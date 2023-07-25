ستساعدك المقالة التالية: هل Clawee شرعي؟ (مراجعة صادقة 2023!)

قبل أيام قليلة ، رأيت إعلانًا عن لعبة مخلب للجوال تسمى Clawee.

بدت لعبة المخلب هذه على غرار الممرات مختلفة عن معظم تطبيقات المكافآت. بعد كل شيء ، ستلعب في الواقع لعبة مخلب حقيقية بهاتفك للفوز بجوائز مختلفة!

لكن هل Clawee شرعي؟ وهل يمكنك فعلاً كسب المال أو الفوز بجوائز جديرة بالاهتمام مع لعبة المخلب هذه؟

حسنًا ، لقد اختبرت التطبيق بنفسي لمعرفة كيفية عمله وما إذا كانت الجوائز تستحق ذلك بالفعل. نأمل أن تساعدك مراجعة تطبيق Clawee وتجربتي مع التطبيق في تحديد ما إذا كان هذا التطبيق مناسبًا لك.

هل تبحث عن طرق أخرى لكسب المال؟ الدفع:

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ما هو Clawee؟

Clawee هي لعبة مخلب للجوال لنظامي التشغيل Android و iOS مملوكة لشركة الألعاب المحمولة Gigantic. يتيح التطبيق للاعبين الفوز بجوائز من خلال التحكم في آلات مخلب الممرات من خلال هواتفهم المحمولة. إنه أحد تطبيقات الآركيد الأكثر شيوعًا ، مع ملايين التنزيلات ومئات الآلاف من المراجعات.

وفقًا لـ Clawee ، فأنت تلعب بآلات مخلب حقيقية بنسبة 100٪ ؛ إنها ليست آلة محاكاة أو مصنوعة.

والجوائز التي يمكن أن تربحها تشبه إلى حد كبير ما تجده في الممرات العادية ؛ فكر في الحيوانات المحنطة ، القطيفة ، سلاسل المفاتيح ، المجوهرات الرخيصة ، والألعاب.

عندما تسحب جائزة بنجاح باستخدام جهاز Clawee ، يمكنك بعد ذلك الدفع لشحن الجائزة إليك. هذا ، باختصار ، هو كل ما يدور حوله Clawee.

كيف يعمل Clawee؟

قمت بالتسجيل في Clawee باستخدام Gmail أو Facebook حساب. بمجرد التسجيل ، ستحصل على 200 قطعة نقدية مجانية وستحصل على جائزة مبتدئ يمكنك تجربتها والفوز بها.

اخترت لعبة بوكيمون محشوة ، وأخذني التطبيق إلى لعبة Claw arcade حيث كانت مجموعة من ألعاب Pokemon المحشوة تنتظر أن يتم قطفها.

فاتتني اللعبة في محاولتي الأولى ، ولدهشتي ، ردت Clawee للتو 200 قطعة نقدية مجانية ، ثم سمحت لي باللعب حتى فزت.

في محاولتي الرابعة ، عثرت أخيرًا على دمية بوكيمون وفزت باللعبة. ثم سألني Clawee إذا كنت أرغب في “المطالبة بجائزتي”.

بعد اختيار نعم وإدخال عنواني ، اكتشفت أنه كان عليّ دفع حوالي 8 دولارات من تكاليف الشحن للحصول على الجائزة إلى منزلي. هذه هي الخطوة الأولى في كيفية كسب Clawee للأموال.

انظر ، بمجرد فوزك بشيء ما ، عليك أن تدفع مقابل تسليمه. عليك أيضًا أن تدفع مقابل عملات Clawee الإضافية إذا كنت ترغب في الاستمرار في لعب ألعاب الآركيد والفوز بجوائز أفضل.

ويمكن أن تصبح عملات Clawee باهظة الثمن. تتطلب الألعاب الأفضل 400 قطعة نقدية أو أكثر للعبها ، وتتراوح تكلفة حزم عملات Clawee بين 5.49 دولارًا و 139.99 دولارًا اعتمادًا على عدد العملات المعدنية التي تشتريها:

كل شيء هو في الأساس لعبة أركيد مخلب أكثر تكلفة لأنه عليك أن تدفع مقابل الشحن. منحت ، تدفع مقابل عضوية Clawee Club لإلغاء تأمين الشحن المجاني ، ولكن هذا يكلف حوالي 7.50 دولارًا أمريكيًا في الشهر.

