ستساعدك المقالة التالية: هل مجموعة Apex Focus Group شرعية؟ كشف الحقيقة!

هل سبق لك كسب المال من خلال المشاركة في مجموعة مركزة؟ هذا النوع من أبحاث السوق هو نشاط جانبي مرتفع الأجر يكافئك على مشاركة آرائك.

ومع مجموعات التركيز المناسبة ، يمكنك كسب مئات أو حتى آلاف الدولارات نقدًا إضافيًا. ولكن كيف تجد فرصًا جماعية مركزة على الإنترنت ومحلية للانضمام إليها؟

أدخل Apex Foxus Group ، وهي منصة تساعد الأشخاص العاديين في العثور على مجموعات التركيز ذات الصلة التي يمكنهم المشاركة فيها لكسب أموال إضافية.

ولكن هل مجموعة Apex Focus Group شرعية؟ وما مقدار الأموال التي يمكنك جنيها فعليًا من خلال المشاركة في مجموعات التركيز والاستطلاعات المدفوعة التي تربطك بها؟

لقد اشتركت في Apex Focus Group لاختبارها واكتشاف ذلك. وبعد البحث ، هناك بعض الأشياء التي يجب أن تعرفها قبل التسجيل. نأمل أن تساعدك مراجعة Apex Focus Group الخاصة بي على تحديد ما إذا كان هذا هو النظام الأساسي المناسب لك.

دعنا نذهب اليها.

هل تبحث عن طرق أكثر شرعية لكسب المال؟ الدفع:

المسوحات ذات العلامات التجارية : شارك برأيك لكسب أموال وبطاقات هدايا PayPal مجانية!

: شارك برأيك لكسب أموال وبطاقات هدايا PayPal مجانية! Swagbucks: طريقة شرعية أخرى لكسب النقود وبطاقات الهدايا من PayPal من خلال الإجابة على استطلاعات الرأي القصيرة.

ما هي Apex Focus Group؟

Apex Focus Group هي مجموعة أبحاث تسويقية تدعي ربط المستخدمين بآلاف مجموعات التركيز المختلفة. الانضمام مجاني تمامًا ، ووفقًا لموقعه على الويب ، فإنه يقدم “مجموعة واسعة من مجموعات أبحاث السوق التي تناسب اهتماماتك وخلفيتك وأسلوب حياتك وموقعك” لمساعدتك في جني أموال إضافية.

بعبارة أخرى ، Apex Focus Group هو في الأساس وسيط ، يربط الأشخاص الذين يحتاجون إلى صخب جانبي جديد بمجموعات أبحاث السوق ، ولجان الاستطلاعات ، والتجارب السريرية ، ومجموعات التركيز عبر الإنترنت أو غير المتصلة بالإنترنت.

وفقًا لموقعها على الويب ، تمتلك الشركة أكثر من 1000 فرصة لأبحاث السوق ، وأكثر من 800 مشارك نشط في الوقت الحالي ، ولديها فرص في 41 ولاية.

بمجرد إنشاء حساب ، يمكنك تصفح Apex Focus Group للعثور على دراسات مفتوحة ومجموعات تركيز. ترسل لك الشركة أيضًا دعوات بالبريد الإلكتروني عندما تكون هناك دراسة قد تتطابق معها.

هل مجموعة Apex Focus Group شرعية؟

نعم ، تعد Apex Focus Group شرعية ، وتساعد الأشخاص في العثور على مجموعات التركيز المدفوعة ، والتجارب السريرية ، والاستطلاعات عبر الإنترنت. إذا كنت بحاجة إلى نقطة بداية للعثور على هذه الأنواع من فرص الدخل ، فهذا ليس مكانًا سيئًا لبدء البحث.

ومع ذلك ، فإن Apex Focus Group لا تدفع لك في الواقع أو تدير مجموعات التركيز نفسها. بدلاً من ذلك ، إنه مجرد وسيط يربط المشاركين بالدراسات المفتوحة في جميع أنحاء البلاد.

كما أنني على الرغم من أن العملية برمتها كانت مربكة بعض الشيء أثناء اختبارها. يبدو أن موقع الويب هذا يقدم مجموعات تركيز أو حتى فرص عمل مدفوعة الأجر عبر الإنترنت بأنفسهم ، ولكن في الواقع ، إنه يسرد فقط ما هو متاح للآخرين.

