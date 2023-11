ستساعدك المقالة التالية: هل يجب (أو لا ينبغي) استخدام إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي؟

مع تزايد المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي، تتساءل المزيد والمزيد من الشركات عما إذا كان ينبغي لها استخدامه في تسويقها.

ولكن هل محتوى الذكاء الاصطناعي هو كل ما يمكن أن يكون عليه حقًا؟

وإذا قررت استخدامه، فكيف يمكنك التأكد من أن القراء لن يشعروا في النهاية أنهم يقرؤون شيئًا مصطنعًا؟

في هذه المقالة، سنلقي نظرة على بعض إيجابيات وسلبيات استخدام إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي. سنقدم أيضًا بعض النصائح حول كيفية التأكد من أن المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي يبدو وكأنه إنساني قدر الإمكان.

لذا، سواء كنت تستخدم محتوى الذكاء الاصطناعي بالفعل أو كنت تفكر فقط في تجربته، تابع القراءة للحصول على بعض النصائح المفيدة!

يمكن استخدام أدوات إنشاء المحتوى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في التفكير في المحتوى وإنشاء المحتوى ومحتوى تحسين محركات البحث وتدوين الملاحظات والمساعدة الصوتية وروبوتات الدردشة.

يتوسع نطاق أدوات محتوى الذكاء الاصطناعي بسرعة لتغطية أي محتوى يحتاجه المستخدم.

تعتبر أدوات محتوى الذكاء الاصطناعي مثالية للمسوقين ومسوقي المحتوى الراغبين في زيادة مدى وصول حملاتهم إلى أقصى حد، مما يضمن الاتساق في الأسلوب والرسالة عبر قنوات متعددة.

يمكن لأدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي اقتراح موضوعات وأسئلة وعرض مصطلحات البحث التي يدخلها المستخدمون للعثور على المحتوى وتحسين محركات البحث لإنتاج محتوى ذي جودة أفضل.

هناك طريقتان أساسيتان هما الاستعانة بمصادر خارجية للكتابة بأكملها لأداة محتوى الذكاء الاصطناعي ومعاملة أداة محتوى الذكاء الاصطناعي كمساعد للمحتوى.

من المهم تقديم تعليمات واضحة لأدوات محتوى الذكاء الاصطناعي للتأكد من أن المحتوى الذي تم إنشاؤه ليس مصطنعًا ويشعر بالإنسانية.

أصبحت أدوات إنشاء المحتوى المعتمدة على الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا من مجموعة أدوات التسويق الحديثة ولكن يجب استخدامها بحكمة.

ما هو المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي؟

ببساطة، المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي هو أي مادة مكتوبة يتم إنتاجها بواسطة آلة أو مساعد آلي. يتضمن ذلك المدونات والمقالات وأوصاف المنتجات وأي شيء آخر يمكن للذكاء الاصطناعي تغطيته. تعتمد هذه العملية على أدوات إنشاء المحتوى الآلية التي تستوعب المعلومات الأساسية التي يدخلها المستخدمون البشريون. بعد ذلك، ستستخدم الأداة ذلك كأساس لإنشاء المحتوى.

يؤدي هذا النهج إلى اختصار الوقت، حيث تصبح جلسات البحث المطولة قديمة وتدخل المعلومات المجمعة بشكل موثوق في المحتوى. يمكن للمؤسسات أيضًا توفير المال عن طريق تجنب الحاجة إلى الاستعانة بمؤلف إعلانات مع تحسين نشاط تحسين محركات البحث (SEO) في نفس الوقت. فقط ضع في اعتبارك أن العديد من الأدوات تخاطر بالسرقة الأدبية و/أو المحتوى المنشور ذي الجودة المنخفضة.

ما هو إنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإستراتيجيته؟

كل ما يفعله إنشاء المحتوى الآلي هو إنشاء محتوى لك. إنه يوفر الوقت ويساعدك على الوفاء بالمواعيد النهائية الخاصة بك. هذا لا يعني أنك لا تقوم بأي عمل. لا يزال يتعين عليك إعطاء الأداة معلمات معينة، وبعض الأوصاف، والمطالبات، ولكن في جوهرها، لا تكتب المحتوى بنفسك.

