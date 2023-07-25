ستساعدك المقالة التالية: هل يوريكا شرعية وتستحق الاستخدام؟ (دليل 2023 الصادق!)

إذا كنت تحاول جني الأموال عبر الإنترنت بسرعة ، فإن إحدى التوصيات الشائعة هي الإجابة على الاستطلاعات مقابل المال.

هناك الكثير من مواقع الاستطلاعات التي تدفع نقدًا وبطاقات هدايا لمشاركة رأيك.

ومع ذلك ، فإن الكثير من مواقع الاستطلاع لا تستحق وقتك أو تستغرق وقتًا طويلاً في صرف النقود ، لذلك من المهم معرفة ما إذا كانت المنصة تستحق العناء أم لا.

منصة الاستطلاعات الشعبية هي Eureka Surveys.

ولكن ، هل يوريكا شرعية وفي الواقع طريقة قابلة للتطبيق لكسب المال عبر الإنترنت؟ أو ، هل من الأفضل لك استخدام مواقع gpt الأخرى؟

حسنًا ، في مراجعة تطبيق Eureka لدينا ، أنا أغطي كل ما تحتاج لمعرفته حول منصة الاستطلاع هذه، تجربتي الشخصية مع النظام الأساسي ، وإذا كان عليك عناء الاشتراك.

هل تبحث عن أعمال جانبية ذات رواتب أعلى؟ الدفع:

المسوحات ذات العلامات التجارية – موقع استقصائي رائد يتيح لك صرف النقود ببطاقات الهدايا والنقود!

– موقع استقصائي رائد يتيح لك صرف النقود ببطاقات الهدايا والنقود! مسح Junkie – استرد أموال PayPal وبطاقات الهدايا بسعر 5 دولارات فقط باستخدام Survey Junkie!

ما هي استطلاعات يوريكا؟

Eureka Surveys هو موقع ويب استطلاع مدفوع الأجر وتطبيق يزعم أنه دفع للأعضاء أكثر من مليوني دولار منذ البداية.

إذا كنت تستخدم العديد من تطبيقات beermoney ومواقع المهام الصغيرة لكسب القليل من النقود الإضافية ، فمن المفترض أن تكون Eureka Surveys مألوفة جدًا.

في استطلاعات يوريكا ، يمكنك كسب المال من خلال مشاركة رأيك في موضوعات الاستطلاعات الشائعة مثل تفضيلات المستهلك ، والترفيه ، والصحة ، والسياسة.

تعمل Eureka مع العديد من مجموعات أبحاث السوق ومنصات الاستبيانات الأخرى ، لذا فهي تربطك بالاستطلاعات ذات الصلة وتدفع لك مقابل رؤيتك.

مرة أخرى ، هذه هي الطريقة التي تعمل بها جميع مواقع الاستطلاع ، لذا لا تقوم Eureka بأي شيء ثوري للغاية هنا.

وفقًا لموقعه على الويب ، هناك أكثر من مليون عضو على المنصة.

Note: يجب أن يكون عمرك 18 عامًا أو أكثر وأن تعيش في الولايات المتحدة أو كندا لكسب المال من خلال Eureka Surveys.

كيف تعمل استطلاعات يوريكا؟

تعد الإجابة على استطلاعات الرأي الخاصة بالمال باستخدام Eureka Surveys واضحة ومباشرة وتتخذ ست خطوات:

اشترك في استطلاعات يوريكا. أكمل ملفك الشخصي. الإجابة على استطلاعات الرأي. أجب على الاستطلاع اليومي. استخدم تطبيق الهاتف المحمول. المصروفات.

لقد وجدت أنه من السهل جدًا الاشتراك وفهم كيفية عمل النظام الأساسي ، ولكن هذا هو الحال مع معظم مواقع الاستطلاع.

حان الوقت للغوص في كيفية عمل منصة استطلاعات يوريكا بمزيد من التفصيل!

1. قم بالتسجيل

التسجيل في Eureka Surveys مجاني ، و يجب أن يكون عمرك 18 عامًا أو أكثر وأن تعيش في الولايات المتحدة أو كندا للانضمام.

