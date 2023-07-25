ستساعدك المقالة التالية: هل Buff Legit & Worth يستخدم؟ (مراجعة صادقة 2023)

إذا كنت ترغب في كسب المال من لعب ألعاب الفيديو ، فلديك عدد مذهل من الخيارات هذه الأيام.

بالنسبة للمبتدئين ، هناك الكثير من التطبيقات التي تدفع لك مقابل ممارسة الألعاب. إذا كنت تستمتع بألعاب الهاتف المحمول أو ألعاب الكمبيوتر ، فهذه طريقة بسيطة لتحويل هوايتك إلى صخب جانبي جديد.

شركة أحدث في مساحة مكافآت الألعاب هذه هي Buff Gaming.

تنص Buff Gaming على أنه يمكنك الحصول على أموال مقابل لعب ألعاب مشهورة مثل Fortniteو Volorant و Counter Strike. بالإضافة إلى ذلك ، تكسب مكافآت مقابل اللعب فقط ، لذلك يعد هذا دخلًا سلبيًا في الأساس.

ولكن ، هل بوف شرعي؟ وما المقدار الذي يمكن للاعبين تحقيقه باستخدام منصة المكافآت هذه؟

تغطي مراجعة Buff Gaming الخاصة بنا الميزات والإيجابيات والسلبيات ، وإذا كانت منصة الألعاب هذه شرعية بالفعل حتى تتمكن من اتخاذ القرار الصحيح.

هل تبحث عن طرق أخرى سريعة لكسب المال؟ الدفع:

المسوحات ذات العلامات التجارية : شارك برأيك واكسب أموال PayPal وبطاقات هدايا مجانية!

: شارك برأيك واكسب أموال PayPal وبطاقات هدايا مجانية! Swagbucks: طريقة شائعة أخرى للحصول على بطاقات هدايا مجانية وأموال في أوقات فراغك.

ما هو بوف؟

Buff هو برنامج ولاء للاعبين يتيح لك لعب ألعاب الكمبيوتر والهاتف المحمول المفضلة لديك لكسب المكافآت. وفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي Elay De Beer ، فإن Buff هو “برنامج ولاء للاعبين على رأس blockchain يتيح للاعبين ربح شيء ما”.

بشكل عام ، يشبه Buff شركات مثل PlayVig التي تتيح لك كسب مكافآت مقابل لعب ألعاب الفيديو وإرسال أفضل المقاطع. وفقًا لموقعها على الويب ، لدى Buff أكثر من 450.000 لاعب نشط يوميًا يلعبون أكثر من 3 ملايين مباراة يوميًا.

تفتخر Buff أيضًا بقائمة رائعة من الألعاب ، بما في ذلك:

ابيكس ليجيندز

CS GO

دوري الأساطير

دي أو تي ايه 2

ببجي

على عكس التطبيقات مثل Mistplay التي تدفع لك مقابل إكمال إنجازات معينة داخل اللعبة أو رفع المستوى ، فإن Buff أكثر سلبية.

تكمن الفكرة في تنزيل Buff Gaming ، وتشغيلها في خلفية الكمبيوتر أو الهاتف ، وكسب مكافآت تدريجية للألعاب.

كيف يعمل Buff؟

هناك طرق لكسب المال من لعب ألعاب الفيديو ، وتميل شركات مثل Buff إلى المجيء والذهاب لأن فكرة الحصول على أموال مجانية للألعاب غالبًا ما تكون جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها.

لذلك ، في مراجعتي لـ Buff ، نحن نغطي كيفية عمل منصة مكافآت الألعاب هذه بالفعل وما إذا كانت تستحق الاستخدام لكسب المكافآت.

1. اشترك & تحميل Buff

الخطوة الأولى في استخدام Buff هي قم بتنزيل تطبيق Buff ل Windows أو تطبيق الهاتف لنظام Android أو iOS.

لدى Buff المزيد من الألعاب للكمبيوتر الشخصي ، لذا فإن Buff مخصصة لألعاب الكمبيوتر الشخصي. إذا كنت ترغب في ربح مكافآت لألعاب الهاتف المحمول ، فإن تطبيقات مثل Drop و Mistplay هي خيارات أفضل.

هنا بوف Windows متطلبات النظام:

نظام التشغيل : Windows 7 (64 بت) ، Windows 8 و Windows 10.

