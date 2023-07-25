ستساعدك المقالة التالية: هل Testerup شرعي أم عملية احتيال؟ – مراجعة صادقة

إذا كنت تبحث عن طرق سهلة لكسب المال عبر الإنترنت ، فإن إحدى التوصيات الشائعة التي ستجدها هي تجربة العربات المختلفة لاختبار المستخدمين التي تدفع لك مقابل تجربة تطبيقات ومواقع ويب جديدة.

تعد هذه المنصات وسيلة فعالة بشكل عام لكسب المال بسرعة. وبعضها هو صخب جانبي ممتع ويدفع لك مقابل ممارسة الألعاب.

يعد Testerup ، أحد منصات الاختبار الشائعة عبر الإنترنت ، مثالاً على ذلك. يتيح لك تجربة تطبيقات وألعاب مختلفة لكسب المال ، ويدعي أنه يمكنك كسب 120 دولارًا لكل عرض اختبار وتحقيق آلاف الدولارات.

لكن هل Testerup شرعي؟ وهل هذا التطبيق مربح حقًا كما يبدو؟

لقد قمت بالتسجيل وحاولت الخروج من Testerup لمعرفة الحقيقة. وتشارك مراجعتي في Testerup تجربتي ، وكيف تعمل هذه المنصة ، وكيف أقرر ما إذا كانت تستحق الاستخدام.

هل تبحث عن طرق أكثر شرعية لكسب المال؟ الدفع:

المسوحات ذات العلامات التجارية : شارك برأيك لكسب بطاقات الهدايا وأموال PayPal.

: شارك برأيك لكسب بطاقات الهدايا وأموال PayPal. الزرافة النقدية: العب ألعاب Android الجديدة والمثيرة لكسب بطاقات هدايا مجانية!

ما هو Testerup؟

Testerup عبارة عن منصة اختبار مستخدم مجانية عبر الإنترنت تتيح لك كسب أموال PayPal لتجربة تطبيقات وألعاب جديدة. وفقًا لموقعه على الويب ، يمكنك كسب 120 دولارًا لكل اختبار ، ويحصل المستخدمون الجدد على أكثر من 50 عرضًا للاختبار عند التسجيل لأول مرة ، والتي يبلغ مجموعها أكثر من 800 دولار!

يدفع معظم المستخدمين الذين يقومون باختبار العربات ، مثل Usertesting و PlaytestCloud فقط من 5 دولارات إلى 10 دولارات لكل اختبار. كما أن تطبيقات مكافآت الألعاب مثل Mistplay و Rewarded Play لها معدلات ربح منخفضة جدًا للساعة.

لذلك عندما رأيت أن Testerup تعلن عن 120 دولارًا لكل اختبار ، كنت أشعر بالفضول بالتأكيد. ويدعي الموقع أيضًا أن لديه أكثر من 3 ملايين عضو وهو أكبر منصة في ألمانيا للوظائف المدفوعة عبر الإنترنت.

الكل في الكل ، يبدو Testerup كطريقة مربحة لكسب المال عبر الإنترنت. ولكن كما هو الحال مع العديد من الوظائف عبر الإنترنت ، إذا كان هناك شيء أفضل من أن يكون صحيحًا ، فعادة ما يكون كذلك. لنلقي نظرة.

هل Testerup شرعي؟

لا ، Testerup ليس شرعيًا. يدعي موقع الويب أنه يمكنك كسب 120 دولارًا لكل اختبار وتحقيق مئات الدولارات. لكن في الواقع ، عليك أن تنفق أموالك الخاصة لمحاولة كسب المال. ومن الصعب للغاية صرف النقود لأنك تحتاج إلى كسب 70 دولارًا على الأقل.

عندما اشتركت في Testerup ، كنت سعيدًا بالعروض المتنوعة في حسابي. ولكن مرة أخرى ، تتطلب جميعها تقريبًا إنفاق أموالك على العناصر أو الموارد داخل اللعبة. وحتى مع ذلك ، عليك أن تستمر في اللعب لأسابيع في كثير من الحالات.

