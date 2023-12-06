ستساعدك المقالة التالية: هل يوجد Pinterest ملحق كروم؟

من بين جميع ملحقات Chrome الموجودة، هل يوجد أي منها؟ Pinterest ملحق كروم؟

هذا هو السؤال الذي سأجيب عليه في هذا المقال.

في نهاية هذه المقالة، سيكون لديك:

تعلمت ما إذا كانت هناك ملحقات Chrome لـ Pinterest

ما إذا كان يجب عليك استخدام Pinterest امتداد كروم على الإطلاق

عدد قليل من الأفضل Pinterest ملحقات كروم,

كيفية تثبيت Pinterest ملحق كروم و

كيفية عمل التحديث Pinterest ملحق كروم.

دون مزيد من اللغط، دعونا ننتقل إلى المطاردة الآن، أليس كذلك؟

العالم يتطور وعالم الكمبيوتر معه

لقد تقدم العالم. وكذلك الأمر بالنسبة للكمبيوتر الذي نستخدمه وبرامجه وأجهزته المتنوعة.

الكمبيوتر نفسه يتطور يوميا. ومع صغر حجمها أكثر فأكثر، تظهر المزيد من أنظمة التشغيل.

يتم إنشاء أدوات وتطبيقات برمجية جديدة يوميًا.

وفقا ل تقرير، ال Apple يحتوي المتجر وحده على ما يقدر بـ 2.2 مليون تطبيق للتنزيل بينما يحتوي Google Play على 2.8 مليون تطبيق للتنزيل.

الحديث عن التمديدات إحصائيات أظهرت أن هناك ما يقدر بـ 188.260 امتدادًا إجماليًا في متجر Google Chrome وحده. بقدر ما يبدو هذا، لم يتم تثبيت نسبة جيدة من هذه الإضافات.

حوالي 50% من جميع ملحقات Chrome لديها ما يصل إلى ستة عشر عملية تثبيت فقط. هذا بحسب أ المسح الأخير يتم إجراؤه بواسطة Extension Store في جميع متاجر Chrome Web Store.

الآن، في حال كان لدينا قارئ أقل خبرة في التكنولوجيا هنا، فقد ترغب في أن تسأل، ما هي ملحقات Chrome بالضبط؟ هل تعرف ما هي ملحقات Chrome وماذا تفعل؟ وهنا، اسمحوا لي أن أجيب على ذلك بأكبر قدر ممكن من التفصيل ولكن بإيجاز قدر الإمكان. بعد شرحي، لن تحتاج إلى القراءة في أي مكان آخر عن الامتداد لأنك ستفهمه بالكامل.

ما هي ملحقات كروم؟

يرغب الجميع في تخصيص كل ما يستخدمونه تقريبًا. يمكنك تخصيص قمصانك وهاتفك ومنزلك وجهاز الكمبيوتر الخاص بك وحتى متصفحك.

هناك بعض الخوارزميات والأنظمة المعمول بها لجعل هذا التخصيص ممكنًا وسهلاً. على سبيل المثال، لتخصيص هاتفك الذكي وشكله، يمكنك تنزيل تطبيقات السمات أو برامج السمات على متجر التطبيقات الخاص بك. كل ما عليك فعله هو تغيير السمة من السمات المختلفة المتوفرة في تطبيق البرنامج الذي قمت بتنزيله.

بنفس الطريقة، لتخصيص متصفحك وتجربة التصفح الخاصة بك، ما تحتاج إلى تثبيته هو برامج صغيرة تسمى الامتدادات.

على عكس تطبيقات الويب التي تحتوي على جميع محتوياتها عبر الإنترنت، تحتوي الملحقات على جميع برامجها المجمعة معًا في ملف واحد يسمى ملف مضغوط.

يمكن تنزيل ملفات الامتداد هذه المجمعة معًا في حزمة .crx واحدة وتثبيتها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك لاستخدامها في متصفحك.

عادةً ما يتم إنشاء الإضافات باستخدام تقنيات الويب مثل CSS وHTML وXHTML وJavaScript.

إنها تسمح لك كمستخدم بتخصيص متصفح Chrome ووظائفه حسب تفضيلاتك واحتياجاتك وذوقك.

للمضي قدمًا، يجب أن يكون الامتداد قادرًا على تحقيق غرض واحد على الأقل. وقد يحتوي على عدة مكونات تعمل جميعها على تحقيق الغرض الوحيد الذي تم إنشاء الامتداد من أجله.

هل يوجد Pinterest ملحق Chrome وهل يجب عليك استخدام واحد؟

وهنا، أول سؤال مهم يجب طرحه هو ما هو؟ Pinterest؟

Pinterest هو أول محرك اكتشاف بصري في العالم. يتم استخدامه للعثور على مفاهيم وأفكار بصرية مختلفة مثل ديكور المنزل ووصفات الطعام والأسلوب وإلهام التصميم وغير ذلك الكثير.

