ستساعدك المقالة التالية: هل يمكنك كسب المال من القيادة باستخدام Lyft وهل يستحق الأمر ذلك؟

إذا كنت تبحث عن طرق لكسب المزيد من المال وتحب قيادة سيارتك، فقد ترغب في التفكير في العمل لدى شركة مشاركة الرحلات مثل Lyft.

ليفت تأسست في عام 2012 وأنتجت إيرادات تزيد عن 2.2 مليار دولار في عام 2018. ومن الواضح أن الفكرة قد انطلقت.

يكسب سائقو Lyft المال عن طريق نقل الأشخاص الذين لا يريدون – أو لا يستطيعون – قيادة السيارة بأنفسهم إلى الأماكن التي يحتاجون إليها.

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لماذا يجذب Lyft الدراجين

إذًا، ما جاذبية استخدام Lyft بدلاً من خدمة سيارات الأجرة المحلية؟ حسنًا، وفقًا للدراسات الحديثة، فإن Lyft أرخص بكثير من أسعار سيارات الأجرة النموذجية. كما يجد العديد من الركاب أن خدمات Lyft أكثر تخصيصًا من خدمة سيارات الأجرة المحلية.

من وجهة نظر السائق، يعد التأهل ليكون سائق Lyft أمرًا بسيطًا جدًا ويمكن تحقيقه غالبًا في أقل من 48 ساعة، في حين أن التأهل ليكون سائق سيارة أجرة يتضمن بشكل عام عملية أكثر صرامة.

هذا لا يعني بالضرورة أن الركوب مع Lyft أكثر خطورة – فالشركة لديها معايير السلامة الشاملة الخاصة بها والتي تحمي كل من السائقين والركاب، مثل DMV والفحوصات الخلفية، ونظام تصنيف السائق والركاب ومعايير صارمة للمركبة.

لديهم أيضًا سياسة عدم التسامح مطلقًا مع السائقين عندما يتعلق الأمر بتعاطي الكحول والمخدرات.

يمكن أن تكون القيادة مع Lyft بمثابة نشاط جانبي رائع

باعتبارك سائقًا لشركة Lyft، من الممكن أن تجني أموالًا طائلة. يشارك هاري كامبل، خبير مشاركة الرحلات، كيف حصل على ما يكفي من المال في صناعة مشاركة الرحلات، مما جعله قادرًا على ترك وظيفته بدوام كامل كمهندس طيران.

ومع ذلك، فإن القيادة مع مؤسسات مشاركة الرحلات مثل Lyft لا تؤدي إلى نفس الأرباح الهائلة للجميع كما تفعل مع هاري كامبل. لكن خبراء مشاركة الرحلات سيخبرونك أن هناك أشياء يمكنك القيام بها لزيادة أرباحك كسائق لشركة Lyft أو أي سائق آخر لمشاركة الرحلات.

إذا كنت تفكر في القيادة مع Lyft – أو القيادة حاليًا مع Lyft – فإليك بعض النصائح حول كيفية زيادة أرباحك من Lyft إلى الحد الأقصى.

قم بإدارة أعمال Lyft الذكية

لا تكون الشركات الناجحة ناجحة فقط لأنها تقدم منتجًا أو خدمة جيدة. يجب أن يكون لديهم شيء أكثر: أصحاب الأعمال الأذكياء. فيما يلي بعض النصائح التي ستساعدك على إدارة عمل “ذكي” كسائق مشاركة.

قم بالقيادة خلال الأوقات الأكثر ازدحامًا

إحدى فوائد كونك سائق مشاركة هي أنه يمكنك اختيار الأيام والساعات التي تكون فيها متاحًا للعمل. هذا يعني أنه يمكنك العمل على جانب Lyft الخاص بك حول وظيفتك الأساسية وحول بقية التزامات حياتك.

ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يكسبون أكبر قدر من المال من خلال القيادة مع Lyft يعرفون أن القيادة خلال الساعات الأكثر ازدحامًا تعني أنه سيكون لديك القدرة على تحقيق أكبر قدر من المال.

ما هي ساعات Lyft الأكثر ازدحامًا؟ الليالي وعطلات نهاية الأسبوع. تعني الليالي وعطلات نهاية الأسبوع عمومًا أموالاً طائلة لسائقي Lyft لأن هذا هو الوقت الذي يخرج فيه الناس ويستمتعون بوقتهم.

