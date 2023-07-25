ستساعدك المقالة التالية: هل Grubhub يستحق كل هذا العناء؟ (مراجعة برنامج التشغيل Honest 2023)

عندما يتعلق الأمر بجني الأموال من خلال النشاط الجانبي ، فإن تطبيقات gig Economy هي بعض أكثر الطرق ثباتًا للربح.

على سبيل المثال ، تعد تطبيقات مثل DoorDash و Instacart طرقًا ممتازة لكسب أموال إضافية على الجانب دون بدء عملك الخاص. بالإضافة إلى ذلك ، تدفع هذه التطبيقات عادةً أكثر من الحد الأدنى للأجور اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه وعدد عمليات التسليم التي يمكنك إكمالها!

Grubhub ، وهو تطبيق gig شائع آخر في هذه المساحة ، هو أيضًا وسيلة لكسب دخل جانبي كسائق توصيل.

لكن هل Grubhub يستحق كل هذا العناء؟ وكم يمكنك أن تربح حقًا كسائق في Grubhub؟

في مراجعة برنامج تشغيل Grubhub هذه ، أغطي المبلغ الذي تدفعه خدمة التوصيل هذه ، وكيفية البدء ، وكيفية تحديد ما إذا كان الأمر يستحق ذلك.

دعنا نتعمق!

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ما هو Grubhub؟

Grubhub هو تطبيق شهير لتوصيل الطعام يضم أكثر من 365000 شريك مطعم في أكثر من 4000 مدينة أمريكية. تأسست الشركة في عام 2004 في شيكاغو ، إلينوي ، ومنذ ذلك الحين أصبحت ثالث أكبر خدمة توصيل طعام في العالم.

بصفتك سائق Grubhub ، تحصل على أموال مقابل توصيل طعام المطعم للعملاء الذين يطلبون من خلال تطبيق Grubhub.

بشكل عام ، تشبه خدمة التوصيل هذه إلى حد كبير عربات التوصيل الأخرى مثل Uber Eats أو DoorDash.

وكونك سائق Grubhub بسيط للغاية. عليك فقط أن تبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر وأن تجتاز فحص الخلفية لتصبح سائقًا. يمكنك التوصيل بأي سيارة ، كما أن عمليات تسليم الدراجات والسكوتر مؤهلة لبعض الأسواق.

بالنسبة للعملاء ، يعمل Grubhub مثل أي تطبيق آخر لتوصيل الطعام تقريبًا ويتيح لك طلب الطعام والوجبات الخفيفة والكحول والضروريات اليومية إلى باب منزلك.

هل Grubhub يستحق كل هذا العناء؟

يستحق Grubhub ذلك إذا كنت تريد صخبًا جانبيًا مرنًا يدفع في المتوسط ​​14 دولارًا في الساعة. إنه يستحق ذلك أيضًا إذا كنت لا تمانع في إجراء عمليات التسليم ولديك وصول منتظم إلى السيارة.

إذا كنت ترغب في جني دخل بدوام كامل ، فربما لا يستحق Grubhub ذلك. بالإضافة إلى ذلك ، فهي ليست مربحة في البلدات الصغيرة جدًا مقابل المدن الكبيرة حيث يكون حجم الطلب أعلى.

يعتمد المبلغ الذي يدفعه Grubhub لك حقًا على بعض العوامل مثل:

موقعك

مساهمة Grubhub

الأميال لكل طلب

الوقت الذي يقضيه على الطريق

نصائح

عروض خاصة

يدفع سائق Grubhub وفقًا لـ إنديد.

قد تكسب أكثر أو أقل في الساعة بناءً على هذه العوامل ، لذا تأكد من التحقق من متوسط ​​سعر الساعة في مدينتك لسائقي Grubhub.

في النهاية ، لا يُقصد من Grubhub أن يحل محل وظيفتك. والغرض منه هو تكملة دخلك كعمل جانبي أو لاستخدامه كعمل بدوام جزئي.

قد يكون كسب المال كسائق توصيل غير متسق إلى حد ما ، لذلك قد يكون من المفيد استخدامه مع تطبيقات أخرى مماثلة مثل DoorDash أو Uber Eats.