بالنسبة لسؤال هل يوجد أم لا Pinterest ملحق Chrome، الجواب هو نعم موجود. هناك عدد غير قليل منهم. وعليك أن تجرب بعضًا منها لتساعدك على تخصيص احتياجاتك Pinterest تجربة على Google Chrome حسب ذوقك.

Pinterest، كما هي، هي أداة مذهلة بحد ذاتها مع ميزات شهية. ومع ذلك، يمكنك تحسين ميزاته الرئيسية بشكل أكبر باستخدام المجموعات المتاحة لمزيد من ملحقات Chrome.

خذ، على سبيل المثال، يمكنك إضافة ملحق تكبير/تصغير للسماح لك بتكبير الصورة دون الحاجة إلى النقر فوق الصورة لتتمكن من تكبيرها.

بنفس الطريقة، يمكنك تكبير الدبابيس والصور الخاصة بك أثناء التمرير أو أثناء تصفح الإنترنت. كل ما عليك فعله هو تمرير مؤشر الماوس فوق تلك الصور ويمكنك القيام بعجائب مختلفة.

تسمح لك بعض الإضافات بتثبيت صورة أو الإعجاب بها دون الحاجة إلى المرور بأي صرامة أو المرور ببعض الأنشطة المملة المتكررة مثل النقر على مثل هذه الصور أو فتح الخيارات للكشف عن الوظائف الداخلية.

وبحركة الفأرة، يمكنك أن تفعل كل ذلك في غمضة عين.

ومع ذلك، دعونا نناقش بعضًا من هذه الامتدادات الرائعة، أليس كذلك؟

6 الأفضل Pinterest ملحق كروم

بعد كل شيء، كما قيل، إليك قائمة بستة (6) من الأفضل Pinterest ملحقات كروم هناك:

Pinterest موسع النشاط الأخير Pinterest طليعة Pinterest موسع الصورة إيزي بينر ل Pinterest البحث عن الصور قيد التشغيل Pinterest Pinterest  المحسن

يجب أن تعلم أن القائمة أعلاه ليست شاملة تمامًا. هناك أكثر Pinterest ملحقات كروم. لقد اخترنا هؤلاء الستة فقط من متجر ويب مليء بهذه الامتدادات الجميلة. ومع ذلك، فلنبدأ بسرعة في شرح الامتدادات المذكورة أعلاه.

1. Pinterest موسع النشاط الأخير

هناك قطاعات مختلفة على Pinterest والأنشطة الأخيرة هي واحدة منها. عند تثبيت ملحق “موسع الأنشطة الأخيرة”، فإنه يسمح لهذا القسم بعرض صورة مكبرة للصورة المصغرة لكل نشاط من الأنشطة كلما قمت بتحريك الماوس عليها.

وأيضًا، باستخدام هذا الامتداد، يمكنك بسهولة معرفة أي من دبابيسك أعجبتك أو تم إعادة تثبيتها.

من Pinterest الصفحة الرئيسية، يمكنك إخفاء زر الدبوس بمجرد تثبيت هذا الامتداد لأن الزر لن يخدم أي غرض مع تثبيت هذا الامتداد. جرب هذا Pinterest التمديد اليوم. أنت مضمون أن تحبه.

2. Pinterest طليعة

هذه واحدة من الإضافات الجميلة التي لا تحتوي على ميزة واحدة فحسب، بل تحتوي على ميزات مذهلة مختلفة تقدم لك مذهلة Pinterest خبرة.

بعض من هذه الميزات الرائعة مذكورة أدناه:

يمكنك تمرير مؤشر الفأرة فوق Pinterest أيقونة وسوف تقترح سلسلة من الدبابيس الشعبية، بشكل عشوائي. تسهل عليك هذه الميزة الحصول على تجربة مستخدم جيدة Pinterest. ما الذي يمكن أن يكون أجمل من عرض الدبابيس الشهيرة دون الحاجة إلى البحث عنها أولاً؟

يتيح لك هذا الامتداد أيضًا تكبير الصور الموجودة في جهازك Pinterest واجهة فقط عن طريق تحريك الماوس على أي من الصور. يجعلها تعمل كما Pinterest تم شرح ملحق موسع النشاط الأخير سابقًا. في حالة رغبتك في رؤية بعض التفاصيل الصغيرة حول الصورة وهي لا تزال صورة مصغرة، فما عليك سوى تمرير مؤشر الماوس فوق الصورة المذكورة وستصبح أكبر تلقائيًا.