: Windows 7 (64 بت) ، Windows 8 و Windows 10. فضاء : 50 ميغا بايت.

: 50 ميغا بايت. وحدة المعالجة المركزية : إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك يمكنه تشغيل ألعاب الفيديو التي تدعم Buff ، فإن وحدة المعالجة المركزية لديك جيدة بما يكفي.

: إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك يمكنه تشغيل ألعاب الفيديو التي تدعم Buff ، فإن وحدة المعالجة المركزية لديك جيدة بما يكفي. كبش: 4 غيغابايت على الأقل لكن Buff يوصي بسعة 8 غيغابايت.

بمجرد تنزيل تطبيق Buff ، تقوم بإنشاء حساب لمزامنة التطبيق مع حساب Buff حقيقي.

يتوفر Buff في جميع أنحاء العالم ولكن الدول قد يواجه المستخدمون الدوليون مشكلات عرضية إذا كانوا يستخدمون خوادم غير أمريكية وأنه يجب عليهم الاتصال بالدعم في حالة ظهور هذه المشكلات.

2. العب ألعاب الفيديو لكسب نقاط Buff

يعمل Buff في الخلفية أثناء ممارسة الألعاب. في المقابل ، تكسب نقاط Buff مقابل اللعب.

يعتمد عدد نقاط Buff التي تكسبها على أدائك. على سبيل المثال ، إذا كان لديك معدل دينار كويتي أفضل ، فإنك تكسب المزيد من النقاط. يدفع لك Buff أيضًا المزيد من النقاط إذا فزت أو خسرت المباريات.

يستخدم Buff تقنية Overwolf ، وهي منصة آمنة تستخدم واجهات برمجة التطبيقات من شركاء لعبة Buff لتتبع أدائك داخل اللعبة.

وفقًا لـ Buff ، لا يؤثر برامجه على أداء اللعبة ولن تلاحظ أنه يعمل حتى أثناء لعبك لألعاب الفيديو المفضلة لديك. تتضمن بعض الألعاب الشائعة التي يدعمها Buff:

يحتوي Buff أيضًا على قسم ألعاب محمول صغير يدعم ألعابًا مثل Clash of Clans و Brawl Stars و Clash Royale.

ومع ذلك ، فإن Buff بالتأكيد يلبي احتياجات لاعبي أجهزة الكمبيوتر ، لذا فإن قسم الهاتف المحمول هذا ليس مفيدًا جدًا حتى الآن.

وفقًا لـ Buff ، فإن برامجه لا تجمع سوى بيانات الأداء والإنجازات داخل اللعبة ولا يهتم بأي بيانات أخرى من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

3. صرف النقود

نقاط Buff التي تكسبها من الألعاب تودع تدريجياً في حسابك. هذه هي العملة التي تستخدمها لشراء المكافآت باستخدام Buff’s Marketplace.

لدى Buff العديد من خيارات المكافآت التي يمكنك استبدال نقاطك بها ، بما في ذلك:

تنوع بطاقات الهدايا لائق جدًا ويتضمن خيارات مثل Amazonو Domino’s و Xbox و Steam.

يكلف 600 نقطة باف لمعظم بطاقات الهدايا التي تبلغ 5 دولارات. تتراوح معظم المكافآت الأخرى مثل أكواد Steam أو المكافآت داخل اللعبة من 900 إلى 1500 نقطة Buff.

فقط لاحظ أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لكسب نقاط كافية للاستفادة منها اعتمادًا على عدد المرات التي تلعب فيها وطريقة أدائك.

بمعنى آخر ، يمكنك استخدام Buff كنشاط جانبي ممتع لكسب المكافآت من حين لآخر. لكن لا تتوقع أن تربح 100 دولار في اليوم أو أي شيء من هذا القبيل باستخدام هذا التطبيق.

هل بوف شرعي؟

نعم ، Buff شرعي ويتيح لك كسب مكافآت سلبية مقابل الألعاب. ومع ذلك ، فإن التطبيق لا يدفع الكثير ، لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت لصرف المكافآت بالفعل. بشكل عام ، تعد Buff طريقة ممتعة لكسب بعض المال مقابل الألعاب ، ولكنها لن تجعلك ثريًا.

تأتي بعض تقييمات Buff السلبية من المستخدمين الذين يرغبون في كسب المزيد من المال. ويتساءل البعض عما إذا كان Buff آمنًا للاستخدام.