بعض المهام أبسط ، مثل الاشتراك في مواقع استطلاع مختلفة أو تجربة الاشتراكات. وعلى الرغم من أن هذا المال مجاني من الناحية الفنية ، فلن تصل أبدًا إلى متطلبات السحب النقدي البالغة 70 دولارًا ما لم تبدأ في الإنفاق.

باختصار ، لا أعتقد أن Testerup مشروع ويستحق استخدامه بعد تجربة النظام الأساسي. وأقترح ألا يضيع الآخرون وقتهم مع هذا الموقع.

كيف يعمل Testerup؟

لقد اشتركت في Testerup لمعرفة كيفية عمل النظام الأساسي لهذه المراجعة. وهو سهل الاستخدام ولا يتطلب سوى أربع خطوات:

اشتراك جرب ألعابًا جديدة مهمات كاملة يتقاضون رواتبهم

سأشرح كيفية عمل كل خطوة من هذه الخطوات بمزيد من التفصيل قليلاً أدناه. سأقوم أيضًا بتسليط الضوء على بعض مشكلات هذا التطبيق التي تحتاج إلى الانتباه لها.

1. قم بالتسجيل

التسجيل في Testerup مجاني تمامًا. يمكنك إنشاء حساب بعنوان بريدك الإلكتروني أو عن طريق ربط Facebook حساب.

استغرق الأمر مني حوالي 30 ثانية لإنشاء حساب عبر Facebook. يمكنك التسجيل على موقع Testerup على الويب ، ولكن لكسب المال فعليًا من التطبيق ، عليك تنزيله لنظام Android أو iOS.

بمجرد حصولك على التطبيق ، تكون جاهزًا لبدء اختبار تطبيقات وألعاب مختلفة لكسب النقود.

2. اختبار ألعاب جديدة

تتضمن العملية الكاملة لكسب المال باستخدام Testerup تنزيل ألعاب جديدة وإكمال مهام معينة. عند إكمال المهام ، تكسب المال ، ولكل عرض مبلغ أقصى يمكنك كسبه إذا أكملت كل مهمة.

على سبيل المثال ، يتضمن أحد عروض Testerup الخاصة بي تنزيل Raid Shadow Legend وتشغيله. تقول إنه يمكنني ربح 42 دولارًا إجمالاً ، ولكن للقيام بذلك ، يجب أن أصل إلى المستوى 40 في غضون 30 يومًا من تنزيل اللعبة. بعض العروض في حسابي في Testerup.

فيما يلي بعض عروض Testerup الأخرى الموجودة في حسابي:

Family Island – اكسب ما يصل إلى 275 دولارًا.

أحلام النرد – اربح ما يصل إلى 250 دولارًا.

Scrabble GO – اكسب ما يصل إلى 30 دولارًا.

Coin Master – اكسب ما يصل إلى 100 دولار.

Merge Inn – اكسب ما يصل إلى 65 دولارًا.

كل واحد من هذه العروض له بعض المتطلبات ، مثل الوصول إلى مستوى معين داخل اللعبة أو الإنجاز أو حتى إنفاق الأموال على محتوى متميز. وهذا هو المكان الذي تبدأ فيه مشاكل Testerup في الظهور.

على السطح ، يبدو Testerup وكأنه صخب جانبي ممتع يدفع لك لاختبار الألعاب ولعبها. لكن العديد من العروض مستحيل أو يصعب الوصول إليها دون إنفاق أموالك الخاصة.

فقط خذ عرض Raid Shadow Legends الذي تبلغ قيمته 42 دولارًا كمثال. يعد الوصول إلى المستوى 40 في 30 يومًا دون إنفاق الأموال على عمليات رفع الطاقة أمرًا مستحيلًا بشكل أساسي ، لذلك يبدو العرض أفضل بكثير مما هو عليه في الواقع. أحد عروض Testerup الخاصة بي.

إلى حد كبير كل عرض مثل هذا. وعلى الرغم من أنه يمكنك أحيانًا إكمال بعض المهام القصيرة مجانًا ، فإن هذه العروض عادةً ما تدفع 0.50 دولارًا إلى بضعة دولارات على الأكثر.

3. اصبح من المتميزين المختبرين

إذا بدأت في إكمال عروض Testerup ، فإنك ترفع مستوى حسابك الإجمالي ببطء. وبعض العروض هي في الواقع “مهام مميزة” تساعدك على أن تصبح مختبِرًا متميزًا.