كيف يعمل Grubhub؟

مثل العديد من تطبيقات القيادة الأخرى التي تدفع لك ، فإن بدء استخدام Grubhub سهل مثل أربع خطوات بسيطة:

تلبية متطلبات سائق Grubhub اشتراك عمليات التسليم الكاملة يتقاضون رواتبهم

حان الوقت لتقسيم كل خطوة بمزيد من التفصيل قليلاً حتى تتمكن من تحديد ما إذا كان هذا الزحام الجانبي يستحق ذلك أم لا.

1. تلبية متطلبات سائق Grubhub

للتسليم إلى Grubhub ، يجب أن تفي بالمتطلبات التالية:

أن تبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر (21+ في لاس فيغاس)

لديك جهاز iPhone يعمل بنظام iOS 11 أو أحدث أو Android يعمل بنظام 5.0 أو أحدث

لديك خطة بيانات

لديك حساب جاري للإيداع المباشر

الحصول على سيارة (أو دراجة في مناطق معينة)

إذا كنت تكمل عمليات التسليم بسيارة ، فأنت بحاجة أيضًا إلى تأمين على السيارة ورخصة قيادة سارية. على وجه التحديد ، تحتاج إلى ترخيص صالح لمدة عام واحد على الأقل إذا كان عمرك 18 عامًا ورخصة صالحة لمدة عامين على الأقل إذا كان عمرك 19 عامًا أو أكبر.

أخيرًا ، مثل العربات الأخرى مثل DoorDash أو Amazon يحتاج سائقو Flex و Grubhub أيضًا إلى اجتياز فحص الخلفية ليصبحوا سائقين. يبحث هذا الفحص عن أي إدانات جنائية أو أي مخالفات قيادة كبيرة في سجلك.

2. قم بالتسجيل

التسجيل في Grubhub بسيط إلى حد ما. ما عليك سوى التوجه إلى driver.grubhub.com لبدء ملء طلبك.

ابدأ بإدخال الولاية والمدينة التي تعيش فيها من القائمة المنسدلة. إذا لم تكن مدينتك مدرجة في القائمة ، فقد لا يكون Grubhub متاحًا في منطقتك.

بعد الضغط على “التالي” ، أدخل اسمك وبريدك الإلكتروني ورقمك ووافق على سياسة الخصوصية.

لمتابعة التطبيق من هذه النقطة ، ستحتاج إلى تنزيل تطبيق “Grubhub For Drivers” من متجر التطبيقات الخاص بك أو Google Play Store. اتبع جميع التعليمات المتبقية داخل التطبيق وأرسلها عند الانتهاء.

يطلب Grubhub صورة لرخصة قيادة سارية وإثباتًا للتأمين أثناء تقدمك ، لذلك من المفيد أن يكون ذلك معك عند التسجيل.

ضع في اعتبارك أنه بعد التقديم ، يمكن أن ينتهي بك الأمر في قائمة انتظار Grubhub إذا كان هناك بالفعل عدد كافٍ من السائقين في السوق الخاص بك. قد يستغرق الخروج من قائمة الانتظار هذه بعض الوقت ، ولكن هذا هو الحال مع العديد من عربات التوصيل.

3. التسليم الكامل

بمجرد قبول Grubhub لتطبيق برنامج التشغيل الخاص بك ، تكون جاهزًا لإكمال عمليات التسليم والبدء في جني الأموال!

لحسن الحظ ، لدى Grubhub نظام توصيل متساهل للغاية للسائقين. يمكنك العمل في نوبة تلقائية إذا كانت هناك غرفة متاحة أو يمكنك جدولة الورديات مسبقًا لضمان وقت للعمل.

يتم إرسال الإرسال أولاً بأولوية ، لذا من المهم إيقاف المناوبات بسرعة!

بمجرد الاتصال بالإنترنت باستخدام تطبيق Grubhub driver ، تبدأ طلبات الطلبات في الظهور من المطاعم القريبة. يذكر كل طلب طلب:

المطعم

الحد الأدنى من أجر السائق

إجمالي مسافة التسليم

عنوان المطعم

هذا YouTube فيديو من Grubhub driver Trevor يوضح بالضبط كيف يعمل تطبيق السائق وكيف يمكنك قبول أو رفض الطلبات.

مثل تطبيقات التوصيل الأخرى ، يحتفظ سائقو Grubhub بنسبة 100٪ من جميع النصائح. وأحب أنه لا يوجد حد أدنى لمعدل القبول ، لذلك لا يتعين عليك قبول الطلبات منخفضة الأجر أو الأميال العالية إذا كنت لا ترغب في ذلك.