الذكاء الاصطناعي محتوى تحسين محركات البحث المولد يقوم بكل العمل الشاق من أجلك. قد تكون هذه أداة جيدة لمساعدتك عندما تواجه حصار الكتابة. وهذا الوضع مدمر لبعض الكتاب لأنهم لا يستطيعون التفكير في كلمة واحدة ليكتبوها.

يمكن أن تستمر هذه الحالة لفترة طويلة من الزمن. هذا هو أحد المواقف حيث يمكنك استخدام أداة كتابة محتوى الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في تجاوز هذا الحظر.

تعتبر هذه الأدوات بمثابة أداة مساعدة للكاتب عندما يحتاج إلى مساعدة في التفكير في موضوعات للكتابة عنها.

ما هي أداة إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي؟

تستخدم أدوات كتابة محتوى الذكاء الاصطناعي خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتطوير محتوى إبداعي وجذاب مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات المستخدم. لقد أحدثت هذه التكنولوجيا ثورة في الطريقة التي ننشئ بها المحتوى، مما يسمح لنا بكتابة مواد أكثر إبداعًا وعالية الجودة بشكل أسرع من أي وقت مضى.

تقوم أدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي بتحليل مجموعة متنوعة من مصادر بيانات الإدخال بما في ذلك المعلومات الديموغرافية ومراجعات الأبحاث وتحليلات السلوك وتحليل النص والمزيد. تقوم خوارزميات الذكاء الاصطناعي بعد ذلك بإنشاء محتوى أصلي بالكامل استنادًا إلى هذه البيانات لإنتاج قطع فريدة تمثل حقًا أذواق واهتمامات الجمهور المستهدف. علاوة على ذلك، يمكن لأدوات تسويق محتوى الذكاء الاصطناعي هذه القيام بذلك في بضع ثوانٍ.

حالات استخدام إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي

هناك مواقف مختلفة يمكنك من خلالها استخدام إنشاء المحتوى المعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في إنجاز عملك في الوقت المحدد. فيما يلي بعض هذه المواقف:

1. تصور المحتوى

في هذا الموقف، تستخدم فقط أدوات محتوى الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في الحصول على أفكار لمدونتك ومقالاتك ومخططك وكل ما يتعلق بهذه الجوانب من الكتابة. يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي توليد الأفكار بسرعة من بيانات المحادثة والأبحاث، مما يمنح العلامات التجارية طريقة سريعة وفعالة لإنشاء محتوى ذي جودة أفضل بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

2. إنشاء المحتوى

يقوم الذكاء الاصطناعي بمعظم العمل من خلال كتابة المحتوى لك. مهمتك هي تزويد الأداة بتعليمات واضحة حول ما تريد أن تكتب عنه. يمكن لمعظم أدوات محتوى الذكاء الاصطناعي الكتابة لمنشورات مدونتك أو إعلاناتك أو منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي أو أي محتوى لمقاطع الفيديو. يتوسع نطاق الأدوات مثل Jasper أو Writesonic بسرعة لتغطية أي محتوى يحتاجه المستخدم.

هناك طريقتان أساسيتان يستخدمهما الأشخاص عند استخدام هذه الأدوات:

1. الاستعانة بمصادر خارجية للكتابة بأكملها لأداة محتوى الذكاء الاصطناعي

يمكنك التعامل مع أدوات محتوى الذكاء الاصطناعي كمؤلف إعلانات. المحتوى الذي يكتبه يمكنك نسخه ولصقه بشكل أساسي. لا توجد تعديلات أو إعادة كتابة.

[Spoiler alert: this might be a dangerous approach, if not done right. We will talk about it later]

2. تعامل مع أداة محتوى الذكاء الاصطناعي كمساعد المحتوى الخاص بك

يمكنك إدراك أدوات محتوى الذكاء الاصطناعي كمساعد المحتوى الخاص بك. ما أعنيه هو أنه يمكنك أن تطلب من الأداة كتابة بعض الأجزاء من المحتوى الخاص بك مثل المقدمة والخاتمة والفقرات، أو أن تطلب تحسين المحتوى الخاص بك. قم بإجراء التعديلات، وأضف خبرتك ومعرفتك في الأعلى.