تشمل مزايا كونك مختبِرًا مميزًا:

الحصول على المزيد من الوظائف

الحصول على وظائف ذات رواتب أعلى

الحصول على وظائف حصرية

كسب نقاط المكافأة والمكافآت المجانية

ومع ذلك ، فإن الأمر يتطلب خمس مهام متميزة لتصبح أحد المختبرين المتميزين. وكما أوضحت أعلاه ، غالبًا ما يتطلب إكمال عرض Testerup واحد طحنًا كبيرًا أو إنفاق أموالك الخاصة.

4. يتقاضون رواتبهم

وفقًا لموقع Testerup على الويب ، يمكنك صرف أرباحك مقابل أموال PayPal المجانية والحصول على أموال في غضون 24 ساعة.

حقيقة أن الموقع يدفع نقدًا فعليًا يعد ميزة إضافية. ومع ذلك ، فإن الحد الأدنى لمبلغ صرف Testerup النقدي هو 70 دولارًا ، وهو مبلغ مرتفع بشكل لا يصدق بالنسبة لعالم مواقع gpt.

للسياق ، تتطلب مواقع الاستطلاعات المدفوعة مثل Branded Surveys 5 دولارات فقط لصرفها. وتحصل تطبيقات الألعاب التي تدفع مثل Mistplay أو Rewarded Play على مكافآت مماثلة بقيمة 5 دولارات.

يعني هذا الطلب النقدي المرتفع أيضًا أن المهام المجانية في Testerup لن تدفع لك أبدًا. من الناحية الواقعية ، لا يمكنك الوصول إلى 70 دولارًا ما لم تنفق بعضًا من أموالك الخاصة على عرض أكثر تميزًا يدفع الكثير.

كم يدفع Testerup؟

تتراوح العديد من عروض Testerup من 20 دولارًا إلى 100 دولار أو أكثر ، لكن هذه العروض تتطلب عادةً إنفاق أموالك الخاصة لتحقيق المتطلبات. بالنسبة للعروض المجانية ، عادةً ما يدفعون ما بين دولارين إلى 10 دولارات أمريكية أو نحو ذلك وتتضمن الاشتراك في مواقع استطلاعات مختلفة وتطبيقات الدخل السلبي وتطبيقات المكافآت الأخرى.

في إعلاناتها ، يبدو أن Testerup يدفع مئات الدولارات بسهولة بالغة. لكنني لا أعتقد أن معظم الأشخاص سيصلون إلى 70 دولارًا باستخدام منصة اختبار المستخدم هذه وسيحصلون على أموال على الإطلاق.

إيجابيات وسلبيات

الايجابيات:

مجموعة متنوعة من الألعاب والعروض التي يمكنك تجربتها

مجاني للتسجيل

متوفر في دول متعددة

متاح لنظامي Android و iOS

سلبيات:

تتطلب معظم العروض إنفاق الأموال لتحقيقها

أبلغ بعض المستخدمين عن عدم تتبع العروض بشكل صحيح حتى لا تحصل على أموال

إن مطلب صرف 70 دولارًا أمريكيًا مرتفع بشكل لا يصدق ويصعب الوصول إليه

مراجعات Testerup أخرى

لقد قمت بالتسجيل وبحثت حول Testerup لغرض هذه المراجعة. وقررت بسرعة أن المنصة مستحيلة في الأساس لكسب المال. بالإضافة إلى ذلك ، لا أرغب في إنفاق أموالي على إكمال مهام Testerup.

لكن إحدى الطرق الرائعة لمعرفة ما إذا كان Testerup شرعيًا أم لا هو معرفة ما يقوله الآخرون. ولحسن الحظ ، هناك الكثير من مراجعات Testerup على Reddit حيث يشارك الأشخاص تجاربهم.

إليك ما تقوله بعض تقييمات Testerup الأخرى رديت:

_الملحد_ يقول : “لقد قمت بتثبيت هذا في وقت واحد وألقيت نظرة على الألعاب. ثم قرأت مراجعات Google Play التي لم تكن واعدة جدًا ، وغالبًا ما تتضمن التطبيق الذي لا يتتبع تقدم اللعبة ، والتواصل مع ناشر التطبيق غير موجود. بالإضافة إلى أن الحد الأدنى للدفع هو 70 دولارًا. هناك مراجعات تفيد بأنه قد تم الدفع للأشخاص. ولكن بدا لي الأمر مريبًا جدًا لذلك قمت بإلغاء تثبيته دون أن أحاول “.

