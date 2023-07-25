ستساعدك المقالة التالية: هل وقت الاستقصاء مشروع أم عملية احتيال؟ (مراجعة صادقة!)

تعد مواقع الاستطلاعات المدفوعة واحدة من أكثر الطرق شيوعًا لكسب المال عبر الإنترنت. وهذا منطقي عندما تفكر في مدى مرونة هذا النوع من الزحام الجانبي عبر الإنترنت.

ولكن هناك أيضًا المئات من مواقع الاستطلاعات مدفوعة الأجر. لكن الحقيقة هي أن معظمهم لا يستحقون وقتك ولا يدفعون الكثير.

Surveytime ، وهي منصة استطلاع أقل شهرة ، مختلفة بعض الشيء. تدعي أنك تحصل على دولار واحد مقابل كل استطلاع واحد تكمله ، كما أنك تحصل على مبالغ نقدية فورية.

لكن هل Surveytime شرعي؟ وهل يمكنك بالفعل كسب المال باستخدام منصة المكافآت الجديدة هذه؟

تغطي مراجعة Surveytime الخاصة بي بالضبط كيفية عمل موقع كسب المال هذا وما إذا كان الأمر يستحق وقتك لمساعدتك في اتخاذ القرار الصحيح.

دعنا نذهب اليها!

ما هو وقت المسح؟

Surveytime هو موقع استبيان عبر الإنترنت بدأ في عام 2019. يتيح لك الإجابة على الاستطلاعات في وقت فراغك لكسب المال عبر الإنترنت ، وهو متاح عالميًا ، على عكس العديد من مواقع المكافآت الأخرى.

ما يجعل Surveytime فريدًا من نوعه هو حقيقة أنه يقدم مبالغ نقدية فورية ويدفع لك دولارًا واحدًا لكل استطلاع. في المقابل ، تدفع الكثير من مواقع GPT مبالغ متغيرة لكل استطلاع وتتطلب المزيد من الأموال لسحبها.

تمتلك الشركة أيضًا 4.3 نجمة على TrustPilot مع 13000 تقييم. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك استخدام تطبيقهم على iOS و Android ، وهو أمر رائع إذا كنت ترغب في كسب المال باستخدام هاتفك.

بشكل عام ، يبدو Surveytime شرعيًا ولديه الكثير من الأشياء. وإذا كنت معتادًا على مواقع الاستطلاعات المدفوعة ، فستشعر أنك مألوف جدًا.

كيف يعمل وقت المسح؟

كان من السهل حقًا البدء في Surveytime. استغرقت عملية التسجيل حوالي دقيقتين فقط لإكمالها ، ويعمل الموقع في أربع خطوات بسيطة:

اشتراك أكمل ملفك الشخصي الإجابة على استطلاعات الرأي المصروفات

إليك كيفية عمل كل خطوة بمزيد من التفصيل قليلاً!

1. قم بالتسجيل

للتسجيل في Surveytime ، توجه إلى الموقع العالمي واختر أحد خيارات التسجيل. يمكنك إنشاء حساب من خلال جوجل ، Facebookأو بالبريد الإلكتروني.

لقد تمكنت من التسجيل في غضون 30 ثانية (لا يشمل الاستبيان التقديمي) ، وهو بالتأكيد أحد أسرع عمليات الاشتراك التي حصلت عليها مع هذه المواقع.

بعد قيامك بالتسجيل باستخدام بريد إلكتروني وكلمة مرور ، ستحتاج إلى إجراء مسح ديموغرافي لمنحك المزيد من الاستطلاعات المؤهلة.

2. أكمل ملف التعريف الخاص بك

بمجرد إنشاء ملف التعريف الخاص بك ، يجب عليك ملء استبيان التركيبة السكانية. يتيح ذلك لـ Surveytime أن يطابقك بمزيد من الاستطلاعات ذات الصلة حتى تجني المزيد من المال.

هذه هي نفس مواقع العملية مثل Branded Surveys و Survey Junkie ، لذا لا تنزعج كثيرًا.

يستغرق الاستبيان الديموغرافي في Surveytime حوالي خمس دقائق لإكماله ويحتوي على 30 سؤالاً. تشمل الموضوعات الخاصة بك:

عمر

عِرق

مستوى التعليم

دخل الأسرة

تفضيلات المستهلك

تكوين الأسرة

مرة أخرى ، هذا الاستطلاع هو فقط لمساعدتك في التأهل للاستطلاعات التي تناسبك وخلفيتك.

ومع ذلك ، لا تزال بعض الاستطلاعات الجديدة تطرح أسئلة ديموغرافية قبل أخذها وهو أمر مزعج شائع في العديد من مواقع المسح.

