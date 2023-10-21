ستساعدك المقالة التالية: هل يعتبر الدفع لكل نسبة مئوية بديلاً لـ PPC & Click Fraud؟

هل يعتبر الدفع لكل نسبة مئوية بديلاً لـ PPC & Click Fraud؟

يشير شيمون ساندلر إلى ورقة بحثية لشركة Microsoft حول نموذج الإعلان عن الدفع لكل نسبة مئوية وأنه بديل قابل للتطبيق للدفع لكل نقرة. توقيت جيد لهذا الاكتشاف الذي توصل إليه Shimon حيث بدأت Google في دعوة الناشرين لاختبار دفعات تكلفة الإجراء إلى جانب إطلاق نظام Google Checkout الخاص بهم الشهر الماضي.

من منشور شمعون، الدفع لكل نسبة مئوية مقابل PPC

تعتبر ميزة الدفع لكل نسبة محصنة ضد كل من النقرات الاحتيالية والاحتيال في مرات الظهور. ويكمن التحدي في ضرورة عرض الإعلانات بطريقة عشوائية حقًا، عبر النسبة المئوية لمرات الظهور التي تم شراؤها. تصف الورقة مطابقة البادئة: وهو نظام يشبه المطابقة التقريبية، “لكنه أكثر توافقًا مع الدفع بالنسبة المئوية”.

بالحديث عن Click Fraud، بعد التدقيق في مدونة Shimon، عثرت أيضًا على إدخال حول Click Fraud على محركات البحث من المستوى الثاني مع مقارنة تقنيات Click Fraud المستخدمة في Enhance وAsk.com وLooksmart وMIVA وKanoodle:

بسأل – اطلب خصم معدلات تكلفة النقرة من حركة المرور القادمة من شركائهم المشتركين. ليس لديهم عملية رسمية لإدارة الاحتيال في النقرات. تقع المسؤولية على عاتق العميل لمراقبة سجلات الويب الخاصة به بحثًا عن أي نشاط مشبوه.

تبدو ذكية – يحتوي أيضًا على نظام من 12 نقطة، وعملية لمراقبة مصداقية الموقع الشريك على شبكة التوزيع الخاصة به. يبحث نظام Looksmart عن طفرات وأنماط حركة المرور. يبحث Looksmart في وقت وتاريخ الاستعلام والنقر، وعنوان IP الخاص بالمستخدم، ومتصفح المستخدم، ومصطلح الاستعلام، والقائمة التي تلقت النقرة. منذ فبراير 2005، قاموا بتطهير شبكة البحث الخاصة بهم من الشركاء المشبوهين مما يجعلها شبكة أكثر موثوقية.

Kanoodle – على موقعهم الخاص، لديهم اختبار Captcha “للتحقق من النقرات” لمنع الروبوتات (البرامج النصية الآلية) من ارتكاب الاحتيال عبر النقرات. ومع ذلك، ليس لديهم نظام أو عملية آلية لإدارة النقرات الاحتيالية للنقرات على مواقع شركاء شبكة التوزيع الخاصة بهم. إذا لاحظت أي أنماط أو ارتفاعات مشبوهة في حركة المرور، فيجب عليك إخبار ممثل حسابك. ثم يقومون بتمرير المعلومات إلى “إدارة المرور” ويقومون بالتحقيق في الأمر بشكل أكبر.