: “لقد قمت بتثبيت هذا في وقت واحد وألقيت نظرة على الألعاب. ثم قرأت مراجعات Google Play التي لم تكن واعدة جدًا ، وغالبًا ما تتضمن التطبيق الذي لا يتتبع تقدم اللعبة ، والتواصل مع ناشر التطبيق غير موجود. بالإضافة إلى أن الحد الأدنى للدفع هو 70 دولارًا. هناك مراجعات تفيد بأنه قد تم الدفع للأشخاص. ولكن بدا لي الأمر مريبًا جدًا لذلك قمت بإلغاء تثبيته دون أن أحاول “. michaelpiji يقول : “لعبت لمدة أسبوع على التوالي حتى حققت هدفًا عالي المستوى لم يتم تتبعه. كان هذا هدفًا ذا رواتب عالية للوصول إليه أيضًا. لم يستجب Testerup لأي طلبات دعم أو رسائل بريد إلكتروني “.

: “لعبت لمدة أسبوع على التوالي حتى حققت هدفًا عالي المستوى لم يتم تتبعه. كان هذا هدفًا ذا رواتب عالية للوصول إليه أيضًا. لم يستجب Testerup لأي طلبات دعم أو رسائل بريد إلكتروني “. alexsenpai420 يقول : “أملك. لقد جمعت مبلغ 70 دولارًا وحذفته ، أشعر بصراحة أنه مضيعة للوقت وأن الألعاب مصممة لتجعل من الصعب للغاية إكمال الأهداف. لقد لعبت ألعابًا عشوائية لمدة 6 أشهر ولم أتمكن مطلقًا من إكمال جميع الأهداف في مباراة واحدة “.

: “أملك. لقد جمعت مبلغ 70 دولارًا وحذفته ، أشعر بصراحة أنه مضيعة للوقت وأن الألعاب مصممة لتجعل من الصعب للغاية إكمال الأهداف. لقد لعبت ألعابًا عشوائية لمدة 6 أشهر ولم أتمكن مطلقًا من إكمال جميع الأهداف في مباراة واحدة “. allycats_alley يقول: “SCAM ما زلت أنتظر دفع تعويضاتي البالغة 70 دولارًا (بعد 9 أيام) بعد أن أرسلوا لي رسالة بريد إلكتروني تفيد بأنهم أرسلوها. دعم العملاء باللغة الألمانية ولا يردون باستثناء الرد الآلي. “

كما ترى ، يعتقد هؤلاء المستخدمون الأربعة المختلفون أن Testerup هو عملية احتيال أو أنه لا يستحق الاستخدام. وحتى الشخص الذي تمكن من صرف 70 دولارًا يعتقد أنه من الصعب جدًا إكمال المهام.

أشعر بالقلق أيضًا لأن اثنين من المستخدمين يشكون من أن دعم عملاء Testerup لا يستجيب على الإطلاق.

تشارك مراجعة Testerup هذه من YouTuber Vinsane أيضًا تجربته مع Testerup ، وكيف يعمل ، ولماذا ليس جيدًا كما يبدو للوهلة الأولى.

في مراجعته ، يشرح Vinsane كيف يصعب صرف Testerup مع العديد من الشكاوى نفسها التي لدي. في النهاية ، أعتقد أن هذا يعزز حقيقة أن Testerup لا يستحق الاستخدام.

أفضل بدائل Testerup

في رأيي ، Testerup ليس صخبًا جانبيًا مفيدًا حيث يتعين عليك إنفاق أموالك الخاصة ويستغرق الأمر وقتًا طويلاً لسحب الأموال. بالإضافة إلى ذلك ، يبلغ العديد من المستخدمين عن مشكلات خدمة العملاء ويعتقدون أنها عملية احتيال.

