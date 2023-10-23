ستساعدك المقالة التالية: هل يدفع مسوقو محركات البحث الكثير؟

هل يدفع مسوقو محركات البحث الكثير؟

تم تداول هذا المقال يوم الجمعة (انقر فوقZ). جوهر مقالة Kevin Newcomb هذه هو أن نموذج مزاد البحث المدفوع معيب وغير فعال بالنسبة للمسوقين الأقل تطورًا:

وقال أوستروفسكي في بيان: “نريد تثقيف المعلنين حول حقيقة أنه يتم استغلالهم إلى حد ما”. “في ظل الآلية الحالية، إذا لم يفكروا بعناية في استراتيجيات عروض الأسعار الخاصة بهم، فقد ينتهي بهم الأمر إلى دفع مبالغ أكبر بكثير لمحركات البحث مما يحتاجون إليه”.

قد يكون هذا النقد للبحث المدفوع العام صحيحًا بشكل خاص على المستوى المحلي. إليك ما قالته شركة تسويق بحث من الدرجة الأولى عن أسعار/شراء الكلمات الرئيسية المحلية:

تحتوي الكلمات الرئيسية المؤهلة جغرافيًا على مخزون أقل من الكلمات والعبارات العامة، مما يؤدي إلى ارتفاع مشهد عروض الأسعار ويجبر جميع المعلنين على تقديم عروض أسعار أكثر قوة. يحدث هذا كثيرًا في المناطق الحضرية الكبرى مثل مدينة نيويورك وسان فرانسيسكو.

هناك منافسة أقل على المستوى الوطني. هناك الكثير من المعلنين الإقليميين الذين يقدمون عروض أسعار بقوة باستخدام الكلمات الرئيسية المؤهلة جغرافيًا فقط دون أي مبادرات على المستوى الوطني. بالإضافة إلى ذلك، فإن الكثير من هؤلاء المعلنين ليسوا على دراية بهذا المجال وينتهي بهم الأمر في كثير من الأحيان إلى إنشاء أسواق متضخمة بشكل مصطنع للغاية لهذه الكلمات الرئيسية.

لذا فإن هذا يتوافق إلى حد كبير مع ما سمعناه مباشرة من الأشخاص الموجودين على الخطوط الأمامية: يقدم الأشخاص عروضًا أكبر على المنتجات المحلية لأنها تحقق تحويلات أفضل ولبعض هذه الأسباب “غير المنطقية” أيضًا.

–

جريج ستيرلنج هو مدير تحرير مجموعة كيلسي. كما أنه يقود برنامج الوسائط المحلية التفاعلية التابع لمجموعة Kelsey Group، مع التركيز على البحث المحلي. جاء جريج إلى مجموعة Kelsey Group من برنامج “Working the Web” على قناة TechTV، وهو أول برنامج تلفزيوني وطني مخصص للأعمال الإلكترونية والإنترنت.