عند التسجيل ، إليك المعلومات التي تقدمها:

عنوان بريدك الإلكتروني

كلمة المرور

جنس

سنة الميلاد

الرمز البريدي

بعد التسجيل ، يجب عليك التحقق من حسابك بالنقر فوق ارتباط التحقق الذي ترسله Eureka عبر البريد الإلكتروني.

بمجرد القيام بذلك ، تكون جاهزًا للبدء في جني الأموال!

2. أكمل ملف التعريف الخاص بك

تعد Eureka المستخدمين الجدد بإجراء مسح أول دولار بدولار واحد ، وهم يلتزمون بهذا الوعد.

عند تسجيل الدخول لأول مرة ، لدى Eureka استبيان تمهيدي سريع يمكنك إكماله لكسب 1 دولار.

كان الاستبيان الترحيبي الخاص بي حول 18 سؤالًا تم طرحه حول أشياء مثل عمري ، والتركيبة السكانية ، وحالة التوظيف ، وتفضيلات المستهلك. استغرق الأمر حوالي دقيقة لإكمالها ، وبعد ذلك ، دفعت دولارًا واحدًا.

الآن، لدى Eureka Surveys أيضًا عدد قليل من الاستطلاعات القصيرة التي تدفع حوالي 0.25 دولار إلى 0.45 دولار لإكمالها.

تساعد هذه الاستطلاعات في استكمال ملفك الشخصي وتتيح لـ Eureka Surveys معرفة المزيد عنك لمطابقتك مع المزيد من فرص الاستطلاع.

وفقًا لـ Eureka ، فإن إكمال ملفك الشخصي يمنحك 4 أضعاف فرص الاستطلاع ، لذا فإن الأمر يستحق القيام به إذا كنت جادًا بشأن هذا الزحام الجانبي.

لم يكن لدي سوى عدد قليل من الاستطلاعات الترحيبية التي غطت موضوعات مثل الترفيه ومشاركة الرحلات و Netflix.

أكملت ملف تعريف Eureka Surveys الخاص بي بالكامل في حوالي 10 دقائق وحصلت على ما يزيد قليلاً عن 2 دولار في هذه العملية.

يطلب منك Eureka أيضًا تمكين تتبع الموقع ويذكر أن هذه طريقة أخرى لزيادة عدد فرص الاستطلاع المدفوعة التي تصل إليها.

3. الإجابة على استطلاعات اليانصيب

بعد إكمال ملف التعريف الخاص بك ، فإن الطريقة الرئيسية لكسب المال على Eureka Surveys هي الإجابة على استطلاعات اليانصيب. تدفع Eureka Surveys مبلغ 750 دولارًا إلى 1000 دولار مجانًا للأعضاء كل أسبوع من خلال نظام اليانصيب الخاص بها.

لذلك ، عند إكمال استطلاعات يانصيب ، تحصل على عدد معين من إدخالات يانصيب للسحب الأسبوعي.

تعرض استطلاعات اليانصيب أيضًا مقدار الوقت الذي تستغرقه تقريبًا ومقدار الأموال التي تجنيها لاستكمالها.

تستغرق العديد من الاستطلاعات على لوحة القيادة الخاصة بي حوالي 10 إلى 15 دقيقة وتدفع 1 دولار إلى 1.50 دولار.

هذا هو حوالي 5 دولارات إلى 6 دولارات للساعة، والتي تتساوى مع المواقع الأكثر شهرة مثل Prolific وأفضل من مواقع مثل InboxDollars.

لكنني بصراحة كانت لدي تجربة سيئة جدًا في الإجابة على استطلاعات يوريكا في هذا القسم ، وبعد حوالي 25 دقيقة من المحاولة ، لم أتمكن من ربح أي شيء!

يعد فقدان الأهلية مشكلة كبيرة في استطلاعات يوريكا. بالإضافة إلى ذلك ، رفضت الكثير من الاستطلاعات الرمز البريدي الخاص بي على الرغم من أنني قمت بالتسجيل بنفس الرمز.

علاوة على ذلك ، تمت إعادة توجيه أحد الاستطلاعات التي كنت أكملها من Ipsos iSay إلى موقع مسح عشوائي ، وعندما انتهيت من الاستبيان ، تمت إعادة توجيهي للتو إلى استطلاع آخر!