عندما تقبل طلبًا ، يمكنك استخدام الخريطة داخل التطبيق أو خريطة بديلة للتنقل إلى المطعم ومواقع التسليم.

4. يتقاضون رواتبهم

يدفع Grubhub لسائقي التوصيل كل يوم خميس من خلال الإيداع المباشر. يستغرق هذا عادةً حوالي 3-5 أيام لمعالجة الدفعة. هناك أيضًا خيار السحب الفوري الذي يتقاضى رسومًا قدرها 0.50 دولارًا أمريكيًا لكل عملية سحب ويرسل الأموال إلى البنك الذي تتعامل معه في غضون ثوانٍ.

تدفع العربات مثل Uber Eats و DoorDash أيضًا أسبوعيًا ولديها خيارات دفع فورية ، لذلك من الجيد أن Grubhub تواكب منافسيها.

ليس هناك حد أدنى يتعين عليك تحقيقه من عمليات التسليم على مدار الأسبوع من أجل صرف النقود أيضًا. كل ما في رصيدك يوم الخميس هو ما تحصل عليه.

الإيداع المباشر هو الطريقة الوحيدة لتلقي أموالك ، لذا تأكد من أن لديك عملية دفع ترغب في استخدامها عند التسجيل.

كم يدفع Grubhub؟

وفقًا لمواقع مراجعة الرواتب ، يكسب سائقو Grubhub ما يقرب من 14 دولارًا في الساعة في المتوسط. ومع ذلك ، فإن المبلغ الذي تربحه يعتمد بشكل كبير على السوق الخاص بك ، والوقت الذي تقدم فيه ، والنصائح المحتملة ، ومدى سرعة إتمام عمليات التسليم.

Grubhub ليست شفافة بشأن مقدار ربح السائقين. بدلاً من ذلك ، يعرض الصيغة الخاصة بكيفية حساب المدفوعات: دفع التسليم + مساهمات Grubhub + النصائح + العروض الخاصة + البعثات = إجمالي الدفع

الجانب الإيجابي الوحيد لهذه المعلومات هو مساهمات Grubhub والتي تعد في الأساس ضمانًا لأدنى سعر للساعة اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه. في معظم المدن ، يتراوح سعرها بين 9-12 دولارًا.

تزعم مواقع الرواتب عبر الإنترنت مثل إنديد أن متوسط ​​سعر الساعة في الولايات المتحدة يبلغ حوالي 14 دولارًا.

هذا أقل من المتوسط ​​الوطني للحد الأدنى للأجور وبضعة دولارات أقل من مطالباتهم لـ DoorDash و Uber Eats. ولكن مرة أخرى ، يختلف مقدار ما تكسبه حقًا اعتمادًا على السوق الخاص بك.

إيجابيات وسلبيات

الايجابيات:

من السهل التسجيل في Grubhub ولا توجد متطلبات صارمة للسيارة

يمكنك جدولة المناوبات مقدمًا

أجر جيد بالساعة للنشاط الجانبي

يشتمل نموذج الدفع الجديد في Grubhub على عامل مساهمة يمكن أن يؤدي إلى زيادة راتبك إذا كانت الأمور بطيئة والطلبات لا تدفع الكثير

يدفع Grubhub أسبوعيًا ولديه خيار صرف نقدي فوري

سلبيات:

يدفع Grubhub أقل في المتوسط ​​مقارنة بـ Doordash و Uber Eats

هناك قائمة انتظار طويلة في المناطق التنافسية

تمتلك Grubhub حصة سوقية أقل في الولايات المتحدة من المنافسين مثل DoorDash ، لذا يمكن أن تكون أبطأ للسائقين

ملاحظات أخرى عن Grubhub

واحدة من أفضل الطرق لمعرفة ما إذا كانت فكرة الزحام الجانبي شرعية وتستحق ذلك هي معرفة ما يقوله السائقون الآخرون عن تجاربهم.

هذا هو الحال بالنسبة لـ Grubhub أيضًا. لكن لحسن الحظ ، يشارك السائقون الحقيقيون الآخرون مقدار ما يجنونه من Grubhub وما إذا كان الأمر يستحق ذلك رديت:

يقول بافلاتا : “أذهب إلى 11-7 في ضاحية محددة جدًا في الغرب الأوسط حيث يسهل عليّ استخدام تطبيقات متعددة والغاز رخيص ، أجني 220 دولارًا في المتوسط.”

