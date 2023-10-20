ستساعدك المقالة التالية: هل نشهد موت الصحافة المطبوعة؟

هناك الكثير من المناقشات الجارية على شبكة الإنترنت حول موت الصحف والصحافة المطبوعة في الآونة الأخيرة. على الرغم من أن الكثيرين بدأوا يعتقدون أن فجر الصحف والصحافة المطبوعة قد بدأ في الظهور، إلا أن البعض لن يقبل ذلك. يعتقد دون دودج أنه مجرد كائن تعطلت عن طريق الإنترنت، مثل جميع منتجات المعلومات الأخرى التي يتم تعطيلها من قبل شركات الويب.

صحيح، ربما. ولكن بعد ذلك، عندما تقرأ أشياء مثل قيام مجلة Time بإلغاء مجلة Life inset أو قيام Infoworld بطي مجلتها المطبوعة للتركيز على توصيل أخبار المعلومات عبر الإنترنت، لا يمكنك إلا أن تفكر في أن الصحافة المطبوعة ربما بدأت في الاستسلام لتهديدات الرقمنة. من وجهة النظر البيئية، يعد هذا بالطبع تطورًا مرحبًا به لأنه يعني تقليل الورق وتقليل قطع الأشجار وتقليل نفايات الورق. ولكن بعد ذلك، إذا استمرت الصحافة المطبوعة الرقمية في الارتفاع وتبعت نشرات الأخبار المطبوعة الأخرى مسارها، فقد يأتي وقت حيث يُترك أولئك الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت بدون مصدر موثوق للأخبار (نعم، ليس كل شخص في هذا العالم متصلاً بالإنترنت) متصل).

لكن بالطبع، ربما نكون قد بالغنا في رد فعلنا على هذه الأخبار الأخيرة. Infoworld عبارة عن مطبوعة مطبوعة من النخبة تقدم خدماتها إلى نخبة من القراء المتمرسين في مجال التكنولوجيا. و”حياة الزمن”؟ حسنًا، أنا لست معجبًا كبيرًا بهذا الملحق.

أما الآن، فقد أصبح الأمر مختلفًا عندما ترددت شائعات عن أن إحدى الصحف اليومية الكبرى تواجه مشكلة دون حتى خيار إصدار الويب الرقمي. الآن، هذا ما يسمى زوال “الصحافة المطبوعة”.