بشكل عام ، وجدت أن استخدام Eureka Surveys محبط للغاية ، وأعتقد أن عدم الأهلية ومعدل العائد المنخفض يعني أنك ربما تكسب 1 دولار إلى 2 دولار في الساعة كحد أقصى مع هذا الموقع.

4. أكمل الاستطلاع اليومي

يحب Swagbucks، Eureka Surveys لديها استطلاع يومي يتكون من سؤال واحد يمكنك الإجابة عليه لكسب 0.01 دولار.

هذا مبلغ ضئيل من المال ولكنه يتطلب نقرة واحدة ، وهو في الأساس الطريقة الأخرى الوحيدة لكسب المال على المنصة.

5. استخدم تطبيق Eureka Surveys

إذا كنت ترغب في كسب المال أثناء التنقل ، فيمكنك أيضًا تنزيل تطبيق Eureka مجانًا على Android و iOS.

يتيح لك تطبيق Eureka Surveys استخدام جميع الميزات نفسها الموجودة في إصدار الويب ، بحيث يمكنك الإجابة على الاستطلاعات في وقت فراغك لكسب القليل من مصروف الجيب الإضافي.

6. صرف النقود

تتطلب Eureka Surveys مبلغ 15 دولارًا للاستفادة منها. هذا قليلاً في الجانب العالي في عالم الاستطلاعات عبر الإنترنت كما ترى مسح Junkie يتيح لك صرف 5 دولارات.

لا يزال هذا أفضل من Zap Surveys الذي يتطلب 25 دولارًا لسحب الأموال ، ولكن لا يزال الأمر يتطلب بعض الطحن الجاد للاستفادة من Eureka Surveys.

ترسل Eureka Surveys رموز بطاقة الهدايا الرقمية إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي اشتركت به ، ويمكنك أيضًا إضافة البريد الإلكتروني الذي تريد استرداد PayPal نقدًا من أجله.

خيارات مكافأة الاستبيان من يوريكا

تتمثل إحدى مزايا استطلاعات يوريكا في تنوع المكافآت التي يمكنك استردادها.

تشمل مكافآت Eureka Surveys:

هناك عدة عشرات من مكافآت بطاقات الهدايا الأخرى التي يمكنك استردادها ، ولكن مرة أخرى ، يجب أن يكون لديك ما لا يقل عن 15 دولارًا في الأرباح.

هل يوريكا شرعية؟

Eureka هو موقع مسح شرعي يدفع للمستخدمين ولا يحاول خداع الأشخاص عن طريق حجب المكافآت. هناك الكثير من إثباتات الدفع عبر الإنترنت لهذه الشركة ، ويمكنك أيضًا العثور على تقييمات إيجابية لتطبيق Eureka Survey على متجر تطبيقات Google و iOSس.

ومع ذلك ، في حين أن هذه شركة شرعية ، أعتقد أن العديد من بدائل الاستطلاع التي ذكرتها في هذا المنشور تدفع أكثر وأقل تشويشًا.

عندما اختبرت Eureka لهذه المراجعة ، وجدت أنه من السهل التنقل والاشتراك فيها. لكن استطلاعاتي كانت كلها منخفضة الأجر ولم أكن متحمسًا للغاية ولكني استخدم المنصة.

لا يزال بإمكانك تجربة Eureka Surveys إذا كنت تريد ذلك ، لكنني شخصيًا لن أستخدم منصة الاستطلاع هذه وسألتزم بالنشاطات الجانبية مثل الكتابة المستقلة وكسب المال من خلال مدونتي.

قراءة إضافية – أفضل الوظائف التي تدفع 5000 دولار شهريًا.

إيجابيات وسلبيات

بعد اختبار Eureka Surveys لفترة من الوقت ، هناك بالتأكيد بعض الميزات التي أحبها ولكن أيضًا بعض الميزات التي تدمر النظام الأساسي بالنسبة لي.

لذا ، إذا كنت تتساءل عما إذا كانت Eureka Surveys شرعية أم لا ، ففكر في إيجابيات وسلبيات موقع الاستطلاع هذا.

