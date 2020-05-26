هواوي تستجيب لأحدث الولايات المتحدة عمل

في أعقاب هجوم سياسي آخر من الولايات المتحدة ، جادلت هواوي هذا الأسبوع بـ “التعاون على المنافسة”.

كما تعلم ، فإن الولايات المتحدة تعتبر هواوي خطرًا على الأمن القومي بسبب علاقاتها مع الصين. ووضعت الشركة على ما يسمى قائمة الكيانات ، مما منعها بشكل فعال من التعامل مع الشركات في هذا البلد. منذ ذلك الوقت ، ومع ذلك ، فإن الولايات المتحدة مدد مرارا وتكرارا الموعد النهائي الذي يجب أن تتوقف بموجبه بعض الشركات ، وخاصة مزودي الإنترنت في المناطق الريفية الذين يعتمدون على معدات Huawei ، عن التفاعل مع Huawei. وقد وجدت Huawei طرقًا حول القائمة السوداء من خلال استغلال الثغرات التي تسمح لها بشحن المكونات في هواتفها التي صنعتها الولايات المتحدة. شركات خارج الدولة.

الأسبوع الماضي ، الولايات المتحدة أطلقت أحدث طلقاتها ضد Huawei من خلال محاولة سد هذه الثغرات من خلال ضوابط التصدير التي تمنع مصنعي المكونات من شحن الأجهزة إلى Huawei بغض النظر عن مكان التصنيع دون إذن صريح من الحكومة. هناك فترة سماح مدتها 120 يومًا ، وبعد ذلك سيتم فرض ضوابط التصدير الجديدة.

عند الظهور في قمة المحلل العالمي السنوية للشركة هذا الأسبوع – نعم ، إنه حدث افتراضي هذا العام – قال رئيس Huawei Guo Ping أن التحركات تضع Huawei في وضع حرج يجبرها على التركيز على بقائها.

وقال “خلال العام الماضي ، أصبحت العديد من التقنيات غير متاحة لنا”. “على الرغم من ذلك ، كافحت هواوي من أجل البقاء وتسعى جاهدة للمضي قدما.”

واصلت “اليوم العالم هو نظام تعاوني متكامل”. “إن اتجاه العولمة لا ينبغي ولن ينعكس على الأرجح. المعايير المجزأة وسلاسل التوريد لا تفيد أحداً ، وسيكون للتجزئة الإضافية تأثير شديد على الصناعة بأكملها. يجب أن تعمل الصناعة ككل معًا لتعزيزها [intellectual property] الحماية ، وحماية المنافسة العادلة ، وحماية المعايير العالمية الموحدة ، وتعزيز سلسلة التوريد العالمية التعاونية “.

تدعي شركة Huawei أيضًا أن الولايات المتحدة إن الإجراءات المتخذة ضد الشركة تتعلق حقًا بالتأكد بشكل مصطنع من أن عمالقة التكنولوجيا المتمركزين في ذلك البلد يمكنهم الحفاظ على قيادتهم التكنولوجية ، وليس حول مخاوف التجسس الزائفة.

“[Mr. Guo] غير متأكد لماذا الولايات المتحدة يهاجم بيان لشركة Huawei ، “لا تهاجم شركة Huawei ، ولا يوجد سبب للقيام بذلك”. “السيد. قامت Guo مؤخرًا بمراجعة الولايات المتحدة الخطب الأخيرة لكبار القادة والتي أظهرت أنهم ينظرون إلى القيادة التكنولوجية كأساس لتفوق أمريكا. البلدان أو الشركات الأخرى التي عرضت هذا للخطر كانت تعتبر تهديدات ، وكان لدى هواوي [Information and Communications Technology] القيادة “.

وقد تحصل Huawei قريبًا على دعم عدواني من الحكومة الصينية ، التي هددت أخيرًا بوضعها Apple وشركات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى على “قائمة الكيانات غير الموثوق بها” الخاصة بها ، والتي يمكن أن تعزلها عن شركائها الصناعيين المهمين في الصين. يمكن أن يصل هذا النوع من التصعيد إلى حرب باردة جديدة تضع الولايات المتحدة ضد الصين.

لكن الخطر الأكبر ، ربما ، هو أن هذه المعركة يمكن أن تدفع أخيرًا عمالقة التكنولوجيا في الصين لإسقاط الولايات المتحدة. البرامج والأجهزة والمضي قدما في الحلول الخاصة بهم. يمكن أن يكون التأثير الصافي مدمرًا لعمالقة التكنولوجيا المتمركزين في الولايات المتحدة والتي يُزعم أن حكومتهم تحاول حمايتها.

معلم مع هواوي