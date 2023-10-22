ستساعدك المقالة التالية: هل يتوسع برنامج Google Transit Trip Planner ليشمل TTC ​​في تورونتو؟

هل يتوسع برنامج Google Transit Trip Planner ليشمل TTC ​​في تورونتو؟

ربما تخطط Google للتوسع Google Transit Trip Planner إلى منطقة تورنتو قريبًا، تكتب أنجين ماكريج (تم العثور عليها عبر سلاوسكي).

من انجي :”تريد Google بيانات محطة TTC والتوقف والجدول الزمني والمسار لإنشاء مخطط الرحلة. سيكون سكان تورونتو قادرين على إدخال نقطة البداية والنهاية، وستوفر جوجل أقصر أو أسرع الطرق عبر TTC. إنهم يقومون بالفعل بتجربة هذا البرنامج مع Portland Transit.“

إلى جانب مزايا ترك المعلومات وسهولة الاستخدام لـ Google، فإن العمل مع Google من أجل مخطط Toronto Transit Planner عبر الإنترنت يمكن أن يوفر للمدينة قدرًا كبيرًا من المال، كما كتب Metronews.ca:

“لقد نظرت TTC في القيام بنفسها بتكلفة تبلغ حوالي 2 مليون دولار. لا توجد تقديرات لتكلفة الشراكة مع Google حتى الآن، ولا يوجد إطار زمني لبدء المشروع.

وقالت أليس سميث، القائم بأعمال مدير التسويق في TTC: “إنه عمل مستمر”. “نحن ندعم تخطيط الرحلات لعملائنا. علينا فقط أن نكتشف أفضل طريقة للوصول إلى هناك.”

وقال: “يبدو لي أن التكاليف ضئيلة”. “أعتقد أننا يجب أن نحقق ذلك بدلاً من الانتظار حتى يقوم الموظفون بتطوير جميع أنظمتهم، لأن ذلك يمكن أن يحدث بسرعة كبيرة.”

يعد التوسع في المدن الكبرى التي تتمتع بنظام نقل عام شائع حاليًا بمثابة خطوة منطقية لشركة Google في جهودها ليس فقط لتسويق تقنيتها، ولكن أيضًا لاتخاذ موقف بيئي ضد التلوث وسيارات الركاب الفردية. خلال رحلتهما إلى البرازيل في وقت سابق من العام، أعرب سيرجي برين ولاري بيج أيضًا عن اهتمامهما بمحركات شيفروليه فليكس باور إيثانول ألكول، والتي أصبحت ذات شعبية كبيرة في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

هل سيجلب المستقبل عصرًا من الوعي بالنقل المستوحى من Google والذي قد يؤدي يومًا ما إلى تحقيق حلم Google في سياحة المريخ؟ ربما.

ومع ذلك، دعونا نأمل في المستقبل القريب أن تؤدي إنجازات وشراكات Google Transit Planner إلى استفادة الجمهور من أنظمة النقل العام خارج منازلهم مباشرة في مدن متنقلة أخرى مثل أتلانتا ونيويورك وبالتيمور/العاصمة وسياتل.

حسنًا، كلما قل عدد الأشخاص الذين يقودون سياراتهم أثناء تنقلاتهم، زاد الوقت المتاح لهم لقراءة الصحيفة أو استخدام عروض Google Mobile مثل البحث المحلي أو Google Mobile News.