3. محتوى تحسين محركات البحث

يمكن لأدوات محتوى الذكاء الاصطناعي تحليل البيانات وتقديم اقتراحات بشأن الكلمات الرئيسية المستخدمة وكثافتها، وإنشاء العناوين والأوصاف التعريفية، وغير ذلك الكثير.

4. Note مع الأخذ

لا يستطيع الجميع تدوين الملاحظات والحصول على المعلومات الصحيحة. يمكن لمولدات محتوى الذكاء الاصطناعي هذه القيام بكل ذلك من أجلك. لن تحصل على ملاحظات جيدة فحسب، بل ستوفر أيضًا أصابعك ومعصمك من التعب والألم.

5. المساعدة الصوتية

يمكن إنشاء مساعدين صوتيين يمكنهم الرد على أسئلتنا باستخدام تقنيات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي.

6. روبوتات الدردشة

أصبحت Chatbots واحدة من الخدمات الأكثر شعبية في السوق. يمكنهم الرد على معظم الاستفسارات في بضع ثوان فقط. غالبًا ما يتم تدريب مولد الكلام الذي تستخدمه هذه الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بناءً على الحوارات البشرية الفعلية.

الصورة من تصوير بروك كاجل على أونسبلاش

من يمكنه الاستفادة من إنشاء المحتوى المعتمد على الذكاء الاصطناعي؟

أصبحت أدوات إنشاء المحتوى المعتمدة على الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا من مجموعة أدوات التسويق الحديثة. يمكن أن تكون أدوات محتوى الذكاء الاصطناعي مفيدة جدًا للشركات، حيث تقدم حملات أكثر تأثيرًا وإبداعًا بتكاليف أقل، مما يساعدها على الوصول إلى المزيد من العملاء بمحتوى عالي الجودة يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

1. المسوقين

تعد أدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي مثالية للمسوقين الراغبين في زيادة مدى وصول حملاتهم إلى أقصى حد حيث تضمن تقنية الذكاء الاصطناعي الاتساق في الأسلوب والرسالة عبر قنوات متعددة.

2. مسوقو المحتوى

توفر أدوات محتوى الذكاء الاصطناعي مزايا كبيرة لمسوقي المحتوى من خلال السماح لهم بتوسيع نطاق الإنتاج مع تحسين الجودة وتوفير الوقت وزيادة التفاعل مع جمهورهم المستهدف عبر جميع منصات التوزيع.

يمكن لأدوات إنشاء المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي أن تفعل أكثر من مجرد إنتاج المحتوى. كما أنها تساعدك في تحسين مُحسنات محركات البحث (SEO) لديك وفهم نوع المواد التي يفضلها جمهورك. يمكن لأدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي:

اقتراح موضوعات وأسئلة يجب عليك استخدامها لتقديم المزيد من القيمة للمستخدمين،

عرض مصطلحات البحث التي يدخلها المستخدمون على موقع الويب الخاص بك للعثور على المواد الخاصة بك،

تحسين محركات البحث، حتى تتمكن من توجيه الذكاء الاصطناعي لاستخدام المعلومات التي يجمعها لإضافة كلمات رئيسية وعبارات مفيدة مباشرة إلى كتاباتك،

تزويدك برؤى حول فعالية المحتوى الخاص بك وفرص تطوير موارد محتوى أكثر نجاحًا.

3. المسوقين عبر وسائل التواصل الاجتماعي

يساعد الذكاء الاصطناعي أيضًا مسوقي الوسائط الاجتماعية على إنشاء محتوى جذاب للغاية يلقى صدى جيدًا لدى المستخدمين على منصات الوسائط الاجتماعية مثل Instagram، لينكد إن، Facebook، و Twitter.

قد تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي في تحديد الأجزاء الأكثر فائدة من أي مادة لاستخدامها في المنشورات الاجتماعية أو أشكال مختلفة من الإعلانات الاجتماعية، بدءًا من الاختلافات في العناوين الرئيسية وحتى علامات الاقتباس والنص البارز.