الايجابيات:

واجهة مستخدم جميلة وسهلة الاستخدام

مجموعة متنوعة من المكافآت ، بما في ذلك الدفع النقدي من PayPal والإيداع المباشر

عملية التسجيل السريع والانتهاء من الملف الشخصي

الهبات النقدية الأسبوعية

استطلاعات يوريكا

السلبيات:

معدلات مدفوعات المسح منخفضة للغاية

الاستبعاد والاستطلاعات المعطلة شائعة في تجربتي

لا يوجد برنامج إحالة

شرط سحب 15 دولارًا مرتفعًا بعض الشيء

ليس من السهل العثور على معلومات دعم العملاء أو صفحة الاتصال

بشكل عام ، أعتقد أن Eureka Surveys هو موقع استبيان من الدرجة الثانية مقارنة بالكثير من المنافسين.

معدل عدم الأهلية مرتفع جدًا بالنسبة لي ، وحتى بعد 25 دقيقة ، لم أتمكن من ربح فلس واحد باستخدام Eureka Surveys.

يعد اختيار المكافأة أمرًا رائعًا ، ولكن إذا لم تتمكن من كسب أجر لائق بالساعة ، فما الفائدة من استخدام الموقع؟

قراءة إضافية – كيفية جعل 5 دولارات بسرعة.

مراجعات مسح يوريكا الأخرى

إحدى الطرق الجيدة لمعرفة ما إذا كان الزحام الجانبي شرعيًا أم لا هو معرفة ما يقوله الآخرون عن تجاربهم.

أنا شخصياً لم أستطع كسب الكثير من المال من خلال استطلاعات يوريكا ، ولكن كيف تبدو مراجعات يوريكا الأخرى؟

حسنًا ، في موضوع حديث على Reddit beermoney ، هذا ما قاله بعض مستخدمي Eureka Survey عن المنصة:

ليزا 197 يقول : “Eureka هي واحدة من أسوأ تطبيقات الاستطلاعات على الإطلاق ، imo … الاستطلاعات معقدة للغاية ولا تدفع دائمًا. أوه ، نعم ، يمكنك أيضًا الدخول في سحب يانصيب عند إكمال الاستبيان. لم أفز بأي واحدة من قبل “.

: “Eureka هي واحدة من أسوأ تطبيقات الاستطلاعات على الإطلاق ، imo … الاستطلاعات معقدة للغاية ولا تدفع دائمًا. أوه ، نعم ، يمكنك أيضًا الدخول في سحب يانصيب عند إكمال الاستبيان. لم أفز بأي واحدة من قبل “. يقول Zonflare : “استخدم Qmee – في رأيي ، أفضل بكثير. أنت لا تعبث برهانات اليانصيب ، فأنت تدفع فقط نقدًا ويمكنك صرف النقود في أي وقت. كما أن Prolific رائع أيضًا ، ليس لديهم تطبيق جوال ولكن موقع الويب الخاص بهم يعمل بشكل رائع على الهاتف المحمول. “

: “استخدم Qmee – في رأيي ، أفضل بكثير. أنت لا تعبث برهانات اليانصيب ، فأنت تدفع فقط نقدًا ويمكنك صرف النقود في أي وقت. كما أن Prolific رائع أيضًا ، ليس لديهم تطبيق جوال ولكن موقع الويب الخاص بهم يعمل بشكل رائع على الهاتف المحمول. “ flasher777 يقول: “آخر مرة استخدمت فيها التطبيق قبل شهر ، كانت هناك دراسات بقيمة 0.10 دولارًا أمريكيًا فقط حيث استغرق البعض 15 دقيقة للدخول في بعض مسابقات اليانصيب وإذا كانت هناك أي دراسات كانت منخفضة جدًا ورخيصة.”

إذا حكمنا من خلال هذه الشهادات ، يبدو أن المستخدمين الآخرين يشكون من انخفاض الأجور والاستطلاعات الخاطئة التي تجعلك غير مؤهل.

يذكر أحد المستخدمين استخدام تطبيقات مثل Qmee بدلاً من ذلك أيضًا لأنه يمكنك صرف النقود في أي وقت ، وهو مؤيد آخر لاستخدام منصات مختلفة.

