ستساعدك المقالة التالية: هل PrizeGrab مشروع؟ – هل يمكنك الفوز بجوائز يانصيب نقدية ورائعة مجانية؟

عندما يتعلق الأمر بجني الأموال عبر الإنترنت ، فإن إحدى الطرق الأقل جهدًا هي الدخول في مسابقة يانصيب.

الفكرة هنا بسيطة للغاية: تقوم بالتسجيل في مواقع الويب أو التطبيقات التي تعدك بفرصة الحصول على مكافآت نقدية أو بطاقات هدايا ، وتحاول أن تكون محظوظًا.

الآن ، لقد قمت بالفعل بتغطية تطبيقات مثل Lucktastic و Lucky Money من قبل.

لا أعتقد أن أيًا من هذه التطبيقات يستحق وقتك. ببساطة لا توجد طريقة لمعرفة احتمالات ربحك ، وتكلفة الفرصة البديلة مرتفعة للغاية.

اليوم ، نتعامل مع موقع ويب آخر يانصيب شائع على نطاق واسع: PrizeGrab.

هل PrizeGrab شرعي؟ هل يمكنك ، في الواقع ، اربح 10000 دولار وجوائز أخرى رائعة مثل موقع الدول؟

حسنًا ، حان الوقت للغوص في كل التفاصيل في مراجعة PrizeGrab الخاصة بنا!

هل تبحث عن طرق سهلة أخرى لكسب المكافآت؟ الدفع:

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ما هو PrizeGrab؟

PrizeGrab هو موقع ويب مجاني لمسابقة يانصيب ينص على “أنك دائمًا على بعد نقرة واحدة من أكوام النقود والأدوات الرائعة”.

الموقع براقة جدا. عند زيارتك ، يتم الترحيب بك بعلامات مغرية الفوز بـ 10000 دولار، والجوائز النقدية الأخرى ، والأجهزة ، والأدوات ، وبطاقات الهدايا المجانية ، وغيرها من المكافآت الرائعة.

حتى أن هناك بوابة الفائزين بجائزة PrizeGrab اللامعة تُظهر الفائزين المحظوظين الذين ابتعدوا بآلاف الدولارات أو بعض الألعاب الجديدة البراقة.

ومع ذلك ، نظرًا لأننا سنبحث خلال مراجعة PrizeGrab ، أعتقد أنه من الصعب التحقق من الكثير مما قد يكون مقلقًا بعض الشيء.

كيف يعمل PrizeGrab؟

مثل جميع مواقع اليانصيب ، تهتم PrizeGrab بجمع أكبر قدر من المعلومات الشخصية عنك قبل السماح لك باستخدام النظام الأساسي.

لقد اشتركت في PrizeGrab لاختبار كيفية عمل النظام الأساسي قبل كتابة هذه المراجعة. من السهل جدًا التسجيل ، وموقع الويب بأكمله واضح ومباشر.

إليك كيف يعمل كل شيء.

1. قم بالتسجيل

أنت بحاجة إلى حساب لاستخدام PrizeGrab. يمكنك إما إنشاء واحد مع Facebook أو أدخل البريد الإلكتروني وكلمة المرور. وفقًا لـ PrizeGrab ، يجب عليك ذلك تعيش داخل الولايات المتحدة وأن تبلغ من العمر 18 عامًا على الأقل لاستخدام الموقع.

الآن ، PrizeGrab مجاني تمامًا ، وهو على الأقل إضافة صغيرة واحدة لموقع اليانصيب هذا. إذا كان عليك دفع ثمن هذا الشيء ، سأكون غاضبًا بصراحة.

تذكر الشركة أن هناك “فائزين حقيقيين كل يوم” ، على الرغم من عدم وجود أي وعود بالطبع بأنك ستخرج بأموال إضافية أو مكافآت لدخول المسابقات.

2. أدخل مسابقة يانصيب

بمجرد إنشاء حساب ، يمكنك الدخول في مسابقات يانصيب معينة تلفت انتباهك.