يمكنهم أيضًا دعمك في النشر، واقتراح أفضل وقت للقيام بذلك.

4. وكالات التسويق والمحتوى

يمكن لوكالات التسويق الاستفادة من أدوات محتوى الذكاء الاصطناعي من خلال تبسيط العمليات وزيادة المخرجات وتتبع مقاييس الأداء؛ توفر هذه الفوائد مجتمعة طريقة رائعة للحصول على نتائج أسرع وتحديد المجالات التي تحتاج الحملات إلى تحسينها بدقة.

يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة هذه أن تتولى المسؤولية عنك عندما تعيقك التفاصيل الدنيوية للوظيفة وتؤخر إكمال أعمال أخرى.

يمنحك ذلك فرصة للتعامل مع المناقشات الأكثر أهمية التي تتطلب لمسة إنسانية.

كيف تعمل مولدات محتوى الذكاء الاصطناعي

يقوم منشئو محتوى الذكاء الاصطناعي بإنشاء نص باستخدام أساليب توليد اللغة الطبيعية (NLG) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP). تساعد طريقة إنشاء المحتوى هذه في توزيع بيانات المؤسسة وتخصيص أوصاف المنتج وتكييف المعلومات مع سلوك المستخدم.

تُستخدم الخوارزميات لتنظيم وإنتاج المحتوى المستند إلى NLG. يتم تدريب نماذج إنشاء النص هذه بشكل متكرر باستخدام إستراتيجية تدريب مسبق غير خاضعة للرقابة، مما يسمح لنماذج محولات اللغة باستيعاب وتعلم مجموعة متنوعة من المعلومات القيمة من مجموعات البيانات الضخمة. بفضل التدريب على مثل هذه الكميات الهائلة من البيانات، يمكن لنموذج اللغة أن يولد بشكل ديناميكي تمثيلات متجهة دقيقة بشكل متزايد واحتمالات الكلمات والعبارات والجمل والفقرات مع المعلومات السياقية.

تحل المحولات هذه المشكلة من خلال السماح بالتدريب المتزامن والتقاط ميزات تسلسل أطول، مما يسمح بنماذج لغوية أكثر اكتمالًا وكفاءة مع نمو نموذج اللغة مع كمية البيانات والهندسة المعمارية.

يتم استبدال الهندسة المعمارية التقليدية تدريجياً بالمحولات باعتبارها المعيار السائد في NLG.

تفتح المحولات الباب أمام نماذج لغوية أكثر شمولاً وفعالية من خلال تمكين التدريب المستمر والتقاط معلومات تسلسلية أطول مع نمو نموذج اللغة مع البيانات والحجم المعماري.

تهدف أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة، مثل GPT-3 أو ChatGPT، إلى إنتاج محتوى يستحيل على معظم القراء تمييزه عن الإبداع البشري وأسلوب الكتابة.

إيجابيات وسلبيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى

مع تطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، أصبحت قادرة بشكل متزايد على إنشاء محتوى للشركات. في حين أن بعض الناس قد ينظرون إلى هذا التطور بعين الشك، إلا أن هناك العديد من الإيجابيات التي يجب مراعاتها عندما يتعلق الأمر باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى. سنستكشف هنا مزايا وعيوب المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي.

إيجابيات استخدام أدوات إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي – لماذا يجب علي استخدام أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي؟

1. يحسن عمليات المحتوى الخاصة بك

إنها تمنح الشركات الفرصة لتوفير الوقت والموارد والمال حيث أن تشغيلها والعمل بها أقل تكلفة.

2. البحث أسرع وأكثر دقة

يمكنهم تقييم كمية هائلة من البيانات لمعرفة المواضيع التي تستحق التغطية. علاوة على ذلك، فإنها تقدم البيانات بطريقة سهلة الاستيعاب، لذا فإن الشيء الوحيد الذي عليك القيام به هو استخدامها.

