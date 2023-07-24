ستساعدك المقالة التالية: هل ما زال الناس يقرؤون المدونات في عام 2023؟ هل التدوين انتهى أخيرًا؟ (+ كم عدد الأشخاص الذين ما زالوا يقومون بالتدوين هذا العام)

نحن هنا للرد ، هل مازال الناس يقرأون المدونات؟ لذا ، دعنا نصل إليها مباشرة.

هل مازال الناس يقرأون المدونات؟

نعم ، لا يزال الناس يقرأون المدونات اليوم (بأرقام قياسية) وسيواصلون بالتأكيد قراءة المدونات لسنوات عديدة قادمة. في الواقع ، أفاد 77٪ من مستخدمي الإنترنت أنهم يقرؤون بانتظام منشورات المدونات وفقًا لأحدث إحصائيات التدوين.

ومع ذلك ، على الرغم من الزيادة المستمرة في عدد الأشخاص الذين يقرؤون المدونات ، فإننا نقرأها (وأنواع المحتوى التي يحب الناس قراءتها) تتغير كثيرًا. يقضي القارئ العادي فقط في قراءة منشور مدونة اليوم ، مما يوضح أنه من غير المرجح أن يقرأ معظم الأشخاص منشور مدونة بالكامل من البداية إلى النهاية – وبدلاً من ذلك ، يقوموا بالبحث عن المعلومات التي يبحثون عنها.

لذا ، إذا كنت تتساءل … هل ما زالت المدونات شيء؟ حسنًا ، الدليل واضح أن الناس ما زالوا يقرأون المدونات بأرقام قياسية اليوم (ونعم لا يزال المدونون يكسبون المال). ومع ذلك ، لم يكن الأمر أكثر أهمية من أي وقت مضى لإنشاء تجربة محتوى رائعة قابلة للمسح لقرائك – حتى يتمكنوا من تحديد الإجابات التي يبحثون عنها بسرعة والمضي قدمًا في حياتهم المزدحمة. بعد أن عملت كمدون وصاحب عمل وكاتب ومسوق محتوى بنفسي ، فهذا شيء لدي الكثير من الخبرة فيه.

على مر السنين ، كنت أقوم بتدريس 500000 قارئ شهريًا حول كيفية بدء مدونة على القدم اليمنى – وكان أحد أهم جوانب هذه العملية هو اختيار تخطيط وتصميم للمدونة التي تقدم تجربة رائعة لقرائك … وبالتالي شجعهم على العودة للحصول على المزيد.

لذلك مع وضع هذا الهدف في الاعتبار ، لنتحدث قليلاً عن كيفية التأكد من استمرار قراءة الأشخاص للمدونة.

هل ما زال الناس يقرؤون المدونات؟ (هل مات التدوين أخيرًا في عام 2023؟)

هل ما زال الناس يقرؤون المدونات؟ لماذا يقرأ الناس المدونات (اليوم) أفضل الممارسات لتصميم مدونة سيقرأها الناس

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حسنًا ، دعنا الآن نتعمق قليلاً في السؤال ونفحص ما إذا كان التدوين قد مات أخيرًا أم لا مع اقترابنا من عام 2023. بعد كل ما قيل وفعل ، أعتقد أنك ستوافق عندما أقول إن التدوين له تاريخ ثري ولا يزال لديه إمكانات هائلة لتطبيقات لا حصر لها مع اقترابنا من المستقبل. وأفضل جزء؟ انخفضت تكلفة بدء مدونة بشكل كبير على مر السنين ، حيث ستؤدي تكلفة استضافة الويب (التكلفة الأكثر أهمية) إلى تشغيل أقل من 50 دولارًا في السنة.

لماذا يقرأ الناس المدونات (اليوم): نعم ، لا تزال المدونات شيئًا …

من أجل الفهم الكامل للأشخاص الذين يقرؤون المدونات اليوم ، من المفيد الحصول على فهم أساسي لتاريخ التدوين (خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والبودكاست و YouTube القنوات كوجهات ينشر فيها الكثير من الأشخاص محتوى عالي الجودة هذه الأيام).

