي التشغيل Android و iOS

سهل الاستخدام ومجاني للانضمام.

متوفر في أكثر من 40 دولة

متطلبات دفع منخفضة بقيمة 5 دولارات

تتوفر PayPal نقدًا وعشرات من بطاقات الهدايا

سلبيات:

لا توجد مكافأة تسجيل عالية جدًا

قد تكون عملية الاسترداد والنقاط مربكة بعض الشيء

لا يوجد برنامج إحالة من LifePoints

تنتهي صلاحية نقاطك بعد 3 سنوات أو 12 شهرًا من عدم النشاط

مراجعات لايفبوينتس الأخرى

أعتقد أن LifePoints شرعية بعد اختبارها. ولكن إحدى أفضل الطرق لمعرفة ما إذا كان النشاط الجانبي عبر الإنترنت يستحق كل هذا العناء أم لا هو قراءة ما يقوله المستخدمون الآخرون عن تجاربهم.

بينما تحظى LifePoints بشعبية على مواقع الويب مثل Trustpilot ، فإليك ما تقوله بعض تقييمات LifePoints الأخيرة على Reddit حول تجارب الأشخاص:

يقول dobbeltvtf : “سمعت أشخاصًا يتحدثون عن كيفية إلغاء تنشيط حسابك قبل أن يحين وقت صرف النقود ، لكنني اعتقدت أنه” لا يمكن أن يحدث ذلك لي “. ولكن حدث ذلك قبل أسبوعين فقط “.

: “سمعت أشخاصًا يتحدثون عن كيفية إلغاء تنشيط حسابك قبل أن يحين وقت صرف النقود ، لكنني اعتقدت أنه” لا يمكن أن يحدث ذلك لي “. ولكن حدث ذلك قبل أسبوعين فقط “. Sierrabeth79 يقول : “LifePoints شرعية ، ولكن لا تحاول القيام بالكثير من المهام في يوم واحد إذا تم استبعادك كثيرًا مثلي ، فقد اكتشفت ذلك كثيرًا ، إذا تم فحصي 3 مرات (تقريبًا على أي موقع يقوم بإجراء استطلاعات) ، فاستسلم لذلك اليوم وحاول مرة أخرى لاحقًا أو غدًا ، أو قد يتم حظر الحساب بالكامل.”

: “LifePoints شرعية ، ولكن لا تحاول القيام بالكثير من المهام في يوم واحد إذا تم استبعادك كثيرًا مثلي ، فقد اكتشفت ذلك كثيرًا ، إذا تم فحصي 3 مرات (تقريبًا على أي موقع يقوم بإجراء استطلاعات) ، فاستسلم لذلك اليوم وحاول مرة أخرى لاحقًا أو غدًا ، أو قد يتم حظر الحساب بالكامل.” يقول الملياردير المكسور: “إنه يعمل بشكل جيد بالنسبة لي ، وقد استخدمه منذ أكثر من عام ، ويسهل الحصول على مدفوعات.”

كما ترى ، يحصل المستخدمون على رواتبهم من خلال LifePoints ، ويدفعون في الوقت المحدد. لكن أفاد الناس أيضًا أن LifePoints تقوم بإلغاء تنشيط حسابات الأشخاص ، بشكل عشوائي تقريبًا ، وهذه شكوى شائعة جدًا.

هذا هو خطر استخدام أي موقع مسح. وعليك التأكد من عدم استخدام LifePoints مع VPN. تعد الإجابة على الاستطلاعات بصدق وحذر أمرًا مهمًا أيضًا حتى لا يتم حظرك.

تشارك مراجعة LifePoints هذه من YouTuber Vinsane أيضًا كيفية عمل LifePoints ومقدار الأموال التي يمكنك جنيها باستخدامها.

الكل في الكل ، LifePoints هي طريقة شرعية لكسب 5 دولارات إلى 10 دولارات في وقت فراغك. فقط تأكد من صرف الأموال بانتظام ، ولديك توقعات واقعية حول إمكانية الكسب.

قراءة إضافية – التطبيقات الأعلى ربحًا.