3. الإجابة على استطلاعات الرأي

الإجابة على الاستطلاعات هي الطريقة الوحيدة لكسب المال في Surveytime. لذلك ، لا يمكنك كسب المال عن طريق ممارسة الألعاب أو تنزيل التطبيقات كما يمكنك باستخدام بعض مواقع المكافآت الأخرى.

ومع ذلك ، يدفع Surveytime دولارًا واحدًا لكل استطلاع ، وهو أعلى من العديد من الأنظمة الأساسية الأخرى. وحقيقة أنه يمكنك صرف النقود على الفور هي أيضًا نقطة بيع ضخمة.

ومع ذلك ، بعد اختبار Surveytime شخصيًا ، هناك بعض الجوانب السلبية المباشرة.

أولاً ، ليس لديك استطلاعات غير محدودة متاحة لك على لوحة التحكم عند التسجيل. ويمكن أن تستغرق الاستطلاعات وقتًا طويلاً لتصبح متاحة ، لذلك قد لا تكون مؤهلاً لأي منها بناءً على المكان الذي تعيش فيه والتركيبة السكانية الخاصة بك.

بالإضافة إلى ذلك ، لا ترى المدة التي تستغرقها الاستطلاعات حتى تقبلها. لكن العديد من استطلاعات Surveytime تستغرق من 10 إلى 20 دقيقة ، والتي لا تصل إلا إلى بضعة دولارات في الساعة على الأكثر.

بالمقارنة ، فإن مواقع beermoney الأخرى مثل Swagbucks و Kashkick لديها الكثير من الطرق لكسب وتقديم المزيد من الاستطلاعات في وقت معين.

لقد أجبت على بعض الاستطلاعات مع النظام الأساسي بمرور الوقت ، لكن لا تتوقع قضاء ساعات يوميًا في إجراء استطلاعات الرأي باستخدام هذا الموقع.

4. صرف النقود

الحد الأدنى لمبلغ السحب على Surveytime هو دولار واحد ، ويمكنك استرداد أرباحك مقابل نقود PayPal مجانية أو مجموعة متنوعة من بطاقات الهدايا لتجار التجزئة مثل:

Amazon

ديكاتلون

هدف

كوين بيس

تختلف خيارات المكافأة حسب المكان الذي تعيش فيه. وتجدر الإشارة إلى أنه يجب عليك التحقق من رقم هاتفك الخلوي من خلال الرسائل القصيرة عند صرف النقود لأول مرة.

تعجبني حقيقة أنه يمكنك الاستفادة من Surveytime على الفور نظرًا لأن عددًا قليلاً جدًا من مواقع الاستطلاع تقدم هذا. وقد تلقيت بريدًا إلكترونيًا في غضون ثلاث دقائق من أول سحب نقدي لي مجانًا Amazon كرت هدية.

هل وقت الاستقصاء مشروع؟

نعم ، يعد Surveytime شرعيًا ، ويدفع لك دولارًا واحدًا مقابل كل استطلاع تقوم بإكماله ويتيح لك صرف النقود على الفور. يحتوي النظام الأساسي على العديد من المراجعات الإيجابية عبر الإنترنت ، وقد اختبرت الموقع أيضًا وصرفت الأموال ، لذلك أعلم أنه يدفع.

ومع ذلك ، فإن الكثير من المراجعات السلبية في Surveytime تأتي من أعضاء نادرًا ما يكونون مؤهلين للاستطلاعات. هذا يعني أن العديد من الأشخاص الذين يستخدمون الموقع لا يجنون المال أو يكسبون القليل جدًا ويصابون بالإحباط.

يعد هذا جانبًا سلبيًا للعديد من مواقع الاستطلاعات ، حيث يلعب المكان الذي تعيش فيه دورًا كبيرًا في عدد الاستطلاعات التي تتأهل لها.

من التجربة الشخصية ، يمكنني القول بثقة أنني تمكنت من صرف النقود عدة مرات والتأهل لحوالي استطلاع واحد يوميًا (الحد الأدنى).

ولكن هناك احتمال ألا تحصل على هذا العدد من الاستطلاعات ولا تحقق الكثير مع Surveytime.

بشكل عام ، يعد Surveytime طريقة رائعة لكسب المال عبر الإنترنت كمبتدئ. لكن لا تتوقع أن تصبح ثريًا بهذا الموقع.