لحسن الحظ ، يقول Buff في الأسئلة الشائعة: “نعلن بشكل قاطع أن تطبيق BUFF ليس له خصائص ضارة من أي نوع.” تذكر الشركة أيضًا أن Buff يكسب المال من خلال Buff Premium والإعلانات التي يمكنك مشاهدتها لكسب نقاط Buff إضافية ، لذلك فهي لا تفعل أي شيء آخر مظلل لكسب المال.

في النهاية ، يمكنك تجربة Buff إذا كنت ترغب في ربح مكافآت ألعاب الفيديو بشكل سلبي. لكن لا تخطط لجني 1000 دولار في اليوم أو أي شيء قريب من ذلك باستخدام هذا التطبيق.

هل برتقالي عملية احتيال؟

لا ، Buff ليست عملية احتيال ، وإذا ربحت نقاطًا كافية ، يمكنك صرف النقود مقابل المكافآت التي تقدمها. هناك الكثير من إثباتات الدفع عبر الإنترنت وتقييمات Buff الإيجابية. ومع ذلك ، قد يستغرق الأمر بعض الوقت لسحب المكافآت ، وأحيانًا تكون العناصر غير متوفرة في سوق Buff.

ما زلت أعتقد أن Buff شرعي ، وهو أحد أشهر مواقع مكافآت الألعاب على الإنترنت. لكن من المهم أن يكون لديك توقعات واقعية حول المبلغ الذي يدفعه.

كم تدفع بوف؟

إذن ، كم من المال يمكنك كسبه باستخدام Buff؟ حسنًا ، يبدو أن اللاعبين المتحمسين يمكنهم ربح ما يقرب من 5 دولارات إلى 15 دولارًا من نقاط Buff كل شهر أو نحو ذلك.

في خيط Reddit هذا ، يشارك المستخدم Kenny328 كيف حصل على ما قيمته 15 دولارًا من نقاط Riot على مدار شهرين. هذا ما يقوله المستخدم Kenny328:

إنه أمر شرعي لكن لا تتوقع الكثير. عادةً ما أقوم بالدفع مقابل نقاط الشغب لـ League of Legends. أعتقد أن الأمر استغرق مني حوالي شهرين مقابل 15 دولارًا من نقاط الشغب “.

هذا أمر شائع جدًا في عالم تطبيقات مكافآت الألعاب ، لذلك لا تتوقع أن تكسب ما يزيد عن 1 دولار إلى 10 دولارات شهريًا من نقاط Buff.

بالطبع ، يعتمد مقدار ما تربحه على مقدار الوقت الذي تقضيه في اللعب وعلى أدائك داخل اللعبة.

بوف بريميوم

يمكنك أيضًا استخدام Buff Premium لكسب المكافآت بشكل أسرع. تبلغ تكلفة Buff Premium 2.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا وتفتح مزايا مثل:

أرباح إضافية بنسبة 50٪

50 نقطة بوف في الشهر

أصناف وخصومات السوق الخاصة

قناة Buff Discord مخصصة

رافلز حيث يمكنك الفوز بجوائز إضافية

إذا كنت تقضي الكثير من الوقت في اللعب ، فقد يكون Buff Premium يستحق ذلك. فقط ضع في اعتبارك مقدار زيادة الكسب التي تساعدك في كسب نقاط Buff.

Buff Pay – بطاقة خصم جديدة للألعاب

إحدى الميزات الجديدة التي طرحها Buff مؤخرًا هي Buff Pay ، وهي بطاقة مكافآت خصم للاعبين. توفر بطاقة الرسوم السنوية 0 دولار هذه مجموعة متنوعة من الامتيازات مثل:

3٪ استرداد نقدي على جميع المشتريات في شكل هواة

مكافأة 100 دولار بعد إنفاق ما لا يقل عن 1000 دولار باستخدام بطاقتك

بطاقة هدايا مجانية بقيمة 5 دولارات أمريكية بعد إيداع 50 دولارًا

بطاقة هدايا مجانية بقيمة 15 دولارًا أمريكيًا بعد إنفاق 500 دولار على الأقل باستخدام بطاقتك

يمكنك أيضًا كسب استرداد نقدي معزز مقابل مشتريات الألعاب والترفيه وأي مشتريات من داخل التطبيق. وستأتي المكافآت النقدية على الاشتراكات قريبًا.