يمكنك أيضًا ربح تذاكر كلما لعبت أكثر ، ويمكنك استبدال هذه التذاكر ببعض الجوائز المجانية أو حتى بطاقات الهدايا العشوائية ، لكنك تحتاج إلى العديد من التذاكر لاسترداد أي شيء.

باختصار ، عليك أن تدفع مقابل اللعب مع Clawee ، وإذا فزت بشيء ما ، فإنك تدفع مقابل الشحن أيضًا.

هل Clawee شرعي؟

Clawee هي لعبة مخلب شرعية تتيح لك الفوز بجوائز وتسليمها مباشرة إلى باب منزلك. تم تصنيف التطبيق أيضًا بدرجة عالية في متجر Android و iOS. ومع ذلك ، لا أقترح استخدام Clawee باعتباره صخبًا جانبيًا لأنه مكلف للغاية شراء العملات المعدنية وشحن المنتجات إلى منزلك ، والجوائز لا تستحق العناء.

تبدو معظم الجوائز وكأنها منتجات رخيصة لا تستحق حتى تكلفة الشحن. هذا هو ما تفعله الأروقة العادية أيضًا ، ولكن هل تريد حقًا دفع 5 دولارات لشحن دمية صغيرة إلى منزلك يمكنك شراؤها من متجر الدولار؟

أعتقد أن مفهوم Clawee للبث المباشر لآلات المخلب الحقيقية رائع. لكنني لا أحب مدى تكلفة العملات المعدنية أو حقيقة أنه يتعين عليك إنفاق الكثير من المال للفوز بأي شيء.

بالإضافة إلى ذلك ، من الصعب حقًا كسب أي أموال باستخدام هذا التطبيق. يمكنك نظريًا كسب بطاقات هدايا مجانية أو جوائز من خلال تذاكر المكافأة التي تكسبها من اللعب ، ولكن الأمر سيستغرق الكثير من الألعاب للحصول على تذاكر كافية.

لا يمكنك استرداد تذاكر PayPal نقدًا أو بأموال حقيقية أيضًا ، لذا فهذه ليست لعبة صخب جانبية على الإطلاق.

ما هي الجوائز المتوفرة؟

مثل لعبة الآركيد العادية ، تتيح لك Clawee دفع عملات معدنية للفوز بجوائز مثل:

أفخم الحيوانات

إلكترونيات وأدوات مجانية

سلاسل المفاتيح

السلع المنزلية

بطاقات الهدايا الإلكترونية (Uber Eats هي البطاقة الوحيدة المتوفرة حاليًا)

التماثيل

اللوازم المدرسية

تبدو كل هذه الجوائز تقريبًا كمنتجات رخيصة من AliExpress أو مواقع البيع بالجملة المماثلة. ولا يمكنك استرداد أموال PayPal أو كسب النقود بأي شكل من الأشكال.

مراجعات تطبيق Clawee الأخرى

لقد اختبرت Clawee وقررت أن التطبيق لا يستحق الاستخدام لأن الجوائز سيئة والشحن باهظ الثمن. إنه تطبيق شرعي ، لكنه مضيعة للوقت والمال في رأيي.

ولكن من أفضل الطرق لمعرفة ما إذا كان Clawee شرعيًا أم لا هو معرفة ما يقوله المستخدمون الآخرون عن التطبيق.

رديت هو مصدر ممتاز لهذا. وفي هذا الموضوع ، يتحدث بعض مستخدمي Clawee الآخرين عما إذا كان التطبيق عملية احتيال أم لا.

هذا ما قاله البعض منهم:

يقول المستخدم DaMooseWasLoose : “لقد فزت بـ 6 جوائز وتلقيت اثنتين فقط. لقد حذفت التطبيق الأسبوع الماضي عندما لاحظت أن المكافأة اليومية (التي لم تكن كبيرة بما يكفي للحصول على أي شيء لائق) تتطلب منك الآن إجراء عملية شراء كل أسبوع “.