يحب العديد من ركاب الرحلات المشتركة فكرة القدرة على حضور الحفلات، أو أماكن الترفيه مثل الحفلات الموسيقية أو المسرح، أو القدرة على مقابلة الأصدقاء لتناول المشروبات دون تحمل مسؤولية القيادة إلى المنزل.

استخدام خدمات مشاركة الرحلات مثل ليفت يسمح للركاب بالقدرة على الوصول إلى الالتزامات الاجتماعية دون الحاجة إلى القلق بشأن القيادة ومواقف السيارات وما إلى ذلك، وإذا كنت على استعداد للعمل في تلك الساعات الاجتماعية المزدحمة فسوف تزيد من فرصك في كسب المزيد من المال.

قيادة مركبة موفرة للوقود

من الواضح أنه كلما قل المال الذي تنفقه على الوقود كسائق لشركة Lyft، زاد عدد الأموال التي تبقى في جيبك. إن قيادة مركبة موفرة للوقود ستساعدك على نقل الركاب بتكلفة أقل.

كما أنه يساعد على تحقيق أقصى قدر من كفاءة استهلاك الوقود أثناء القيادة. يسمي بعض الناس هذا فرط التعرق، لكن ليس عليك الذهاب إلى هذا الحد. سيساعدك اتباع هذه القواعد البسيطة على تحقيق أقصى قدر من كفاءة استهلاك الوقود لسيارتك.

حافظ على الاطارات الخاصة بك مضخمة بشكل صحيح

قم بالقيادة بشكل معتدل – لا تتفوق بسرعة أو تضغط على المكابح بسرعة

حافظ على صيانة سيارتك بشكل جيد وقم بإجراء عمليات الضبط وتغيير الزيت بشكل منتظم

لا تضع وزنًا إضافيًا وغير ضروري في سيارتك أو صندوق السيارة

قلل من استخدام مكيف الهواء قدر الإمكان عن طريق الوقوف في الظل أو استخدام واقي الشمس للحفاظ على برودة سيارتك بالداخل

تعرف على أسرع الطرق للوصول إلى الوجهات

إن زيادة كفاءة استهلاك الوقود إلى الحد الأقصى سيساعدك على إنفاق أموال أقل على الغاز، كما سيساعد سيارتك على الاستمرار لفترة أطول أيضًا.

تعرف على أدنى أسعار الغاز

يوجد في منطقتي نادي Sam’s Club الذي تكون أسعار الغاز فيه غالبًا أقل بعشرين سنتًا من أسعار الغاز في أي مكان آخر. وهذا يعني أننا سنملأ الخزان دائمًا عندما نكون في موقع Sam’s Club بالتحديد.

من خلال معرفة أرخص أسعار الغاز في منطقتك، يمكنك التأكد من أنك لا تنفق أكثر مما تحتاجه لشراء الوقود.

من المهم أن تعرف أيضًا أنه ليس من المنطقي دائمًا الابتعاد عن الطريق لدفع مبلغ أقل مقابل الغاز (ما لم تكن الأموال التي توفرها ستعوض الوقود الذي أنفقته للوصول إلى هناك)، ولكن إذا كنت تعرف أين تكون الأسعار أقل هل يمكنك التأكد من ملء المكان عندما تكون في الحي.

اعلم أيضًا أن أسعار الغاز غالبًا ما ترتفع قبل العطلات مباشرةً، لذا تأكد من ملء خزان الوقود قبل العطلات بوقت طويل أو الانتظار حتى بضعة أيام بعد العطلة إن أمكن من أجل إنفاق أقل على الغاز.

استخدم تطبيق تتبع الأميال

إذا قمت بوضع تطبيق لتتبع الأميال على هاتفك، فيمكنك التأكد من تتبع جميع الأميال التي تقطعها مع Lyft حتى تتمكن من زيادة خصم الأميال السنوي على إقرارك الضريبي. ما هي بعض تطبيقات تتبع الأميال الأكثر شعبية؟

محرك خطوة هو تطبيق جوال مجاني والتي يمكن أن تساعدك على تتبع الأميال ونفقات العمل الأخرى أيضًا. يحتوي على فئات تم تحميلها مسبقًا بحيث يمكنك إدخال كل حساب بسهولة.