هناك مجموعة متنوعة من اليانصيب في أي وقت. على سبيل المثال ، تتضمن تلك التي أراها الآن لحسابي:

هبة نقدية بقيمة 10000 دولار.

جائزة نقدية 444 دولار.

جائزة نقدية 250 دولار.

طاولة ألعاب لانكستر (أساسًا تجمع ، كرة قدم ، وطاولة هوكي منزلق).

ثلاجة بابين من سامسونج.

10 دولارات Amazon كرت هدية.

طائرة بدون طيار.

مشغل أسطوانات فينيل.

مرتبة 1000 دولار.

هناك أكثر من اثنتي عشرة مسابقة يانصيب أخرى ، بما في ذلك جوائز نقدية مختلفة ، وبطاقات هدايا مجانية ، وأجهزة ، وإلكترونيات.

يوجد أيضًا قسم صفحة “شائع” يعرض المزيد

الآن ، لدى PrizeGrab قواعد مختلفة لكل يانصيب ، على الرغم من أن القواعد تشمل بشكل عام:

حد من 5 إلى 10 إدخالات يانصيب لكل شخص.

إطار زمني لتشغيل اليانصيب.

احتمالات الفوز.

لكن، احتمالات الفوز ليست واضحة جدا.

تنص PrizeGrab على ما يلي: “تعتمد احتمالات الفوز على العدد الإجمالي للإدخالات المتلقاة أثناء فترة الدخول في مسابقة يانصيب.”

هذا أمر منطقي ، ولكن هناك نقصًا محبطًا في المتوسطات التاريخية أو أي مؤشر حول احتمالاتك العامة ، لذلك من المستحيل معرفة ما إذا كانت PrizeGrab شرعية أم لا.

3. الفوز بجوائز محتملة

إذا كنت محظوظًا بطريقة ما ، فإن PrizeGrab يتصل بك عبر البريد الإلكتروني لإبلاغك أنك فزت بمسابقة يانصيب.

إذا نظرت إلى قائمة الفائزين بـ PrizeGrab ، يبدو أيضًا أن هناك بعض الأشخاص الواقعيين الذين استفادوا من موقع الويب.

مرة أخرى ، كنت أتناول هذا بحذر لأنه من الصعب تحديد احتمالات فوزك في يانصيب.

4. الحفاظ على الخطوط

لتحفيزك على الدخول في المزيد من اليانصيب ، يتيح لك PrizeGrab إنشاء خطوط كلما زاد استخدامك للموقع.

10 إدخالات في يوم واحد تبدأ من خطك. لمواصلة خطك ، عليك الاستمرار في الدخول 10 مرات في يانصيب مختلفة كل يوم.

ومع ذلك ، هناك القليل من الالتباس هنا.

تنص PrizeGrab على أنه “كلما طال الخط ، ستتاح المزيد من النقاط وفرص دخول المكافآت.”

تشير صفحة الأسئلة الشائعة بعد ذلك إلى أنه “بإمكان PrizeGrabbers الآن ربح نقاط عن طريق إدخال الجوائز ، والوصول إلى سلسلة دخول وتمديدها ، والعودة لأيام متتالية ، والمزيد! سيضيف كل إنجاز نقاطًا إلى حسابك ، وستؤدي هذه النقاط إلى بعض فرص المكافآت المذهلة “.

لكن، نقاط PrizeGrab ليس لها قيمة نقدية، لذلك ضع هذا في الاعتبار.

يوضح PrizeGrab أن النقاط ليس لها قيمة نقدية ، ولكنها تضعك في مستويات أكثر تقدمًا ، مثل البرونزية أو الفضية أو الذهبية.

وفقًا للموقع ، “كلما تقدمت إلى مستويات أعلى ، ستكافأ بفرص مكافأة أكبر”.

لذا ، باختصار … تدخل المزيد من اليانصيب لكسب النقاط التي لا تساوي شيئًا.

ولكن ، تضعك هذه النقاط في مستويات خاصة ، والتي أيضًا لا تفيدك ماليًا على الإطلاق منذ ذلك الحين ، يخفي PrizeGrab كل احتمالات الفوز حتى لا تعرف أبدًا ما هو الواقع.