عندما تتقدم بطلب للانضمام إلى Apex Focus Group ، فإن الرسائل تجعل الأمر يبدو وكأن الفرص التي تحصل عليها مباشرة من أجلك وأنه من الممكن أن يتم اختيارك بالفعل لها.

ليس هذا هو الحال و “الروابط الخاصة” التي تلقيتها عبر البريد الإلكتروني للتقدم بطلب للحصول على فرص هي مجرد قوائم عامة لمجموعة التركيز يمكن لأي شخص الوصول إليها على الويب.

لذلك ، باختصار ، تساعدك Apex Focus Group في العثور على دراسات وتجارب واستطلاعات رأي مختلفة مدفوعة الأجر مقابل المال ولكنها لا تدفع لك مباشرةً.

كيف يعمل Apex Focus Group؟

انضممت لأغراض مراجعة Apex Focus Group هذه ، وكان التسجيل بسيطًا جدًا ولم يستغرق سوى بضع دقائق. الكل في الكل ، النظام الأساسي بسيط للغاية ، وهو في الحقيقة مجرد بوابة إلكترونية تساعدك في العثور على مجموعات ودراسات مركزة مدفوعة الأجر.

إليك نظرة أكثر تعمقًا على كيفية عمل كل خطوة وكسب فرصة.

1. قم بالتسجيل

التسجيل في Apex Focus Group مجاني وسهل. قمت بزيارة موقع الويب الخاص بهم على apexfocusgroup.com وأدخلت معلوماتي في المربع المنبثق الصغير الذي ظهر عند الضغط على “تطبيق”.

تضمنت بعض الأسئلة التي طُرحت علي عند التسجيل:

عمر

بريد إلكتروني

الحالة الوظيفية

تكوين الأسرة

طراز الهاتف

الولاية والرمز البريدي

جنس

تاريخ الميلاد

الاهتمام بالتعليم الإضافي

بمجرد إكمال هذا الاستبيان ، ستتلقى بريدًا إلكترونيًا من Apex Focus Groups لتأكيد عنوان بريدك الإلكتروني. يحتوي أيضًا على إرشادات حول كيفية التقديم على المهمة الأولى للوحة حتى تتمكن من البدء في جني الأموال.

2. البحث عن مجموعات التركيز

بمجرد إكمال عملية التسجيل ، فإن الطريقة الرئيسية لكسب المال من خلال Apex Focus Group هي التقدم إلى مجموعات التركيز من شركائها.

توجد قائمة بالمجموعات المركزة المتاحة على الموقع الإلكتروني ، وإليك بعض موضوعات المجموعات المركزة التي وجدتها بالإضافة إلى المبلغ الذي يدفعونه:

رحلة عمل : 125 دولارًا أمريكيًا تعويضات للرجال والنساء بين 20 و 55.

: 125 دولارًا أمريكيًا تعويضات للرجال والنساء بين 20 و 55. منتجات الحيوانات الأليفة : 250 دولارًا أمريكيًا للرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و 65 عامًا.

: 250 دولارًا أمريكيًا للرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و 65 عامًا. المشروبات الكحولية : 125 دولارًا أمريكيًا للرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و 39 عامًا.

: 125 دولارًا أمريكيًا للرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و 39 عامًا. تمويل المساكن : 300 دولار للرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 سنة.

: 300 دولار للرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 سنة. ملابس نسائية: 150 دولارًا إلى 200 دولار أمريكي للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 16 و 25 عامًا.

كما ترون في لقطة الشاشة التي التقطتها أعلاه ، هناك مجموعة من موضوعات المجموعات المركزة ، ومعظمها للرجال والنساء. بالإضافة إلى ذلك ، تتوفر معظم مجموعات التركيز على الصعيد الوطني ، في حين أن القليل منها خاص بالمدينة.

يتراوح العائد لكل مجموعة تركيز أيضًا بين 150 دولارًا و 300 دولارًا في المتوسط. تدفع العديد من المجموعات نقدًا أيضًا ، بينما يقدم البعض بطاقات فيزا مدفوعة مسبقًا مجانًا Amazon بطاقات الهدايا.