والتي يمكن أن تساعدك على تتبع الأميال ونفقات العمل الأخرى أيضًا. يحتوي على فئات تم تحميلها مسبقًا بحيث يمكنك إدخال كل حساب بسهولة. تطبيق Quickbooks للعاملين لحسابهم الخاص هو تطبيق أكثر شمولاً يتتبع جميع نفقات العمل – والمسافة المقطوعة أيضًا. يمكن أن يساعد التحليل التفصيلي الذي يوفره هذا التطبيق في تسهيل عملية تقديم الضرائب أيضًا. يكلف 5 دولارات شهريا ، لكن أول 30 يومًا مجانية.

، لكن أول 30 يومًا مجانية. تطبيق مايل آي كيو مخصص لتتبع الأميال فقط، ويحتوي على ميزة رائعة وسهلة الاستخدام تسمح لك بتصنيف كل رحلة على أنها رحلة شخصية أو رحلة احترافية. هذا التطبيق هو مجانًا إذا قمت بأقل من 40 رحلة شهريًا، وتتكلف ما بين 4.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر و5.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر للخطط التي تمت ترقيتها.

شهريًا، وتتكلف ما بين 4.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر و5.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر للخطط التي تمت ترقيتها. سجل الرحلة لديه كل من خطط تتبع الأميال المجانية والخطط التي تمت ترقيتها التي تأتي مع رسوم شهرية. يجب أن تعمل الخطة المجانية للأشخاص الذين يريدون فقط تتبع الأميال الأساسي، ولكن حتى إذا كنت بحاجة إلى الترقية، فإن الخطط التي تمت ترقيتها ميسورة التكلفة جدًا، ابتداءً من 15 دولارًا سنويًا.

سيساعدك تثبيت تطبيق تتبع الأميال مثل تلك المذكورة أعلاه على تتبع الأميال التي تقطعها كسائق Lyft بشكل أفضل، كما أن تتبع الأميال المقطوعة بشكل أفضل سيساعدك على تحقيق أقصى قدر من الربح.

نصيحة إضافية: احصل على حامل لوحة القيادة لهاتفك لتسهيل تتبع الأميال باستخدام تطبيقك.

خذ الرحلات غير المرغوب فيها

هناك أنواع معينة من الرحلات التي تجتذب عددًا أقل من السائقين المشاركين في الرحلات:

يركض في الصباح الباكر

الحفلات المسائية المتأخرة

يمكن أن تتكون جولات الصباح الباكر من أي شيء بدءًا من شخص يريد رحلة إلى المطار للحاق برحلة طيران في الصباح الباكر إلى شخص يحتاج إلى رحلة مبكرة إلى المنزل بعد قضاء وقت متأخر من الليل.

نظرًا لأن العديد من سائقي سيارات الأجرة يرغبون في الحصول على نومهم، فقد تجد المزيد من الفرص لكسب المال إذا كنت على استعداد لتكون متاحًا لهذه الرحلات في الصباح الباكر.

وينطبق الشيء نفسه على الجري في وقت متأخر من الليل. غالبًا ما يبحث الأشخاص عن توصيلات إلى منازلهم بعد الساعة 10 مساءً بعد انتهاء تجمعاتهم الاجتماعية.

في حين أن العديد من السائقين ينامون في السرير للاستعداد للعمل في اليوم التالي، يمكنك كسب المال عن طريق اصطحاب هؤلاء الركاب في وقت متأخر من الليل.

تعرف على أماكن تواجد الركاب في منطقتك

اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه، سيكون لديك تركيز أكبر من الدراجين في مناطق معينة.

على سبيل المثال، إذا كنت تعيش في مدينة جامعية، فقد تجد الكثير من الركاب في الحرم الجامعي أو بالقرب منه، نظرًا لأن البالغين الملتحقين بالجامعة يميلون إلى استخدام برامج مشاركة الرحلات في كثير من الأحيان.

وبالمثل، إذا كنت تعيش في منطقة تكثر فيها الحفلات، مثل مدينة نيويورك أو لوس أنجلوس أو شيكاغو، فقد تجد تركيزًا كبيرًا من الدراجين في المناطق التي يوجد بها الكثير من النوادي.

كمثال آخر، في هذه المقالة حول القيادة مع أوبر، يظهر ريان بيجن، الذي يعيش في أريزونا ويتسكع بسيارته بالقرب من المنتجعات الصحية والمنتجعات المحلية، حيث غالبًا ما يكون هناك عملاء يحتاجون إلى توصيلات من وإلى المطار المحلي.