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مراجعات PrizeGrab الأخرى

إذا نظرنا إلى تقييمات PrizeGrab الأخرى ، فستحصل على مجموعة مختلطة من المعلومات. بالنسبة للمبتدئين ، يحتوي PrizeGrab على ملف 4.7 نجمة في Trust Pilot مع أكثر من 500 تقييم، وهي من أعلى التقييمات التي رأيتها على الإطلاق.

لقد قرأت من خلال بضع صفحات من المراجعات ، وبينما هناك بعض المراجعات المزيفة بشكل واضح ، أعتقد أن هناك أيضًا مراجعات إيجابية وسلبية حقيقية هناك.

على سبيل المثال ، يشرح هذا المستخدم كيف حصل على أموال بالفعل ، لكن الأمر استغرق 4 سنوات من المحاولة:

إذا واصلت قراءة المراجعات ، فستجد أن هذه هي الشكوى العادية لدى الأشخاص حول PrizeGrab ؛ يستغرق الفوز وقتًا طويلاً في المتوسط ​​، إذا فزت على الإطلاق.

يؤدي هذا حتمًا إلى شعور بعض المستخدمين بالإحباط ، كما توضح مراجعة المستخدم هذه:

مرة أخرى ، من الصعب العثور على إشارات في منتديات مثل Reddit ، لذلك عليك الخروج من تعليقات Trust Pilot والقيمة الاسمية للموقع.

أنا شخصياً لا أعتقد أن هذا الموقع سيكسب المال لمعظم الناس ، لذا فهو مضيعة للوقت إلى حد كبير. ولكن هناك بعض المراجعات الإيجابية ، فقط تأكد من أن لديك توقعات واقعية.

هل PrizeGrab مشروع؟

PrizeGrab هو موقع يانصيب شرعي يحتوي على الكثير من المراجعات الإيجابية عبر الإنترنت. ومع ذلك ، فإنه يحتوي أيضًا على العديد من المستخدمين غير الراضين لأن احتمالات الفوز غير معلن عنها وهي ضئيلة بشكل لا يصدق. في الواقع ، يعد هذا الموقع مضيعة للوقت بالنسبة لمعظم الناس.

رأيي هو أن الأشخاص الذين يستخدمون PrizeGrab والفوز بها هم على الأرجح من عشاق اليانصيب الذين يدخلون كل يوم ويستخدمون أيضًا العديد من مواقع المكافآت الأخرى لمحاولة الحصول على الحظ.

من المراجعات السلبية ، من الواضح أن الفوز بأي شيء يمكن أن يستغرق بعض الوقت. بالإضافة إلى ذلك، أنت لا تعرف أبدا احتمالات يانصيب.

هذه هي شكواي الرئيسية حول PrizeGrab ، وأتمنى أن تقدم مسابقة يانصيب على الأقل بعض التقديرات التقريبية لفرصك.

بشكل عام ، أعتقد أن PrizeGrab لديها نفس المشكلة مثل مواقع الويب مثل FlashRewards ، التي تقدم 750 Shein و 750 دولارًا من PayPal كمكافآت ؛ المجهود لا يستحق كل هذا العناء ، حتى لو حالفك الحظ بطريقة ما وحققت نجاحًا كبيرًا.

إيجابيات وسلبيات

الايجابيات:

مجاني تمامًا للدخول والاستخدام

إمكانية الفوز بجوائز رائعة أو مبالغ نقدية كبيرة

سلبيات:

لم يتم الكشف عن احتمالات فوزك وهي منخفضة للغاية

تكلفة الفرصة البديلة عالية حيث يتعين عليك قضاء الكثير من الوقت في الدخول في مسابقة يانصيب

يمكنك الحصول على الكثير من رسائل البريد الإلكتروني العشوائية أو رسائل البريد الإلكتروني من PrizeGrab

أفضل بدائل PrizeGrab

في رأيي ، أشياء مثل الدخول في اليانصيب لها تكاليف فرصة عالية جدًا.