أفضل المواقع مثل لايفبوينتس

إذا كنت تحب استخدام مواقع الاستطلاعات المدفوعة مثل LifePoints ، فمن الجيد الاشتراك في العديد منها. يتيح لك ذلك اختيار الاستطلاعات الأعلى ربحًا كما يجعل الأمور أكثر إثارة للاهتمام.

تتضمن بعض مواقع الويب المفضلة لدي مثل LifePoints:

لقد صنعت أيضًا ملف YouTube فيديو على بعض مواقع الاستطلاعات المدفوعة المفضلة لدي والتي يمكنك استخدامها لكسب المزيد من المكافآت.

مرة أخرى ، لا تتوقع أن تربح 200 دولار في اليوم أو أي شيء مجنون مع هذه الأنواع من المواقع. مواقع الويب مثل LifePoints شرعية ، ولكن فقط لكسب بعض النقود الإضافية على الجانب لمشاركة رأيك.

أسئلة مكررة

من يمكنه استخدام لايفبوينتس؟

LifePoints مفتوح للأعضاء الذين يبلغون من العمر 14 عامًا أو أكثر ويعيشون في البلدان التالية:

الأرجنتين

أستراليا

النمسا

بلجيكا

البرازيل

كندا

تشيلي

الصين

كولومبيا

الجمهورية التشيكية

الدنمارك

فنلندا

فرنسا

ألمانيا

اليونان

هونج كونج

هنغاريا

الهند

إندونيسيا

أيرلندا

إيطاليا

اليابان

ماليزيا

المكسيك

هولندا

نيوزيلندا

النرويج

بيرو

فيلبيني

بولندا

البرتغال

رومانيا

سنغافورة

جنوب أفريقيا

كوريا الجنوبية

إسبانيا

السويد

سويسرا

تايوان

تايلاند

ديك رومى

المملكة المتحدة

الولايات المتحدة

فيتنام

هل لايفبوينتس آمن؟

نعم ، يعد استخدام LifePoints آمنًا. لا يتعين عليك إدخال أي معلومات دفع أو بطاقة ائتمان لاستخدام الموقع. ومع ذلك ، يجب أن تكون مرتاحًا لمشاركة بياناتك الشخصية وآرائك مع موقع الويب لكسب المكافآت.

إذا كانت لديك أسئلة ، أقترح قراءة سياسة الخصوصية الخاصة بـ LifePoints.

افكار اخيرة

آمل أن تساعدك مراجعة LifePoints الخاصة بي على فهم كيفية عمل موقع الاستطلاع هذا ومقدار الأموال التي يمكنك جنيها باستخدامه.

على الرغم من أنك لن تصبح ثريًا عند إجراء الاستطلاعات باستخدام LifePoints أو تطبيقات الاستطلاعات الأخرى ، فإن هذه الأنواع من الأعمال الجانبية هي طريقة سهلة لتحقيق ربح سريع في وقت فراغك. ووجدت أن LifePoints سهلة الاستخدام وتشبه إلى حد كبير مواقع الاستطلاع الأخرى.

إذا كنت تريد المزيد من طرق الربح ، فمنصات مثل Swagbucks من المحتمل أن يكون رهانًا أفضل. وأنا أحب استخدام مواقع الاستطلاع مثل المسوحات ذات العلامات التجارية و Ipsos iSay نظرًا لأن برنامج المكافآت أكثر وضوحًا قليلاً.

ولكن في نهاية اليوم ، هناك الكثير من مواقع وتطبيقات المال. وتعد LifePoints واحدة من أكثر البرامج شعبية لسبب وجيه.

اشترك في لايفبوينتس اليوم!

شكرا للقراءة ، ونتمنى لك التوفيق!

هل تبحث عن المزيد من الأفكار لكسب المال؟ الدفع:

مراجعة لايفبوينتس



اسم: نقاط الحياة

وصف: LifePoints هو موقع استقصائي عالمي مدفوع يتيح للأعضاء كسب النقود وبطاقات الهدايا من PayPal لاستكمال استطلاعات الرأي القصيرة عبر الإنترنت.

نظام التشغيل: سطح المكتب ، Android ، iOS

فئة التطبيق: مواقع المسح المدفوعة

مؤلف: توم بليك

إمكانية الكسب

خيارات الكسب

المكافآت

سحب المال

سهولة الاستعمال

يدعم

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