: “أذهب إلى 11-7 في ضاحية محددة جدًا في الغرب الأوسط حيث يسهل عليّ استخدام تطبيقات متعددة والغاز رخيص ، أجني 220 دولارًا في المتوسط.” يقول Ibanezrocker724 : “بعد دفع ثمن الوقود ، متوسط ​​13-15 في الساعة.”

: “بعد دفع ثمن الوقود ، متوسط ​​13-15 في الساعة.” يقول That-Breath-5785 : “أوستن ، تكساس – 0.08 دولار / دقيقة و 0.24 دولار / ميل. ومع ذلك ، فهم يحسبون الوقت مسبقًا بناءً على الظروف المثلى “.

: “أوستن ، تكساس – 0.08 دولار / دقيقة و 0.24 دولار / ميل. ومع ذلك ، فهم يحسبون الوقت مسبقًا بناءً على الظروف المثلى “. BlazeWatchingAnime يقول : “أنا multiapp ، ولكن إذا كنت تستخدم تطبيقًا واحدًا ، فلن تحقق الكثير ما لم يكن مشغولاً ، هذا كل ما يمكنني قوله.”

: “أنا multiapp ، ولكن إذا كنت تستخدم تطبيقًا واحدًا ، فلن تحقق الكثير ما لم يكن مشغولاً ، هذا كل ما يمكنني قوله.” يقول Toodlez: “أقل بكثير من DoorDash. عندما بدأت ، كان 22 دولارًا في الساعة أمرًا عاديًا ، والآن يجعلني في الغالب أهدر الغاز ، ويتم إلغاء الطلبات مرتين عند دخولي إلى المطعم. الميزة الوحيدة لـ GH هي أن لديهم منطقة تشغيل أكبر بالقرب مني حتى أتمكن من توصيل الطلبات في الطريق إلى / من منزل والدي “.

كما ترى ، يفيد سائقو Grubhub أنهم يكسبون حوالي 13 إلى 15 دولارًا في الساعة ولكنهم يقولون أيضًا إن ذلك يعتمد حقًا على السوق الخاص بك.

والتعدد ، وهو ما يعني استخدام العديد من تطبيقات التوصيل في وقت واحد ، مهم للحصول على أكبر عدد ممكن من الطلبات بالساعة.

هذا الاستعراض لبرنامج Grubhub من YouTuber الشهير Your Driver Mike يشارك أيضًا المعلومات لمساعدتك في تحديد ما إذا كان Grubhub يستحق ذلك أم لا.

يوضح مايك كيف يساعد نموذج دفع المساهمة الجديد في Grubhub التطبيق على دفع المزيد قليلاً. وحقيقة أن لدى Grubhub أيضًا بعض المهام لمساعدتك في كسب المزيد يعد ميزة.

ومع ذلك ، لا يزال مايك يعتقد أن Grubhub ليست جيدة مثل Uber Eats. ويقترح أيضًا إجراء عمليات متعددة حتى تتمكن من الحصول على أكبر عدد ممكن من عمليات التسليم.

أفضل الوظائف مثل Grubhub

كما يشير السائقون الآخرون ، يعد التعددية أمرًا بالغ الأهمية لكسب أكبر قدر ممكن عندما يتعلق الأمر بتطبيقات التوصيل.

لحسن الحظ ، هناك الكثير من التطبيقات مثل Grubhub التي يمكنك استخدامها لكسب بعض المال السريع. تشمل بعض الخيارات الأكثر شيوعًا:

DoorDash : التطبيق الرائد لتوصيل الطعام في أمريكا الشمالية.

: التطبيق الرائد لتوصيل الطعام في أمريكا الشمالية. شيبت : خدمة توصيل البقالة الشهيرة التي تشبه Instacart.

: خدمة توصيل البقالة الشهيرة التي تشبه Instacart. أوبر إيتس : خدمة توصيل طعام شهيرة أخرى أكثر عالمية من Grubhub.

: خدمة توصيل طعام شهيرة أخرى أكثر عالمية من Grubhub. Instacart : خدمة توصيل البقالة الرائدة في أمريكا الشمالية.

