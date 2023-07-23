ستساعدك المقالة التالية: هل يجب أن أتناول CPP مبكرًا في سن 60؟ 2023 تحديث

هل يجب أن أتناول CPP مبكرًا في سن 60 ، أو الانتظار حتى 65 عامًا القياسية ، أو تأجيل مزايا CPP حتى أبلغ 70 عامًا؟

أحصل على هذه الأسئلة كثيرًا من القراء ، وعلى الرغم من أنني لا أعتبر نفسي خبيرًا في التخطيط للتقاعد ، فسوف أشارك أفكاري حول موعد جمع CPP في هذا المنشور وفي رسالة ثانية تغطي أسباب أخذ CPP في سن 70.

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ما مقدار CPP الذي سأحصل عليه في سن 60؟

لعام 2023 ، يبلغ الحد الأقصى للدفع الشهري لـ CPP 1306.57 دولارًا أمريكيًا أو 15678 دولارًا أمريكيًا في السنة. إذا بدأت في جمع تكلفة المكالمة الهاتفية في سن 60 ، فإن دفعتك الشهرية تقل بنسبة 36٪ عند 836.20 دولارًا أمريكيًا أو 1034.45 دولارًا أمريكيًا في السنة.

من الجدير بالذكر أن متوسط ​​ميزة CPP المدفوعة لكبار السن أقل بكثير من الحد الأقصى للمبلغ البالغ 717.15 دولارًا أمريكيًا في الشهر (اعتبارًا من أكتوبر الماضي).

لذلك ، إذا كنت مؤهلاً للحصول على متوسط ​​الدفعة الشهرية ، فإن ميزة CPP الشهرية في سن 60 هي 458.98 دولارًا (أي 717.15 دولارًا × 64٪).

أساسيات CPP

يعتمد مقدار تكلفة المكالمة الهاتفية التي تتلقاها على مدة ومقدار المساهمة في الخطة. على عكس معاش منظمة الدول الأمريكية ، الذي يتم دفعه من خزائن الحكومة ، يتم تمويل خطة التقاعد الكندية من خلال مساهمات العمال (وأصحاب العمل).

العمر القياسي لبدء أخذ CPP هو 65 عامًا.

يمكنك اختيار أخذ CPP مبكرًا ، بدءًا من سن 60 ، مقابل تخفيض في المزايا يعادل 0.6٪ لكل شهر قبل عيد ميلادك 65 ، أي انخفاض بنسبة 7.2٪ سنويًا أو إجمالي 36٪ بحلول الوقت الذي تبلغ فيه 65 عامًا (0.6٪ × 60 شهرًا).

بدلاً من ذلك ، يمكنك اختيار تأخير أخذ CPP حتى سن 70 في مقابل زيادة دائمة في المزايا تعادل 0.7٪ لكل شهر قبل عيد ميلادك السبعين ، أي 8.4٪ سنويًا أو زيادة إجمالية قدرها 42٪ في سن 70.

اللغز الذي يجد العديد من كبار السن أنفسهم فيه هو ما إذا كان من المنطقي من الناحية المالية التقدم بطلب للحصول على CPP بمجرد أن يصبحوا مؤهلين من سن 60.

الإجابة ليست مباشرة ، وستحتاج إلى النظر عن كثب في العوامل ، بما في ذلك دخلك المتوقع ، وصحتك ، ومتوسط ​​العمر المتوقع ، والنفقات ، وما إلى ذلك.

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أسباب أخذ CPP مبكرًا في سن 60

تُظهر البيانات الحكومية أن معظم الكنديين يبدأون في جمع CPP بمجرد بلوغهم سن الستين. على الرغم من أنك ستحصل على دفعة دفع عن طريق الانتظار حتى بلوغك سن السبعين عامًا ، فإن معظم الكنديين يصرفون النقود في وقت مبكر.

فيما يلي خمسة أسباب لأخذ CPP عند 60:

1. أنت بحاجة إلى المال الآن: إذا كان من الصعب عليك الحصول على المال وليس لديك مصادر دخل مهمة أخرى تعتمد عليها ، فقد لا يكون لديك خيار سوى البدء في تحصيل CPP على الفور لتغطية نفقاتك.

ينطبق هذا أيضًا إذا كنت تحمل ديون بطاقة ائتمان عالية الفائدة … فمن المنطقي من الناحية المالية سدادها بسرعة بدلاً من الانتظار.