مكافآت استرداد النقود هي عامل الجذب الرئيسي لهذه البطاقة. ويمكنك استبدال Buffs بمجموعة من بطاقات الهدايا المجانية لشركات مثل Amazonو DoorDash و EA Games و Fornite و Valorant و Xbox.

تعد مكافأة التسجيل أيضًا عرضًا جذابًا ، لذا يجدر التفكير فيما إذا كنت في السوق للحصول على بطاقة مكافآت جديدة.

ما زلت أفضل استخدام بطاقة ائتمان استرداد نقدي عادية حيث يمكنني استرداد النقود كائتمان بيان. لكن من الجيد أن تستمر Buff في إضافة ميزات وخدمات جديدة لتحسين نظامها الأساسي.

إيجابيات وسلبيات

الايجابيات:

كسب المال على الطيار الآلي أثناء اللعب

مجموعة كبيرة من ألعاب الكمبيوتر الشعبية

الكثير من خيارات المكافآت

ألعاب الجوال متاحة الآن

متوفر في عشرات البلدان

يتم إضافة ألعاب جديدة في كل وقت

سلبيات:

لا يدفع لك Buff الكثير

بعض المكافآت غير متوفرة في المخزون في بعض الأحيان

قراءة إضافية – أفضل 10 تطبيقات ألعاب تدفع على الفور إلى PayPal.

مراجعات بوف أخرى

لقد قمت بتنزيل Buff واختباره ، ولم يكتشف جهاز الكمبيوتر الخاص بي أي شيء غير آمن. لكن المنصة تدفع النقاط ببطء ، وهو الجانب السلبي الرئيسي.

لقد قمت بالفعل بمشاركة بعض سلاسل رسائل Reddit حيث يشارك المستخدمون تجاربهم حول مقدار ما يكسبونه باستخدام Buff. ولكن إليك بعض تقييمات Buff الأخرى من مستخدمي Trustpilot:

يقول تيم إنجلبريخت : “تطبيق Buff رائع ولكن توجد بعض المشاكل فيه. أولا كل شيء نفد من المخزون في كل وقت. ثانيًا ، في السوق ، لا توجد عناصر للألعاب التي نكافأ على لعبها “.

: “تطبيق Buff رائع ولكن توجد بعض المشاكل فيه. أولا كل شيء نفد من المخزون في كل وقت. ثانيًا ، في السوق ، لا توجد عناصر للألعاب التي نكافأ على لعبها “. يقول جورج : “لقد تلقيت الكثير من المكافآت منهم ، واشتروا قسطًا في وقت واحد وحصلوا على ما يزيد عن 30-40 دولارًا من بطاقات RP.”

: “لقد تلقيت الكثير من المكافآت منهم ، واشتروا قسطًا في وقت واحد وحصلوا على ما يزيد عن 30-40 دولارًا من بطاقات RP.” يقول لوكاس كولوتشي : “أحب هذا التطبيق ، ومن السهل جدًا كسب المال مجانًا ولكن الإصدار المتميز رخيص ويجعلك تحصل على المال بشكل أسرع!”

: “أحب هذا التطبيق ، ومن السهل جدًا كسب المال مجانًا ولكن الإصدار المتميز رخيص ويجعلك تحصل على المال بشكل أسرع!” يقول أنجيل موريللو : “حسنًا ، لا أحب أنه لا يوجد نقص كبير في المنتجات وأن بعض المنتجات غير موجودة في بلدي ، على سبيل المثال: استرداد رموز Steam في MX.”

: “حسنًا ، لا أحب أنه لا يوجد نقص كبير في المنتجات وأن بعض المنتجات غير موجودة في بلدي ، على سبيل المثال: استرداد رموز Steam في MX.” لوقو بولم يقول: “أمر فظيع للغاية في الاستخدام لتشغيل 144 إطارًا في الثانية بسلاسة الآن ، وبالكاد يمكنني القيام بـ 80 إطارًا ولن يسمح لي بإلغاء تثبيته ، شكرًا لك على تدمير تجربتي البسالة. رهيبة من فضلك لا تحصل. كما أن الحصول على بطاقة هدايا بقيمة 10 جنيهات إسترلينية يستغرق وقتًا طويلاً ، وحتى عندما يكون ذلك ممكنًا ، يتم بيعها بالكامل وتحتاج إلى الحصول على عضوية متميزة “.