تقوم Lyft بتعيين العملاء للسائق الذي يمكنه الوصول إلى وجهة الراكب في أقرب وقت.

من خلال معرفة مكان تواجد الركاب في منطقتك، يمكنك المساعدة في تحقيق أقصى قدر من التوفر من خلال البقاء بالقرب من الوجهات الشهيرة حيث قد يحتاج الركاب إلى رحلة سريعة إلى المنزل، وكسب المزيد من المال من خلال القدرة على الوصول بسرعة إلى العملاء الذين يحتاجون إلى رحلة.

قم بإحالة الركاب والسائقين المحتملين إلى Lyft

عندما تصبح سائقًا مع Lyft، سيتم تخصيص رمز شخصي لاسمك. إذا كنت تستخدم هذا الرمز لإحالة كل من السائقين المحتملين والركاب المحتملين إلى Lyft، فسوف تدفع لك Lyft رسوم إحالة.

تدفع Lyft 10 دولارات للركاب الذين تقوم بإحالتهم (بمجرد قيامهم برحلتهم الأولى) وما يصل إلى 750 دولارًا لكل سائق Lyft تقوم بإحالته. يمكنك إحالة الأشخاص إلى Lyft عن طريق تسليم بطاقة متخصصة تحتوي على اسمك ورمزك.

أين يمكنك توزيع البطاقات من أجل تعظيم دخل الإحالة؟ ابدأ بمشاركة بطاقتك ورمزك مع الأصدقاء وأفراد العائلة الذين تعتقد أنهم قد يستفيدون من تجربة ركوب Lyft.

يمكنك أيضًا تسليم بطاقتك إلى أولئك الذين قد يرغبون أو يحتاجون إلى بعض الدخل الإضافي وقد يرغبون في كسبه عن طريق القيادة مع Lyft في أوقات فراغهم.

نصيحة إحالة أخرى هي حضور المناسبات الاجتماعية المحلية مثل المعارض أو الحفلات الموسيقية وتوزيع بطاقاتك هناك. تعد الأماكن الاجتماعية مثل الحانات أو المطاعم خيارًا آخر لتوزيع بطاقات إحالة Lyft الخاصة بك.

ما عليك سوى مشاركة بطاقتك ومزايا الركوب أو القيادة باستخدام Lyft مع أي شخص تعتقد أنه قد يقدر إمكانية الوصول إلى وسائل نقل سريعة وسهلة، وكلما شاركت فوائد Lyft مع المزيد من الأشخاص، ستزيد فرصك في كسب المزيد من المال مع ليفت.

احتفظ بسجلات جيدة

باعتبارك سائقًا لدى Lyft، سيتم اعتبارك مقاولًا مستقلاً. بمعنى آخر، إذا كنت تقود السيارة مع Lyft، فسيتم اعتبارك مالكًا تجاريًا. وهذا يعني أنك ستكون مسؤولاً عن الإبلاغ عن جميع دخلك ونفقاتك في إقرارك الضريبي في وقت الضريبة.

كلما كنت أكثر تفصيلاً وتنظيمًا فيما يتعلق بتتبع دخلك ونفقاتك، كلما تمكنت من ملء إقرارك الضريبي بكفاءة أكبر بطريقة تحقق أقصى قدر من الربح لنفسك.

يعد استخدام تطبيق الأميال مثل تلك المذكورة أعلاه طريقة جيدة لبدء الاحتفاظ بسجلات شاملة، ولكن الاحتفاظ بدفتر أستاذ أو جدول بيانات للنفقات الأخرى سيساعدك في الحصول على حساب أكثر تنظيمًا لشركتك عندما يحين وقت الضرائب.

يمكنك استخدام جدول بيانات أو دفتر أستاذ بسيط، أو يمكنك استخدام تطبيق أكثر شمولاً مثل تطبيق Quickbooks Self-Employed المذكور أعلاه. كلما سهّلت تسجيل دخلك ونفقاتك، أصبحت سجلاتك أكثر اكتمالاً.