ومع ذلك ، يجب عليك التقدم إلى مجموعات التركيز هذه ؛ لا يمكنك القفز مباشرة وكسب بعض المال السريع.

تختلف عملية التقديم ، ولكنها عادة ما تتضمن إكمال استبيان الفحص المسبق من المجموعة المركزة. يتم ذلك من Apex Focus Group ، وليس هناك ما يضمن أنك مؤهل.

في الواقع ، قد لا تكون مؤهلاً لأي مجموعات تركيز نظرًا لأنها غالبًا ما تبحث عن نوع معين من المستهلكين للبحث فيه.

3. البحث عن التجارب السريرية

بالإضافة إلى مجموعات التركيز ، تقول Apex Focus Group أيضًا إنها تقدم تجارب إكلينيكية ولوحات مسح مدفوعة الأجر أيضًا.

على الرغم من أنني لم أر أي فرص للتجارب السريرية للتقدم لها ، فمن المحتمل أن يكون لديهم قوائم في تاريخ لاحق. وقد ترسل لك الشركة بريدًا إلكترونيًا إذا كانت هناك تجربة سريرية محلية أو فرصة يمكنك التأهل لها.

4. البحث عن لوحات المسح المدفوعة

تتمثل إحدى الطرق الأخيرة التي يمكنك من خلالها كسب المال باستخدام Apex Focus Groups في إكمال الاستطلاعات المدفوعة التي توصلك بها. مرة أخرى ، لم أشاهد أي استطلاعات في لوحة المعلومات الخاصة بي ، ولكنها قد ترسل لك بريدًا إلكترونيًا إذا كان هناك أي منها متاحًا.

ومع ذلك ، فإن مجموعات التركيز هي حقًا الطريقة الرئيسية لكسب المال من خلال Apex Focus Group. إذا كنت ترغب في جني الأموال عبر الإنترنت من خلال الاستطلاعات المدفوعة ، فمن الأفضل استخدام مواقع gpt مثل Branded Surveys و Prolific لأن هذه الشركات أكثر اتساقًا.

كم تدفع Apex Focus Group؟

توصلك معظم الفرص Apex Focus Group بدفع ما بين 125 إلى 300 دولار على الأكثر. لكن ليس هناك ما يضمن أنك مؤهل لهذه الدراسات ، لذا فإن إمكانية الكسب غير متسقة للغاية ومن المستحيل التنبؤ بها.

إذا كنت مؤهلاً لدراسة أو مجموعة تركيز وكان كل شيء يسير وفقًا للخطة ، فيمكنك جني قدر لا بأس به من المال.

ومع ذلك ، وجدت أن Apex Focus Group مضللة بعض الشيء عندما قمت بالتسجيل. يقرأ كما لو كان بإمكانك وسيصل إلى 750 دولارًا في الأسبوع. ليس هذا هو الحال ، ولن يتم الدفع لك إلا عندما تشارك في مجموعات ، وهذا غير مضمون.

من المحتمل أن تكسب هذا القدر من المال في أسبوع واحد ، ولكن بعد ذلك لا تكسب المزيد حتى مجموعتك المركزة التالية والتي قد تكون بعد أيام أو أسابيع أو حتى أشهر.

وتذكر: تحتاج إلى تقديم طلب منفصل لهذه الشركات الأخرى ثم التأهل لهذه المجموعات المركزة.

Apex Focus Group ليست في الحقيقة من توظفك أو تدفع لك ، إنها مجرد وسيط.

قراءة إضافية – أفضل الطرق لكسب المال عبر الإنترنت للمبتدئين.

هل Apex Focus Group عملية احتيال؟

Apex Focus Group ليست عملية احتيال ، ويربطك الموقع بمجموعات مركزة ودراسات إكلينيكية. ومع ذلك ، يعد الاستخدام محيرًا للغاية ، ويبلغ العديد من المستخدمين عن تلقي الكثير من رسائل البريد الإلكتروني العشوائية بعد قيامهم بالتسجيل. بالإضافة إلى ذلك ، فهو لا يدفع لك في الواقع بشكل مباشر ، وهو أمر مخادع بعض الشيء.

أود أن أشجعك على التفكير في Apex على أنه لوحة عمل ، قد تساعد البعض ، لكن ربما يمكنك تخطيها.