أعني ، فكر في الأمر: كل ساعة تقضيها في الدخول في المسابقات أو إكمال هذه الأنواع من المهام هي ساعة كان من الممكن أن تجرب فيها صخبًا جانبيًا ذا رواتب أعلى.

على سبيل المثال ، إذا نظرت إلى العديد من تطبيقات اقتصاد الوظائف المؤقتة ، ستجد وظائف جانبية عالية الأجر مثل:

عمل صديقي في DoorDash و Uber Eats في تورنتو كساعي دراجات ، وإليك لقطة من أجره بالساعة: لقطات شاشة من تجربة توصيل صديقي في أوبر إيتس.

هذا في الحقيقة مجرد خدش السطح أيضًا.

أشياء مثل كسب المال باستخدام مدونة أو جني الأموال من خلالها YouTube لديك المزيد من الإمكانات طويلة الأجل لزيادة دخلك.

أعني ، لقد بدأت هذا العالم عبر الإنترنت في الكلية ، وبعد ثلاث سنوات من العمل ، تجاوزت المدونة 20000 دولار في السنة ويتيح لي كسب المال أثناء السفر.

وبالمثل ، الجديد YouTube القناة التي بدأتها تربح بانتظام 500 دولار شهريًا الآن:

إذا كنت تريد أموالًا سريعة ، فلا يزال لديك خيارات أفضل من PrizeGrab.

على سبيل المثال ، يمكنك استخدام العديد من مواقع الويب المدفوعة أو مواقع الاستطلاعات المدفوعة لتحقيق ربح سريع. لن تجعلك ثريًا ، لكنها أكثر اتساقًا من PrizeGrab.

قراءة إضافية – كيفية جعل 150 دولارًا سريعًا.

الأسئلة المتداولة – ما تحتاج إلى معرفته

حسنًا ، حان الوقت لإلقاء نظرة أعمق على ما إذا كانت PrizeGrab شرعية أم لا من خلال الغوص في أهم الأسئلة حول هذه المنصة.

1. هل معلوماتي آمنة؟

لذلك ، إذا قرأت سياسة الخصوصية الخاصة بـ PrizeGrab ، فسترى أنها تنص على ما يلي: “عند استخدامك لموقعنا على الويب ، فإننا نشارك المعلومات التي قد نجمعها منك ، مثل بريدك الإلكتروني (في شكل مجزأ) أو عنوان IP أو معلومات حول متصفحك أو نظام التشغيل الخاص بك ، مع شريكنا LiveRamp Inc وشركات المجموعة التابعة لها.

هذا مثير للاهتمام إلى حد ما.

LiveRamp هو في الواقع نظام أساسي لاتصال البيانات ، مع عدد هائل من العملاء الذين يشاركون في الإعلان عبر الإنترنت.

لذلك ، ليس من المستغرب أن تشارك سياسة الخصوصية الخاصة بـ PrizeGrab أيضًا ما يلي: “قد تستخدم LiveRamp ملف تعريف ارتباط على متصفحك وتطابق معلوماتك المشتركة مع قواعد بيانات التسويق عبر الإنترنت وغير المتصلة بها وتلك الخاصة بشركائها الإعلانيين لإنشاء رابط بين متصفحك والمعلومات الموجودة في قواعد البيانات الأخرى هذه. قد نشارك أيضًا عناوين البريد الإلكتروني المجزأة وغير المحددة الهوية وعنوان IP ومعرفات الإعلانات مع LiveRamp ، التي تستخدم هذه المعلومات لإنشاء رابط بين جهازك وقواعد بياناته. قد تتم مشاركة هذا الرابط من قبل شركائنا على مستوى العالم بغرض تمكين المحتوى أو الإعلان المستند إلى الاهتمامات طوال تجربتك عبر الإنترنت (على سبيل المثال عبر الأجهزة والويب والبريد الإلكتروني والتطبيق وما إلى ذلك) من قبل أطراف ثالثة غير منتسبة لموقعنا الإلكتروني. “

هذا جدار كبير للنص، ولكن هذا هو جوهر ذلك.

