ستساعدك المقالة التالية: هل Sweatcoin شرعي أم عملية احتيال؟ مراجعة صادقة

إذا كنت مثلي ، فإن فكرة الجلوس طوال اليوم تدفعك إلى الجنون تمامًا.

ومع ذلك ، فإن الحقيقة الصارخة هي أن العديد منا يعملون في وظائف مكتبية ، وقد يكون من الصعب إيجاد الوقت (أو الدافع) للبقاء نشيطين.

هذا أحد أسباب إعجابي حقًا بالتطبيقات التي تدفع لك مقابل التمرين. يمكنك استخدام هذه التطبيقات للعثور على الدافع اليومي للتحرك ، ويمكنك أيضًا جني بعض المال السريع في هذه العملية!

يعد تطبيق Sweatcoin أحد أكثر التطبيقات شيوعًا في هذا المجال ، وهو تطبيق يدعي أنه يدفع لك بعملته الرقمية الخاصة لكل خطوة تخطوها.

لكن هل Sweatcoin شرعي؟ وهل يدفع لك هذا التطبيق أموالًا حقيقية؟

لقد اختبرت Sweatcoin لأشهر ، وفي هذه المراجعة ، أشارك تجربتي الشخصية مع التطبيق ، وكيف يعمل كل شيء ، وما هي بعض أفضل البدائل.

ما هو Sweatcoin؟

Sweatcoin هو تطبيق لياقة مجاني يتتبع حركتك اليومية في الهواء الطلق ثم يحول خطواتك إلى Sweatcoins ، العملة الرقمية الخاصة بالمنصة.

إذا كنت قد استخدمت تطبيقات مثل Miles من قبل ، فمن المفترض أن تكون هذه العملية مألوفة جدًا. والفكرة بأكملها هي مساعدة الناس على كسب دخل سلبي مع تشجيعهم على أن يكونوا أكثر نشاطًا.

حتى الآن ، لدى Sweatcoin ملايين التنزيلات لكل من Android و iOS. في الواقع ، إنه أحد أكثر تطبيقات مكافآت اللياقة شيوعًا.

إذا كنت شخصًا نشطًا للغاية ، فيمكن أن يتيح لك Sweatcoin تحويل نشاطك اليومي إلى بعض الأجزاء الصغيرة من الدخل السلبي. وإذا كنت بحاجة إلى بعض الحافز للتحرك ، فقد يكون التطبيق الذي تبحث عنه.

كيف يعمل Sweatcoin؟

لقد استخدمت Sweatcoin لعدة أشهر أثناء اختباره لهذه المراجعة. بشكل عام ، التطبيق سهل الاستخدام تمامًا للمبتدئين.

يعمل Sweatcoin أيضًا في أربع خطوات بسيطة:

تنزيل Sweatcoin المشي وكسب Sweatcoins استرداد المكافآت تحويل Sweatcoins إلى SWEAT

حان الوقت لاستكشاف كيفية عمل كل خطوة من هذه الخطوات بمزيد من التفاصيل.

تنزيل وتسجيل

يتوفر Sweatcoin لكل من Android و iOS ، ويمكنك إنشاء حساب باستخدام بريدك الإلكتروني أو حساب Google.

بمجرد فتح التطبيق ، يجب عليك تمكين تتبع الموقع حتى يتمكن Sweatcoin من تتبع خطواتك اليومية. يعد هذا ضروريًا للكسب باستخدام التطبيق ، لذلك يجب أن تكون مرتاحًا لمشاركة بياناتك.

تعمل العديد من تطبيقات الدخل السلبي بهذه الطريقة ، لذلك إذا كنت لا ترغب في مشاركة بياناتك وموقعك ، فإن Sweatcoin ليس مناسبًا لك.

المشي وكسب Sweatcoins

بمجرد أن تبدأ في المشي أو ممارسة الرياضة في الخارج ، تبدأ في كسب Sweatcoins طالما كان هاتفك معك.

Note أن تمارس الرياضة بالخارج لكسب العملات المعدنية ، لذا لا تحسب التدريبات الداخلية!