في ما يلي جدول زمني موجز ونظرة عامة على رحلة التدوين التي استمرت منذ أن بدأت في عام 1993:

1993: بدأ التدوين رسميًا لأن متصفحات الويب لا تزال حديثة العهد

1994: بدأ جاستن هول التدوين الشخصي

1997: تمت صياغة مصطلح “Weblog” وسرعان ما تم اختصاره إلى “blog”

1998: إطلاق أول منصة تدوين (Open Diary)

1999: إطلاق Blogger و LiveJournal (مع Xanga قريبًا)

2003: تم إنشاء WordPress و TypePad

2003: اشترت Google Blogger وأطلقت AdSense

2004: أصبحت “Blog” كلمة قاموس العام

2005: ظهور مدونات الفيديو (مدونات الفيديو) على شكل YouTube يطلق

2006: تجمع HuffPo و Buzzfeed بين الأخبار والمدونات

2007: أصبحت المدونات الصغيرة اتجاهاً (تسويق محتوى قصير على وسائل التواصل الاجتماعي)

2012: تم تأسيس Medium (كموقع تدوين مجاني)

2016: أطلق WordPress امتداد المجال .blog

2023: يوجد الآن أكثر من 31.7 مليون مدون في الولايات المتحدة وحدها

تباينت الأسباب التي دفعت الناس إلى قراءة المدونات على مدار تاريخ التدوين بأكمله. في النهاية ، في نهاية اليوم ، يقرأ الأشخاص المدونات لأنهم يبحثون عن حلول للمشكلات التي يواجهونها… والمدونة غالبًا ما تكون واحدة من أفضل التنسيقات لتقديم هذه الأنواع من الحلول للأشخاص عبر الإنترنت – سواء من خلال المحتوى المكتوب أو الفيديو أو الصوت.

وأثناء حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والبودكاست و YouTube تقدم القنوات وجهات رائعة لمساعدة الأشخاص عبر الإنترنت ، ويمكن للمدونة استيعاب أي تنسيق محتوى ، ويمكن استخدامها للتثقيف والإعلام والدعوة (لوجهة نظرك الخاصة) وبيع منتج أو خدمة وتقديم الدعم وغير ذلك الكثير …

فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل الناس لا يزالون يقرؤون المدونات اليوم:

للعثور على إجابات لأسئلة سريعة لديهم

لتعلم مهارة جديدة من خلال اتباع دليل متعمق

لمشاهدة فيديو تعليمي يشرح كيفية إكمال مهمة معينة

لمتابعة تعاليم خبير أو مؤثر في مكانة معينة

لطلب النصيحة في منتدى أو في قسم التعليقات في مدونة ذات صلة

للحصول على الأخبار أو المعلومات أو التحديثات ذات الصلة بالأحداث المحلية

للتواصل مع الأفراد الآخرين ذوي التفكير المماثل والمشاركة في مجتمع عبر الإنترنت

لتقرير ما إذا كان ينبغي عليهم شراء منتج أو خدمة يفكرون فيها أم لا

لفهم كيفية عمل منتج أو خدمة جديدة اشتروها مؤخرًا بشكل أفضل

إذا كان هناك شيء يمكنك تعليمه أو إخباره أو شرحه لجمهور القراء الموجودين بالفعل ، فإن المدونة هي واحدة من أسهل الوسائل للقيام بذلك.

وبسبب سهولة بدء مدونة اليوم ، هناك ملايين الأشخاص الذين يدخلون عالم التدوين كل عام (ويعلمون مهاراتهم وخبراتهم القيمة للآخرين عبر الإنترنت).

مدونات مصادر عالية الجودة للمعلومات الموثوقة والموارد التعليمية للأشخاص الموجودين في أي مكان في العالم مع اتصال بالإنترنت … ولهذا السبب ، ستكون المدونات موجودة لتبقى لفترة طويلة جدًا.

مفتاح الحصول على حركة المرور هو محتوى مدونة عالي الجودة

شئنا أم أبينا ، هناك سباق إلى القمة في جودة المحتوى اليوم. يتنافس كل مدون (خاصة في المدونات التجارية) ، سواء تم إنشاء مدونة جديدة أو بدأها للتو ، مع بعضهم البعض لتوفير أفضل محتوى ممكن للمدونة لجمهورهم. بغض النظر عن مصادر حركة مرور مدونتك الأساسية ، فإن نوع محتوى المدونة الذي تقرر الاستثمار فيه سيكون له تأثير كبير على مدى سهولة جذب قراء المدونة.

فيما يلي عدد قليل من أفضل الطرق للحصول على حركة المرور إلى مدونتك وتطوير استراتيجية تسويق المحتوى:

SEO (تحسين محرك البحث) حيث تجري بحثًا عن الكلمات الرئيسية لإبلاغ المحتوى الخاص بك وجذب القراء من محركات البحث مثل Google – فقط راقب تحديثات خوارزمية البحث العادية

منصات التواصل الاجتماعي مثل Facebookو Instagramو Twitter، ينكدين ، Pinterestأو TikTok أو Tumblr (رائع بشكل خاص لمدونة طعام أو مدونة سفر)

نشر ضيف للمدونات والمنشورات الأخرى حيث يوجد بالفعل جمهورك المستهدف

بدء تشغيل بودكاست (أو الظهور كضيف على ملفات بودكاست أخرى)

