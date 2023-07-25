ستساعدك المقالة التالية: هل يمكنك كسب العيش خارج DoorDash؟ – هذا ما تقوله الرياضيات

يعتبر اقتصاد العمل الحر رائعًا لأنه مرن ، لذا يمكنك جني أموال إضافية وفقًا لجدولك الخاص للوصول إلى أهدافك المالية.

إن تقديم الطعام لـ DoorDash هو المثال المثالي: بصفتك Dasher ، يمكنك الاتصال بالإنترنت والبدء في إكمال عمليات التسليم في مدينتك لزيادة دخلك.

ولكن ، هل يمكنك كسب لقمة العيش من DoorDash؟

فكرة أن تكون رئيسك في العمل وأن تعمل فقط عندما تريد ذلك هي فكرة جذابة. ولكن ، مثل تطبيقات gig الأخرى ، فإن عمل DoorDash بدوام كامل يعتمد حقًا على السوق ، وهدف الدخل ، وعوامل عديدة.

لذا ، في هذا المنشور ، نحن نتفكك إذا كان العيش خارج DoorDash ممكنًا وكيف يمكنك تحويل ذلك إلى حقيقة إذا كان هذا هو هدفك.

دعنا نذهب اليها!

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هل يمكنك كسب العيش خارج DoorDash؟

إذا كان لديك تكلفة معيشية منخفضة جدًا ، فقد تتمكن من القيام بـ DoorDash كوظيفة بدوام كامل والحصول على ما يلزم. لكن هذا يفترض أنك تعيش في منطقة معيشة منخفضة التكلفة ولديك نفقات شهرية منخفضة للغاية. ربما لا يمكنك فعل ذلك مع المعالين أيضًا ، ولن تتمكن من توفير الكثير من المال كل شهر بعد سداد نفقاتك.

العامل الرئيسي في تحديد ما إذا كان يمكنك القيام بـ DoorDash لكسب لقمة العيش هو راتبك بالساعة وتكلفة المعيشة الشهرية. هذا لأنه إذا كنت تعمل أكثر من 40 ساعة في الأسبوع في القيام بـ DoorDash ، فأنت بحاجة إلى الدخل لتغطية جميع نفقاتك ويترك لك ما يكفي من وسادة للادخار والبقاء.

الآن ، دعنا نلقي نظرة على بعض الرياضيات وراء السؤال: هل يمكنك استخدام DoorDash بدوام كامل؟

حسنًا ، وفقًا لـ DoorDash ، يتقاضى السائقون 23 دولارًا في الساعة أثناء الخروج عند التسليم.

لقد غطينا أيضًا مقدار الأموال التي يجنيها سائقو DoorDash من قبل ، وإليك ما يجب أن تقوله البيانات وشركات التوصيل الحقيقية.

وفقًا لمواقع مراجعة الرواتب المختلفة ، إليك مقدار ما يحصل عليه السائقون:

هذا متوسط ​​حول 17 دولارًا للساعة. متوسط ​​راتب DoorDash وفقًا لـ ZipRecruiter!

دعنا نستخدم متوسط ​​DoorDash البالغ 23 دولارًا في الساعة لبعض الطحن.

إذا كنت تكسب 23 دولارًا في الساعة وتعمل 40 ساعة في الأسبوع لمدة 50 أسبوعًا من أصل 52 أسبوعًا في السنة (لحساب الإجازة) ، فإن هذا يعمل على:

دفع اسبوعي : 920 دولارًا.

: 920 دولارًا. الأجر الشهري : 3680 دولارًا.

: 3680 دولارًا. الراتب السنوي: حوالي 46000 دولار (إذا أخذت إجازة لمدة أسبوعين).

بالنسبة لما يقوله سائقو DoorDash الحقيقيون ، ستجد أن الأرباح تختلف اختلافًا كبيرًا حسب السوق.

في بعض الأسواق ، تكسب Dashers بانتظام ما بين 15 إلى 20 دولارًا في الساعة ويمكنها جني بضعة آلاف من الدولارات شهريًا من خلال DoorDash.

في المقابل ، تكون بعض الأسواق أبطأ ، وتستخدم Dashers فقط DoorDash كعمل جانبي بدوام جزئي لكسب بعض النقود الإضافية.