حاليًا ، لقد ربحت ما يقرب من 90SWC منذ أن قمت بتثبيت التطبيق قبل 3 أسابيع ، وهو ما يعادل 4.50 دولار من Sweatcoins.

ومع ذلك ، فإن Sweatcoins لديها الآن مجموعة متنوعة من الخطط الشهرية التي يمكنك الاشتراك فيها ، وكل خطة تسمح للمستخدمين بالكسب بمعدل أسرع.

ها هي الخطط الحالية:

المحرك: مجانًا ، اكسب ما يصل إلى 5 مياه شرب في اليوم.

مجانًا ، اكسب ما يصل إلى 5 مياه شرب في اليوم. شاكر: 4.75SWC / الشهر ، اكسب ما يصل إلى 10 مياه معدنية في اليوم.

4.75SWC / الشهر ، اكسب ما يصل إلى 10 مياه معدنية في اليوم. كويكر: 20 مياه معدنية شهريًا ، اكسب ما يصل إلى 15 مياهًا صحية في اليوم.

20 مياه معدنية شهريًا ، اكسب ما يصل إلى 15 مياهًا صحية في اليوم. قواطع: 30 مياه الشرب والصرف الصحي شهريًا ، اربح ما يصل إلى 20 مياهًا صحية في اليوم.

30 مياه الشرب والصرف الصحي شهريًا ، اربح ما يصل إلى 20 مياهًا صحية في اليوم. صانع المتاعب: قريباً.

1000 خطوة خارجية تعادل 0.95SWC ، لذلك إذا كنت تحصل باستمرار على أكثر من 10000 خطوة في الهواء الطلق يوميًا ، يمكنك على الأقل الترقية إلى خطة Shaker لكسب المزيد من Sweatcoins كل شهر.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أيضًا مشاهدة إعلان يومي لكسب 1SWC. إكمال هذه المهمة 3 أيام متتالية يمنحك مكافأة إضافية 4SWC أيضًا. ليس بالضبط فنجان الشاي الخاص بي ، لكنني أعتقد أنه يضيف الكثير.

في النهاية ، يصعب الحصول على عروض ماراثون ، ولكن إذا كنت تعمل مع الأصدقاء والعائلة ، فربما تكون مكافأة 1000 دولار في متناول اليد.

استرداد المكافآت

عندما تربح Sweatcoins ، يمكنك استبدالها بجوائز وخصومات مختلفة من شركاء Sweatcoin.

يحتوي التطبيق على مكافآت محددة ومكافآت متغيرة يمكنك استردادها من المتجر ، ولكن العديد من العروض الأسبوعية هي مكافآت تسجيل أو حوافز بدلاً من المكافآت المباشرة أو بطاقات الهدايا.

على سبيل المثال ، لقد استردت مؤخرًا عرضًا منحني مجموعة ماكينة حلاقة Harry’s مجانًا لـ 10SWC. اضطررت إلى دفع 2 دولار للشحن ، لكن ماكينة الحلاقة التي حصلت عليها جيدة جدًا ودولاران أرخص من شراء ماكينة حلاقة مماثلة في المتجر.

هناك دائمًا عروض مثل هذه على Sweatcoin ، وفي وقت كتابة هذا التقرير ، هناك أكثر من 1000 علامة تجارية يعمل معها التطبيق ، مع إضافة أخرى جديدة طوال الوقت.

إذا كنت من محبي خدمات الاشتراك ، فقد يكون هذا في زقاقك. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تستخدم بالفعل بعض الخدمات التي يروج لها التطبيق ، فيمكنك الحصول على شهر مجاني أو خصم كبير مقابل شيء تستخدمه بالفعل.

ومع ذلك ، فإن Sweatcoin المدرجة في “عروض ماراثون” ضخمة جدًا. من غير المحتمل أن تتحملها بكل صدق. إن Sweatcoin ليست عملية احتيال ، لكنها تعد بالتأكيد ببعض المكافآت التي لا يمكنك الوصول إليها بشكل واقعي.