3. يساعد الكتاب على الكتابة

توفر أدوات محتوى الذكاء الاصطناعي الخطوط العريضة والأفكار وحتى المحتوى لمساعدة الكتاب على أن يكونوا أكثر إنتاجية. إنهم قادرون على إنشاء مجموعة متنوعة من المحتوى المكتوب المستهدف بدقة وجذاب للغاية مع الاستفادة من الذكاء الجماعي للعديد من المؤلفين. تتيح أدوات الذكاء الاصطناعي أيضًا للمستخدمين الإبداع من خلال توفير خيارات لا حصر لها تقريبًا لتخصيص النص الذي تم إنشاؤه، مثل الإملاء والأسلوب والنغمة والطول.

4. يعزز تحسين محركات البحث

يمكن لأدوات تسويق الذكاء الاصطناعي العثور على الكلمات الرئيسية والعبارات المناسبة لتحسين محتوى تحسين محركات البحث (SEO) ونأمل أن تساعدها في الحصول على مرتبة أعلى.

5. يتولى الوظائف الدنيوية

يقوم بمهام صعبة ومملة للتأكد من تقديم خدمة أفضل للعملاء.

6. يساعدك على البقاء على اطلاع دائم

يمكنك تتبع وتحديث المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي بمرور الوقت دون الحاجة إلى بذل جهد إضافي من المستخدم، مما يمكّن الشركات من الحفاظ على صفحات الويب الخاصة بها محدثة ومحدثة مع تفضيلات العملاء في الوقت الفعلي.

سلبيات استخدام إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي – لماذا لا أستخدم أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي؟

1. قد يكتب محتوى غير لائق

يعد هذا دائمًا خطرًا لأن منشئي محتوى الذكاء الاصطناعي لا يفهمون ما هي البيانات الحساسة. إنه يفتقر فقط إلى الحكم.

2. قد يكون مبدعًا جدًا

كن حذرًا بشأن الإحصائيات والاقتباسات التي توفرها لك أدوات محتوى الذكاء الاصطناعي. غالبًا ما تميل إلى أن تكون غير دقيقة.

3. يحتاج إلى مدخلات بشرية

أنت بحاجة إلى هذا الجانب لتحسين المحتوى وإضافة قيمة في الأعلى. أنت خبير في هذا المجال، وليس أداة الذكاء الاصطناعي. لديك الخبرة والمعرفة بما يصلح وما لا يصلح.

الصورة من تصوير ماركوس سباسك على أونسبلاش

أين يعمل محتوى الذكاء الاصطناعي؟

سرعان ما أصبح إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي بديلاً جذابًا وفعالاً لتطوير المحتوى التقليدي.

أدوات الذكاء الاصطناعي قادرة على صياغة مقالات مقنعة بدقة وكفاءة، مما يوفر وقتًا ثمينًا للمسوقين ومنتجي المحتوى. ومع ذلك، فإن أدوات الذكاء الاصطناعي غير قادرة على استبدال جميع جوانب عملية الإنشاء.

غالبًا ما تتطلب أجزاء المحتوى المصممة بالذكاء الاصطناعي تعديلات يدوية، حتى يُنظر إليها على أنها أكثر طبيعية أو أكثر تخصيصًا لقاعدة جمهور معينة. يعمل محتوى الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل عند استخدامه كجزء من استراتيجية أكبر تتضمن مدخلات بشرية أيضًا. كبشر، نميل إلى الحصول على فهم أفضل للاتجاهات الحالية والموضوعات الشائعة التي لا يزال الذكاء الاصطناعي غير قادر على فهمها.

الذكاء الاصطناعي له مكانه في إنشاء المحتوى، حيث أثبت فعاليته في مهام مثل البحث عن الكلمات الرئيسية وتحليل البيانات للحصول على رؤى تساهم في المقالات المصممة بواسطة الذكاء الاصطناعي. يمكن لهذه الأدوات استكشاف وتحليل بيانات أكثر بكثير مما نستطيع. ويقومون بهذا العمل بسرعات لا يستطيع أي إنسان تحقيقها.

كما أنه يقوم بعمل جيد في توليد الأسئلة التي يحتاج كاتب المحتوى إلى الإجابة عليها.

إنه يعمل بشكل أفضل في تلك السيناريوهات التي تساعد الموظفين على إنتاج المزيد من المحتوى ونشره بشكل متكرر.

