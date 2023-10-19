ستساعدك المقالة التالية: هل ينبغي عليك التسرع في استخدام BlogRush؟

الضجة حول مدونة راش اندفع إلى عالم التدوين. انضم بعض المدونين إلى هذا الجنون، وقاموا على الفور بالتسجيل وتثبيت أداة Blogrush في مدوناتهم الخاصة. بينما تجاهل البعض الاندفاع واستمروا في أعمال التدوين الخاصة بهم.

بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، BlogRush عبارة عن شبكة مشاركة محتوى جديدة تعد بعدد كبير من الزيارات إلى مدونات الأعضاء مجانًا من خلال أدوات BlogRush التي تحتوي على موجزات للمدونات ذات الصلة بمجال مدونات الأعضاء.

أطلق عليه اسم AdSense لتوليد حركة مرور المدونة حيث لا يحصل المدونون على أي أموال ولكن بدلاً من ذلك سيحصلون على عدد كبير من حركة مرور المدونة. ولكن بالطبع، إذا كنت تستثمر مدونتك، فإن هذا العدد الكبير من الزيارات سيتحول في النهاية إلى مكاسب مالية.

ولكن كل هذا يعتمد على مدى نجاح BlogRush ومدى الضجيج والاهتمام الذي ستولده منذ إطلاقه قبل بضعة أيام.

لتحقيق هدفها المتمثل في توفير حركة مرور مجانية للأعضاء، تستخدم BlogRush مخططًا هرميًا حيث يمكن للأعضاء الحصول على المزيد من حركة المرور في كل مرة يقومون فيها بإحالة عضو جديد والذي سيقوم لاحقًا بإحالة مستخدم آخر. لذا، كلما قمت بإحالة المزيد، زاد عدد الزيارات التي ستحصل عليها مدونتك.

لذا، هل ينبغي عليك التسرع في استخدام BlogRush؟ هناك العديد من الإجابات ولكن في النهاية أنت من يجب أن يقرر مدونتك الخاصة.

قبل الاشتراك في BlogRush، قد ترغب في قراءة مراجعة BlogRush. ومن هناك ستتعلم أيضًا كيفية التسجيل للحصول على حساب BlogRush.