على سبيل المثال ، تقول Sweatcoin أنه يمكنك كسب آلاف الدولارات من أموال PayPal المجانية وأجهزة iPhone والعديد من بطاقات الهدايا المجانية ، ولكن من غير الواقعي أن تربح ما يكفي من Sweatcoins للحصول على هذه الجوائز.

هذه هي شكواي الرئيسية حول استخدام Sweatcoin. لا يمكنك في الواقع الحصول على أموال مجانية من هذا التطبيق أو استخدامه كعمل جانبي.

بدلاً من ذلك ، يمكنك فقط العثور على خصومات وبعض عروض الشحن المجاني الإضافي من العلامات التجارية الشريكة لـ Sweatcoin.

أنت تتبرع بـ Sweatcoins للجمعيات الخيرية المختلفة أيضًا. ولكن فيما يتعلق بكسب الدخل ، فإن Sweatcoin ليس تطبيقًا مفيدًا لكسب المال.

تحويل Sweatcoins إلى SWEAT

إحدى الميزات الجديدة التي تم طرحها في Sweatcoins هي القدرة على تحويل Sweatcoins إلى SWEAT ، وهي تطبيقات العملة المشفرة الجديدة.

هذه قفزة Sweatcoin إلى الويب 3 و blockchain. مع SWEAT ، يمكنك مشاركتها لكسب SWEAT إضافية ، ويمكنك أيضًا ربح NFTs حصرية من داخل SWEAT Wallet ، وهي محفظة تشفير مجانية.

تعمل الشركة أيضًا مع MoonPay ، وهي شركة cypto onramp ومزود الدفع الشهير ، ولديها خطط للسماح لك بشراء وبيع ومبادلة المزيد من العملات المشفرة في المستقبل.

أنا شخصياً أعتقد أن هذا هو Sweatcoin يحاول الاستفادة من جنون NFT والعملات المشفرة في السنوات القليلة الماضية. وفي الوقت الحالي ، ما زلت غير قادر على استرداد SWEAT مقابل فيات أو عملات رقمية أخرى تستحق أي شيء.

لاحظ أيضًا أنه في وقت كتابة هذا التقرير ، تبلغ قيمة توكن SWEAT حوالي 0.012 دولارًا أمريكيًا وفقًا لـ CoinMarketCap.

هل Sweatcoin شرعي؟

Sweatcoin شرعي ويدفع لك برموز رقمية لممارسة التمارين اليومية. وهي تعمل مع المئات من شركاء العلامات التجارية ، بحيث يمكنك استبدال Sweatcoins الخاصة بك للحصول على خصومات وعروض خاصة. بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي التطبيق على ملايين التنزيلات ومتوسط ​​تقييم 4.5 نجوم على كل من متجر تطبيقات Android و iOS.

ومع ذلك ، أعتقد أن Sweatcoin مخادع بعض الشيء لأنه يجعل الأمر يبدو أنه يمكنك استخدام التطبيق لكسب أموال حقيقية.

في الواقع ، تتطلب مكافآت Sweatcoin مثل أموال PayPal أو الإلكترونيات المجانية قدرًا غير واقعي من Sweatcoins لاستردادها. لذا ، فإن الجوائز الوحيدة التي يمكنك الحصول عليها هي خصومات من شركائها.

لقد وجدت عرضًا واحدًا للحلاقة كان يستحق كل هذا العناء ، لكنني أعتقد أن بقية العروض كانت في الغالب غير مهمة. وإذا كنت لا تحب الإصدارات التجريبية المجانية أو الاشتراكات ، فربما لن تحب العروض أيضًا.

هل يدفع Sweatcoin حقًا؟

يدفع لك Sweatcoin مقابل السير بعملته الرقمية. لكن التطبيق لا يدفع نقودًا حقيقية لأنه من المستحيل أساسًا صرف النقود مقابل PayPal أو أي من المكافآت الجيدة.