كيفية إنشاء محتوى باستخدام أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي؟ نصائح

قد يعتقد بعض الأشخاص أن المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو حل التوصيل والتشغيل. أوصي بشدة بعدم السماح لأدوات الذكاء الاصطناعي بشكل أعمى بإنشاء محتوى لك، بل استخدمها كمساعد لك لتقديم المزيد من القيمة وتحسين كتابتك.

اسمحوا لي أن أشارككم بعض النصائح حول كيفية تحقيق أقصى استفادة منها.

ضع الوقت والتفكير في الإعداد – أنت تريد أن تحتوي أداة الكتابة المدعمة بالذكاء الاصطناعي على جميع المعلمات التي تحتاجها لإنشاء محتوى جيد. سيتضمن ذلك إخباره بالنغمة التي تريد كتابتها، سواء كانت مكتوبة بضمير الغائب أو بضمير الغائب، وتفاصيل أخرى. التحقق من الجودة قبل النشر – قم بتدقيق وتحرير المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي للتأكد من أنه يتساوى مع الكتابة البشرية عالية الجودة. كلما كانت مدخلاتك أكثر تفصيلاً، كلما كانت المخرجات أفضل. التعلم من الذكاء الاصطناعي الخاص بك كما يتعلم منك – تساعدك هذه النصيحة على تعلم كيفية صياغة كلمات رئيسية أفضل، بالإضافة إلى تطوير بنية أفضل للجمل. لا تعتمد فقط على المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي – بمعنى آخر، لا تضحي باللمسة الإنسانية مقابل الوقت ومحتوى الذكاء الاصطناعي الموفر للتكلفة. استخدم أدوات تسويق محتوى الذكاء الاصطناعي كوسيلة مساعدة وليس بديلاً للكتاب البشريين ولمسهم الشخصي.

استخدم أدوات إنشاء المحتوى المدعمة بالذكاء الاصطناعي مع خبرتك

هل سمعت عن طريقة سايبورغ؟ إنها طريقة للجمع بين الإبداع البشري والذكاء الآلي.

هل المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي مفيد لتحسين محركات البحث؟

وبالنظر إلى أن جوجل قد غيرت إرشاداتها فيما يتعلق بمحتوى الذكاء الاصطناعي، فإن هذه المواد ليست في وضع سلبي متأصل في تحسين محركات البحث. سيعتمد أداء المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي إلى حد كبير على المعلومات التي تدخلها وجودة المحتوى الذي تقدمه أدوات الذكاء الاصطناعي.

هناك طرق أخرى لاستخدام مساعدي الذكاء الاصطناعي لدعم استراتيجيات تحسين محركات البحث. وبدلاً من الاعتماد ببساطة عليها لكتابة أصول طويلة، يمكن لهذه الأدوات أن تولد مبادئ توجيهية. باستخدام أداة كتابة المقالات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء نماذج فقرات واقتراحات للعناوين وإنتاج أوصاف تعريفية محتملة. بعد ذلك، بمجرد أن يكون المحتوى النهائي جاهزًا، يمكن أن تساعدك أدوات تحسين المحتوى على تحسين الأصل بشكل صحيح.

يجمع هذا النهج بين أفضل الأعمال البشرية والذكاء الاصطناعي لتحقيق الأداء المثالي دون المخاطر المتعلقة بالجودة المرتبطة بالأتمتة.

كيف تكتشف المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي؟

من المؤكد تقريبًا أن أفضل طريقة لتحديد المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي هي استخدام أداة مصممة خصيصًا للقيام بذلك.

لقد قطع مساعدو الكتابة بالذكاء الاصطناعي شوطًا طويلًا، وأصبح من الصعب بشكل متزايد اكتشاف الاختلافات. على الرغم من وجود الأنماط، إلا أن الهدف من هذه الأدوات هو جعل التمييز بين الإنسان والآلة غامضًا. على سبيل المثال، تميل أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر إلى استخدام كلمات شائعة مثل “the” أو “it” أو “is”. وذلك لأنهم يعملون من خلال التنبؤ بالكلمة التالية في الجملة، الأمر الذي لا يشجع بشكل طبيعي على استخدام المفردات النادرة. لكن، دراسات لقد أظهروا أن هذا النهج يجذب في الواقع القراء من البشر، الذين غالبًا ما يعتبرون مثل هذه الكتابة بمثابة كتابات بشرية.