إذا كنت ترغب في تثبيت أي صورة تريدها Pinterest، كل ما عليك فعله هو النقر بزر الماوس الأيمن عليه. أصبح تثبيت الصورة أسهل من أي وقت مضى مع هذا الامتداد.

3. Pinterest موسع الصورة

عادةً، عندما تقوم بالتمرير عبر ملفك الشخصي Pinterest الصفحة الرئيسية وتريد تكبير أي صورة دبوس، عليك أولا النقر على تلك الصورة. وهذا يعيق تجربة المستخدم الخاصة بك بشكل مباشر أو غير مباشر. يمكنك حل هذا العائق بهذا Pinterest امتداد.

إذن ماذا تفعل بعد تثبيت هذا الامتداد؟ لا شئ!

نعم لا شيء. أثناء التمرير لأسفل Pinterest الواجهة، تقوم تلقائيًا بتكبير الصور المصغرة الصغيرة أثناء تحريك الماوس عليها.

لديه وظيفة مشابهة إلى حد ما لموسع النشاط الأخير، ألا تعتقد ذلك؟

يجب أن تعلم أنه إذا كنت تستخدم ملحق تكبير/تصغير آخر، فيجب أن تفكر في إزالة واحد بدلاً من الآخر ولا تفكر في استخدام أكثر من واحد في نفس الوقت. وبخلاف ذلك، يجب على كل منهما عرض الصور بشكل مكبر بحيث تكون إحدى الصورتين فوق الأخرى.

4. Easypinner ل Pinterest

يتيح لك هذا الامتداد تثبيت الصورة دون الحاجة إلى النقر بزر الماوس الأيمن عليها.

أثناء تصفحك للإنترنت، في أي وقت تصادف فيه صورة، تتم إضافة هذا الملحق تلقائيًا Pinterest إليها كذلك أ Facebook يحب. وبالتالي، من خلال تحريك مؤشر الماوس على الصورة المذكورة، ترى “تثبيت” و”أعجبني” بحيث يمكنك النقر على أحدهما أو كليهما.

5. البحث عن الصور قيد التشغيل Pinterest

يشتمل هذا الامتداد تلقائيًا على أيقونة أو زر بحث بمجرد تثبيته على متصفحك.

يسمح لك بالبحث عن الصور على Pinterest. في أي وقت تنقر عليه، سيظهر لك خيار إجراء “بحث عن الصور” على Google.

ومن خلال خيار البحث يمكنك العثور على صور مشابهة على جوجل، ويمكنك العثور على المواقع الأخرى التي تظهر فيها الصورة، وهكذا.

هذا يتعلق بالامتدادات الخمسة التي أردت أن أعرضها لكم.

من الآن فصاعدا، دعونا نتحدث الآن عن كيفية تثبيتها على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بك.

6. Pinterest  المحسن

لديها Pinterest تجربة محسنة بعضها:

لديها ارتفاع ثابت

يمكنه تنزيل الصور بالحجم الكامل

أنه يحتوي على بحث الصور جوجل

أنه يحتوي على مفاتيح الأسهم التنقل من خلال الدبابيس

أنه يحتوي على عادي Pinterest ولكن يجعلها أكثر كفاءة.

يتيح لك هذا الامتداد التركيز على المحتوى والصور وواجهة مستخدم محسنة لإزالة أي عوامل تشتيت الانتباه.

بعض الميزات الرئيسية هي:

يساعدك على البحث عن الصور على جوجل

يسمح لك بتنزيل الصور الدبوسية

يسمح لك بالتنقل عبر دبابيسك باستخدام المفاتيح اليمنى واليسرى.

فهو يسمح للدبابيس الطويلة بالانزلاق والانزلاق أثناء تحريك الماوس عليها. هذا يعني أنه ليس عليك بالضرورة فتحه قبل فحصه.

فهو يتيح لك رؤية المعلومات المتعلقة بالدبوس عند تحريك الماوس فوقه. هذا يسمح لك بإيلاء اهتمام جيد للصور.

إنه يعطي جميع الدبابيس نفس الأبعاد: وهذا يمنعك من تشتيت انتباهك بأي منها قد يكون أكبر من البقية.

كيفية تثبيت Pinterest ملحق Chrome لجهاز الكمبيوتر الخاص بي

مع كل ما قيل، إلى أين نذهب من هنا؟ أود أن أوضح لك كيفية تثبيت الإضافات.

هذا دليل بسيط من ثلاث خطوات خطوة بخطوة حول كيفية تثبيت البرنامج Pinterest ملحق Chrome على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

تفضل بزيارة صفحة سوق Chrome الإلكتروني هنا.

حرك مؤشر الفأرة على الأيقونة التي تقول “احصل على زر المتصفح الخاص بنا”

انتقل أبعد من هناك باتباع المطالبة لتثبيت Pinterest زر المتصفح إلى الكروم الخاص بك.