: “لقد فزت بـ 6 جوائز وتلقيت اثنتين فقط. لقد حذفت التطبيق الأسبوع الماضي عندما لاحظت أن المكافأة اليومية (التي لم تكن كبيرة بما يكفي للحصول على أي شيء لائق) تتطلب منك الآن إجراء عملية شراء كل أسبوع “. يقول laverinth المستخدم : “Clawee شرعي ولكن خدمة العملاء سيئة ، وجوائزهم رخيصة ، ومكافآت العملات اليومية لا تدوم إلا أسبوعًا قبل أن تضطر إلى الدفع مرة أخرى. بشكل عام قد يكون أرخص من توريبا ولكنك تحصل على ما تدفعه مقابل. لقد فزت بجائزتين في انتزاع مرة واحدة وسجلت واحدة فقط ، ثم مرة أخرى لم تسجل الفوز على الإطلاق. لقد وضعت التذاكر ولكني لم أتلق أي رد بشأنها. لن أضيع الوقت معهم “.

: “Clawee شرعي ولكن خدمة العملاء سيئة ، وجوائزهم رخيصة ، ومكافآت العملات اليومية لا تدوم إلا أسبوعًا قبل أن تضطر إلى الدفع مرة أخرى. بشكل عام قد يكون أرخص من توريبا ولكنك تحصل على ما تدفعه مقابل. لقد فزت بجائزتين في انتزاع مرة واحدة وسجلت واحدة فقط ، ثم مرة أخرى لم تسجل الفوز على الإطلاق. لقد وضعت التذاكر ولكني لم أتلق أي رد بشأنها. لن أضيع الوقت معهم “. يقول المستخدم stichmidda2: “Clawee سطحية. الآلات باهظة الثمن ومبهمة للغاية مع عدم عمل الكاميرات ، وحظر فريق العمل الكاميرات أثناء اللعب ، والكاميرات تعرض صورتين مختلفتين ، وما إلى ذلك ، فهي تجذبك مع سهولة الفوز بالآلات الأخرى التي لا تحظى بكبار الشخصيات ، ولكن من الواضح جدًا أن جميع الأجهزة الأخرى ذات الجوائز الجديرة بالاهتمام مزورة. “

أعتقد أن هذا الاستعراض الأخير من stichmidda2 يسلط الضوء على المشكلة الرئيسية في Clawee: أنت تدفع الكثير من المال مقابل سلع رخيصة جدًا من الصين.

هناك نقطة صادقة في دفع هذا المبلغ من المال ، خاصة مع تكاليف الشحن الباهظة وأوقات الانتظار الطويلة.

تشارك مراجعة Clawee هذه من YouTuber Loucifer أيضًا تجربتها في الفوز والحصول على جائزة Clawee عبر البريد.

في مراجعتها ، تشرح Loucifer كيف استغرق وصول الجائزة بعض الوقت ولم تكن أعلى جودة.

في رأيي ، من الأفضل لك الذهاب إلى متجرك المحلي بالدولار ومكافأة نفسك ببعض الجوائز المماثلة إذا كان هذا هو الجانب الأكثر إثارة في Clawee بالنسبة لك.

ولكن بعد اختبار التطبيق بنفسي وقراءة مراجعات أخرى ، لا أعتقد أنه يستحق استخدامه.

أفضل بدائل Clawee

إذا بحثت في متجر التطبيقات عن العديد من ألعاب claw ، فستجد الكثير من منافسي Clawee. ولكن لا يتيح لك أي من هذه التطبيقات حقًا كسب المال واستخدام نموذج الدفع مقابل الشحن مثل Clawee.

في رأيي ، إذا كنت تريد طريقة ممتعة للفوز بجوائز ، فأنت أفضل حالًا باستخدام العديد من تطبيقات مكافآت الألعاب أو تطبيقات التوافه المدفوعة مثل:

لقد صنعت أيضًا ملف YouTube فيديو يشارك بعضًا من طرقي المفضلة لممارسة الألعاب للحصول على جوائز يمكنك استخدامها بدلاً من Clawee.

هذه التطبيقات هي في الحقيقة مجرد مصدر للمال ولا يمكن أن تدر دخلاً بدوام كامل. لكنها بدائل ممتعة لـ Clawee تدفع لك بالفعل بدلاً من دفعك مقابل الشحن والجوائز الرخيصة.

يمكنك أيضًا التفكير في استخدام العديد من مواقع الاستطلاعات المدفوعة مثل Branded Surveys أو Prolific لكسب بعض المكافآت المجانية في وقت فراغك.

تعد هذه المواقع صخبًا جانبيًا أكثر موثوقية من Clawee ، ولا يتعين عليك إنفاق أي أموال لاستخدامها.