كما ترى ، فإن بعض تقييمات Buff إيجابية بينما يشتكي آخرون من نفاد المكافآت أو أنها تستغرق بعض الوقت لكسبها.

بشكل عام ، حصل Buff على تصنيف 4.3 نجمة على Trustpilot ، لذا فإن موقع الويب يحظى بشعبية كبيرة. فقط تأكد من أن لديك توقعات واقعية حول المبلغ الذي يمكنك كسبه.

تقدم مراجعة Buff للألعاب الأخرى من YouTuber urnotjustin أيضًا نظرة عامة رائعة على كيفية عمل Buff ، والإيجابيات والسلبيات ، وكيف يمكنك استخدام بطاقة Buff Pay أيضًا.

من تجربتي ، أعتقد أن Buff طريقة سلبية لطيفة لكسب المال أثناء اللعب. لكن من المهم ملاحظة أن الأمر يستغرق بعض الوقت لسحب مكافأتك الأولى ، وأن الجوائز أحيانًا نفدت من المخزون.

قراءة إضافية – التطبيقات الأعلى ربحًا.

مواقع وتطبيقات أخرى مثل Buff Gaming

إذا كنت تحب فكرة جني الأموال من ألعاب الفيديو ولكنك لا تريد استخدام Buff ، فلا يزال لديك خيارات.

إليك بعض التطبيقات والمواقع مثل Buff التي يمكنك تجربتها:

لقد صنعت أيضًا ملف YouTube فيديو على بعض من أفضل التطبيقات مثل Buff التي يمكنك التفكير فيها إذا كنت تحب هذا الزحام الجانبي عبر الإنترنت.

فقط لاحظ أن كل بدائل Buff Gaming منخفضة التكلفة. إذا كنت تريد حقًا جني أموال بسرعة ، فإن تجربة تطبيقات gig مثل DoorDash أو Instacart تكون أكثر فاعلية.

الحصول على مدفوعات إلى مواقع الويب مثل Branded Surveys و Survey Junkie هي أيضًا طرق أسهل وأكثر فاعلية لكسب أموال PayPal وبطاقات هدايا مجانية في أوقات فراغك.

في النهاية ، يمكنك كسب المال من خلال لعبة Buff ، ولكن عليك أن تقرر ما إذا كان الأمر يستحق الوقت والجهد.

قراءة إضافية – أفضل التطبيقات التي تدفع نقودًا حقيقية على الفور.

أسئلة مكررة

كيف تحقق بوف كسب المال؟

تجني Buff الأموال من خلال اشتراكات Buff Premium الشهرية ومن خلال الإعلانات المعروضة في لوحة معلومات البرنامج. تجني الشركة أيضًا أموالًا من بطاقة الخصم Buff Pay الخاصة بها وتواصل تقديم منتجات وخدمات جديدة.

هل Buff آمن؟

في رأيي ، Buff آمن ، وعندما قمت بتنزيل برامجه ، لم يكتشف جهاز الكمبيوتر الخاص بي أي برامج ضارة أو أي شيء خاطئ. بالإضافة إلى ذلك ، يقول بوف إنه لا ينبغي أن يؤثر ذلك على أداء جهاز الكمبيوتر الخاص بك عند ممارسة الألعاب ، وهي علامة جيدة.

ومع ذلك ، عليك أن تقرر ما إذا كان Buff يستحق الاستخدام. من المحتمل أن تحصل على مكافآت من 1 إلى 10 دولارات شهريًا باستخدام منصة مكافآت الألعاب هذه ، لذا حدد ما إذا كان هذا النوع من المال هو ما تبحث عنه.

هل يعمل Buff بالفعل؟

أبلغ بعض المستخدمين عن ربح مكافآت من Buff ، لكن العديد أفادوا بأن الأمر استغرق وقتًا طويلاً لسحب الأموال أو نفاد مخزون المكافآت دائمًا على موقع الويب. يبدو أن المنصة تعمل مع بعض اللاعبين ولكنها بطيئة جدًا في تحقيق الربح ، لذا ضع توقعات واقعية.

هل Buff Gaming يستحق الاستخدام؟

إذن ، هل Buff شرعي ويستحق الاستخدام؟ في رأيي ، الأمر يستحق التجربة إذا كنت تقضي وقتًا في اللعب وتريد طريقة ممتعة وسلبية لكسب المكافآت.