بدائل مسح يوريكا

إذا كنت ترغب في كسب المال من خلال الإجابة على الاستطلاعات ولكنك ترغب في تجربة بعض التطبيقات الأخرى مثل Eureka Surveys ، فيمكنك تجربة:

المسوحات ذات العلامات التجارية – موقع استقصائي رائد يتيح لك كسب أموال PayPal مجانية وبطاقات هدايا مجانية لمشاركة رأيك.

– موقع استقصائي رائد يتيح لك كسب أموال PayPal مجانية وبطاقات هدايا مجانية لمشاركة رأيك. اللعب بمكافأة – تطبيق مكافآت ألعاب محمول شهير يتيح لك كسب بطاقات هدايا مجانية.

– تطبيق مكافآت ألعاب محمول شهير يتيح لك كسب بطاقات هدايا مجانية. مسح Junkie – يتيح لك كسب بطاقات هدايا مجانية ونقدًا ويمكنك صرف 5 دولارات.

– يتيح لك كسب بطاقات هدايا مجانية ونقدًا ويمكنك صرف 5 دولارات. Swagbucks – قم بالإجابة على الاستطلاعات ، ومشاهدة الإعلانات ومقاطع الفيديو ، ولعب الألعاب ، وحتى التسوق لكسب بطاقات الهدايا وأموال PayPal.

– قم بالإجابة على الاستطلاعات ، ومشاهدة الإعلانات ومقاطع الفيديو ، ولعب الألعاب ، وحتى التسوق لكسب بطاقات الهدايا وأموال PayPal. جريندابوك – موقع ويب gpt متعدد الاستخدامات آخر مع خيارات ربح أكثر ودفع أسرع من Eureka Surveys.

وكما ذكرنا ، يمكنك أيضًا تجربة منصات شائعة مثل Prolific للحصول على أموال مقابل رأيك.

تتيح لك منصات مكافآت الألعاب مثل Gamehag و Rewarded Play كسب بطاقات هدايا مجانية وأموال وحتى ألعاب Steam المجانية للعب ألعاب فيديو مختلفة.

فقط تذكر أنه لا يوجد موقع استبيان يدفع بطاقات هدايا أو تطبيق مكافآت سيحقق على الإطلاق دخلًا بدوام كامل ، لذلك سأكون حريصًا على تكلفة الفرصة البديلة وقضاء الكثير من الوقت مع مواقع مثل Eureka Surveys.

يمكنك الإجابة على الاستطلاعات في وقت فراغك مقابل القليل من المال. ولكن إذا كنت تريد أموالًا أكثر جدية ، فيجب عليك تجربة تطبيقات gig مختلفة بدلاً من ذلك مثل جني الأموال باستخدام DoorDash.

قراءة إضافية – ما مقدار ما يمكنك القيام به أسبوعًا من استخدام DoorDash؟

أسئلة مكررة

1. هل يمكنك كسب المال من خلال استطلاعات يوريكا؟

يمكنك الإجابة على الاستطلاعات لكسب المال باستخدام Eureka Surveys ، ولكن في رأيي ، هذا ليس أفضل موقع استبيان موجود.

أبلغ الكثير من المستخدمين ، بمن فيهم أنا ، عن وجود مشكلة في الاستطلاعات الدقيقة. معدل الدفع لكل استطلاع منخفض أيضًا.

قراءة إضافية – كيفية ربح 50 دولارًا في اليوم – أفضل 10 طرق.

2. من يمكنه استخدام استطلاعات يوريكا؟

يمكنك التسجيل في Eureka Surveys إذا كان عمرك 18 عامًا أو أكثر وتعيش في كندا أو الولايات المتحدة.

لا تحاول الاشتراك في VPN لأن هذا يخاطر بحظر حسابك وانتهاك شروط الخدمة.

افكار اخيرة

آمل أن تساعدك مراجعة Eureka في تحديد ما إذا كان موقع الاستطلاع هذا يستحق الاستخدام أم لا.

هناك العديد من الطرق المختلفة لكسب المال على الإنترنت ، بدءًا من تطبيقات الألعاب التي تدفع لك أموال PayPal إلى مواقع مثل Appen حيث يمكنك إكمال مهام قصيرة عبر الإنترنت للحصول على أموال.