سوف أتطرق إلى أهمية الأسواق في عمل DoorDash بدوام كامل بعد قليل ، ولكن أولاً ، دعونا نلقي نظرة على كيفية تكديس هذا المتوسط ​​البالغ 17 دولارًا في الساعة مقابل بعض البيانات الأخرى.

كيف يقارن راتب DoorDash السنوي بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي؟

دعنا نذهب مع متوسط ​​أرباح DoorDash البالغ 23 دولارًا في الساعة من أجل تحطيم بعض الأرقام.

وفقًا للبنك الدولي ، فإن متوسط ​​نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة حوالي 63300 دولار.

من الواضح أن هذا أعلى من متوسط ​​راتب DoorDash السنوي الذي ستكسبه إذا ربحت حوالي 23 دولارًا في الساعة.

على هذه الجبهة ، من الواضح أن الأسرة الأمريكية العادية لديها وظائف ذات رواتب أفضل من دور داش ، وهي أفضل حالًا مع خيارات التوظيف الأخرى.

ولكن ، هل يمكنك عمل DoorDash لكسب لقمة العيش إذا كنت تعمل حاليًا في وظيفة منخفضة الأجر؟ هيا نكتشف.

كيف تقارن DoorDash الدفع بالحد الأدنى للأجور؟

وفقًا لوزارة العمل ، فإن متوسط ​​الحد الأدنى للأجور في الولايات المتحدة هو 7.25 دولارات للساعة الواحدة.

إذا كنت تعمل 40 ساعة في الأسبوع لمدة 50 أسبوعًا ، فهذا يعمل على:

دفع اسبوعي : 290 دولارًا.

: 290 دولارًا. الأجر الشهري : 1،208 دولار.

: 1،208 دولار. الراتب السنوي: 15.080 دولار.

من الواضح أن هذا أقل بكثير من الأجور السنوية المحتملة لـ DoorDash ، وبالطبع ، يؤدي هذا إلى حصول العديد من عمال الحد الأدنى من الأجور على وظائف ثانية ويعملون من 50 إلى 60 + ساعة في الأسبوع للحصول عليها.

لذلك ، من الواضح أن العيش بعيدًا عن DoorDash ليس أمرًا منطقيًا إذا كان لديك حاليًا وظيفة ذات رواتب عالية.

ولكن ، عندما تقارن أجر DoorDash مقابل متوسط ​​الحد الأدنى للأجور ، أو حتى الأجور بحوالي 10 دولارات في الساعة ، تصبح الحجة أكثر إقناعًا.

ما العوامل التي تؤثر إذا كنت تستطيع العيش بعيدًا عن دور الباب؟

هل يمكنك العيش خارج DoorDash؟

حسنًا ، يعتمد اكتشاف ذلك حقًا على عدة عوامل تؤثر على مقدار الأموال التي تحتاجها ، بالإضافة إلى أهدافك المالية.

1. تكلفة المعيشة

إذا كنت تعيش في مدينة معيشية عالية التكلفة مثل نيويورك أو سان فرانسيسكو ، فمن غير المرجح أن تتمكن من كسب عيشك من خلال دور داش.

هذا لأن راتبك بالساعة ربما لا يدعم جميع نفقاتك المتضخمة مثل:

طعام

وقود لسيارتك

الترفيه والإنفاق التقديري

إيجار

خدمات

ممنوحًا ، تدفع DoorDash أسعارًا أساسية مختلفة قليلاً اعتمادًا على السوق الخاص بك ، وتعد كاليفورنيا واحدة من أفضل الأماكن لـ DoorDash بسبب الأجور الأعلى. ولكن ، لا يزال هناك حاجة لتعويض تكلفة العيش هناك لتكون وظيفة قابلة للتطبيق بدوام كامل.

لذلك ، فإن المطلب الرئيسي لعمل DoorDash هو العيش في منطقة معيشة منخفضة التكلفة ، لا سيما حيث تكون تكاليف الإيجار والطعام منخفضة.

يتذكر: يبلغ متوسط ​​راتب DoorDash السنوي حوالي 45000 دولار إذا كنت تعمل بدوام كامل وتجني 23 دولارًا في الساعة في المتوسط، لذلك يجب عليك استخدام هذا كمعيار (على النهاية العالية).

