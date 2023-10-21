ستساعدك المقالة التالية: هل ينتمي Digg.com إلى نتائج Google؟

هناك القليل من الجدل ذهابًا وإيابًا بين ألين ستيرن من CenterNetwork وويليام بيرن من Techulate حول ما إذا كانت قوائم Digg.com تستحق التصنيف في Google أم لا.

حجة ألين ستيرن:

إذا نظرت إلى Digg، من وجهة نظر حقيقية، ما الذي تقدمه حقًا؟ فهو يقدم رابطًا للقصة الفعلية، ولمحة عامة من سطر أو سطرين للقصة وأحيانًا تعليقات من مستخدمي Digg.

أعتقد أن هذا لا يكفي لضمان الإدراج في Google. نظرًا لأن Digg في أبسط معانيه يقدم فقط رابطًا للقصة الفعلية، فيجب أن تشغل هذه القصة هذا الموضع داخل Google، وليس رابط Digg.

أعتقد أن ناشري المحتوى يفقدون فعليًا فرصة رؤية ذلك الزائر لأنه يتعين عليه النقر مرتين وحتى فهم أنه يجب عليهم القيام بذلك. وأنا أتحدث الآن عن التيار الرئيسي غير الحفارين، وليس المجموعة التي تفهم بالفعل الغرض من Digg.

[Read Allen’s Entire Post]

تفنيد ويليام بيرن:

يعمل موقع Digg.com كبوابة للمحتوى الرائع الذي (عادةً) كان سيُفقد في فهرس Google الموحد، ولا يمكن للباحثين العثور عليه أو التعثر فيه أبدًا.

بالإضافة إلى ذلك، وعلى النقيض من عبارة “على الشخص أن ينقر مرتين وأن يفهم أنه يجب عليه القيام بذلك”، فإن واجهة Digg.com سهلة الاستخدام للغاية، وهي تقريبًا نسخة مطابقة لنتيجة Google (رابط أزرق كبير /title مع الوصف أدناه) بحيث يكون المستخدم على دراية به بالفعل، ونتيجة لذلك لن يرتبك المستخدم به وسيجد طريقه إلى المحتوى الذي كان يبحث عنه؛ هذا إذا كان المحتوى لا يزال يروق لهم بعد قراءة الوصف المصاحب.

[Read William’s Entire Post]

هل تشعر أنه ينبغي تصنيف قوائم Digg في مرتبة عالية في Google، أو حذفها، أو استكمالها، أو ربما معاقبتها بنقطة أو اثنتين أسفل القصة الأولية التي ترتبط بها؟