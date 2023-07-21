ستساعدك المقالة التالية: واتساب لتمكين المراسلة في انقطاع الإنترنت في عام 2023

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يقدم WhatsApp ميزة جديدة لتمكين المراسلة أثناء انقطاع الإنترنت.

أعلن WhatsApp عن ميزة جديدة في 5 يناير تتيح للمستخدمين الاتصال عبر خوادم بروكسي حتى في حالة تعطل الإنترنت أو تعطله. بسبب إنكار حقوق الإنسان في إيران ، تطلب WhatsApp من المجتمع العالمي بأكمله تقديم وكلاء متطوعين حتى يتمكن الناس من التواصل بحرية.

كتب WhatsApp على Twitterو “نحن نواصل النضال من أجل الحق في التواصل بحرية وسرية.”

لا يزال بإمكانك البقاء على اتصال من خلال خادم تم إعداده بواسطة متطوعين ومؤسسات مكرسة لمساعدة الآخرين على التواصل بحرية. في حالة حظر WhatsApp في البلد ، تمت إضافة تطبيق المراسلة الفورية ، “إذا تم حظر WhatsApp في بلدك ، فيمكنك استخدام وكيل للبقاء على اتصال والدردشة مع الأصدقاء والعائلة.” عند الاتصال بـ WhatsApp عبر الوكيل ، ستظل الرسائل الشخصية محمية بالتشفير من طرف إلى طرف.

كما شارك رابطًا في حالة رغبة المستخدم في مساعدة العائلة أو الأصدقاء من خلال إنشاء وكيل.

قال WhatsApp كذلك ، “WhatsApp موجود لربط العالم بشكل خاص ، ونأمل أن يساعد هذا الحل المستخدمين في جميع أنحاء العالم عند إغلاق الإنترنت.”

في المقام الأول ، يتم تقديم هذه الميزة بواسطة تطبيق مراسلة فورية مثل WhatsApp لمساعدة الأشخاص الذين يواجهون انقطاعًا في الإنترنت أو نقصًا. سيمكن هذا الوصول إلى WhatsApp عبر خوادم بروكسي ، حتى يتمكنوا من البقاء على الإنترنت حتى لو كان الإنترنت ضعيفًا أو معطلاً أو محظورًا تمامًا. لدى WhatsApp ما مجموعه ملياري مستخدم نشط شهريًا ، وفقًا لمرحلة الطلب.

الخادم الوكيل هو بوابة بين الإنترنت والشخص. تتدفق حركة مرور الإنترنت عبر الخادم الوكيل في طريقها إلى العنوان الذي طلبته.

لا يستطيع آلاف الأشخاص الوصول إلى أحبائهم بسبب حجب الإنترنت أو ضعف الإنترنت. لذلك ، أطلق WhatsApp المبادرة الجديدة في أوائل عام 2023. يحافظ الاتصال عبر الوكيل على المستوى العالي من الخصوصية والأمان الذي يوفره WhatsApp. قال متحدث باسم WhatsApp في بريد.

في إشارة إلى الوضع في إيران ، تابع المتحدث: “رغبتنا في عام 2023 ألا تحدث عمليات قطع الإنترنت هذه أبدًا”. الاضطرابات مثل تلك التي رأيناها في إيران لأشهر متتالية تنتهك حقوق الإنسان وتمنع الناس من تلقي المساعدة الضرورية. في حالة عمليات الإغلاق هذه ، نأمل أن يساعد هذا الحل الأشخاص أينما كانت هناك حاجة إلى اتصال آمن وموثوق.

يأمل WhatsApp في تحقيق هذا الإنجاز الجديد قريبًا بمساعدة متطوعين من جميع أنحاء العالم. تتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين الاتصال والتواصل بحرية حول العالم دون أي انقطاع في الإنترنت. علاوة على ذلك ، يمكن للمستخدمين إعداد خوادم بروكسي خاصة بهم لمساعدة الآخرين على الاتصال بالتطبيق.

هذا لا يغير مستويات الخصوصية والأمان التي يوفرها WhatsApp لجميع المستخدمين. ستتم حماية الرسائل والمكالمات الشخصية عن طريق التشفير من طرف إلى طرف. تتوفر هذه الميزة في آخر تحديث للتطبيق. استخدم فقط وكيلاً عندما يتعذر عليك الاتصال بواتساب. قد يكون عنوان IP مرئيًا لمزود البروكسي ، وهو ليس WhatsApp.

حث الوضع السائد في إيران WhatsApp على تقديم هذه الميزة. وتوقع المتحدث أن انقطاع التيار الكهربائي هذا لن يحدث مرة أخرى أبدًا. يحث WhatsApp المجتمع العالمي بأكمله على التطوع بالوكيل لمساعدة الناس على التواصل مع بعضهم البعض. ستساعد هذه الميزة الأشخاص في جميع أنحاء العالم على البقاء على اتصال حتى إذا كان وصولهم إلى الإنترنت ضعيفًا أو معطلاً أو محظورًا من قبل بعض الجهات الضارة.