بعد كل شيء ، أنا تطبيقات وبرامج الدخل السلبي. ومع ذلك ، يجب أن تكون لديك توقعات واقعية بشأن مقدار ما تكسبه. ويجب أن تكون مرتاحًا لمشاركة بياناتك أيضًا.

هناك العديد من الطرق لكسب المال عبر الإنترنت ، وخيارات مثل Buff تعد خيارًا ممتعًا للاعبين. ولكن يمكنك دائمًا استكشاف الخيارات الأخرى التي من المحتمل أن تكون مربحة أكثر.

أعني ، يمكنك دائمًا محاولة كسب المال YouTube مع هوايتك في الألعاب ، أو جرب العديد من منصات الألعاب مثل خطأ و اللعب بمكافأة هذا شرعي.

على أي حال ، آمل أن تساعدك مراجعة Buff للألعاب على تحديد ما إذا كان برنامج مكافآت الألعاب هذا يستحق ذلك بالنسبة لك.

لعب سعيد!

هل تبحث عن طرق أخرى لكسب أموال إضافية؟ الدفع:

مراجعة بوف



اسم: برتقالي

وصف: Buff هي عبارة عن منصة لمكافآت الألعاب تتيح لك كسب بطاقات هدايا مجانية وجوائز أخرى للعب ألعاب الكمبيوتر المفضلة لديك.