أسئلة مكررة

هل Clawee عملية احتيال؟

Clawee ليست عملية احتيال ، وإذا فزت بجوائز ودفعت مقابل الشحن ، فيجب أن تصل جائزتك إلى باب منزلك. ومع ذلك ، يمكن أن تكون أوقات الشحن طويلة جدًا ، وقد أبلغ بعض المستخدمين أنهم لم يتلقوا طردهم مطلقًا. بالإضافة إلى ذلك ، فإن عملات Clawee باهظة الثمن ، ولا أعتقد أن التطبيق يستحق الاستخدام.

كم تكلفة Clawee؟

Clawee هي لعبة مجانية من الناحية الفنية ، ويمكنك ربح عملات معدنية مجانية ببطء للعب لعبة claw دون شراء عملات معدنية. لكن عليك أن تدفع مقابل الشحن للحصول على جوائز إلى منزلك ، وكسب عملات معدنية مجانية بطيء بحيث يتعين عليك دفعها بشكل أساسي.

هل يستحق كلوي ذلك؟

في رأيي ، لا يستحق Clawee الاستخدام. لقد اختبرت التطبيق ، وبينما تعتبر لعبة المخلب الافتراضية مفهومًا رائعًا ، فإن الجوائز لا تستحق تكلفة الشحن. من الأفضل لك شراء جوائز مماثلة من متجر الدولار أو الذهاب إلى صالة ألعاب شخصية كما فعلوا في الأيام الخوالي!

كم من الوقت يستغرق شحن جوائز Clawee؟

أبلغ بعض العملاء عن أن جوائز Clawee تستغرق أسبوعًا أو أسبوعين لشحنها ووصولها ، لكن البعض الآخر يبلغ عن أوقات تزيد عن شهر. من المحتمل أن تأتي الجوائز من الصين ، لذا تعتمد أوقات الشحن على المكان الذي تعيش فيه وسرعة البريد السريع. لكن لا تتوقع أن تحصل على جائزتك في غضون يوم أو يومين.

هل Clawee حقيقي؟

تطبيق Clawee هو تطبيق حقيقي على غرار الممرات يمكنك استخدامه للفوز بجوائز. لكن عليك أن تدفع لتلقي جوائزك ، ولا أعتقد أن الجوائز عالية الجودة وتستحق إنفاق المال عليها.

كم هو الشحن Clawee؟

عندما فزت بجائزة Clawee ، كانت تكلفة الشحن 8 دولارات. ومع ذلك ، تختلف تكاليف شحن Clawee حسب المكان الذي تعيش فيه ووزن ونوع الجائزة التي تستردها.

بدلاً من ذلك ، يمكنك الدفع مقابل عضوية Clawee Club مقابل 7.50 دولارات شهريًا للحصول على شحن مجاني.

هل يرسل Clawee الجوائز بالفعل؟

يرسل Clawee جوائز بالفعل إلى المستخدمين الذين يدفعون مقابل الشحن أو يدفعون مقابل Clawee Club. ولكن قد يستغرق وصول الجوائز أسابيع ، ويبلغ العديد من المستخدمين أن جوائزهم ضاعت في البريد.

هل Clawee مجاني؟

على الرغم من أن تطبيق Clawee مجاني ، إلا أن التطبيق مضلل إلى حد ما لأنك تحتاج إلى الدفع مقابل الشحن للحصول على جوائزك. ويمكن أن يكلف الشحن أكثر من 10 دولارات حسب المكان الذي تعيش فيه والجائزة التي تربحها.

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افكار اخيرة

Clawee شرعي ، لكنني لا أعتقد أن الجوائز تستحق وقتك أو أموالك. وإذا كنت تبحث عن طريقة لكسب المال عبر الإنترنت أو لكسب بطاقات الهدايا ، فهذا بالتأكيد ليس التطبيق المناسب لك.

هناك العديد من مواقع الويب التي يتم الدفع لها والتي يمكنك استخدامها والتي تدفع لك نقدًا حقيقيًا ، وليس بجوائز مقلدة رخيصة.

أقترح بالتأكيد استخدام هذه الأنواع من المواقع بدلاً من ذلك والابتعاد عن Clawee. وإذا كنت تريد حقًا أن تلعب لعبة مخلب ، فما عليك سوى الدخول إلى الممرات المحلية الخاصة بك مع بعض الأصدقاء والاستمتاع بليلة ممتعة!

شكرا للقراءة.

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