لست مضطرًا للالتزام بمواقع الاستطلاع الباهتة ، ومرة ​​أخرى ، ضع في اعتبارك دائمًا تكلفة الفرصة البديلة للنشاط الجانبي الذي تقوم به حتى لا تفوتك المزيد من الفرص المربحة!

شكرا للقراءة!

هل تبحث عن طرق أخرى لكسب المال عبر الإنترنت؟ الدفع:

مراجعة استطلاعات يوريكا



اسم: استطلاعات يوريكا

وصف: Eureka Surveys هو موقع ويب مسح مدفوع يتيح لك كسب بطاقات هدايا مجانية وأموال PayPal لمشاركة رأيك!

نظام التشغيل: Android ، IOS ، سطح المكتب

فئة التطبيق: مواقع المسح

مؤلف: توم بليك

إمكانية الكسب

خيارات الكسب

سهولة الاستعمال

خيارات المكافأة

سحب المال

دعم العملاء

span، .wp-review-11991.wp-review-percentage-type .review-list li> span {display: inline-block؛ الموقف: مطلق. مؤشر z: 1 ؛ أعلى: 23 بكسل ؛ اليسار: 45 بكسل ؛ حجم الخط: 14 بكسل ؛ ارتفاع الخط: 1 ؛ اللون: #ffffff ؛ -webkit-touch-callout: لا شيء ؛ -webkit-user-select: لا شيء ؛ -khtml-user-select: لا شيء ؛ -moz- تحديد المستخدم: لا شيء ؛ -ms- تحديد المستخدم: لا شيء ؛ تحديد المستخدم: لا شيء ؛ } .wp-review-11991.wp-review-point-type .wpr-user-features-rating .review-list li> span، .wp-review-11991.wp-review-percentage-type .wpr-user-features-rating .review-list li> span {color: ورث؛ } .wp-review-11991.wp-review-point-type .wpr-user-features-rating .review-list li .wp-review-input-set + span، .wp-review-11991.wp-review-percentage-type .wpr-user-features-rating .review-list li .wp-review-input-set + span،. wp-review-user-rating: hover + span، .wp-review-11991.wp-review-percentage-type .wpr-user-features-rating .review-list li .wp-review-user-rating: hover + span {color: #fff؛ } .wp-review-11991.review-wrapper.wp-review-star-type .review-list li: nth-child (2n + 1) {clear: left؛ الحد الأيمن: 1 بكسل صلب #dfdaea ؛ } .wp-review-11991 .review-links {padding: 30px 30px 20px 30px؛ } .wp-review-11991.review-wrapper.wp-review-point-type .review-result، .wp-review-11991.review-wrapper.wp-review-percentage-type .review-result، .wp-review-11991.review-wrapper .review-point. } .wp-review-comment-11991 .wp-review-comment-rating .review-point .review-result-wrapper .review-result، .wp-review-comment-11991 .wp-review-comment-rating .review-percentage .review-result-wrapper .review-result {height: 22px؛ } .wp-review-11991.review-wrapper .review-result-wrapper i {font-size: 18px؛ } .wp-review-11991.review-wrapper .review-pros-cons {clear: both؛ حشوة: 0 ؛ الحد السفلي: 1px صلب #dfdaea ؛ } .wp-review-11991.review-wrapper .review-pros-cons .review-pros {padding: 30px؛ حجم الصندوق: مربع الحدود ؛ } .wp-review-11991.review-wrapper .review-pros-cons .review-cons {padding: 30px؛ حجم الصندوق: مربع الحدود ؛ } .wp-review-11991.review-wrapper .review-pros-cons .review-pros .mb-5، .wp-review-11991.review-wrapper .review-pros-cons .review-cons .mb-5 {font-weight: bold؛ الحد السفلي: 1px صلب #dfdaea ؛ الهامش السفلي: 10 بكسل ؛ الحشو السفلي: 8 بكسل ؛ } .wp-review-11991.review-wrapper .mb-5 {text-transform: uppercase؛ } .wp-review-11991.review-wrapper .wpr-user-features-rating {margin-top: -1px؛ واضحة على حد سواء؛ تعويم: اليسار؛ العرض: 100٪؛ } .wp-review-11991 .user-review-area {padding: 18px 30px؛ أعلى الحدود: 