كيفية عمل التحديث Pinterest ملحق كروم

في هذه المرحلة، ستجد أنه قد يكون من الصعب تحديث ملف Pinterest ملحق كروم. ولكن لا، هذه المشكلة ليست غريبة على Pinterest الامتدادات وحدها. إنه أمر خاص بجميع ملحقات Chrome.

قد تعتقد أنه عند نشر نسخة محدثة من الإضافة التي تستخدمها على سوق Chrome الإلكتروني، فإن تلك الإضافة إما تقوم بتحديث نفسها تلقائيًا على متصفح Chrome أو يقدم لك المتصفح زرًا لتحديثها بهذه السهولة. لسوء الحظ، هذا ليس بالضرورة كذلك.

على الرغم من أنه من الممكن تحديث الإصدارات الجديدة من التحديثات التي يتم طرحها بواسطة Google إلى Chrome والبرامج الأخرى يدويًا، إلا أنه من الصعب على Chrome بدء هذا التحديث بنفسه. إنه ببساطة لا يأتي مع هذه الوظيفة. إنها ليست مبرمجة للقيام بذلك تلقائيًا.

سيحتوي سوق Chrome الإلكتروني على إصدار جديد، بينما سيكون لديك الإصدار القديم في متصفح Chrome لديك.

في مثل هذه الحالات التي توجد فيها تحديثات جديدة في المتجر، قد تضطر إلى الانتظار حتى تقوم Google بتسليم التحديث إلى المتصفح.

في بعض الأحيان، قد تستمر هذه المشكلة لأكثر من 24 ساعة حيث سيحتوي متصفح Chrome الخاص بك على الإصدار القديم فقط دون أن يمنحك خيار تحديثه إلى الإصدار الجديد المتوفر على Web Store.

إذن، ماذا تفعل لفرض هذا التحديث دون الحاجة إلى انتظار جوجل؟ الحل هو تحديث ملحق Chrome يدويًا، وبالتالي تحديث ملفك Pinterest ملحقات كروم.

كيفية تحديث ملحق Chrome الخاص بك يدويًا

ملخص الجوهر الرئيسي هنا هو أن تقوم أولاً بتنزيل ملف Pinterest ملحق Chrome من سوق Chrome الإلكتروني. ثم تقوم بتثبيت التحديث يدويًا ويتجاوز الإصدار القديم على متصفحك. لكن الأمر ليس سهلاً كما يبدو.

سيكون عليك اتباع هذه الخطوات البسيطة:

الخطوة 1: احصل على ملحق Chrome الذي تم استدعاؤه احصل على CRX

يتيح لك هذا الامتداد الحصول على المصدر .crx لأي امتداد لمتصفح Chrome عن طريق تنزيله على النظام المحلي.

الخطوة 2: انتقل إلى صفحة المتجر لأي Pinterest ملحق Chrome الذي ترغب في تحديثه.

الخطوة 3: انقر بزر الماوس الأيمن على أي جزء فارغ من الصفحة بأكملها لهذا الامتداد. ثم حرك مؤشر الماوس على “الحصول على CRX لهذا الامتداد”.

الخطوة 4: عند القيام بما ورد أعلاه، تنبثق نافذة التنزيل ويمكنك تنزيل الإصدار الجديد من ملف الامتداد مباشرة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

الخطوة 5: بعد ذلك، افتح هذا على شريط عنوان جهاز الكمبيوتر الخاص بك: chrome://extensions وقم بتمكين “وضع المطور”.

الخطوة 6: بعد القيام بما سبق، ظهر تراكب على windows باسم “إفلات للتثبيت”. بعد ذلك، ستحتاج إلى سحب وإفلات الامتداد الذي قمت بتنزيله في النافذة لتتمكن من تثبيته.

الخطوة 7: بمجرد القيام بما ورد أعلاه، تابع التثبيت واتبع المطالبات لتحديث Pinterest ملحق Chrome كما تفعل عادةً.

سيقوم متصفح Chrome الآن بتثبيت الإصدار الجديد من Pinterest الامتداد الذي ترغب في تحديثه.

يجب أن تعلم أن الخطوات المذكورة أعلاه ستعمل معك إذا كان سوق Chrome الإلكتروني يحتوي بالفعل على الإصدار المحدث من Pinterest الامتداد الذي ترغب في تحديثه.

هذا كل شيء!

ومع ذلك، فقد تعلمت كل شيء عن ملحقات Chrome، Pinterest ملحقات Chrome وكيفية تثبيتها وأخيرًا كيفية التحديث Pinterest ملحق كروم.

ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن أداة برمجية تساعدك على أتمتة أعمالك بشكل كامل، فأنا أشجعك على المحاولة قادة المجموعة اليوم.