ومع ذلك ، هناك الكثير من بدائل Testerup التي يمكنك استخدامها في الواقع جني النقود من الإنترنت:

لقد صنعت أيضًا ملف YouTube فيديو عن بعض الطرق الشرعية للعب الألعاب مقابل المال والتي يمكنك مشاهدتها إذا كنت تريد المزيد من الأفكار.

وبالطبع ، يمكنك التسجيل للحصول على العديد من العربات التي تقوم باختبار المستخدمين الآخرين باستخدام منصات مثل TestingTime و TryMyUI و Userlytics. لا تدفع هذه المواقع كثيرًا نظرًا لأنه من الصعب الحصول على الاختبارات باستمرار ، لكنها في الواقع تتيح لك سحب الأموال.

إذا كنت تريد المزيد من الأفكار حول كيفية جني الأموال من لعب ألعاب الفيديو ، فيمكنك أيضًا قراءة المنشور الخاص بي عن أفضل الألعاب التي تدفع لك إلى تطبيق Cash للبدء.

قراءة إضافية – أفضل الوظائف التي يمكنك القيام بها باستخدام الهاتف.

أسئلة مكررة

هل Testerup عملية احتيال؟

أعتقد أن Testerup عملية احتيال لأنها تجعل من الصعب للغاية صرف أرباحك ، لذلك لا يحصل معظم المستخدمين على أموال. بالإضافة إلى ذلك ، تجعل إعلاناته كسب المال أسهل بكثير مما هو عليه في الواقع ، وهو أمر خادع للغاية.

أبلغ بعض المستخدمين عن صرف النقود ، ولكن بالنسبة للجزء الأكبر ، فإن مراجعات Testerup الأخرى التي رأيتها تشكو من أن التطبيق عملية احتيال ومن المستحيل كسبها.

يعد عدم وجود استجابات خدمة العملاء علامة حمراء أيضًا. في النهاية ، لا أعتقد أن Testerup يستحق الاستخدام.

هل يدفع Testerup أموالاً حقيقية؟

يدفع Testerup أموالًا حقيقية ويتيح لك صرف النقود باستخدام PayPal إذا ربحت 70 دولارًا. ومع ذلك ، لا يستطيع معظم الناس الوصول إلى هذا المبلغ. وقد رأيت أيضًا بعض المستخدمين يشكون من أنه بمجرد كسب 70 دولارًا ، يمنعهم Testerup من صرف الأموال على أي حال.

تستخدم الكثير من التطبيقات هذه الأنواع من الحيل. على سبيل المثال ، تعد Solitaire Cube و FlashRewards منصات أخرى تجعل الأمر يبدو وكأنه كسب مئات الدولارات أمر سهل. لكن في الواقع ، لا يحصل أي شخص تقريبًا على أجر.

هو Testerup ريال Oوهمية؟

Testerup هو موقع ويب حقيقي يتيح لك كسب أموال PayPal. ومع ذلك ، فإن موقع الويب مضلل للغاية ولا يجعل من السهل صرف الأموال. وإعلاناتها التي تدعي أنه يمكنك ربح 120 دولارًا أو أكثر لاختبار التطبيقات هي في الأساس عملية احتيال.

في رأيي ، هناك الكثير من الأعمال الجانبية عبر الإنترنت التي تستخدم بشكل أفضل للوقت وتأتي من شركات شرعية.

ما هي أفضل التطبيقات مثل Testerup؟

تتضمن بعض أفضل التطبيقات مثل Testerup التي تدفع لك مقابل تنزيل الألعاب المختلفة ولعبها ما يلي:

لقد صنعت أيضًا مقطع فيديو عن بعض أفضل الألعاب النقدية التي يمكنك لعبها جنبًا إلى جنب مع استخدام تطبيقات مثل Testerup I المذكورة أعلاه.

افكار اخيرة

آمل أن تساعدك مراجعة Testerup الخاصة بي في فهم كيفية عمل هذا التطبيق ، ولماذا لا أحبه ، وما هي أفضل بدائلك.

لقد كنت متحمسًا عندما رأيت 120 دولارًا + لكل إعلان اختبار لـ Testerup. ولكن مثل معظم الأشياء في الحياة ، إذا كان هناك شيء أفضل من أن يكون حقيقيًا ، فهو عادةً ما يكون كذلك.