2. عدد المعالين

هناك عامل آخر يؤثر على قدرتك على العيش على DoorDash وهو عدد المعالين لديك. بعبارة أخرى ، إذا كنت بحاجة إلى إعالة أطفال وأسرة ، فإنك بطبيعتها تتحمل تكاليف معيشية أعلى.

ولكن ، إذا كنت شابًا عازبًا وليس لديك الكثير من الالتزامات ، فإن الاحتمالات التي يمكنك القيام بها في DoorDash بدوام كامل تزداد.

أعني أن صديقي فعل DoorDash و Uber Eats بعد تخرجنا ، وعاش في تورنتو ، وهي مدينة ذات تكلفة عالية جدًا للمعيشة في كندا. إعداد دراجة صديقي DoorDash و Uber Eats من الخلف في الكلية. تكافح في تورنتو لتغطية نفقاته.

مرة أخرى ، يرتبط هذا بمتوسط ​​تكلفة المعيشة الشهرية ، ولكن من المهم أن تضع في اعتبارك.

3. أهداف الدخل

من المحتمل أن تعيش خارج DoorDash إذا كنت تعيش في منطقة معيشة منخفضة التكلفة وليس لديك أي من المعالين. لكن أهداف دخلك تؤثر أيضًا إذا كان هذا هو القرار الصحيح.

على سبيل المثال ، إذا كنت ترغب في تنمية ثروتك ، فربما ترغب في السعي للحصول على وظيفة لائقة براتب جيد.

قد تفكر أيضًا في استثمار أموالك لبدء جني دخل سلبي.

في هذا السيناريو ، يعد الحصول على دخل تقديري أمرًا مهمًا نظرًا لأن لديك المزيد من المال لتوظيفه.

لذلك ، إذا كنت بالكاد تتخلص من عمل DoorDash من أجل لقمة العيش ، فقد يعيقك ذلك. ولكن إذا كان بإمكانك القيام بـ DoorDash بدوام كامل وما زلت تستثمر وتدخر بشكل مريح ، فهذه ليست مشكلة.

الآن ، إذا كنت تريد البحث عن وظائف ذات رواتب أعلى ، أقترح قراءة منشورنا حول أكثر من 20 وظيفة تدفع 5000 دولار شهريًا.

أوصي أيضًا بمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول الوظائف الأعلى أجراً والتي لا تتطلب درجة علمية لبعض الأفكار التي يمكنك اللجوء إليها إذا كنت ترغب في زيادة دخلك.

مرة أخرى ، يجب عليك تحديد بعض أهداف الدخل لنفسك ومعرفة ما إذا كان العيش خارج DoorDash يتناسب مع ميزانيتك!

قراءة إضافية – كيفية كسب المال في ساعة واحدة.

4. السوق الخاص بك

ربما يكون أحد أهم العوامل إذا كان بإمكانك كسب لقمة العيش من خلال DoorDash هو السوق الخاص بك.

كما ذكر، بعض أسواق DoorDash أبطأ من غيرها، مما يعني أنه من الصعب تحقيق متوسط ​​يبلغ حوالي 17 دولارًا في الساعة.

عادةً ما يكون للمدن الريفية الصغيرة جدًا إمكانية ربح أقل من الأسواق الكبيرة حيث يوجد المزيد من الطلب على DoorDash والمطاعم التي تقدم خدماتها.

هذا ليس هو الحال دائمًا ، ولسوء الحظ ، عليك اختبار السوق الخاص بك لمعرفة كيفية عمله ونوع الأجور بالساعة التي يمكنك توقعها.

ولكن كقاعدة عامة ، تتمتع المدن المتوسطة والكبيرة بإمكانية دخل أعلى لـ DoorDash.

ماذا يقول سائقو DoorDash الحقيقيون عن العمل بدوام كامل؟

أحد الموارد المفيدة حقًا التي يمكنك الرجوع إليها لمعرفة ما إذا كان بإمكانك البقاء على قيد الحياة بعيدًا عن DoorDash هو معرفة ما يقوله السعاة الحقيقيون.

وعلى وجه الخصوص ، أحد Dasher الذي أحب الاستماع إليه هو YouTuber Nuggs.

