ستساعدك المقالة التالية: وظائف التسويق عن بعد (عند الإغلاق) تعال واعمل معي في فريق التسويق القريب (100٪ عن بعد)

لدي بعض الأخبار الهامة لمشاركتها … انضممت مؤخرًا إلى فريق التسويق في Close ، بصفتي رئيس المحتوى الخاص بهم – وقد فتحنا للتو وظيفتين للتسويق عن بُعد بالعمل معي 🎉

إذا كنت مهتمًا بوظيفة تسويق عن بُعد تعمل معي في Close ، فتابع القراءة. وإذا كنت مهتمًا فقط بسبب عودتي للانضمام إلى فريق Close وما يحدث في مدونتي ، فيمكنك الانتقال مباشرة إلى هنا.

2 فتح وظائف التسويق عن بعد عند الإغلاق (الآن)

مدير تسويق التواصل الأول مؤلفو المحتوى المستقلون

فيما يلي وظيفتا التسويق عن بُعد المفتوحان اللذان نوظفهما الآن.

1. كبير مديري التسويق للتوعية (قدم هنا)

أنا أبحث عن مسوق توعية ذي خبرة يمكنه مساعدتنا في بناء وتوسيع نطاق مبادرات التوعية التسويقية. هذا يعني أنك خبير في جميع جوانب بناء الروابط والتواصل عبر البريد الإلكتروني وإقامة علاقات طويلة الأمد مع المدونين والعلامات التجارية والمؤثرين في مساحة B2B SaaS.

نقاط المكافآت الرئيسية إذا كان لديك قائمة قوية من جهات الاتصال والعلاقات التي عملت معها من قبل (في الشركات الناشئة ، وشركات SaaS ، والمنشورات والعلامات التجارية ذات مواقع الويب ذات سلطة المجال العالية). إذا كان بإمكانك البدء في تنمية شراكات المحتوى الخاصة بنا وتأمين الروابط خلال الأسبوع الأول ، فهذا هو أملنا. يعمل هذا الدور معي مباشرة بشكل يومي – وسنعمل معًا لتوسيع فريق التوعية هذا العام.

كيفية التقديم: هنا حيث يمكنك التقدم لوظيفة مدير تسويق التواصل الأقدم

إذا كان لديك أي أسئلة حول هذا الدور ، فلا تتردد في مراسلتي في التعليقات أدناه!

2. مؤلفو المحتوى المستقلون (أرسل لي بريدًا إلكترونيًا على)

أنا أبحث دائمًا عن الكتاب المستقلين الموهوبين ، ونريد توسيع نطاق إنتاج المحتوى الخاص بنا في Close بطريقة رئيسية. في الوقت الحالي ، نبدأ مشروعًا كبيرًا لتحديث المحتوى سيتضمن البحث وإعادة كتابة المقالات الطويلة لتتناسب بشكل أفضل مع نية القارئ.

بالإضافة إلى ذلك ، سنحافظ على تحديث مسار إغلاق المحتوى بأدلة طويلة جديدة وعالية الجودة حول كل ما يتعلق بالمبيعات – بالإضافة إلى إطلاق موقع محتوى مبيعات جديد للنمو جنبًا إلى جنب مع مدونتنا الرئيسية. لذلك ، نحتاج إلى جميع كتّاب المحتوى الرائعين الذين يمكننا الحصول عليهم ودائمًا ما ندفع جيدًا مقابل العمل الجيد 😊

كيفية التقديم: إذا كنت تريد الكتابة إلينا ، فأرسل إليّ بريدًا إلكترونيًا سريعًا يتضمن ما يلي:

روابط إلى ما لا يقل عن 3 عينات من المقالات المنشورة تفخر بها

بعض الأمثلة على عناوين المقالات التي يجب أن نغطيها في مدونة الإغلاق

أسعارك وتوافرك في الوقت الذي يمكنك فيه البدء في الكتابة معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول دور الكتابة المستقلة ، فلا تتردد في مراسلتي في التعليقات أدناه.

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الآن ، بعض الإجابات على بعض الأسئلة الكبيرة …

لماذا (أعد) انضممت إلى الفريق الوثيق

على مدار السنوات الأربع الماضية تقريبًا ، كنت أعمل بدوام كامل على تنمية مدونتي. ولكن كما ترى في الصورة أدناه ، ستجدها هنا …

لقد منحتني هذه الرحلة من العمل الحر الفردي قدرًا لا يُصدق من المرونة في أسلوب الحياة. لقد تمكنت من الإقلاع متى أردت والقيام بأشياء مثل استكشاف أجمل الحدائق الوطنية الأمريكية في يوم ثلاثاء بطيء – أو القيام برحلة لمدة 3 أسابيع إلى أوروبا دون الحاجة إلى الرد على رئيس أثناء وجودي على الشاطئ في مايوركا.