بالإضافة إلى ذلك ، هناك الكثير من الطرق الصديقة للمبتدئين لكسب المال عبر الإنترنت. يمكنك استخدام مواقع الاستطلاع مثل المسوحات ذات العلامات التجارية أو جرب مجموعة متنوعة من تطبيقات الألعاب المدفوعة. وحتى خيارات مثل العمل الحر أو التدوين مطروحة على الطاولة.

وبالطبع ، هناك العديد من مواقع المهام الصغيرة وعربات اختبار المستخدمين التي يمكنك استكشافها. وكل هذه الخيارات تدفع لك في الواقع على عكس Testerup.

هل تبحث عن المزيد من الطرق لكسب المال؟ الدفع:

مراجعة Testerup



اسم: تيستيروب

وصف: Testerup هو نظام أساسي لاختبار المستخدم يدعي أنه يمكنك كسب 120 دولارًا لكل اختبار من خلال تجربة ألعاب وتطبيقات جديدة. ومع ذلك ، من الصعب للغاية صرف الأموال من هذه الشركة ، ولا يستجيب دعم العملاء.

نظام التشغيل: Android ، iOS ، سطح المكتب

فئة التطبيق: تطبيقات المكافآت

مؤلف: توم بليك

إمكانية الكسب

تقدم متنوعة

المكافآت

سحب المال

دعم العملاء

الشفافية

span، .wp-review-19322.wp-review-percentage-type .review-list li> span {display: inline-block؛ الموقف: مطلق. مؤشر z: 1 ؛ أعلى: 23 بكسل ؛ اليسار: 45 بكسل ؛ حجم الخط: 14 بكسل ؛ ارتفاع الخط: 1 ؛ اللون: #ffffff ؛ -webkit-touch-callout: لا شيء ؛ -webkit-user-select: لا شيء ؛ -khtml-user-select: لا شيء ؛ -moz- تحديد المستخدم: لا شيء ؛ -ms- تحديد المستخدم: لا شيء ؛ تحديد المستخدم: لا شيء ؛ } .wp-review-19322.wp-review-point-type .wpr-user-features-rating .review-list li> span، .wp-review-19322.wp-review-percentage-type .wpr-user-features-rating .review-list li> span {color: ورث؛ } .wp-review-19322.wp-review-point-type .wpr-user-features-rating .review-list li .wp-review-input-set + span ، .wp-review-19322.wp-review-percentage-type .wpr-user-features-rating. wp-review-user-rating: hover + span، .wp-review-19322.wp-review-percentage-type .wpr-user-features-rating .review-list li .wp-review-user-rating: hover + span {color: #fff؛ } .wp-review-19322.review-wrapper.wp-review-star-type .review-list li: nth-child (2n + 1) {clear: left؛ الحد الأيمن: 1 بكسل صلب #dfdaea ؛ } .wp-review-19322 .review-links {padding: 30px 30px 20px 30px؛ } .wp-review-19322.review-wrapper.wp-review-point-type .review-result، .wp-review-19322.review-wrapper.wp-review-percentage-type .review-result، .wp-review-19322.review-wrapper .review-point. } .wp-review-comment-19322 .wp-review-comment-rating .review-point .review-result-wrapper .review-result، .wp-review-comment-19322 .wp-review-comment-rating .review-percentage .review-result-wrapper .review-result {height: 22px؛ } .wp-review-19322.review-wrapper .review-result-wrapper i {font-size: 18px؛ } .wp-review-19322.review-wrapper .review-pros-cons {clear: both؛ حشوة: 0 ؛ الحد السفلي: 1px صلب #dfdaea ؛ } .wp-review-19322.review-wrapper .review-pros-cons .review-pros {padding: 30px؛ حجم الصندوق: مربع الحدود ؛ } .wp-review-19322.review-wrapper .review-pros-cons .review-cons {padding: 30px؛ حجم الصندوق: مربع الحدود ؛ } .wp-review-19322.review-wrapper .review-pros-cons .review-pros .mb-5، .wp-review-19322.review-wrapper .review-pros-cons .review-cons .mb-5 {font-weight: bold؛ الحد السفلي: 1px صلب #dfdaea ؛ الهامش السفلي: 10 بكسل ؛ الحشو السفلي: 8 بكسل ؛ } .wp-review-19322.review-wrapper .mb-5 {text-transform: uppercase؛ } .wp-review-19322.review-wrapper .wpr-user-features-rating {margin-top: -1px؛ واضحة على حد سواء؛ تعويم: اليسار؛ العرض: 100٪؛ } .wp-review-19322 .user-review-area {padding: 18px 30px؛ أعلى الحدود: 1 بكسل صلبة ؛ أعلى الهامش: -1 بكسل ؛ تعويم: اليسار؛ العرض: 100٪؛ } .wp-review-19322.review-wrapper .review-title {letter-spacing: 1px؛ وزن الخط: 700 ؛ الحشو: 15 بكسل 30 بكسل ؛ تحويل النص: لا شيء ؛ الخلفية: # 558eaa ؛ اللون: #fff ؛ } .wp-review-19322.review-wrapper .review-total-wrapper {width: 40٪؛ الهامش: 0؛ الحشو: 42 بكسل 0 ؛ اللون: #fff ؛ محاذاة النص: مركز ؛ } .wp-review-19322.review-wrapper .review-list {clear: none؛ العرض: 60٪؛ } .wp-review-19322.review-wrapper .review-list .review-star، .wp-review-19322.review-wrapper .review-list .wp-review-user-feature-rating-star {float: left؛ العرض محجوب؛ الهامش: 10 بكسل 0 0 0 ؛ } .wp-review-19322.review-wrapper .review-list .wp-review-user-feature-rating-star + span {clear: left؛ العرض محجوب؛ } .wp-review-19322.review-wrapper .review-list .wp-review-user-rating.wp-review-user-feature-rating-star، .wp-review-19322.review-wrapper .review-list .wp-review-user-rating.wp-review-user-feature-rating-star .review-star {margin: 0؛ } .wp-review-19322.review-wrapper .review-list .wp-review-user-rating.wp-review-user-feature-rating-star .review-result-wrapper {margin-left: -5px؛ الهامش السفلي: 6 بكسل ؛ } .wp-review-19322.review-wrapper .review-list .wp-review-user-feature-rating-star .review-result {letter-spacing: -2.2px؛ } .wp-review-19322.review-wrapper.wp-review-Circle-type .review-total-wrapper {padding: 20px 0؛ } .wp-review-19322.review-wrapper.wp-review-Circle-type .review-total-wrapper .review-Circle.review-total {margin: 0 auto؛ أعلى الحشو: 10 بكسل ؛ واضحة على حد سواء؛ } .wp-review-19322 .review-total-wrapper .review-point.review-total، .wp-review-19322 .review-total-wrapper .review-percentage.review-total {width: 70٪؛ عرض: مضمنة كتلة ؛ الهامش: 20px auto 0 auto؛ } .wp-review-19322.review-wrapper.wp-review-Circle-type .review-total-wrapper> .review-total-box {display: block؛ } .wp-review-19322.review-wrapper.wp-review-Circle-type .review-total-wrapper> .review-total-box> div {display: none؛ } .wp-review-19322.review-wrapper .review-total-wrapper .review-total-box {float: left؛ محاذاة النص: مركز ؛ حشوة: 0 ؛ اللون: # 4e565b ؛ ارتفاع الخط: 1.5 ؛ } .wp-review-19322.review-wrapper .review-total-wrapper .review-total-box h5 {margin-top: 6px؛ اللون: يرث ؛ } .wp-review-19322.review-wrapper.wp-review-point-type .review-total-wrapper .review-total-box، .wp-review-19322.review-wrapper.wp-review-percentage-type .review-total-wrapper .review-total-box، .wp-review-19322.rp-wpper-review. -review-thumbs-type .review-list {width: 100٪؛ } .wp-review-19322.review-wrapper .wpr-user-features-rating .review-list li {border-right: 0؛ } .wp-review-19322.review-wrapper .review-star.review-total {color: #fff؛ أعلى الهامش: 10 بكسل ؛ } .wp-review-19322.review-wrapper .user-review-title {color: inherit؛ الحشو: 18 بكسل 30 بكسل 16 بكسل ؛ الهامش: 0؛ الحد السفلي: 1 بكسل صلبة ؛ أعلى الحدود: 1 بكسل صلبة ؛ } .wp-review-19322.review-wrapper .user-total-wrapper .user-review-title {display: inline-block؛ اللون: يرث ؛ تحويل النص: الأحرف الكبيرة ؛ تباعد الحروف: 1 بكسل ؛ حشوة: 0 ؛ الحدود: 0؛ أعلى الهامش: 3 بكسل ؛ } .wp-review-19322.review-wrapper.wp-review-Circle-type .user-total-wrapper h5.user-review-title {margin-top: 12px؛ } .wp-review-19322.review-wrapper.wp-review-Circle-type .user-total-wrapper span.user-review-title {margin-top: 4px؛ } .wp-review-19322.review-wrapper .reviewed-item {padding: 30px؛ } .wp-review-19322.review-wrapper.wp-review-Circle-type .review-total-wrapper> .review-total-box {display: block؛ } .wp-review-19322.review-wrapper .user-review-area .review-percentage، .wp-review-19322.review-wrapper .user-review-area .review-point {width: 20٪؛ تعويم: صحيح ؛ أعلى الهامش: -2 بكسل ؛ } .wp-review-19322.review-wrapper .review-embed-code {padding: 10px 30px 15px؛ } .wp-review-19322.review-wrapper، .wp-review-19322 .review-title، .wp-review-19322 .review-list li، .wp-review-19322 .review-list li: last-child، .wp-review-19322 .user-review-area، .wp-review-19322. 322 .wpr-user-features-rating، .wp-review-19322.review-wrapper .user-review-title، .wp-review-19322.review-wrapper .review-total-wrapper، .wp-review-19322.review-wrapper .review-desc {border-color: #dfdaea؛ } .wp-review-19322 .wpr-rating-Accept-btn {background: # 3a5d7c؛ الهامش: 10 بكسل 30 بكسل ؛ العرض: -moz-calc (100٪ – 60px) ؛ العرض: -webkit-calc (100٪ – 60px) ؛ العرض: -o-calc (100٪ – 60px) ؛ العرض: احسب (100٪ – 60 بكسل) ؛ نصف قطر الحدود: 3 بكسل ؛ } .wp-review-19322.review-wrapper .user-review-area .review-circle، .wp-review-19322.review-wrapper .review-list .review-Circle، .wp-review-19322.review-wrapper .review-Circle .review-result-wrapper {height: 32px؛ } .wp-review-19322.review-wrapper .review-list .wp-review-user-rating .review-Circle {height: 50px؛ }media screen and (max-width: 570px) {.wp-review-19322.review-wrapper .review-list {width: 100٪؛ } .wp-review-19322.review-wrapper .review-total-wrapper {width: 100٪؛ الحد السفلي: 1px صلب #dfdaea ؛ يسار الحد: 0 ؛ الحشو: 15 بكسل 0 ؛ } .wp-review-19322.review-wrapper.wp-review-star-type .review-list li: nth-child (2n + 1) {clear: none؛ يمين الحد: 0 ؛ }}media screen and (max-width: 480px) {.wp-review-19322.review-wrapper .review-title، .wp-review-19322.review-wrapper .reviewed-item، .wp-review-19322.review-wrapper .review-desc، .wp-review-19322.rpper-wrapper-review .user-review. .wp-review-19322.review-wrapper .review-pros-cons .review-pros، .wp-review-19322.review-wrapper .review-pros-cons .review-cons {padding: 15px؛ } .wp-review-19322.review-wrapper .review-pros-cons> div> div {padding: 15px؛ حشوة أعلى: 0 ؛ } .wp-review-19322.review-wrapper .review-list li، .wp-review-19322.review-wrapper .user-review-title {padding: 12px 15px؛ يمين الحد: 0 ؛ } .wp-review-19322.review-wrapper .ui-tabs-nav {padding: 0 15px؛ } .wp-review-19322.review-wrapper .review-links {padding: 15px 15px 5px؛ } .wp-review-19322.review-wrapper .user-total-wrapper {max-width: 60٪؛ حجم الخط: 14 بكسل ؛ } .wp-review-19322.wp-review-point-type .review-list li> span، .wp-review-19322.wp-review-percentage-type .review-list li> span {top: 12px؛ اليسار: 30 بكسل ؛ }}]]>