1 بكسل صلبة ؛ أعلى الهامش: -1 بكسل ؛ تعويم: اليسار؛ العرض: 100٪؛ } .wp-review-11991.review-wrapper .review-title {letter-spacing: 1px؛ وزن الخط: 700 ؛ الحشو: 15 بكسل 30 بكسل ؛ تحويل النص: لا شيء ؛ الخلفية: # 558eaa ؛ اللون: #fff ؛ } .wp-review-11991.review-wrapper .review-total-wrapper {width: 40٪؛ الهامش: 0؛ الحشو: 42 بكسل 0 ؛ اللون: #fff ؛ محاذاة النص: مركز ؛ } .wp-review-11991.review-wrapper .review-list {clear: none؛ العرض: 60٪؛ } .wp-review-11991.review-wrapper .review-list .review-star، .wp-review-11991.review-wrapper .review-list .wp-review-user-feature-rating-star {float: left؛ العرض محجوب؛ الهامش: 10 بكسل 0 0 0 ؛ } .wp-review-11991.review-wrapper .review-list .wp-review-user-feature-rating-star + span {clear: left؛ العرض محجوب؛ } .wp-review-11991.review-wrapper .review-list .wp-review-user-rating.wp-review-user-feature-rating-star، .wp-review-11991.review-wrapper .review-list .wp-review-user-rating.wp-review-user-feature-rating-star .review-star {margin: 0؛ } .wp-review-11991.review-wrapper .review-list .wp-review-user-rating.wp-review-user-feature-rating-star .review-result-wrapper {margin-left: -5px؛ الهامش السفلي: 6 بكسل ؛ } .wp-review-11991.review-wrapper .review-list .wp-review-user-feature-rating-star .review-result {letter-spacing: -2.2px؛ } .wp-review-11991.review-wrapper.wp-review-Circle-type .review-total-wrapper {padding: 20px 0؛ } .wp-review-11991.review-wrapper.wp-review-Circle-type .review-total-wrapper .review-Circle.review-total {margin: 0 auto؛ أعلى الحشو: 10 بكسل ؛ واضحة على حد سواء؛ } .wp-review-11991 .review-total-wrapper .review-point.review-total، .wp-review-11991 .review-total-wrapper .review-percentage.review-total {width: 70٪؛ عرض: مضمنة كتلة ؛ الهامش: 20px auto 0 auto؛ } .wp-review-11991.review-wrapper.wp-review-Circle-type .review-total-wrapper> .review-total-box {display: block؛ } .wp-review-11991.review-wrapper.wp-review-Circle-type .review-total-wrapper> .review-total-box> div {display: none؛ } .wp-review-11991.review-wrapper .review-total-wrapper .review-total-box {float: left؛ محاذاة النص: مركز ؛ حشوة: 0 ؛ اللون: # 4e565b ؛ ارتفاع الخط: 1.5 ؛ } .wp-review-11991.review-wrapper .review-total-wrapper .review-total-box h5 {margin-top: 6px؛ اللون: يرث ؛ } .wp-review-11991.review-wrapper.wp-review-point-type .review-total-wrapper .review-total-box، .wp-review-11991.review-wrapper.wp-review-percentage-type .review-total-wrapper .review-total-box، .wp-review-11991.rpper-wrapper-list-rating .wpreview-wrapper.wp-review-percentage-type .review-total-wrapper. -review-thumbs-type .review-list {width: 100٪؛ } .wp-review-11991.review-wrapper .wpr-user-features-rating .review-list li {border-right: 0؛ } .wp-review-11991.review-wrapper .review-star.review-total {color: #fff؛ أعلى الهامش: 10 بكسل ؛ } .wp-review-11991.review-wrapper .user-review-title {color: inherit؛ الحشو: 18 بكسل 30 بكسل 16 بكسل ؛ الهامش: 0؛ الحد السفلي: 1 بكسل صلبة ؛ أعلى الحدود: 1 بكسل صلبة ؛ } .wp-review-11991.review-wrapper .user-total-wrapper .user-review-title {display: inline-block؛ اللون: يرث ؛ تحويل النص: الأحرف