وهذا يجعل من الصعب على المراجعة اليدوية توضيح الفرق بين المحتوى المكتوب بواسطة الذكاء الاصطناعي والمحتوى المكتوب بواسطة الإنسان. إن ميولنا الخاصة تعمل ضدنا في هذا الصدد. لذا، فإن أفضل اقتراح لدينا هو محاربة النار بالنار واستخدام برنامج للقبض على البرنامج أثناء العمل. في حين أنهم قد لا يتمكنون من اكتشاف كل شيء، حيث يصعب اكتشاف النماذج الأحدث بشكل متزايد، فمن المرجح أن تكون أدوات الكشف أكثر فعالية من المراجع البشري.

يمكنك استخدام أدوات مثل كاشف محتوى الذكاء الاصطناعي أو المصنف OpenAI لتحديد كيفية فهم النص الخاص بك وتقييم النسبة المئوية للمحتوى الذي ينشئه الإنسان.

هل تستطيع Google اكتشاف إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي؟

دعا جون مولر، منسق بحث Google، إلى المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي بأنه محتوى غير مرغوب فيه. في رأيه، يجب تصنيف إنشاء المحتوى القائم على الذكاء الاصطناعي على أنه محتوى يتم إنشاؤه تلقائيًا. قد يؤدي نشر مثل هذا المحتوى إلى عقوبة يدوية.

حتى الآن، لم تعلن جوجل أن لديها طريقة رسمية لتحديد المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي. لكن هذا النقص لا يعني أنه لن يعاقب موقع الويب لاستخدامه هذه الطريقة لكتابة محتواه.

يجب أن يتم الإبلاغ عن المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي من قبل جهة خارجية، ومن ثم يتعين على Google اتخاذ إجراء يدوي لتنظيم هذا “الانتهاك”. هناك حالات يمكن فيها لطرف ثالث الإبلاغ عن موقع ويب ومحتواه:

النص لا معنى له بالنسبة للقارئ ولكنه يحتوي على الكثير من الكلمات الرئيسية للبحث.

لقد قمت بترجمة النص الخاص بك بواسطة أداة آلية دون مراجعة بشرية قبل النشر.

تم إنشاء النص من خلال عمليات آلية أو باستخدام تقنيات المرادفات الآلية.

لقد قمت بإنشاء محتوى من خلال استخراج خلاصات Atom/RSS أو نتائج البحث.

لقد قمت بدمج أو دمج محتوى من صفحات ويب مختلفة دون إضافة قيمة كافية.

كيف تكتشف Google محتوى الذكاء الاصطناعي؟

في هذا الوقت، تعتمد جوجل إلى حد كبير على الخوارزميات، والتي تقوم بتعديلها باستمرار، لتحديد المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي. تقوم هذه الخوارزميات بمراجعة جودة المحتوى والبحث عن التناقضات والأنماط الشائعة في المواد المنتجة بهذه الطريقة. بالإضافة إلى ذلك، يبحث جوجل عن مواد تعتمد على نماذج وتسلسلات تحليلية تشير عادةً إلى نقص التنمية البشرية.

يمكن أيضًا أن يؤدي الجمع بين المعلومات والبيانات من مجموعة متنوعة من المصادر الرقمية الموجودة مسبقًا إلى تشغيل هذه الخوارزميات. ويتجاوز هذا مجرد الاعتماد على المحتوى للبحث أو كمراجع، بل يتضمن بدلاً من ذلك حيلًا سرقة أدبية. في كثير من الأحيان، سيتشابك المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي مع أقسام من محتوى مختلف ولكنه مرتبط قبل استبدال كلمات معينة بمرادفات. ومع ذلك، تعرف Google كيفية البحث عن هذا النوع من النهج ووضع علامة على مثل هذه المواد على أنها تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، هذا لا يعني أن نهج محرك البحث لا تشوبه شائبة. على الرغم من أنه سيتم اكتشاف أي شيء يتناسب داخل البنية التي تتعرف عليها الخوارزمية، إلا أن هناك نقاط ضعف محتملة. يتم العثور بانتظام على النماذج القديمة التي تعتمد على معالجة اللغات الطبيعية، مثل GPT-1 وGPT-2. لكن الإصدارات الأحدث والأكثر تقدمًا مثل GPT-3 تمثل تحديًا أكبر لم تتمكن Google من اكتشافه بالكامل بعد.