: خدمة توصيل البقالة الرائدة في أمريكا الشمالية. Amazon ثني: تدفع لك أداة القيادة هذه 18 دولارًا إلى 25 دولارًا في الساعة للتسليم Amazon الحزم.

الآن ، من الصعب تحقيق دخل بدوام كامل باستخدام أي من تطبيقات التوصيل هذه. ولكن إذا كنت تعيش في منطقة معيشة منخفضة التكلفة ، فقد تتمكن من ذلك باستخدام مجموعة من التطبيقات.

ولكن إذا كنت تريد فقط صخبًا جانبيًا مرنًا ، فإن بدائل Grubhub هذه تستحق النظر فيها.

أسئلة مكررة

هل يدفع Grubhub أكثر من DoorDash؟

لا ، يدفع Grubhub أقل من Doordash في المتوسط. يبلغ معدل الساعة في Grubhub حوالي 12-14 دولارًا بينما يمكن لسائقي DoorDash عمومًا كسب المزيد. ولكن يمكنك دائمًا إجراء multiapp باستخدام Grubhub و DoorDash.

هل Grubhub وظيفة جيدة؟

Grubhub هي وظيفة جيدة إذا كنت تريد صخبًا جانبيًا لكسب أموال إضافية في وقت فراغك والوصول إلى سيارة وخطة بيانات على هاتفك.

Grubhub ليست وظيفة جيدة إذا كنت تتوقع أن تكون وظيفتك الوحيدة. من الصعب جني أموال كافية في معظم المدن بكمية المنافسة والطلبات المتاحة.

تحقق من متوسط ​​السعر للسائقين في منطقتك ومعرفة ما إذا كان الأمر يستحق الالتحاق به كصخب جانبي. ولا تنس حساب أشياء مثل الغاز والإصلاحات والبلى والضرائب!

هل Grubhub + يستحق كل هذا العناء للعملاء؟

يمنحك Grubhub + توصيلًا مجانيًا للطلبات التي تزيد عن 12 دولارًا. قد يكون هذا مفيدًا للعملاء الذين يطلبون من خلال Grubhub بشكل متكرر ويرغبون في التوفير في رسوم التوصيل كل شهر.

تكلفة الانضمام إلى Grubhub + هي 9.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر. لذلك ، انظر في طلبات Grubhub السابقة الخاصة بك وشاهد المبلغ الذي تدفعه شهريًا على رسوم التوصيل. إذا كنت تدفع باستمرار أكثر من 9.99 دولارًا شهريًا ، فإن Grubhub + يستحق ذلك.

افكار اخيرة

إذن ، هل Grubhub يستحق كل هذا العناء؟

حسنا ذلك يعتمد.

هل يمكنك الحصول على سيارة ، وتريد جني دخل جانبي إضافي ، والعيش في منطقة أقل تنافسية ، والتمتع بجداول عمل مرنة؟

إذا أجبت بنعم ، فيمكن أن يكون Grubhub بالتأكيد حفلة جانبية رائعة بالنسبة لك. ولكن إذا كنت تعيش في منطقة تنافسية ، ولديك تكاليف غاز باهظة ، ولا ترغب في القيادة ، فمن المحتمل ألا يكون Grubhub هو أفضل صخب جانبي بالنسبة لك.

وتذكر أنه لا يزال من الأفضل الجمع بين العديد من تطبيقات gig مثل Instacart ، DoorDash، و أوبر إيتس للحصول على أكبر عدد ممكن من الطلبات.

في النهاية ، يمكنك دائمًا تجربة Grubhub لمعرفة المبلغ الذي يدفعه في الساعة ثم تحديد ما إذا كان يستحق ذلك في السوق الخاص بك.

صخب سعيد!

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استعراض Grubhub سائق



اسم: Grubhub

وصف: Grubhub هو تطبيق شهير لتوصيل الطعام يتيح للسائقين كسب 14 دولارًا تقريبًا في الساعة لإكمال عمليات التسليم للأشخاص في مدينتهم.

نظام التشغيل: Android و iOS

فئة التطبيق: تطبيقات الحفلة

مؤلف: دانيال فريدمان

إمكانية الكسب

الأجر بالساعة

متطلبات السائق

يتقاضون رواتبهم

سهولة الاستعمال

دعم السائق

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