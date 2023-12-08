ستساعدك المقالة التالية: هل لديك نصف ساعة فقط؟ إليك من أين تبدأ مع HubSpot

مهام سريعة وسهلة لجذب العملاء المتوقعين واكتساب المعرفة

لقد ساهمت برامج أتمتة التسويق في تسريع عملية تطوير تسويق داخلي أكثر قوة وذكاءً. من بين العديد من المنصات المتاحة، توفر HubSpot رؤية استثنائية وقابلية للتوسع والتخصيص للشركات.

بغض النظر عن مستوى مهاراتك التسويقية، فإن العمل باستخدام أي أداة جديدة قد يجعلك تتساءل من أين تبدأ.

يقدم منشور المدونة هذا نصائح مؤثرة وسهلة التنفيذ لمساعدة المسوقين الذين يعانون من ضائقة زمنية على البدء في الاستفادة من HubSpot اليوم. واصل القراءة واستعد لتتفاجأ بما يمكنك إنجازه لجهودك في التسويق والمبيعات في 30 دقيقة فقط.

قم بإعداد موقع الويب الخاص بك لالتقاط البيانات

بعد قيامك بتكوين إعدادات المجال الخاص بك للعمل مع HubSpot، ستحتاج إلى التأكد من إعداد موقع الويب الخاص بك لالتقاط التحليلات. إذا قررت عدم نقل موقع الويب الخاص بك بالكامل إلى HubSpot، فستحتاج إلى ذلك قم بتثبيت رمز تتبع HubSpot الفريد الخاص بك على أي صفحات غير مستضافة على المنصة.

يتيح لك تثبيت الكود الفريد الخاص بك تخزين البيانات من هذه الصفحات مباشرة في HubSpot وتحليل بيانات موقع الويب الخاص بك ككل تلقائيًا. وهذا يوفر رؤية فورية لكيفية عثور الزوار على موقع الويب الخاص بك وما يفعلونه بمجرد وصولهم إليه.

نصيحة سريعة أخرى: لا تنس ذلك تصفية حركة المرور الداخلية الخاصة بك من الزوار الآخرين. قم أيضًا بتصفية أي حركة مرور من العملاء أو العملاء المحتملين الذين تخطط للعمل معهم لتجنب إضاعة الوقت الثمين في تتبع العملاء المحتملين الذين مروا بالفعل بعملية البيع.

ربط حساباتك الاجتماعية

وفقًا لـ HubSpot لعام 2021 ليس تقرير حالة آخر للتسويقتعد وسائل التواصل الاجتماعي هي القناة الأساسية التي تركز عليها العلامات التجارية إستراتيجيتها التسويقية. HubSpot هي أداة ممتازة لالتقاط ودمج الأفكار من جميع منصات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك، بالإضافة إلى إنشاء المنشورات ونشرها.

ل قم بتوصيل حسابات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك في HubSpot، ستحتاج إلى الوصول إلى معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك والتأكد من أن حساباتك تلبي بعض المتطلبات الخاصة بالنظام الأساسي. بينما يمكنك الارتباط فقط YouTube مع التسويق Hub حساب المؤسسة، Facebook, Twitter, Instagram ويمكن ربط كل من LinkedIn وLinkedIn باشتراك قياسي.

إنشاء نماذج التقاط العملاء المتوقعين

تنص أفضل الممارسات الواردة على أنه يجب أن يكون لديك فرصة تحويل واحدة على الأقل في كل صفحة من صفحات موقعك على الويب. توفر الصفحات المقصودة فرصة للتعرف على معلومات مهمة حول زوار موقعك وتوجيه العملاء المحتملين المؤهلين إلى حملات رعاية البريد الإلكتروني. يجعل HubSpot من السهل إنشاء نماذج التقاط عملاء محتملين فعالة وممتعة من الناحية الجمالية لتعظيم إمكانات كل صفحة.

تعد البيانات الواردة من نماذج التقاط العملاء المحتملين أمرًا بالغ الأهمية لتوجيه جهود إنشاء المحتوى الخاص بك. يمنحك تتبع أدائها نظرة فورية حول مدى جودة تحويل عبارات الحث على اتخاذ إجراء، بالإضافة إلى المزيد من المعلومات النوعية حول الموضوعات وأنواع المحتوى التي تجذب الزيارات إلى موقعك.

تطوير شخصية المشتري الخاص بك

في كثير من الأحيان، يندفع المسوقون إلى تطوير المحتوى وترقية موقعهم الإلكتروني دون معرفة واضحة بالأشخاص الذين يحاولون الوصول إليهم. تجنب هذا الخطأ من خلال إنشاء شخصيات مشترية مفصلة تحدد بوضوح التركيبة السكانية لجمهورك المستهدف وأهدافه وآلامه.

يجعل HubSpot هذا الجانب الحاسم للداخل أمرًا سهلاً من خلال أداة إنشاء شخصيتي. يمكنك تصنيف جهات الاتصال الخاصة بك ووضع علامات عليها، وتطوير حملات رعاية مخصصة والمزيد. يتيح ذلك اتباع نهج أكثر تكاملاً بين فرق التسويق والمبيعات لديك.

إضافة الدردشة الحية

كجزء من التحول الأكبر نحو التسويق التحادثي والذكاء الاصطناعي، أصبحت الدردشة المباشرة عنصرًا أساسيًا في العديد من مواقع الويب. على سبيل المثال، تقارير HubSpot أن 47% من المسوقين يستخدمون الآن الروبوتات في جهودهم التسويقية.

تم تجهيز منصة HubSpot لمساعدتك على تحقيق أقصى قدر من الدردشة المباشرة. تسمح لك النصوص البرمجية والقوالب البسيطة بإنشاء روبوتات محادثة مباشرة وتتبع المحادثات دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية. يمكنك تحسين تجربة العملاء على الفور مع توجيه العملاء المحتملين أيضًا إلى المحتوى والصفحات القيمة على موقعك.

ثقف نفسك

لقد ركزنا حتى الآن على التكتيكات والنصائح العملية، ولكن دعونا ننتقل سريعًا إلى الإستراتيجية. قبل أن تبدأ في طرح كل أدوات HubSpot التي يمكنك استخدامها على موقع الويب الخاص بك، تأكد من أنك على اطلاع بأحدث وجهات النظر التي تقود التسويق الداخلي في عام 2021.

بين أكاديمية هوب سبوت و ال مدونة HubSpotHubSpot مليء بالموارد التعليمية. لذا، إذا وجدت أن لديك نصف ساعة فراغًا وشهية للتعلم، فاطلع على ما يقوله الخبراء حول الجديد في Inbound – واستخدم هذه المعرفة لتوجيه أهدافك.