Nuggs في الواقع يعمل DoorDash بدوام كامل، وفي أحد مقاطع الفيديو الخاصة به ، أوضح سبب تركه لوظيفته في Wendy’s to DoorDash بدلاً من ذلك.

على وجه التحديد ، يوضح ناجز أنه عندما كان يعمل في Wendy’s ، كان يكسب حوالي 11.25 دولارًا في الساعة ، وكان هذا بعد ترقية إلى مدير.

لكنه لم يعجبه الوظيفة ، وكان مرهقًا ، ولم يكن الأجر يمثل العمل الذي كان يقوم به.

لكن، نظرًا لأن Nuggs يعيش في بلدة أصغر في أوهايو حيث يبلغ متوسط ​​راتبه السنوي 23000 دولار ، فإن متوسط ​​راتبه من 15 إلى 20 دولارًا في الساعة مع DoorDash يكفي للعيش من.

علاوة على ذلك ، يجني Nuggs الآن المزيد من المال من خلال عمل DoorDash بدوام كامل أكثر من العمل في Wendy’s ، لذا فهو مثال مثالي لكيفية القيام بـ DoorDash لكسب لقمة العيش وعندما يكون ذلك منطقيًا.

إذا كان ناجز يعيش في نيويورك أو لوس أنجلوس ، فقد يكون الوضع مختلفًا بعض الشيء.

ناجز أيضًا في أوائل العشرينات من عمره وليس لديه أطفال ، لذا مرة أخرى ، فإن تكلفة معيشته السنوية منخفضة ويمكنه إعالة نفسه من خلال عمل DoorDash ، والآن ، جني الأموال من YouTube.

على أي حال ، Nuggs هو مجرد سائق DoorDash واحد ، ولكن ماذا يعتقد السائقون الآخرون؟

حسنًا ، كان هناك الكثير من التعليقات المثيرة للاهتمام من السائقين في سلسلة Reddit هذه حول القيام بـ DoorDash من أجل لقمة العيش.

هذا ما قاله بعض السائقين:

Supah_RekT يقول : “ممكن إذا كنت على استعداد لوضع ساعات إضافية. لقد كنت أفعل ذلك منذ ما يقرب من عام الآن. ربح حوالي 1000 دولار في الأسبوع في الأسابيع الجيدة ، و 700 دولار في الأسبوع في الأسابيع السيئة. في سوق دنفر راجع للشغل “.

: “ممكن إذا كنت على استعداد لوضع ساعات إضافية. لقد كنت أفعل ذلك منذ ما يقرب من عام الآن. ربح حوالي 1000 دولار في الأسبوع في الأسابيع الجيدة ، و 700 دولار في الأسبوع في الأسابيع السيئة. في سوق دنفر راجع للشغل “. يقول HastilityChosenUserID : “إنه منخفض الاستقرار ومكلف من حيث الغاز / الصيانة ، لذلك لن أجعله مصدر الدخل الأساسي.”

: “إنه منخفض الاستقرار ومكلف من حيث الغاز / الصيانة ، لذلك لن أجعله مصدر الدخل الأساسي.” يقول Xeroith : “من الواضح أنه من الممكن دفع الفواتير باستخدام DD ، فالمشكلة تكمن في الغاز وإصلاح المركبات أو التدمير الكامل. في النهاية ، تحتاج إلى إصلاح الفرامل وغيرها من المشكلات الرئيسية التي تظهر “.

: “من الواضح أنه من الممكن دفع الفواتير باستخدام DD ، فالمشكلة تكمن في الغاز وإصلاح المركبات أو التدمير الكامل. في النهاية ، تحتاج إلى إصلاح الفرامل وغيرها من المشكلات الرئيسية التي تظهر “. يقول shane1228earth: “لن أشجع شخصًا لديه عائلة على إعالتها ورهنًا عقاريًا على الدفع للقيام بشيء من هذا القبيل ، ولكن نظرًا لأنه يبدو أنك تدعم نفسك فقط ، إذا كنت تعيش في سوق مزدحم وتقاوم إغراء الخروج مبكرًا وأخذ أيام عطلة ، وهو أمر غير ممكن عندما يكون لديك رئيس يراقبك ، فسأقول بالتأكيد ، لم لا!”