هناك العديد من الوظائف التي تدفع في نفس اليوم ، أو يمكنك تجربتها عبر الإنترنت. ومعظمهم يدفعون لك مباشرة وليسوا مجرد وسيط.

إيجابيات وسلبيات

الايجابيات:

تتميز بالكثير من الفرص

بعض الفرص تدفع بضع مئات من الدولارات

تتوفر العديد من مجموعات التركيز على الصعيد الوطني وللرجال والنساء

سلبيات:

لا توفر Apex Focus Group فرصًا مباشرة ، وتشارك فقط مجموعات التركيز من الآخرين

موقع الويب ورسائل البريد الإلكتروني مربكة

قد يجمع ويبيع البيانات الخاصة بك

البريد العشوائي المفرط إلى بريدك الإلكتروني بعد الاشتراك

مراجعات مجموعة التركيز Apex الأخرى

لقد وجدت أن Apex Focus Group محيرة للغاية أثناء تجربتي لها. ولم أستطع التأهل لأي فرص دخل. ومع ذلك ، من الجيد دائمًا معرفة ما يقوله المستخدمون الآخرون عن النظام الأساسي أيضًا حتى يكون لديك أكبر قدر ممكن من المعلومات.

حاليًا ، تمتلك Apex Focus Group حاليًا 2.5 من أصل 5 نجوم محتملة على Trustpilot. تتضمن الشكاوى الشائعة حول Apex Focus Group نقص الفرص الحقيقية والرسائل الاقتحامية المفرطة ومحدودية الأرباح.

إليك ما تقوله بعض تقييمات Apex Focus Group الأخرى من Trustpilot:

تقول السيدة أجي : “لا أوصي بها لأي شخص ، فأنت تقوم بالتسجيل وتتعرض باستمرار للقصف برسائل البريد الإلكتروني من الشركات” الشريكة “والتي هي أيضًا مضيعة للوقت. ربما يمكنك جني حوالي 5 جنيهات إسترلينية في السنة إذا كنت محظوظًا! “

: “لا أوصي بها لأي شخص ، فأنت تقوم بالتسجيل وتتعرض باستمرار للقصف برسائل البريد الإلكتروني من الشركات” الشريكة “والتي هي أيضًا مضيعة للوقت. ربما يمكنك جني حوالي 5 جنيهات إسترلينية في السنة إذا كنت محظوظًا! “ يقول Islandlife : “إذا كنت تحب البريد العشوائي والبريد غير الهام ، فهذه هي الشركة التي ستذهب إليها. في الشهر الذي كنت فيه معهم ، ربحت 1.75 جنيهًا إسترلينيًا عملاقًا. لم يكلف نفسه عناء ادعائه. ابتعد عنهم “.

: “إذا كنت تحب البريد العشوائي والبريد غير الهام ، فهذه هي الشركة التي ستذهب إليها. في الشهر الذي كنت فيه معهم ، ربحت 1.75 جنيهًا إسترلينيًا عملاقًا. لم يكلف نفسه عناء ادعائه. ابتعد عنهم “. يقول ديف سلون: “تجنب – احتيال – 100٪ ليس آمنًا ، وطلب جميع التفاصيل الشخصية ، وطلب العنوان الكامل وتاريخ الميلاد والتفاصيل المصرفية.”

كما ترى ، هؤلاء المستخدمون غير راضين جدًا عن رسائل البريد الإلكتروني العشوائية من Apex Focus Group ويعتقدون أنها عملية احتيال.

ومع ذلك ، هناك مراجعات إيجابية لمجموعة Apex Focus Group. على سبيل المثال ، في مراجعة Glassdoor هذه ، يشرح أحد المستخدمين كيف كسبوا 250 دولارًا من أموال PayPal لإكمال بعض مكالمات Zoom وكان لديهم تجربة جيدة. على الرغم من ذلك ، كان عليهم التقدم إلى حوالي 8 مجموعات تركيز قبل الانضمام إلى واحدة.

أخيرًا ، يمكنك أيضًا التحقق من مراجعة Apex Focus Group هذه من Lush Dollar.

إنه يشرح بالضبط كيفية عمل Apex Focus Group ، بالإضافة إلى مدى تضليله ولماذا ربما لن تحصل على 750 دولارًا في الأسبوع مع هذا الموقع.