إطلاق الخاصة بك YouTube القناة والتعاون في إنشاء مقاطع فيديو باستخدام YouTube المؤثرين في مجال مدونتك (راجع قائمة المجالات المربحة للحصول على مزيد من الإلهام)

تصميم الرسوم البيانية الجميلة التي يمكن أن تصبح فيروسية وتجذب الكثير من الروابط الخلفية وارتفاعات القراء

زيادة قائمة البريد الإلكتروني على Substack (أو باستخدام أداة البريد الإلكتروني المدارة ذاتيًا الخاصة بك مثل ConvertKit أو HubSpot)

الإجابة على الأسئلة على موقع Quora أو Reddit

استضافة ندوات عبر الإنترنت وقمم افتراضية (إحدى استراتيجيات التسويق الرقمي المفضلة لدي)

تدريس الدورات عبر الإنترنت على مدونتك ومنصات التعليم الأكبر عبر الإنترنت مثل Udemy & Skillshare

إجراء مؤتمرات شخصية أو ظهور تلفزيوني محلي أو غير ذلك (رائع للمدونات الشخصية والوعي بالعلامة التجارية)

بمجرد معرفة جزء حركة المرور (والحصول على جمهور متزايد من المدونة) ، حان الوقت للتحدث عن تحقيق الدخل من مدونة WordPress الخاصة بك.

كيفية تحقيق الدخل من مدونتك (وكسب المال كمدون)

في المتوسط ​​، يكسب المدونون حوالي 45000 دولار في السنة – حيث يكسب معظم المدونين ما بين 38440 دولارًا إلى 51906 دولارًا. ومع ذلك ، هناك الكثير من المتغيرات التي ستؤثر على مقدار الأموال التي تجنيها من التدوين (وقد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لكسب المال من التدوين) ، لذلك دعونا نحدد التوقعات الصحيحة لجهودك لتحقيق الدخل من مدونتك المربحة.

فيما يلي أفضل الطرق لبدء تحقيق الدخل من مدونتك منذ اليوم الأول:

العمل المستقل (بيع خدماتك): أسرع طريقة يمكنك من خلالها البدء في جني الأموال من التدوين ، لأن كل ما عليك فعله هو نشر بعض العينات من نوع منتج العمل الذي يمكنك إنشاؤه للعملاء (سواء كنت مؤلف إعلانات أو مصمم أو مطور أو مسوق ، إلخ) ثم تواصل مع هؤلاء العملاء المحتملين لتوظيفك لمشروع ما.

محتوى المدونة المدعوم: يحدث هذا عندما تقترب العلامات التجارية منك (أو تقترب منها) وتجني الأموال لكتابة مراجعة للمنتج أو نشر مقال يذكرها بشكل إيجابي.

البرامج التابعة: التسويق بالعمولة هو عندما توصي بمنتج أو خدمة شركة أخرى لقراء مدونتك وتجمع عمولة لإحالة هؤلاء العملاء الجدد.

إعلانات المدونة: سواء كان ذلك من خلال Google AdSense ، أو منصة إعلان مدونة أخرى مثل Mediavine ، أو من خلال طريقة الخدمة الذاتية ، فهذا عندما تستضيف إعلانات على مدونتك يمكن للقراء النقر عليها.

بيع الدورات التدريبية عبر الإنترنت: إذا كانت لديك مهارة أو عملية أو سير عمل ، فيمكنك تعليم أشخاص آخرين في مجال التدوين الخاص بك ، ثم يكون لديك الأساس لدورة تدريبية يمكنك تدريسها وتقديمها عبر الإنترنت. أفضل شيء في المنتجات الرقمية ، هو أنها قابلة للتطوير بشكل لا نهائي ويمكنك كسب المال من مبيعات الدورة التدريبية الخاصة بك لسنوات قادمة.

المنتجات المادية: يمكن أن يكون بناء منتج مادي أكثر خطورة (وفكرة عمل أكثر كثافة في رأس المال) ، ولكن المنتج المناسب يمكن أن يفعل المعجزات عندما تخدش حكة مهمة لقرائك.

إنشاء أداة برمجية: هل ما زالت المدونات شيئًا؟ أوه نعم. أعرف أن العديد من المدونين حولوا أصحاب أعمال SaaS (برنامج كخدمة) نتيجة للاستماع إلى قراء مدونتهم وبناء أدوات يمكن أن تساعد في حل نقطة الألم لديهم.

كتابة (وبيع) الكتب الإلكترونية: إذا كنت تميل بالفعل إلى التدوين كوسيط ، فمن المحتمل أن تكون كتابة كتاب إلكتروني إحدى الطرق الأولى للبحث في إنشاء مدونة مربحة لنفسك.