لكن في نهاية اليوم ، بمساعدة عدد قليل من العاملين لحسابهم الخاص. وكان الأمر كذلك لعدة سنوات.

لقد سئمت العمل بمفردي وأنا مستعد لمواجهة التحديات الجديدة التي ستساعدني على النمو بطرق مفيدة.

إذا علمتني السنتين الماضيتين منذ ظهور COVID أي شيء ، فأنا أقدر حقًا الاتصال الإنساني العميق.

إن العمل بمفردي تقريبًا قد أصبح منعزلاً – ولم أعد أتحدى نفسي للنمو مع عملي الخاص بطرق شعرت أنها مهمة بالنسبة لي.

أضف إلى ذلك حقيقة أن لدي الآن 350 مقالة هنا تغطي كل شيء عن التدوين من كل زاوية تقريبًا وبعمق شديد … لقد شعرت مؤخرًا أنني كتبت معظم لما يجب أن أقوله عن التدوين. ليس كل شيء (لم أنتهي هنا) – ولكن عندما يمكنني إرسال رابط لمقالة متعمقة لأي سؤال حول التدوين يسأله القراء ، اعتبرت ذلك كتأكيد أنني مستعد لبعض التغيير في حياتي العملية.

قبل شهرين ، قمت برحلة حول أوروبا والتقيت مع Steli & Ramin من Close لقضاء فترة ما بعد الظهر في أمستردام. وعلى الرغم من أننا اجتمعنا معًا من أجل المتعة فقط ، سرعان ما تبين أنهم كانوا يبحثون عن “رئيس للمحتوى” … وقد تم بيعي فور عودتي إلى الشركة التي كانت أفضل شركة عملت بها على الإطلاق.

بالكاد بعد أسبوع من عودتي من رحلتي ، كنت في بارك سيتي بولاية يوتا في معتكف الشركة السنوي – حيث اجتمعنا جميعًا الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا لقضاء أسبوع من المرح والأنشطة ووقت التخطيط.

كان وجهي يتألم بنهاية الأسبوع من الابتسام والضحك كثيرًا. انظر فقط إلى هؤلاء الأشخاص الرائعين ، كيف لا تريد أن تأتي للعمل معنا؟

لسوء الحظ ، لا يمكن لأي شخص من فريق التسويق القيام برحلة كبيرة هذه المرة.

إليكم صورة لمايكل ونيك وسام وأنا من فريق التسويق – إيمي ورامين هنا بروح!

حسنًا ، من الواضح أنني أشعر بالضيق عند العودة إلى Close (تعال واعمل معي!).

الآن ، ما الذي يحدث هنا مع مدونتي؟

ماذا يحدث لمدونتي؟

في الواقع ، لن يتغير شيء هنا! سأستمر في نشر محتوى طويل لمساعدتك في بدء وتطوير مدونة مربحة. لقد قلت عن التدوين على مدار السنوات العشر الماضية هنا ، لكني لم أنتهي.

لقد أنشأت هذا النشاط التجاري عن قصد لأتمكن من تشغيله بقليل جدًا من وقتي – بصرف النظر عن إنشاء المحتوى والتركيز على تجربتي وآرائي الشخصية حول كل ما يتم نشره هنا.

لذا في نهاية اليوم ، لن يتغير شيء كثيرًا هنا …

سأستمر في نشر محتوى منتظم يركز على تنمية مدونة مربحة (إذا كان لديك طلبات موضوع محتوى ، فأخبرني بذلك في التعليقات أدناه!)

لا تزال الدورة التدريبية الرئيسية الخاصة بي Build to Blog مفتوحة (والحصول على تحديثات منتظمة للبقاء على صلة بالتغييرات بمرور الوقت)

بين الحين والآخر ، سأشارك وأقوم بتصوير دروس تدوين جديدة لي YouTube قناة (تلقي الطلبات في التعليقات لأفكار الموضوعات هنا أيضًا!)

سأشارك أيضًا رؤى من وراء الكواليس حول ما يعمل على زيادة حركة المرور لدينا في Close

باختصار ، ما زلت هنا.

وعلى الرغم من أن مدونتي ستعود إلى كونها مشروعًا جانبيًا في المخطط الكبير لكيفية قضاء الوقت الآن ، إلا أنني سأظل هنا للإجابة على أي أسئلة لديك.

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“*” تحديد الحقول المطلوبة

إذا كانت لديك أي أسئلة حول هذه الأدوار ، فلا تتردد في ترك تعليق أدناه – أو مراسلتي عبر البريد الإلكتروني على 😊