لا تنس تضمين النفقات مثل:

إضافات مثل المياه المعبأة في زجاجات أو الحلوى التي تقدمها للركاب

الأموال التي يتم إنفاقها على التنظيف بالمكنسة الكهربائية أو غسل سيارتك

أموال لعناصر الصيانة مثل تغيير الزيت أو الضبط أو الإطارات

الأموال التي يتم إنفاقها على أي بطاقات أو علامات تجارية تدفع مقابلها

من المحتمل أن يتم خصم أي شيء تنفقه بشكل مباشر لتعزيز أو تحسين أو إفادة الركاب لديك كمصروفات تجارية على إقرارك الضريبي، مما سيزيد من أرباحك على المدى الطويل.

تعظيم تجربة العملاء

هناك طريقة أخرى لزيادة دخلك إلى أقصى حد مع Lyft وهي التأكد من أن العملاء الذين تقدم لهم رحلات يتمتعون بتجربة ركوب ممتعة ومريحة.

على الرغم من أنه لا يمكن للركاب طلب سائق محدد مع Lyft في الوقت الحالي، إلا أن الركاب لديهم القدرة على تقييم السائقين، ويتم تشجيعهم أيضًا على تقديم إكرامية لسائقهم.

من خلال التأكد من حصول راكبك على تجربة Lyft الأكثر متعة، فإنك تزيد من فرصك في الحصول على تقييمات 5 نجوم والحصول على نصائح جيدة. فيما يلي بعض الأفكار التي يمكن أن تساعدك على زيادة رضا العملاء لركابك.

حافظ على نظافة سيارتك بشكل فائق

من المهم كسائق Lyft ناجح أن تتأكد من أن سيارتك نظيفة تمامًا في جميع الأوقات. فكر في هذه التلميحات المفيدة للحفاظ على نظافة سيارتك.

قم بغسل سيارتك وتنظيفها بالمكنسة الكهربائية بشكل منتظم حتى يحصل كل عميل على رحلة جديدة ونظيفة. قد تكون المكنسة الكهربائية المحمولة باليد شيئًا تريد الاحتفاظ به في صندوق سيارتك للتأكد من أنه يمكنك تفريغ سيارتك بين العملاء إذا لزم الأمر.

حاول تجنب تناول الطعام في سيارتك إن أمكن حتى لا يتم الترحيب بالعملاء برائحة وجبتك الأخيرة. كثير من الناس حساسون لروائح معينة وقد لا يقدرون الاضطرار إلى الركوب مع الرائحة العالقة لجيروسكوب أو برجر الجبن المزدوج الفاخر. المكافأة: عدم تناول الطعام في سيارتك سيساعد في تقليل وقت التنظيف.

كن حذرًا عند استخدام معطرات الجو المعطرة. نظرًا لأن بعض الأشخاص قد ينزعجون من الروائح القوية، فمن المهم توخي الحذر بشأن وجود روائح معطرة مثل معطرات الجو في سيارتك. إذا اخترت الحصول على معطر جو، فتأكد من أنها رائحة خفيفة للغاية ولن تطغى على الركاب.

تأكد من أن صندوق السيارة الخاص بك نظيف. نظرًا لأنك قد تقوم بنقل الركاب إلى المطارات أو المواقع الأخرى التي يحتاجون فيها إلى إحضار أمتعة أو أشياء أخرى (مثل رحلة إلى المنزل من متجر البقالة)، فمن المهم التأكد من أن صندوق سيارتك نظيف وفي حالة تضمن شعور الركاب بالراحة مريحة لتخزين الأشياء الخاصة بهم هناك.

هل لديك windows مفتوح بين الركوب إذا كان الهواء الخارجي مريحًا. كلما حصلت سيارتك على هواء نقي أكثر، كانت رائحته وملمسه أفضل بالنسبة للركاب.

من خلال التأكد من أن مظهر سيارتك ورائحتها نظيفة وممتعة، يمكنك تحسين فرصة راكبك في استخدام Lyft مرة أخرى.

يحصل العديد من سائقي Lyft الناجحين على تقييمات ونصائح رائعة من خلال تقديم “إضافات” للراكب. بعض الإضافات لا تستحق ما ستكلفك كسائق، ولكن الإضافات الأخرى تستحق المال وستعزز تجربة السائق (وربما تقييمك وإكراميتك). بعض الأفكار للإضافات تشمل:

شواحن هواتف السيارة لكل من Android و Apple الهواتف

المياه المعبأة في زجاجات (احصل على الزجاجات الصغيرة لتوفير المال)

الوجبات الخفيفة الرخيصة مثل العلكة أو الحلوى الصلبة

أكياس القمامة الصغيرة (ضرورية إذا كنت تنقل رواد الحانة)

مناديل

إنها الأشياء الصغيرة التي غالبًا ما تجعل الراكب يجلس ويلاحظ تجربة Lyft الخاصة به. إن الاهتمام الذي يظهر من خلال توفر هذه الأنواع من الإضافات الصغيرة المتاحة سوف يلاحظه العديد من الركاب، وسيساعد في ضمان حصولك على تقييم جيد كسائق Lyft.