إطلاق قمة افتراضية: يمكن أن تكون القمة الافتراضية مهمة ضخمة ، ولكن إذا فرضت رسومًا على الحاضرين (قراء مدونتك) كما لو كان مؤتمرًا ، فسيكون لديك طريق رائع نحو تحقيق الدخل من جمهور مدونتك.

شراكات الأعمال الإبداعية: السماء هي الحد الأقصى فيما يتعلق بأنواع الشراكات الأخرى التي يمكنك إبرامها مع المدونين والشركات الأخرى في مجال تخصصك – بما في ذلك بيع مدونتك أو حتى شراء مدونة أخرى مع تدفقات الإيرادات الحالية.

رعاية البودكاست: إذا قمت بتنويع حركة المرور الخاصة بك عن طريق إطلاق بودكاست ، فهذا أيضًا يخلق فرصة جديدة لتحقيق الدخل لمدونتك – من خلال استضافة إعلانات للشركات التي تشعر بالراحة في التوصية بها للمستمعين.

أفضل الممارسات لتصميم مدونة سيقرأها الناس

مع وجود أكثر من 4 مليارات شخص يستخدمون الإنترنت اليوم ، هناك أيضًا مستوى غير مسبوق من المنافسة لجذب انتباه هؤلاء القراء (وتقديم حلول لهم).

هناك بالفعل سباق على قمة الجبل عندما يتعلق الأمر بتوفير محتوى مفيد وقيِّم ومتاح بشكل متزايد للناس في جميع أنحاء العالم – ويتمثل جزء كبير من هذه المعادلة في تقديم محتوى بتنسيق يستهلكه القراء.

قم بتدوين ملاحظة من لقطة الشاشة هذه من دليلي حول أفضل ممارسات تخطيط المدونة ، حيث لدي عنوان مدونة واضح جدًا يصف ما سيحصل عليه القراء من المقالة ، وجدول محتويات قابل للنقر بالقرب من الجزء العلوي ثم قائمة محتويات قابلة للتمرير تتحرك معهم طوال طول المقالة (مما يسهل عليهم التنقل والعثور على الإجابات التي يبحثون عنها) لتسمية عنصري تصميم يركزان على القارئ فقط:

بصرف النظر عن الأساس الأساسي المتمثل في التأكد من أنك تكتب دائمًا منشور مدونة يخدم غرضًا واضحًا ويقدم بطريقة ما قيمة لجمهورك ، تأكد من اتباع أفضل الممارسات هذه (كما تم سحبها مباشرة من دليلي حول تصميم تخطيط مدونة ، وإليك تقريري عن 20+ من أمثلة المدونات الناجحة الواقعية للتعلم منها أيضًا):

اختر الخطوط التي يمكنك قراءتها

تنظيم التخطيط الخاص بك للوصول أسهل

صمم منشورات مدونتك بحيث تكون سهلة المسح

استخدام صور عالية الجودة (أو رسومات)

ضع في اعتبارك وقت تحميل الصفحة

تضمين CTAs المقنعة (الدعوات إلى العمل)

الخط الدقيق بين الإبداع والفوضى

شجع على المشاركة

العلامة التجارية التخطيط الخاص بك

اجعل تخطيطك مرتبطًا بجمهورك

وهذا هو التفاف اليوم!

هل مازال الناس يقرأون المدونات؟ الجواب هو نعم ساحقة. إذا تأكدت من صياغة عنوان يجذب الجمهور الذي ترغب في الوصول إليه من خلال مدونتك ، فإن الجزء الأصعب قد تم بالفعل! تحقق من أداة إنشاء عناوين المدونة المجانية الخاصة بي واحصل على الكثير من أفكار عناوين المدونة اليوم.

لكنك ستظل بحاجة إلى العمل للتأكد من أنك قمت بإنشاء محتوى مفيد ولديك تصميم سهل الاستخدام بدرجة كافية بحيث يهتم القراء بالبقاء عليه. سيساعدك أيضًا في الحصول على المزيد من حركة مرور المدونات إذا كنت نشطًا على وسائل التواصل الاجتماعي ولديك بودكاست و YouTube قناة حيث يمكنك مشاركة المحتوى الخاص بك.

هل لديك سؤال حول إمكانية الوصول إلى المدونة؟

اسأل بعيدًا في قسم التعليقات أدناه (شارك رابطًا إلى مدونتك) وسأوازن بنصيحي حول كيفية التأكد من أن مدونتك مصممة بحيث يستمر الناس في قراءتها 🙂

تأكد من مراجعة جميع الأسئلة الشائعة (الأسئلة المتداولة) حول بدء مدونة وتطويرها في دليلي أدناه.