عندما تستخدم PrizeGrab ، فإنها تجمع بيانات المستخدم الخاصة بك.

يتم تمرير هذه البيانات إلى LiveRamp ، والتي تستدير بعد ذلك وتشاركها مع العملاء الذين يدفعون أموالًا لمساعدتهم على الإعلان بشكل أكثر فعالية.

من الواضح أنه يتم دمج بياناتك في مجموعات بيانات أكبر لتظل ذات صلة بالمعلنين ، ولكن هذه هي النقطة الأساسية: تبيع PrizeGrab معلوماتك وتجني الأموال من خلال ذلك.

هذا شرعي ومسموح به ، ولكن إذا كنت تستخدم PrizeGrab ، فسأفكر في الاشتراك برسالة بريد إلكتروني جديدة حتى لا تحصل على عدد كبير جدًا من رسائل البريد الإلكتروني التسويقية إلى صندوق الوارد الرئيسي الخاص بك.

2. هل يفوز الناس فعلاً؟

إذا قمت بالبحث عن إثبات PrizeGrab عبر الإنترنت ، فمن الصعب في الواقع العثور على قائمة أخرى غير قائمة الفائزين بـ PrizeGrab على موقع الويب.

في الواقع ، لا يمكنني حتى العثور على أي شيء على Reddit ، وهو أمر غريب بعض الشيء.

الآن ، YouTube تحتوي القناة على بعض مقاطع الفيديو الترويجية ومقاطع الفيديو الترويجية التي تُظهر لهم منح جوائز لأشخاص حقيقيين:

شعوري هو أن PrizeGrab يدفع لبعض المستخدمين ولكن مرة أخرى ، من المستحيل معرفة ما هي احتمالات sweetpstake.

3. كيف يمكنني حذف حساب PrizeGrab؟

إذا جربت موقع اليانصيب هذا ولكنك قررت أنه ليس مناسبًا لك وترغب في المضي قدمًا ، فقم بحذف حسابك.

لحذف حساب PrizeGrab الخاص بك ، اتصل بالشركة باستخدام [email protected] واذكر أنك تريد حذف حسابك.

في شروط الاستخدام الخاصة بهم ، تنص PrizeGrab على أنه “يمكنك أيضًا حذف حسابك بالكامل عن طريق الاتصال بنا على العنوان الموجود في الجزء السفلي من هذه السياسة” ، لذلك يجب أن يؤدي ذلك إلى الحيلة.

يوجد أيضًا خيار إلغاء الاشتراك على موقع الويب إذا كنت تريد إبقاء حسابك نشطًا مع التوقف عن تلقي رسائل البريد الإلكتروني:

افكار اخيرة

خلاصة القول هي أن هناك العديد من الطرق المربحة لكسب أموال إضافية.

نعم ، يمكن أن تتيح لك مواقع الويب مثل PrizeGrab أن تكون محظوظًا ، وأعتقد أن هذا الموقع شرعي إذا كنت تحب جوائز اليانصيب.

ومع ذلك ، فإن نصيحتي هي تجربة الأعمال الجانبية ذات الإمكانات الأكبر.

إذا كنت تريد بعض الأفكار الأسهل قليلاً لكسب المال ، فيمكنك التحقق من المنشور الخاص بي على أفضل مواقع المهام الصغيرة لكسب أموال إضافية!

نأمل أن تساعد مراجعة PrizeGrab الخاصة بي في توضيح ما إذا كان موقع اليانصيب هذا مناسبًا لك أم لا!

سوف أمسك بكم يا رفاق في المرة القادمة!

هل تبحث عن المزيد من الأفكار لكسب المال؟ الدفع:

مراجعة PrizeGrab



اسم: PrizeGrab

وصف: PrizeGrab هو موقع يانصيب يومي يتيح للأشخاص الدخول للحصول على فرصة للفوز بجوائز نقدية ومكافآت مجانية.

نظام التشغيل: سطح المكتب

فئة التطبيق: اليانصيب

مؤلف: توم بليك

إمكانية الكسب

تشكيلة اليانصيب

سهولة الاستعمال

فرصة للفوز؟

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