هل تعاقب جوجل محتوى الذكاء الاصطناعي؟

ليس رسميًا، لا. وبينما قالت الشركة سابقًا إن المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعارض مع إرشاداتها، فقد خففت موقفها منذ ذلك الحين. اعتبارًا من أوائل عام 2023، صرحت Google أنه لن يتم حظر إنشاء المحتوى الآلي، طالما أنه محتوى أصلي وعالي الجودة ويضع الأشخاص في المقام الأول ويوضح صفات EEAT.

ومع ذلك، هذا لا يعني أن المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن ينتهي به الأمر إلى معاقبة نتيجة لأصوله. كما تنص جوجل، “إن استخدام الأتمتة – بما في ذلك الذكاء الاصطناعي – لإنشاء محتوى لغرض أساسي هو التلاعب بالتصنيف في نتائج البحث يعد بمثابة انتهاك سياسات البريد العشوائي لدينا“. وفي نهاية المطاف، يهتم جوجل كثيرًا بجودة النتائج التي تظهر على صفحات النتائج الخاصة به. على هذا النحو، يركز محرك البحث في المقام الأول على محتوى الموارد التي يقدمها للمستخدمين بدلاً من المؤلف.

ومع ذلك، فإن هذا يعني أن المخاوف بشأن المحتوى المحتمل منخفض الجودة الذي تنتجه أدوات الذكاء الاصطناعي أصبحت ذات صلة. إذا كانت المقالة المكتوبة بواسطة الذكاء الاصطناعي لا ترقى إلى مستوى توقعات الجودة لدى Google، فيمكن اتخاذ الإجراء اللازم. في حين أن هذا قد يركز إلى حد كبير على ضمان تصنيفه في مرتبة أقل بدلاً من الحظر التام، فإن هذا يقلل من قيمة الأصل. لذلك، من المهم لأي شركة تفكر في استخدام أدوات الكتابة الآلية أن تعرف تعريف Google للجودة العالية.

الماخذ الرئيسية

بالنسبة لبعض الناس، يعد اختراع مولدات محتوى الذكاء الاصطناعي بمثابة هبة من السماء. تساعدهم هذه الأدوات على كتابة محتوى جديد ومثير بشكل أسرع وأسهل من أي وقت مضى.

تعتبر هذه الأدوات بمثابة مساعدة كبيرة لهؤلاء الكتاب الذين طوروا حصار الكاتب. يقدمون الأفكار والخطوط العريضة والموضوعات التي تساعد في إثارة العملية الإبداعية لدى العديد من الكتاب المحظورين.

بفضل قدرته على البحث في كمية هائلة من البيانات في ثوانٍ معدودة، يُجنب الكاتب مهمة قد تستغرق أيامًا أو أسابيع للقيام بها بنفسه. قد يكون هناك مكان لأدوات تسويق محتوى الذكاء الاصطناعي عند استخدامها بشكل صحيح.

ومع ذلك، فإن ضعفه يكمن في إنشاء محتوى رائع يبدو وكأن الإنسان هو من كتبه. في بعض الحالات، يُنظر إلى المحتوى على أنه محتوى غير مفهوم أكثر من كونه محتوى مدروسًا جيدًا.

لا يمكنك السماح لأدوات تسويق محتوى الذكاء الاصطناعي هذه أن تحل محلك ككاتب. لا يزال المحتوى الخاص بهم يحتاج إلى اللمسة الإنسانية والتحرير والتدقيق اللغوي قبل أن يتم اجتيازه.

استخدمها كمساعد وليس كبديل لك ككاتب.