نظام التشغيل: Windows

فئة التطبيق: مكافآت الألعاب

مؤلف: توم بليك

إمكانية الكسب

المكافآت

سهولة الاستعمال

اختيار اللعبة

حماية

دعم العملاء

span، .wp-review-13303.wp-review-percentage-type .review-list li> span {display: inline-block؛ الموقف: مطلق. مؤشر z: 1 ؛ أعلى: 23 بكسل ؛ اليسار: 45 بكسل ؛ حجم الخط: 14 بكسل ؛ ارتفاع الخط: 1 ؛ اللون: #ffffff ؛ -webkit-touch-callout: لا شيء ؛ -webkit-user-select: لا شيء ؛ -khtml-user-select: لا شيء ؛ -moz- تحديد المستخدم: لا شيء ؛ -ms- تحديد المستخدم: لا شيء ؛ تحديد المستخدم: لا شيء ؛ } .wp-review-13303.wp-review-point-type .wpr-user-features-rating .review-list li> span، .wp-review-13303.wp-review-percentage-type .wpr-user-features-rating .review-list li> span {color: ورث؛ } .wp-review-13303.wp-review-point-type .wpr-user-features-rating .review-list li .wp-review-input-set + span، .wp-review-13303.wp-review-percentage-type .wpr-user-features-rating. wp-review-user-rating: hover + span، .wp-review-13303.wp-review-percentage-type .wpr-user-features-rating .review-list li .wp-review-user-rating: hover + span {color: #fff؛ } .wp-review-13303.review-wrapper.wp-review-star-type .review-list li: nth-child (2n + 1) {clear: left؛ الحد الأيمن: 1 بكسل صلب #dfdaea ؛ } .wp-review-13303 .review-links {padding: 30px 30px 20px 30px؛ } .wp-review-13303.review-wrapper.wp-review-point-type .review-result، .wp-review-13303.review-wrapper.wp-review-percentage-type .review-result، .wp-review-13303.review-wrapper .review-point. } .wp-review-comment-13303 .wp-review-comment-rating .review-point .review-result-wrapper .review-result، .wp-review-comment-13303 .wp-review-comment-rating .review-percentage .review-result-wrapper .review-result {height: 22px؛ } .wp-review-13303.review-wrapper .review-result-wrapper i {font-size: 18px؛ } .wp-review-13303.review-wrapper .review-pros-cons {clear: both؛ حشوة: 0 ؛ الحد السفلي: 1px صلب #dfdaea ؛ } .wp-review-13303.review-wrapper .review-pros-cons .review-pros {padding: 30px؛ حجم الصندوق: مربع الحدود ؛ } .wp-review-13303.review-wrapper .review-pros-cons .review-cons {padding: 30px؛ حجم الصندوق: مربع الحدود ؛ } .wp-review-13303.review-wrapper .review-pros-cons .review-pros .mb-5، .wp-review-13303.review-wrapper .review-pros-cons .review-cons .mb-5 {font-weight: bold؛ الحد السفلي: 1px صلب #dfdaea ؛ الهامش السفلي: 10 بكسل ؛ الحشو السفلي: 8 بكسل ؛ } .wp-review-13303.review-wrapper .mb-5 {text-transform: uppercase؛ } .wp-review-13303.review-wrapper .wpr-user-features-rating {margin-top: -1px؛ واضحة على حد سواء؛ تعويم: اليسار؛ العرض: 100٪؛ } .wp-review-13303 .user-review-area {padding: 18px 30px؛ أعلى الحدود: 1 بكسل صلبة ؛ أعلى الهامش: -1 بكسل ؛ تعويم: اليسار؛ العرض: 100٪؛ } .wp-review-13303.review-wrapper .review-title {letter-spacing: 1px؛ وزن الخط: 700 ؛ الحشو: 15 بكسل 30 بكسل ؛ تحويل النص: لا شيء ؛ الخلفية: # 558eaa ؛ اللون: #fff ؛ } .wp-review-13303.review-wrapper .review-total-wrapper {width: 40٪؛ الهامش: 0؛ الحشو: 42 بكسل 0 ؛ اللون: #fff ؛ محاذاة النص: مركز ؛ } .wp-review-13303.review-wrapper .review-list {clear: none؛ العرض: 60٪؛ } .wp-review-13303.review-wrapper .review-list .review-star، .wp-review-13303.review-wrapper .review-list .wp-review-user-feature-rating-star {float: left؛ العرض محجوب؛ الهامش: 10 بكسل 0 0 0 ؛ } .wp-review-13303.review-wrapper .review-list .wp-review-user-feature-rating-star + span {clear: left؛ العرض محجوب؛ } .wp-review-13303.review-wrapper .review-list .wp-review-user-rating.wp-review-user-feature-rating-star، .wp-review-13303.review-wrapper .review-list .wp-review-user-rating.wp-review-user-feature-rating-star .review-star {margin: 0؛ } .wp-review-13303.review-wrapper .review-list .wp-review-user-rating.wp-review-user-feature-rating-star .review-result-wrapper {margin-left: -5px؛ الهامش السفلي: 6 بكسل ؛ } .wp-review-13303.review-wrapper .review-list .wp-review-user-feature-rating-star .review-result {letter-spacing: -2.2px؛ } .wp-review-13303.review-wrapper.wp-review-Circle-type .review-total-wrapper {padding: 20px 0؛ } .wp-review-13303.review-wrapper.wp-review-Circle-type .review-total-wrapper .review-Circle.review-total {margin: 0 auto؛ أعلى الحشو: 10 بكسل ؛ واضحة على حد سواء؛ } .wp-review-13303 .review-total-wrapper .review-point.review-total، .wp-review-13303 .review-total-wrapper .review-percentage.review-total {width: 70٪؛ عرض: مضمنة كتلة ؛ الهامش: 20px auto 0 