كم يدفع وقت الاستقصاء؟

يدفع لك Surveytime دولارًا واحدًا مقابل معظم الاستطلاعات التي تكملها ، بغض النظر عن المدة التي تستغرقها. هذا يعني أنه يمكنك كسب 1 دولار من خلال استطلاع مدته خمس دقائق أو نفس المبلغ في 30 دقيقة. في بعض الأحيان ، تدفع الاستطلاعات 0.50 دولارًا بدلاً من دولار واحد. بعض إثبات الدفع في Surveytime.

تمكنت من الحصول على استبيان واحد على الأقل يوميًا (مع وجود بضعة أيام فارغة بينهما). لكن ضع في اعتبارك أن التركيبة السكانية الخاصة بك تحدد أيضًا عدد المرات التي تتلقى فيها استطلاعات الرأي حول Surveytime.

قد يختلف حظك عن غيره ، وهذا هو سبب صعوبة تقديم إجابة محددة حول المبلغ الذي يمكنك تحقيقه.

في النهاية ، يمكنك أن تتوقع أن تكسب في مكان ما حوالي 1-7 دولارات في الأسبوع باستخدام Surveytime اعتمادًا على التركيبة السكانية والجهود التي تبذلها.

إيجابيات وسلبيات

الايجابيات:

1 دولار لكل استطلاع

من السهل التسجيل

الحد الأدنى للسحب 1 دولار

متوفر في كل بلد تقريبًا

أموال PayPal متاحة كمكافأة

هناك تطبيق جوال Surveytime

سلبيات:

فرص الاستطلاع المحدودة تعني أنك لا تكسب الكثير

أنت لا تعرف المدة التي تستغرقها الاستطلاعات حتى بعد قبولك

لا يمكنك الإجابة على استطلاعات غير محدودة

إمكانية تحقيق أرباح منخفضة للغاية

مراجعات وقت المسح الأخرى

لقد اختبرت Surveytime وأعتقد أنه شرعي بعد الحصول على أموال. ولكن إحدى أفضل الطرق لمعرفة ما إذا كانت فكرة الزحام الجانبي تستحق العناء أم لا هي معرفة ما يقوله المستخدمون الآخرون أيضًا.

لحسن الحظ ، هناك الكثير من مراجعات Surveytime على مواقع الويب مثل Reddit و Quora حيث يشارك الأشخاص تجاربهم مع Surveytime:

دانسون ويلسون يقول : “ليست عملية احتيال لقد ربحت أكثر من 30 دولارًا من هذا الموقع وهو موقع الاستطلاع الوحيد الذي يدفع لك على الفور بعد إكمال الاستبيان.”

: “ليست عملية احتيال لقد ربحت أكثر من 30 دولارًا من هذا الموقع وهو موقع الاستطلاع الوحيد الذي يدفع لك على الفور بعد إكمال الاستبيان.” سمية تقول : “لا تضيعوا الوقت على هذا الموقع. إنهم يستبعدون الاستبيان بعد أن نضيع وقتنا في ملء استبياناتهم. من الأفضل أن تذهب لشيء آخر “.

: “لا تضيعوا الوقت على هذا الموقع. إنهم يستبعدون الاستبيان بعد أن نضيع وقتنا في ملء استبياناتهم. من الأفضل أن تذهب لشيء آخر “. يقول أرنب المال: “أحب ذلك على الرغم من أنني في الولايات المتحدة. أحصل على دولار واحد فقط في اليوم الآن. قد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً للعثور على استطلاع لا يؤدي إلى استبعاده “.

كما ترى ، فإن الشكوى الشائعة حول Surveytime هي أنه من الصعب التأهل باستمرار للاستطلاعات. هذا يعني أنك لا تكسب الكثير من المال من الموقع.

كانت هذه مشكلة خفيفة بالنسبة لي أيضًا ، ولكن مرة أخرى ، كل هذا يتوقف على التركيبة السكانية الخاصة بك.

تشارك مراجعة Surveytime هذه من YouTuber Vinsane أيضًا كيفية عمل النظام الأساسي وكيفية صرف النقود:

يوضح Vinsane في مراجعته أنه في حين أن Surveytime شرعي ، فإن حقيقة أنه لا يمكنك العثور على العديد من الاستطلاعات هي جانب سلبي تمامًا.

يقترح خلط مواقع وتطبيقات الاستطلاعات الأخرى سريعة الدفع ، مثل AttaPoll و QuickRewards ، للتأكد من أنك تكسب أكثر باستمرار.

قراءة إضافية – التطبيقات الأعلى ربحًا.

أفضل المواقع مثل Surveytime

Surveytime هو موقع استقصائي فريد إلى حد ما لأنه يتيح لك صرف الأموال على الفور. ولكن كما ذكرنا سابقًا ، غالبًا ما يمثل الحصول على استطلاعات كافية مشكلة ويقلل من إمكانية تحقيق أرباح من الموقع.