ومع ذلك، من المهم بنفس القدر عدم المبالغة عند التفكير في الإضافات التي تقدمها. على سبيل المثال، في حين أن القليل من الحلوى الصلبة أو زجاجة ماء لا بأس بها، إلا أنك ربما لا ترغب في تقديم الكعك محلي الصنع لعملائك أو المبالغة في الإضافات.

إن القيام بالكثير لتعزيز تجربة الراكب قد يجعلهم غير مرتاحين ويُنظر إليه على أنه محاولة واضحة للتأثير عليهم.

إن توفير الإضافات بطريقة ناجحة يعني أن الإضافات لا تستغرق الكثير من الوقت من جانبك، كما أنها لا تكلف الكثير من المال. يعرف أصحاب الأعمال الناجحون كيفية إبقاء التكاليف منخفضة مع توفير تجربة رائعة للعملاء.

لديك موقف جيد

يستمتع الراكبون بتجربتهم مع Lyft أكثر عندما يتمتع سائقهم بسلوك لطيف وممتع. تذكر مع ذلك أن ما يعتبر “ممتعًا وممتعًا” لراكب ما قد يكون مزعجًا لراكب آخر.

ولهذا السبب من المهم للغاية أخذ الإشارات من العميل أثناء إحضاره إلى الموقع المطلوب. ابدأ بابتسامة ومقدمة بعد أن تلتقطها. أخبر الراكب بصدق أنك سعيد بمقابلته.

قدم لهم زجاجة ماء وأخبرهم عن أي إضافات لديك في السيارة مثل الحلوى أو شاحن الهاتف.

قم بإجراء محادثة قصيرة دون طرح أي أسئلة شخصية غير متوقعة مثل “لماذا أنت ذاهب إلى المطار؟” لا تتحدث عن نفسك إلا إذا طرح عليك الراكب سؤالاً عن نفسك على وجه التحديد. بعد الإجابة، قم بتحويل تركيز المحادثة مرة أخرى إلى المتسابق.

تجنب التذمر والشكوى وحاول أن تجعل المحادثة إيجابية ومتفائلة. وبالمثل، إذا شعرت أن الراكب لا يريد التحدث، فاحترم ذلك والتزم الصمت. سيقدر الراكبون احترامك وتركيزك عليهم أثناء ركوبهم.

اسأل وأعلن عن التقييمات

لدى بعض سائقي Lyft لافتات معلقة على الجزء الخلفي من المقعد الأمامي تطلب من الركاب بأدب أن يقيموهم بـ “5” إذا كانوا قد استمتعوا بتجربة ركوب ممتعة. يمكنهم أيضًا إضافة سطر صغير على اللافتة يقرأ شيئًا مثل “النصائح ليست مطلوبة ولكنها موضع تقدير كبير”.

تأكد من إخبار الركاب أنك ستمنحهم تقييمًا جيدًا أيضًا. قل شيئًا مثل “شكرًا لكونك مسافرًا رائعًا؛ سأكون متأكدًا من إعطائك تقييمًا “5” مع Lyft.”

كن صادقًا عند القيام بذلك وكن حذرًا بشأن الإشارة ضمنًا إلى أنك ستمنحهم “5” إذا أعطوك “5”. بدلًا من ذلك، افعل ذلك من أجل إفادة راكبك وتأمل أن يفعلوا الشيء نفسه في المقابل.

ملخص

القيادة مع Lyft لديها القدرة على أن تكون نشاطًا جانبيًا رائعًا لأولئك الذين يرغبون في بذل الوقت والجهد.

في حين لا توجد ضمانات بأن الخاص بك ليفت إذا كان العمل ناجحًا، يمكنك تحقيق أقصى قدر من الدخل الذي تجنيه مع Lyft من خلال اتباع النصائح المذكورة أعلاه وبذل قصارى جهدك للترويج لنفسك كسائق Lyft محترف وممتع.