auto؛ } .wp-review-13303.review-wrapper.wp-review-Circle-type .review-total-wrapper> .review-total-box {display: block؛ } .wp-review-13303.review-wrapper.wp-review-Circle-type .review-total-wrapper> .review-total-box> div {display: none؛ } .wp-review-13303.review-wrapper .review-total-wrapper .review-total-box {float: left؛ محاذاة النص: مركز ؛ حشوة: 0 ؛ اللون: # 4e565b ؛ ارتفاع الخط: 1.5 ؛ } .wp-review-13303.review-wrapper .review-total-wrapper .review-total-box h5 {margin-top: 6px؛ اللون: يرث ؛ } .wp-review-13303.review-wrapper.wp-review-point-type .review-total-wrapper .review-total-box، .wp-review-13303.review-wrapper.wp-review-percentage-type .review-total-wrapper .review-total-box، .wp-review-13303.rpper-wrapper-navigation. -review-thumbs-type .review-list {width: 100٪؛ } .wp-review-13303.review-wrapper .wpr-user-features-rating .review-list li {border-right: 0؛ } .wp-review-13303.review-wrapper .review-star.review-total {color: #fff؛ أعلى الهامش: 10 بكسل ؛ } .wp-review-13303.review-wrapper .user-review-title {color: inherit؛ الحشو: 18 بكسل 30 بكسل 16 بكسل ؛ الهامش: 0؛ الحد السفلي: 1 بكسل صلبة ؛ أعلى الحدود: 1 بكسل صلبة ؛ } .wp-review-13303.review-wrapper .user-total-wrapper .user-review-title {display: inline-block؛ اللون: يرث ؛ تحويل النص: الأحرف الكبيرة ؛ تباعد الحروف: 1 بكسل ؛ حشوة: 0 ؛ الحدود: 0؛ أعلى الهامش: 3 بكسل ؛ } .wp-review-13303.review-wrapper.wp-review-Circle-type .user-total-wrapper h5.user-review-title {margin-top: 12px؛ } .wp-review-13303.review-wrapper.wp-review-Circle-type .user-total-wrapper span.user-review-title {margin-top: 4px؛ } .wp-review-13303.review-wrapper .reviewed-item {padding: 30px؛ } .wp-review-13303.review-wrapper.wp-review-Circle-type .review-total-wrapper> .review-total-box {display: block؛ } .wp-review-13303.review-wrapper .user-review-area .review-percentage، .wp-review-13303.review-wrapper .user-review-area .review-point {width: 20٪؛ تعويم: صحيح ؛ أعلى الهامش: -2 بكسل ؛ } .wp-review-13303.review-wrapper .review-embed-code {padding: 10px 30px 15px؛ } .wp-review-13303.review-wrapper، .wp-review-13303 .review-title، .wp-review-13303 .review-list li، .wp-review-13303 .review-list li: last-child، .wp-review-13303 .user-review-area، .wp-review-13303. 303 .wpr-user-features-rating، .wp-review-13303.review-wrapper .user-review-title، .wp-review-13303.review-wrapper .review-total-wrapper، .wp-review-13303.review-wrapper .review-desc {border-color: #dfdaea؛ } .wp-review-13303 .wpr-rating-Accept-btn {background: # 3a5d7c؛ الهامش: 10 بكسل 30 بكسل ؛ العرض: -moz-calc (100٪ – 60px) ؛ العرض: -webkit-calc (100٪ – 60px) ؛ العرض: -o-calc (100٪ – 60px) ؛ العرض: احسب (100٪ – 60 بكسل) ؛ نصف قطر الحدود: 3 بكسل ؛ } .wp-review-13303.review-wrapper .user-review-area .review-Circle، .wp-review-13303.review-wrapper .review-list .review-Circle، .wp-review-13303.review-wrapper .review-Circle .review-result-wrapper {height: 32px؛ } .wp-review-13303.review-wrapper .review-list .wp-review-user-rating .review-Circle {height: 50px؛ }media screen and (max-width: 570px) {.wp-review-13303.review-wrapper .review-list {width: 100٪؛ } .wp-review-13303.review-wrapper .review-total-wrapper {width: 100٪؛ الحد السفلي: 1px صلب #dfdaea ؛ يسار الحد: 0 ؛ الحشو: 15 بكسل 0 ؛ } .wp-review-13303.review-wrapper.wp-review-star-type .review-list li: nth-child (2n + 1) {clear: none؛ يمين الحد: 0 ؛ }}media screen and (max-width: 480px) {.wp-review-13303.review-wrapper .review-title، .wp-review-13303.review-wrapper .reviewed-item، .wp-review-13303.review-wrapper .review-desc، .wp-review-13303.rpper-wrapper-review. .wp-review-13303.review-wrapper .review-pros-cons .review-pros، .wp-review-13303.review-wrapper .review-pros-cons .review-cons {padding: 15px؛ } .wp-review-13303.review-wrapper .review-pros-cons> div> div {padding: 15px؛ حشوة أعلى: 0 ؛ } .wp-review-13303.review-wrapper .review-list li، .wp-review-13303.review-wrapper .user-review-title {padding: 12px 15px؛ يمين الحد: 0 ؛ } .wp-review-13303.review-wrapper .ui-tabs-nav {padding: 0 15px؛ } .wp-review-13303.review-wrapper .review-links {padding: 15px 15px 5px؛ } .wp-review-13303.review-wrapper .user-total-wrapper {max-width: 60٪؛ حجم الخط: 14 بكسل ؛ } .wp-review-13303.wp-review-point-type .review-list li> span، .wp-review-13303.wp-review-percentage-type .review-list li> span {top: 12px؛ اليسار: 30 بكسل ؛ }}]]>