الكبيرة ؛ تباعد الحروف: 1 بكسل ؛ حشوة: 0 ؛ الحدود: 0؛ أعلى الهامش: 3 بكسل ؛ } .wp-review-11991.review-wrapper.wp-review-Circle-type .user-total-wrapper h5.user-review-title {margin-top: 12px؛ } .wp-review-11991.review-wrapper.wp-review-Circle-type .user-total-wrapper span.user-review-title {margin-top: 4px؛ } .wp-review-11991.review-wrapper .reviewed-item {padding: 30px؛ } .wp-review-11991.review-wrapper.wp-review-Circle-type .review-total-wrapper> .review-total-box {display: block؛ } .wp-review-11991.review-wrapper .user-review-area .review-percentage، .wp-review-11991.review-wrapper .user-review-area .review-point {width: 20٪؛ تعويم: صحيح ؛ أعلى الهامش: -2 بكسل ؛ } .wp-review-11991.review-wrapper .review-embed-code {padding: 10px 30px 15px؛ } .wp-review-11991.review-wrapper، .wp-review-11991 .review-title، .wp-review-11991 .review-list li، .wp-review-11991 .review-list li: last-child، .wp-review-11991 .user-review-area، .wp-review-11991. 991 .wpr-user-features-rating، .wp-review-11991.review-wrapper .user-review-title، .wp-review-11991.review-wrapper .review-total-wrapper، .wp-review-11991.review-wrapper .review-desc {border-color: #dfdaea؛ } .wp-review-11991 .wpr-rating-Accept-btn {background: # 3a5d7c؛ الهامش: 10 بكسل 30 بكسل ؛ العرض: -moz-calc (100٪ – 60px) ؛ العرض: -webkit-calc (100٪ – 60px) ؛ العرض: -o-calc (100٪ – 60px) ؛ العرض: احسب (100٪ – 60 بكسل) ؛ نصف قطر الحدود: 3 بكسل ؛ } .wp-review-11991.review-wrapper .user-review-area .review-circle، .wp-review-11991.review-wrapper .review-list .review-Circle، .wp-review-11991.review-wrapper .review-Circle .review-result-wrapper {height: 32px؛ } .wp-review-11991.review-wrapper .review-list .wp-review-user-rating .review-Circle {height: 50px؛ }media screen and (max-width: 570px) {.wp-review-11991.review-wrapper .review-list {width: 100٪؛ } .wp-review-11991.review-wrapper .review-total-wrapper {width: 100٪؛ الحد السفلي: 1px صلب #dfdaea ؛ يسار الحد: 0 ؛ الحشو: 15 بكسل 0 ؛ } .wp-review-11991.review-wrapper.wp-review-star-type .review-list li: nth-child (2n + 1) {clear: none؛ يمين الحد: 0 ؛ }}media screen and (max-width: 480px) {.wp-review-11991.review-wrapper .review-title، .wp-review-11991.review-wrapper .reviewed-item، .wp-review-11991.review-wrapper .review-desc، .wp-review-11991.rpper-wrapper-area .user-review. .wp-review-11991.review-wrapper .review-pros-cons .review-pros، .wp-review-11991.review-wrapper .review-pros-cons .review-cons {padding: 15px؛ } .wp-review-11991.review-wrapper .review-pros-cons> div> div {padding: 15px؛ حشوة أعلى: 0 ؛ } .wp-review-11991.review-wrapper .review-list li، .wp-review-11991.review-wrapper .user-review-title {padding: 12px 15px؛ يمين الحد: 0 ؛ } .wp-review-11991.review-wrapper .ui-tabs-nav {padding: 0 15px؛ } .wp-review-11991.review-wrapper .review-links {padding: 15px 15px 5px؛ } .wp-review-11991.review-wrapper .user-total-wrapper {max-width: 60٪؛ حجم الخط: 14 بكسل ؛ } .wp-review-11991.wp-review-point-type .review-list li> span، .wp-review-11991.wp-review-percentage-type .review-list li> span {top: 12px؛ اليسار: 30 بكسل ؛ }}]]>