بدلاً من ذلك ، فإن Sweatcoin هو حقًا للحصول على خصومات وصفقات اشتراك خاصة وبعض التجارب المجانية.

إيجابيات وسلبيات

الايجابيات:

Sweatcoin مجاني تمامًا للاستخدام

يمكن أن يشجعك التطبيق على أن تكون أكثر نشاطًا

يمكنك توفير القليل من المال إذا وجدت مكافأة Sweatcoin من شريك تحبه

سلبيات:

لا يمكنك حقًا استرداد Sweatcoins مقابل أموال حقيقية أو جوائز جيدة

جزء اقتصاد SWEAT الجديد من التطبيق ليس مثيرًا للإعجاب

دعم عملاء Sweatcoin يزداد سوءًا ويبدو أن المطورين لا يهتمون

تعليقات أخرى على Sweatcoin

لقد استخدمت Sweatcoin لبضعة أشهر ، وبشكل عام ، لا أعتقد أن التطبيق يستحق الاستخدام. نعم ، لقد استردت عرضًا للحلاقة ووفرت بضعة دولارات ، لكنني أشعر بخيبة أمل لأنني لا أستطيع استرداد أي نقود أو بطاقات هدايا حقيقية.

ومع ذلك ، من الجيد دائمًا معرفة ما يجب على المستخدمين الآخرين التفكير فيه بشأن التطبيق قبل الاشتراك.

إليك ما يقوله بعض مستخدمي Sweatcoins الآخرين عن تجربتهم على Reddit:

Jen2895 يقول : “يا. لقد عشت أيضًا لمدة عامين ولاحظت اختفاء المكافآت. الشعور بالخداع لأن هذه المكافآت كانت السبب الأكثر تسجيلًا. ثم أخذوها بعيدًا قبل أن نتمكن من المطالبة بها “.

: “يا. لقد عشت أيضًا لمدة عامين ولاحظت اختفاء المكافآت. الشعور بالخداع لأن هذه المكافآت كانت السبب الأكثر تسجيلًا. ثم أخذوها بعيدًا قبل أن نتمكن من المطالبة بها “. يقول nihilismdsntxist : “انها عملية احتيال. أوصي باستخدام Strava. يمكنك ربح مكافآت إذا أكملت التحديات “.

: “انها عملية احتيال. أوصي باستخدام Strava. يمكنك ربح مكافآت إذا أكملت التحديات “. يقول PieceofPuzzle: “حسنًا ، هذه ليست عملية احتيال حيث يمكنك شراء الأشياء بشكل شرعي بعملاتك المعدنية … إذا كان لديك ما يكفي من أي وقت مضى. ولكن ، نعم لقد أخذوا عناصر السعر المحدد التي تمتص كيندا! إنهم يعتقدون أن المزادات أفضل لأنها تمنحك فرصة لشراء عنصر بسعر أرخص من سعر SweatCoin المحدد “.

كما ترى ، المستخدمون غير راضين عن عدم قدرتك على كسب جوائز مجانية. ويعتقد بعض المستخدمين أن التطبيق عبارة عن عملية احتيال كاملة الآن.

تقدم مراجعة Sweatcoin هذه من YouTuber Vinsane المزيد من نظرة عامة حول كيفية عمل التطبيق ، وكذلك كيف يمكنك كسب المال باستخدام مكون اقتصاد SWEAT الجديد.

ولكن مرة أخرى ، يتضمن هذا استخدام محفظة SWEAT والدخول إلى جانب التشفير من التطبيق. أنا شخصياً أعتقد أن هذه مشكلة أكثر مما تستحق ، وتطبيق Sweatcoin الأساسي ليس صخبًا جانبيًا جيدًا على الإطلاق.

أفضل التطبيقات مثل Sweatcoin

هناك الكثير من التطبيقات مثل Sweatcoin حيث يمكنك بيع بياناتك لكسب المال على الطيار الآلي. وهناك أيضًا العديد من الطرق لكسب المال من خلال ممارسة نشاط أفضل من Sweatcoin.