لذلك ، كما ترى ، لدى Dashers آراء مختلفة حول ما إذا كانت هناك إمكانية بدوام كامل.

يلعب سوقك أيضًا دورًا كبيرًا كما هو مذكور ، وعليك أيضًا التفكير في من تعولهم وإصلاحات السيارة التي لا مفر منها.

في النهاية ، هذه لعبة رياضية وتختبر السوق الخاص بك ، لكنني أقول أن نسبة صغيرة من Dashers يمكنهم فعل DoorDash لكسب لقمة العيش.

نصائح لأداء دور داش بدوام كامل

إذا كنت ترغب في كسب لقمة العيش من DoorDash ، فإليك بعض النصائح التي يجب وضعها في الاعتبار لزيادة احتمالات نجاحك!

1. تصبح أفضل Dasher

في منشورنا على نصائح وحيل DoorDash ، نغطي أكثر من اثني عشر نصيحة حول كيفية كسب المزيد من المال بصفتك Dasher ، بما في ذلك نصائح مثل:

تساعدك كل هذه النصائح على كسب المزيد من المال في الساعة ، مما يسهل في النهاية كسب لقمة العيش من خلال DoorDash.

2. امزج تطبيقات الحفلة الأخرى

على الرغم من أن هذا قد يبدو عكسيًا ، إلا أن هناك بالفعل الكثير من التطبيقات الأخرى التي تدفع لك للقيادة وإكمال عمليات التسليم.

و، من الشائع أن يقوم سعاة توصيل الطعام بتجربة تطبيقات مختلفة أو حتى تطبيقات متعددة أثناء التحول لاختيار الطلبات الأعلى ربحًا.

تتضمن بعض التطبيقات الأكثر شيوعًا التي يمكنك استخدامها ما يلي:

Instacart – قم بتوصيل البقالة كمتسوق Instacart واكسب حوالي 10 إلى 20 دولارًا في الساعة.

– قم بتوصيل البقالة كمتسوق Instacart واكسب حوالي 10 إلى 20 دولارًا في الساعة. أوبر إيتس – قم بتوصيل الطعام لأكبر شركة تأجير وكسب المال ، تمامًا مثل DoorDash.

– قم بتوصيل الطعام لأكبر شركة تأجير وكسب المال ، تمامًا مثل DoorDash. شيبت – مثل Instacart ، يتيح لك Shipt جني الأموال عن طريق توصيل البقالة إلى الأشخاص في مدينتك.

– مثل Instacart ، يتيح لك Shipt جني الأموال عن طريق توصيل البقالة إلى الأشخاص في مدينتك. Grubhub – تطبيق رائد آخر لتوصيل الطعام في أمريكا الشمالية.

– تطبيق رائد آخر لتوصيل الطعام في أمريكا الشمالية. المتجر الذي بالزاوية – وظيفة أخرى شهيرة مثل Instacart تدفع لك مقابل التسوق لشراء البقالة.

– وظيفة أخرى شهيرة مثل Instacart تدفع لك مقابل التسوق لشراء البقالة. Amazon ثني – خدمة توصيل حزمة popualr أخرى تدفع لك من 18 إلى 25 دولارًا في الساعة.

لا أوصي بالتطبيق المزدوج في المرة الأولى التي تقوم فيها بتطبيق DoorDash لأنك تريد التركيز على تعلم كيفية Dash.

ولكن ، إذا وجدت أن بعض الأيام تكون بطيئة في الاندفاع في السوق ، فقم بالمزج بين تطبيقات التوصيل الأخرى للحفاظ على معدل كل ساعة مرتفعًا.

3. عش بشكل مقتصد

إذا كنت تريد أن تكون DoorDash وظيفة بدوام كامل ، فإن أي شيء يمكنك القيام به لخفض النفقات يعد أمرًا جيدًا. هذا لأنه كلما انخفضت تكلفة المعيشة الشهرية ، قل المال الذي تحتاجه للبقاء على قيد الحياة والازدهار.

تتضمن بعض مجالات الميزانية الشائعة التي يمكنك محاولة تقليصها ما يلي:

طعام – انتقل إلى متاجر البقالة الأرخص ثم ضع خطة للوجبات واستخدم العديد من تطبيقات المكافآت مثل Fetch Rewards لاسترداد بعض النقود على الطعام.