في النهاية ، تكون المراجعات مختلطة إلى حد كبير ، ولكن من الواضح أنه يجب عليك التعامل مع الكثير من الرسائل غير المرغوب فيها والتقدم إلى الكثير من الفرص على أمل الحصول على أموال.

أفضل بدائل مجموعة Apex Focus Group

هناك العديد من الطرق للحصول على أموال مقابل نصيحتك ورأيك. وعلى الرغم من أن Apex Focus Group لديها بعض الفرص ذات الأجور المرتفعة ، إلا أنها غير مرغوب فيها وغير متسقة. لم أستمتع باستخدام الموقع عند اختباره وبالتأكيد لا أوصي به.

في رأيي ، تتضمن بعض أفضل البدائل التي يمكنك استخدامها للحصول على أموال مقابل رأيك:

قام توم أيضًا بصنع ملف YouTube فيديو على بعض من أفضل منصات الاستطلاعات التي يمكنك استخدامها كبدائل لمجموعة Apex Focus Group إذا كنت تريد البدء.

ربما يكون المستجيب هو أفضل موقع مثل Apex Focus Group. ولكن يمكنك استخدام مواقع beermoney الأخرى إذا كنت ترغب في كسب بعض المال بشكل أسرع.

لن يسمح لك أي من هؤلاء بترك عملك اليومي. لكنها عملية سهلة وممتعة يمكنك تجربتها.

أسئلة مكررة

هل Apex Focus Group آمنة؟

مما يمكنني قوله ، فإن Apex Focus Group آمنة. لا يطرح أسئلة شخصية متعمقة للغاية. بخلاف الرسائل الإلكترونية العشوائية المحتملة ، لا أرى أي ضرر في الانضمام.

هل أشعر أن Apex ستساعدني في تحقيق ما يصل إلى 750 دولارًا في الأسبوع مثل مطالبات موقعهم؟ بالطبع لا. على الرغم من أنه يسرد مجموعات التركيز من مصادر متعددة ، إلا أنه لا توجد فرصة كافية هنا لكسب أي نوع من المال.

عليك أن تضع في اعتبارك أنه لن يتم اختيارك لكل مجموعة تركيز ، حتى أولئك الذين تفي بالمتطلبات الأساسية لهم. إن القيام بمجموعات التركيز كعمل جانبي يؤتي ثماره بشكل جيد ، ولكن في معظم الأحيان لا يوفر عملًا منتظمًا كافيًا لتحقيق دخل منه.

هل Apex Focus Group حقيقية أم مزيفة؟

Apex Focus Group شركة حقيقية ، لكنها مضللة إلى حد ما ولا تدفع لأي شخص بشكل مباشر مقابل المشاركة في الدراسات. إنها حقًا مجرد لوحة عمل عبر الإنترنت للعثور على هذه الأنواع من فرص البحث المدفوعة.

افكار اخيرة

لقد شاركت في مجموعات تركيز لعدة سنوات ، وهي طريقة ممتعة وسهلة لكسب أموال إضافية. تكون بعض المجموعات المركزة عبر الإنترنت عبر Zoom أو دردشة الفيديو والبعض الآخر شخصيًا ، وفي كلتا الحالتين ، يدفعون جيدًا عادةً لمدة ساعة أو حتى بعد ظهر يوم كامل من وقتك.

تستهدف معظم مجموعات التركيز أيضًا مجموعة سكانية معينة ، لذلك لن تكون مؤهلاً لكل فرصة متاحة. ولكن من خلال كونك عضوًا في العديد من مواقع مجموعات التركيز المختلفة ، يمكنك متابعة الفرص المتاحة المناسبة لك.

أنا شخصياً وجدت أن التقديم مباشرة على مجموعات التركيز والدراسات هو أفضل طريقة للبدء. لكن يمكن لمجمع مثل Apex Focus Group أن يساعدك نظريًا في العثور على الفرص أيضًا.

ومع ذلك ، لا أعتقد أن Apex Focus Group تستحق العناء لمعظم الناس. إنه أمر محير بعض الشيء للاستخدام ، وهو مجرد وسيط للفرص.