2. اعتبارات صحية سيئة: إذا كنت تواجه تحديات صحية تقصر من متوسط ​​العمر المتوقع ، فإن أخذ CPP بمجرد أن تصبح مؤهلاً أمر منطقي. نقطة التعادل لأخذ CPP عند 60 مقابل أخذها في 65 هي حوالي سن 74. عندما يكون من غير المحتمل أن تعيش بعد 74 عامًا ، تقول الرياضيات إنه من الأفضل أن تأخذ CPP مبكرًا.

تشمل الاعتبارات الأخرى التي قد تؤثر في متوسط ​​العمر المتوقع تاريخ عائلتك الصحي. وفقًا لإحصاءات كندا ، يبلغ متوسط ​​العمر المتوقع للرجل البالغ من العمر 60 عامًا 20.5 عامًا أخرى (أي 80.5 عامًا) ، وبالنسبة للإناث البالغة من العمر 60 عامًا ، فهو 25 عامًا (أي 85 عامًا).

إذا كانت التحديات الصحية الخاصة بك مؤهلة على أنها إعاقة وكنت تستوفي متطلبات المساهمة ، فإن إعانة الإعاقة CPP أفضل من أخذ معاش التقاعد CPP الخاص بك في وقت مبكر.

3. توقعات أسلوب الحياة: إذا كنت تخطط “للعيش” خلال سنوات تقاعدك الأولى ، فقد تحتاج إلى دخل CPP الإضافي للحفاظ على نمط حياتك خلال هذه السنوات النشطة مع خطة لإنفاق أقل مع تقدمك في السن.

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4. توقعات عائد الاستثمار: إذا كانت استثماراتك (مثل TFSA و RRSP) توفر معدل عائد صحي ، فقد ترغب في أخذ CPP مبكرًا ، لذلك تستمر استثماراتك في التعقيد.

إذا كنت تربح 1 إلى 2 ٪ على GICs أو المدخرات ، فيمكن تقديم حجة للانسحاب من هذه المدخرات أولاً قبل أخذ CPP.

من الصعب التغلب على زيادة 7.2٪ في تكلفة المكالمة الهاتفية سنويًا (أو 8.4٪ سنويًا بعد سن 65) ، خاصة إذا لم تكن بحاجة إلى المال في الوقت الحالي.

5. لقد توقفت عن العمل: إذا كان عمرك أقل من 65 عامًا وما زلت تعمل ، فإن مساهمات CPP إلزامية وستزيد من دخل التقاعد في المستقبل. أيضًا ، إذا كنت لا تزال تعمل ، فقد يوصلك الدخل الإضافي من CPP إلى شريحة ضريبية أعلى.

إذا لم تعد تعمل ، فقد يكون / قد لا يكون تأخير مزايا CPP مفيدًا اعتمادًا على كيفية تأثير سنواتك غير المساهمة في حساب CPP الخاص بك. تسمح لك أحكام التسرب من تكلفة المكالمة الهاتفية باستبعاد ما يصل إلى 8 سنوات عندما تكون أرباحك في أدنى مستوياتها.

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أسباب عدم تناول CPP مبكرًا في سن 60

زيادة واضحة في الفوائد إذا تأخرت عند بدء التحصيل.

هناك خطر طول العمر يتمثل في أنك قد تعيش لفترة أطول من المتوقع وعليك الاكتفاء بالمزايا المخفضة بشكل دائم.

إذا كان السبب الرئيسي للحصول على مزايا CPP مبكرًا هو أنه يمكنك استثمار الأموال لتحقيق عوائد أعلى ، خذ لحظة للنظر في الواقع.

هل تحمل المخاطر الخاص بك مطابق لمحفظة تحقق 7.2٪ سنويًا في المتوسط ​​بعد رسوم الاستثمار؟ الحقيقة هي أنه ليس هناك الكثير مضمونًا مثل ميزة CPP التي تدفعها الحكومة والمُؤشر على التضخم.

كيفية التقدم بطلب للحصول على CPP في سن 60

يمكنك التقدم بطلب للحصول على CPP عبر الإنترنت أو باستخدام نموذج طلب ورقي.

متصل: قم بزيارة My Service Canada Account الخاص بك لتقديم الطلب. يجب أن تتوقع قرارًا بين 7 و 14 يومًا.

ورق: أكمل طلب الحصول على نموذج معاش التقاعد لخطة المعاشات التقاعدية الكندية (ISP-1000) وأرسله بالبريد أو أرسله إلى مكتب Service Canada. تستغرق الطلبات الورقية وقتًا أطول في المعالجة وقد تستغرق ما يصل إلى 3 أشهر.

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