– انتقل إلى متاجر البقالة الأرخص ثم ضع خطة للوجبات واستخدم العديد من تطبيقات المكافآت مثل Fetch Rewards لاسترداد بعض النقود على الطعام. غاز – نظرًا لأن DoorDash لا تدفع مقابل الغاز ، فإن الأشياء الصغيرة مثل بطاقة مكافآت الغاز أو استخدام تطبيق GetUpside يمكن أن تساعدك في تقليل نفقات الوقود.

– نظرًا لأن DoorDash لا تدفع مقابل الغاز ، فإن الأشياء الصغيرة مثل بطاقة مكافآت الغاز أو استخدام تطبيق GetUpside يمكن أن تساعدك في تقليل نفقات الوقود. ترفيه – حاول الذهاب في نزهات مجانية أو قضاء ليالٍ رخيصة مع الأصدقاء بدلاً من الخروج. يمكنك أيضًا إنشاء ميزانية شهرية للترفيه باستخدام تطبيقات مثل Cleo أو Mint.

– حاول الذهاب في نزهات مجانية أو قضاء ليالٍ رخيصة مع الأصدقاء بدلاً من الخروج. يمكنك أيضًا إنشاء ميزانية شهرية للترفيه باستخدام تطبيقات مثل Cleo أو Mint. تأمين – إذا مرت فترة من الوقت منذ أن قمت بالتسوق للحصول على تأمين أرخص على السيارات ، فقد تتمكن من العثور على صفقة وخفض مدفوعاتك الشهرية.

– إذا مرت فترة من الوقت منذ أن قمت بالتسوق للحصول على تأمين أرخص على السيارات ، فقد تتمكن من العثور على صفقة وخفض مدفوعاتك الشهرية. فاتورة الهاتف – أنت بحاجة إلى بيانات لعملك كسائق DoorDash ، ولكن يمكنك التبديل إلى خطط هاتف أرخص لتوفير المال على رسوم البيانات.

– أنت بحاجة إلى بيانات لعملك كسائق DoorDash ، ولكن يمكنك التبديل إلى خطط هاتف أرخص لتوفير المال على رسوم البيانات. إيجار – العيش مع رفقاء في السكن أو مكان رخيص قدر الإمكان يساعد في توفير المال. يمكنك أيضًا الانتظار للخروج إذا كنت قادرًا على العيش في المنزل لتوفير المال.

GetUpside ، تطبيق مكافآت غاز شهير لمساعدتك على توفير المزيد أثناء الانزلاق!

لديك الفكرة: أي شيء يمكنك القيام به لتقليص فواتيرك الشهرية يمكن أن يساعدك في كسب لقمة العيش من DoorDash.

قراءة إضافية – أفضل التطبيقات التي تدفع لك على الفور.

افكار اخيرة

لذا ، هل يمكنك كسب لقمة العيش من خلال DoorDash؟

حسنًا ، أعتقد أن الإجابة هي لمعظم Dashers ، خاصةً إذا كان لديك عائلة أو تعيش في منطقة باهظة الثمن.

لكن بالنسبة للسائقين في مناطق المعيشة منخفضة التكلفة وبدون معالين ، أعتقد أن ذلك ممكن.

بالإضافة إلى ذلك ، لا ضرر من مجرد استخدام DoorDash لزيادة دخلك الشهري أثناء الاحتفاظ بوظيفة أخرى بدوام كامل أو جزئي.

لا يزال DoorDash مرنًا ، ويمكنك تجربة تطبيقات gig الأخرى مثل أوبر إيتس أو Instacart لتحسين دخلك السنوي الإجمالي.

حتى لو كان مبلغًا إضافيًا قدره 200 دولار شهريًا فقط ، فإن هذا يقطع شوطًا طويلاً في مساعدتك على توفير المزيد ويمكن أن يساعد في تغطية النفقات غير المتوقعة.

آمل أن يساعدك هذا المنشور على الأقل في تحليل الرياضيات لتقرير ما إذا كان العيش بعيدًا عن DoorDash أمرًا قابلاً للتطبيق!

محطما سعيدا ، وأفضل حظ!

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