إذا كنت على ما يرام مع الكثير من رسائل البريد الإلكتروني العشوائية والتقدم إلى عشرات الدراسات والمجموعات المحتملة قبل إرسال واحدة ، فتحقق من ذلك.

لكن تذكر ، هذا مجرد مصدر أموال إضافية ، وليس فرصة عمل بدوام كامل. وهناك الكثير من الوظائف الشرعية الأخرى عبر الإنترنت والنشاطات الجانبية التي يمكنك تجربتها أيضًا والتي تكون أكثر اتساقًا.

نأمل أن تساعدك مراجعة Apex Focus Group الخاصة بي على تحديد ما إذا كانت هذه المنصة تستحق ذلك وما يمكن توقعه.

هل تبحث عن المزيد من الطرق لكسب المزيد من المال؟ الدفع:

مراجعة مجموعة Apex Focus Group



اسم: مجموعة التركيز أبيكس

وصف: Apex Focus Group عبارة عن بوابة إلكترونية تربط الأشخاص بمجموعات التركيز مدفوعة الأجر ، والدراسات السريرية ، وفرص الاستقصاء المدفوعة.

نظام التشغيل: سطح المكتب

فئة التطبيق: شركات أبحاث السوق

مؤلف: كيم ريتر

إمكانية الكسب

الأجر بالساعة

سهولة الاستعمال

عدد الدراسات

خدمة الزبائن

رسائل البريد الإلكتروني العشوائية

span، .wp-review-18322.wp-review-percentage-type .review-list li> span {display: inline-block؛ الموقف: مطلق. مؤشر z: 1 ؛ أعلى: 23 بكسل ؛ اليسار: 45 بكسل ؛ حجم الخط: 14 بكسل ؛ ارتفاع الخط: 1 ؛ اللون: #ffffff ؛ -webkit-touch-callout: لا شيء ؛ -webkit-user-select: لا شيء ؛ -khtml-user-select: لا شيء ؛ -moz- تحديد المستخدم: لا شيء ؛ -ms- تحديد المستخدم: لا شيء ؛ تحديد المستخدم: لا شيء ؛ } .wp-review-18322.wp-review-point-type .wpr-user-features-rating .review-list li> span، .wp-review-18322.wp-review-percentage-type .wpr-user-features-rating .review-list li> span {color: ورث؛ } .wp-review-18322.wp-review-point-type .wpr-user-features-rating .review-list li .wp-review-input-set + span، .wp-review-18322.wp-review-percentage-type .wpr-user-features-rating. wp-review-user-rating: hover + span، .wp-review-18322.wp-review-percentage-type .wpr-user-features-rating .review-list li .wp-review-user-rating: hover + span {color: #fff؛ } .wp-review-18322.review-wrapper.wp-review-star-type .review-list li: nth-child (2n + 1) {clear: left؛ الحد الأيمن: 1 بكسل صلب #dfdaea ؛ } .wp-review-18322 .review-links {padding: 30px 30px 20px 30px؛ } .wp-review-18322.review-wrapper.wp-review-point-type .review-result، .wp-review-18322.review-wrapper.wp-review-percentage-type .review-result، .wp-review-18322.review-wrapper .review-point. } .wp-review-comment-18322 .wp-review-comment-rating .review-point .review-result-wrapper .review-result، .wp-review-comment-18322 .wp-review-comment-rating .review-percentage .review-result-wrapper .review-result {height: 22px؛ } .wp-review-18322.review-wrapper .review-result-wrapper i {font-size: 18px؛ } .wp-review-18322.review-wrapper .review-pros-cons {clear: both؛ حشوة: 0 ؛ الحد السفلي: 1px صلب #dfdaea ؛ } .wp-review-18322.review-wrapper .review-pros-cons .review-pros {padding: 30px؛ حجم الصندوق: مربع الحدود ؛ } .wp-review-18322.review-wrapper .review-pros-cons .review-cons {padding: 30px؛ حجم الصندوق: مربع الحدود ؛ } .wp-review-18322.review-wrapper .review-pros-cons .review-pros .mb-5، .wp-review-18322.review-wrapper .review-pros-cons .review-cons .mb-5 {font-weight: bold؛ الحد السفلي: 1px صلب #dfdaea ؛ الهامش السفلي: 10 بكسل ؛ الحشو السفلي: 8 بكسل ؛ } .wp-review-18322.review-wrapper .mb-5 {text-transform: uppercase؛ } .wp-review-18322.review-wrapper .wpr-user-features-rating {margin-top: -1px؛ واضحة على حد سواء؛ تعويم: اليسار؛ العرض: 100٪؛ } .wp-review-18322 .user-review-area {padding: 18px 30px؛ أعلى الحدود: 1 بكسل صلبة ؛ أعلى الهامش: -1 بكسل ؛ تعويم: اليسار؛ العرض: 100٪؛ } .wp-review-18322.review-wrapper .review-title {letter-spacing: 1px؛ وزن الخط: 700 ؛ الحشو: 15 بكسل 30 بكسل ؛ تحويل النص: لا شيء ؛ الخلفية: # 558eaa ؛ اللون: #fff ؛ } .wp-review-18322.review-wrapper .review-total-wrapper {width: 40٪؛ الهامش: 0؛ الحشو: 42 بكسل 0 ؛ اللون: #fff ؛ محاذاة النص: مركز ؛ } .wp-review-18322.review-wrapper .review-list {clear: none؛ العرض: 60٪؛ } .wp-review-18322.review-wrapper .review-list .review-star، .wp-review-18322.review-wrapper .review-list .wp-review-user-feature-rating-star {float: left؛ العرض محجوب؛ الهامش: 10 بكسل 0 0 0 ؛ } .wp-review-18322.review-wrapper .review-list .wp-review-user-feature-rating-star + span {clear: left؛ العرض محجوب؛ } .wp-review-18322.review-wrapper .review-list .wp-review-user-rating.wp-review-user-feature-rating-star، .wp-review-18322.review-wrapper .review-list .wp-review-user-rating.wp-review-user-feature-rating-star .review-star {margin: 0؛ } .wp-review-18322.review-wrapper .review-list .wp-review-user-rating.wp-review-user-feature-rating-star .review-result-wrapper {margin-left: -5px؛ الهامش السفلي: 6 بكسل ؛ } .wp-review-18322.review-wrapper .review-list .wp-review-user-feature-rating-star .review-result {letter-spacing: -2.2px؛ } .wp-review-18322.review-wrapper.wp-review-Circle-type .review-total-wrapper {padding: 20px 0؛ } .wp-review-18322.review-wrapper.wp-review-Circle-type .review-total-wrapper .review-Circle.review-total {margin: 0 auto؛ أعلى الحشو: 10 بكسل ؛ واضحة على حد سواء؛ } .wp-review-18322 .review-total-wrapper .review-point.review-total، .wp-review-18322 .review-total-wrapper .review-percentage.review-total {width: 70٪؛ عرض: مضمنة كتلة ؛ الهامش: 20px auto 0 auto؛ } .wp-review-18322.review-wrapper.wp-review-Circle-type .review-total-wrapper> .review-total-box {display: block؛ } .wp-review-18322.review-wrapper.wp-review-Circle-type .review-total-wrapper> .review-total-box> div {display: none؛ } .wp-review-18322.review-wrapper .review-total-wrapper .review-total-box {float: left؛ محاذاة النص: مركز ؛ حشوة: 0 ؛ اللون: # 4e565b ؛ ارتفاع الخط: 1.5 ؛ } .wp-review-18322.review-wrapper .review-total-wrapper .review-total-box h5 {margin-top: 6px؛ اللون: يرث ؛ } .wp-review-18322.review-wrapper.wp-review-point-type .review-total-wrapper .review-total-box، .wp-review-18322.review-wrapper.wp-review-percentage-type .review-total-wrapper .review-total-box، .wp-review-18322.rp-wpper-review. -review-thumbs-type .review-list {width: 100٪؛ } .wp-review-18322.review-wrapper .wpr-user-features-rating .review-list li {border-right: 0؛ } .wp-review-18322.review-wrapper .review-star.review-total {color: #fff؛ أعلى الهامش: 10 بكسل ؛ } .wp-review-18322.review-wrapper .user-review-title {color: inherit؛ الحشو: 18 بكسل 30 بكسل 16 بكسل ؛ الهامش: 0؛ الحد السفلي: 1 بكسل صلبة ؛ أعلى الحدود: 1 بكسل صلبة ؛ } .wp-review-18322.review-wrapper .user-total-wrapper .user-review-title {display: inline-block؛ اللون: يرث ؛ تحويل النص: الأحرف الكبيرة ؛ تباعد الحروف: 1 بكسل ؛ حشوة: 0 ؛ الحدود: 0؛ أعلى الهامش: 3 بكسل ؛ } .wp-review-18322.review-wrapper.wp-review-Circle-type .user-total-wrapper h5.user-review-title {margin-top: 12px؛ } .wp-review-18322.review-wrapper.wp-review-Circle-type .user-total-wrapper span.user-review-title {margin-top: 4px؛ } .wp-review-18322.review-wrapper .reviewed-item {padding: 30px؛ } .wp-review-18322.review-wrapper.wp-review-Circle-type .review-total-wrapper> .review-total-box {display: block؛ } .wp-review-18322.review-wrapper .user-review-area .review-percentage، .wp-review-18322.review-wrapper .user-review-area .review-point {width: 20٪؛ تعويم: صحيح ؛ أعلى الهامش: -2 بكسل ؛ } .wp-review-18322.review-wrapper .review-embed-code {padding: 10px 30px 15px؛ } .wp-review-18322.review-wrapper، .wp-review-18322 .review-title، .wp-review-18322 .review-list li، .wp-review-18322 .review-list li: last-child، .wp-review-18322 .user-review-area، .wp-review-18322. 322 .wpr-user-features-rating، .wp-review-18322.review-wrapper .user-review-title، .wp-review-18322.review-wrapper .review-total-wrapper، .wp-review-18322.review-wrapper .review-desc {border-color: #dfdaea؛ } .wp-review-18322 .wpr-rating-Accept-btn {background: # 3a5d7c؛ الهامش: 10 بكسل 30 بكسل ؛ العرض: -moz-calc (100٪ – 60px) ؛ العرض: -webkit-calc (100٪ – 60px) ؛ العرض: -o-calc (100٪ – 60px) ؛ العرض: احسب (100٪ – 60 بكسل) ؛ نصف قطر الحدود: 3 بكسل ؛ } .wp-review-18322.review-wrapper .user-review-area .review-circle، .wp-review-18322.review-wrapper .review-list .review-Circle، .wp-review-18322.review-wrapper .review-Circle .review-result-wrapper {height: 32px؛ } .wp-review-18322.review-wrapper .review-list .wp-review-user-rating .review-Circle {height: 50px؛ }media screen and (max-width: 570px) {.wp-review-18322.review-wrapper .review-list {width: 100٪؛ } .wp-review-18322.review-wrapper .review-total-wrapper {width: 100٪؛ الحد السفلي: 1px صلب #dfdaea ؛ يسار الحد: 0 ؛ الحشو: 15 بكسل 0 ؛ } .wp-review-18322.review-wrapper.wp-review-star-type .review-list li: nth-child (2n + 1) {clear: none؛ يمين الحد: 0 ؛ }}media screen and (max-width: 480px) {.wp-review-18322.review-wrapper .review-title، .wp-review-18322.review-wrapper .reviewed-item، .wp-review-18322.review-wrapper .review-desc، .wp-review-18322.rpper-wrapper-review. .wp-review-18322.review-wrapper .review-pros-cons .review-pros، .wp-review-18322.review-wrapper .review-pros-cons .review-cons {padding: 15px؛ } .wp-review-18322.review-wrapper .review-pros-cons> div> div {padding: 15px؛ حشوة أعلى: 0 ؛ } .wp-review-18322.review-wrapper .review-list li، .wp-review-18322.review-wrapper .user-review-title {padding: 12px 15px؛ يمين الحد: 0 ؛ } .wp-review-18322.review-wrapper .ui-tabs-nav {padding: 0 15px؛ } .wp-review-18322.review-wrapper .review-links {padding: 15px 15px 5px؛ } .wp-review-18322.review-wrapper .user-total-wrapper {max-width: 60٪؛ حجم الخط: 14 بكسل ؛ } .wp-review-18322.wp-review-point-type .review-list li> span، .wp-review-18322.wp-review-percentage-type .review-list li> span {top: 12px؛ اليسار: 30 بكسل ؛ }}]]>