ومع ذلك ، هناك الكثير من المواقع الأخرى مثل Surveytime التي يمكنك استخدامها لكسب المال بسرعة من خلال مشاركة رأيك مثل:

المكافآت السريعة : يتيح لك صرف الأموال باستخدام 0.01 دولار فقط لبطاقات PayPal النقدية والهدايا!

: يتيح لك صرف الأموال باستخدام 0.01 دولار فقط لبطاقات PayPal النقدية والهدايا! المسوحات ذات العلامات التجارية : أحد منصات الاستطلاع المفضلة لدي مع برنامج ولاء رائع.

: أحد منصات الاستطلاع المفضلة لدي مع برنامج ولاء رائع. Swagbucks : يدفعك هذا الموقع للإجابة على الاستطلاعات وممارسة الألعاب والتسوق عبر الإنترنت ومشاهدة الإعلانات والمزيد.

: يدفعك هذا الموقع للإجابة على الاستطلاعات وممارسة الألعاب والتسوق عبر الإنترنت ومشاهدة الإعلانات والمزيد. بحوث كوز الصنوبر : لوحة استطلاع مقرها الولايات المتحدة تدفع 3 دولارات لكل استطلاع تقوم بإكماله.

: لوحة استطلاع مقرها الولايات المتحدة تدفع 3 دولارات لكل استطلاع تقوم بإكماله. Ipsos iSay: منصة استطلاع أخرى صديقة عالميًا مثل Surveytime.

قام توم أيضًا بصنع ملف YouTube فيديو على بعض مواقع الاستطلاع المفضلة لديه والتي يمكنك استخدامها إذا كنت ترغب في تجربة هذا الجانب.

مرة أخرى ، لا تتوقع أن تربح آلاف الدولارات مع أي من بدائل Surveytime. هذه مجرد طريقة ممتعة لكسب 10 دولارات بسرعة كل شهر أو شهرين ، وليست وظيفة بدوام كامل عبر الإنترنت.

أسئلة مكررة

هل Surveytime عملية احتيال؟

لا ، وقت الاستطلاع ليس عملية احتيال. على الرغم من وجود بعض الشكاوى حول عدم التأهل للاستطلاعات ، لا يزال المستخدمون قادرين على صرف الأموال واستلام المدفوعات. ولقد قمت شخصيًا بصرف أموال عدة مرات باستخدام هذا الموقع ، لذا أعلم أنه مشروع شرعي.

فقط تأكد من أنك مرتاح في تقديم المعلومات الشخصية مثل دخل الأسرة والرمز البريدي وتواريخ الميلاد.

هل يستحق وقت المسح كل هذا العناء؟

إن وقت المسح يستحق كل هذا العناء إذا كنت ترغب في تكملة دخلك بضجة جانبية سهلة عبر الإنترنت وترغب في الحصول على أموال مقابل رأيك. ومن المفيد تجربته إذا كنت تستخدم مواقع استطلاع أخرى مثل المسوحات ذات العلامات التجارية و Swagbucks.

في المقابل ، لا يستحق Surveytime كل هذا العناء إذا كنت ترغب في كسب دخل أكبر عبر الإنترنت. في هذه الحالة ، من الأفضل لك البحث عن وظائف سهلة عبر الإنترنت أو استخدام مواقع المهام الصغيرة للربح.

طالما أنك تتذكر أن هذه المنصة لن تجعلك ثريًا ، فلا يزال بإمكانك الاستمتاع بإجراء الاستطلاعات والحصول على تعويض عنها.

افكار اخيرة

آمل أن تساعدك مراجعة Surveytime في تحديد ما إذا كان موقع الويب هذا يستحق الاستخدام وكذلك تحديد ما يجب أن تتوقعه.

تعجبني حقيقة أن Surveytime يدفع للناس على الفور ودائمًا يدفع 1 دولار. ومع ذلك ، من المؤسف أن التأهل للاستطلاعات قد يستغرق أسابيع أو شهورًا لبعض الأشخاص.

في نهاية اليوم ، يعد Surveytime مجرد نشاط جانبي ممتع يمكنك القيام به في أوقات فراغك. قد تعمل بشكل جيد بالنسبة لك ، أو لا تعمل على الإطلاق.

طالما أن لديك توقعات واقعية ، فلا يوجد سبب يمنعك من تجربة هذا الموقع لمعرفة ما إذا كان يعمل من أجلك.

شكرا للقراءة!

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