تتضمن بعض أفضل بدائل Sweatcoin التي يمكنك استخدامها:

لن تجعلك هذه التطبيقات ثريًا ، لكنها بالتأكيد تدفع لك بأموال حقيقية على عكس Sweatcoin.

وأعتقد أنه يمكنك بالفعل كسب بعض المال اللائق من خلال عربات التوصيل مثل Uber Eats أو DoorDash. فعل صديقي هذا بعد الكلية ، وحصل على تمرين ممتاز على دراجته بينما كان يكسب ما يقرب من 15 إلى 20 دولارًا في الساعة.

يمكنك التحقق من أحدث بلادي YouTube لمزيد من المعلومات حول Sweatcoin وبعض التطبيقات الأخرى التي تدفع لك مقابل المشي.

قراءة إضافية – أفضل الطرق لكسب 100 دولار في اليوم.

أسئلة مكررة

هل Sweatcoin حقيقي؟

Sweatcoin هو تطبيق حقيقي يدفع لك برموز رقمية لممارسة الرياضة. لكن لا يمكنك كسب أي أموال حقيقية من هذا التطبيق ، حيث تنبع معظم المراجعات السلبية.

هل Sweatcoin عملية احتيال؟

إن Sweatcoin ليست عملية احتيال صريحة حيث يمكنك استبدال Sweatcoins بخصومات وعروض خاصة. لكنني أعتقد أن التطبيق مخادع بعض الشيء لأنه من المستحيل ربح أي أموال حقيقية أو جوائز جيدة.

كم عدد Sweatcoins هو دولار؟

تبلغ قيمة Sweatcoin الواحدة حوالي 0.05 دولارًا أمريكيًا بناءً على جائزة Sweatcoin بقيمة 1000 دولار التي تقدمها PayPal. ومع ذلك ، لا أعتقد أن Sweatcoins تستحق في الواقع أي نقود حقيقية حيث يمكنك فقط استبدالها بالخصومات والعروض الخاصة.

هناك مجموعات بيع وشراء شهرية على Reddit حيث يتبادل الأشخاص Sweatcoins ، وبينما يلتزم بعض البائعين بتقييم 0.05 دولار ، فإن العديد من الأشخاص يسعرون أنفسهم بحوالي 0.02 دولار – 0.03 دولار / SWC لجذب الاهتمام.

بشكل عام ، مع مدى تغير المكافآت في المتجر ، من الصعب أن تعرف بالضبط مدى قيمة محفظتك الحالية من Sweatcoin.

كيف يجني Sweatcoin المال؟

يجني Sweatcoin المال بعدة طرق ، بما في ذلك:

يبدو أن Sweatcoins “تتعاون مع شركات التأمين والحكومات المحلية” بهدف تشجيع النشاط وتقليل تكاليف / مدفوعات الرعاية الصحية.

افكار اخيرة

Sweatcoin هو تطبيق شرعي حيث يمكنك ربح جوائز ، لكن التطبيق يبدو مخادعًا بعض الشيء في رأيي. وبعد اختباره لبضعة أشهر ، لن أحتفظ به على هاتفي.

إذا كنت تريد الدافع للنشاط مثل الخصومات أو عروض الاشتراك ، فيمكنك التفكير في تجربة Sweatcoin.

ومع ذلك ، هناك العديد من الطرق الأفضل لكسب المال على هاتفك أو من خلال النشاط. وستكون ساعات قليلة من توصيل الطعام على دراجة بوظائف مثل DoorDash أكثر ربحًا على أي حال.

نأمل أن تعطيك مراجعة Sweatcoin وتجربتي على الأقل فكرة جيدة عما يمكن توقعه من هذا التطبيق.

حظا سعيدا!

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ملخص

المراجع

توم بليك

تاريخ المراجعة

2022-11-18

البند الذي تمت مراجعته

تطبيق Sweatcoin

تقييم المؤلف

اسم البرنامج

تطبيق Sweatcoin

اسم البرنامج

Android و IOS

فئة البرمجيات

تطبيق للياقة البدنية